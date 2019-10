DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

"PLASTİKLER TEHLİKELİ ATIK STATÜSÜNE ALINMALI" Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, doğaya atılan plastiklerin nehirlerin yanı sıra yağmurlarla birlikte denizlere taşındığını, bunun denizlerimizdeki mikroplastik tehlikesini büyüttüğünü söyledi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bayram Öztürk, DHA muhabirine tüm çabalara rağmen sorunun Türkiye'deki plastiklerin geri kazanımı ile ilgili olduğunu belirterek şöyle dedi: "Her ne kadar plastik maddeleri satanların bunları geri alma mecburiyeti olsa da tam olarak bihakkın yapılmıyor. Bunu satanların geri alması, tüketicilerin plastikten kaçınması lazım. Örneğin organik, ve kolay, belli bölgelerde daha ucuz olan cam kavanozları kullanmalıyız. Tek kullanımlık plastik malzemelerden kaçınalım. Doğanın, denizlerin, eko sistemin korunması, geleceğimiz için bunları kullanmaktan kaçınalım. Ama en önemlisi; bu plastiklerin tehlikeli atık statüsüne alınması, tek kullanımlık bu plastik materyalin. malzemenin kullanımının engellenmesi. Deyim yerindeyse yasaklanması. Birçok Batı ülkesinde plastik malzeme geri alınıyor. Dolayısı ile hem tasarruf ediliyor, eko sistem bozulmamış oluyor, hem de deniz canlıları bundan etkilenmiyor Düşünsenize balinaların, yunusların, fokların, birçok canlı grubunun midelerinden plastik çıkarıyoruz. Bunlar boğuluyorlar. Bu beladan kurtulmanın yolu az tüketmek, yeniden kullanmak ve plastik konusunda toplu büyük, bir ulusal seferberlik ilan etmek. " İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Özkan Özden, insanların günlük yaşamlarının her alanlarında plastik tükettiklerini, ambalajlı gıdaları korumak için bunların yaygın kullanıldığını, ancak, gözle görülemeyecek küçük plastik parçalarının da gıda yoluyla insan vücuduna girebildiğini söyledi. Prof.Dr. Özden, banyoda kullanılan şampuanlardaki bazı maddelerin de plastikten yapıldığını, bunların suya, dere, nehirler yoluyla denizlere karıştığını bunların da deniz canlıları ve balıklar yoluyla insanların sofralarına kadar girdiğini anlattı.

"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN SONUNA KADAR KOŞACAĞIM" Kendisini bir engelli olarak görmediğini söyleyen Pektaş, engelin insanın kendi zihinlerinde olduğunu onları aşabilen insanların kendi engellerini de kolayca üstesinden geleceğini belirtti. Pektaş, hayata her zaman pozitif baktığını söyleyerek, "Şunu öğrendim ki aslında bizlerin bir engeli yok. Engelimiz ne bedende ne gözümüzde ne kulağımızda engel insanın zihninde yarattığı bir şey. O yüzden hayat aşılabilen yollarla güzel. Hayatı paylaşmak, sevmek çok güzel. O yüzden ben hayallerimin peşinden sonuna kadar koşacağım. İnsanların düşüncelerini önemsemeyin insanların düşüncelerinden önce siz kendi düşüncenize bakın. Siz hayata her zaman pozitif bakın. Pozitif olduğunuz sürece bu dünya çok güzel bir yer olacak. Biz bu dünyada misafiriz. Misafir olduğumuz bu dünyayı dolu dolu yaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

"KÖPEKLERİ SADECE SEVMEK İÇİN ALIYORLAR"

Pek çok insanın köpekleri sadece sevmek için aldığını, bakımlarını yapamayınca köpek gezdiricilerine başvurduğunu belirten Karavılkov, "Günümüz şehir hayatında insanlar biraz daha yalnızlaşmaya başladılar. Bu duygusal açığı hayvanlarla kapatmaya çalışıyorlar. Fakat burada yapılan yanlış, biz köpekleri sadece sevmek için alıyoruz, onların ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Aslında olması gereken köpek ve insanın ortak bir yaşam kurması. Ama direkt köpekleri hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz ve sorunlar çıkıyor. Bu yüzden de dolaştırıcılara ihtiyaç duyuyorlar" diye konuştu.

"ENERJİLERİNE GÖRE GEZDİRİYORUM"

Köpek gezdiriciliğinin kolay bir meslek olmadığını ifade eden Karavılkov şöyle devam etti:

"Bazen 6-7 saat kadar yürüyorum. Başlarda 10 saat yürüyordum, ancak bu çok yoran bir şey. Bu meslekte kendinize iyi bakmanız lazım. Çok çabuk hasta olunabiliyor, hava her zaman güzel olmuyor, yağmurlu ve soğuk havalarda sabah erkenden uyanmanız gerekiyor. Köpekleri enerjilerine göre gezdiriyorum. Birisi çok enerjiktir, birisi agresiftir, bunları dengelemek lazım. İlk etapta güvenlik çok önemli. Tasmayı tutuş şekliniz, nasıl iletişime girdiğiniz, köpek beden dili hakkında ne bildiğin ve ne kadar tanıdığınız çok önemli çünkü her an her şey olabilir. Şehirdeyiz araba çıkar, bir şey düşer bunlar olan şeyler dikkatli olmak lazım"