DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(ÖZEL)

1- TRAFİK POLİSLERİNE VE GİRİLMEZ TABELASINA RAĞMEN TERS YÖNE GİRDİLER... Haber - Kamera: Emin YEŞİL / İstanbul, (DHA)

Sultangazi'de dönülmez tabelasına ve trafik polislerine aldırmadan karşı yöne geçen sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Uyarı levhasına rağmen ters yönden karşı yöne geçmeye çalışan araç sürücüsü, bir başka araca çarptı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası "pes" dedirten görüntüler yaşandı. Kaza, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan 34 ZB 3968 plakalı aracın sürücüsü, uyarı levhasına rağmen karşı yöne geçmek istedi, Gaziosmanpaşa yönüne seyir halinde olan 34 GT 1817 araca çarptı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası, trafik durma noktasına geldi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri, trafiğin akışını kontrollü sağladı. KAZAYA RAĞMEN TERS YÖNDEN KARŞI YÖNE GEÇTİLER

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka araçların tersten yola girdiğini gördü. Araçları durduran polisler sürücülere cezai işlem uyguladı. Uyarı levhası, kazaya ve polise rağmen bazı sürücüler ters yönden karşı yöne geçmeye devam etti. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gözündeki bir rahatsızlıktan dolayı tedavi olmaya giden ve tedavisinin ardından araç kullanmaya devam eden bir sürücü de ters yönden karşı yöne girdi. Araç sürücüsünü durduran polis, sürücüye, "Hastaneden çıkıyorsunuz. Dönüş aldığınız yer ters yön. Sizin gözünüze ne oldu?" diye sordu. Polisin sorusuna sürücünün yanında bulunan eşi "Tedaviye geldik" diye cevap verdi. Polis araç sürücüsü hakkında işlem yaptı. Ters yönden karşı yöne geçen bazı sürücüler de uyarı levhasını görmediğini belirtirken, bir sürücü de annesinin yönlendirmesiyle ters yöne girdiğini söyledi.

POLİSİ GÖRDÜ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Ters yöne girmeye çalışan bir kadın sürücü ise, polisi fark ettikten sonra yönünü değiştirerek yoluna devam etti. Vatandaşlar ise, Ahmet Hoca Yesevi Caddesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bölümü'ne giden bölümde sık sık trafik kazalarının yaşandığını ifade etti. Görüntü dökümü:

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-Ters yöne giren araçlar

-Polislerden görüntü

-Kazaya karışan araçlar

-Detaylar 27.10.2019 - 12.11 - Haber Kodu : 191027047 (ÖZEL)

2- KAĞITHANE'DE YAVRU KEDİYİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

KAĞITHANE'de evlerinin balkonunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen kişi, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. 6 metre yükseklikten sokakta park halindeki bir aracın üzerine düşen kişinin omuriliğinin çatladığı öğrenildi.

Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 21 yaşındaki Maksat K., evinde otururken balkon tarafından gelen bir kedi sesi duydu. Balkona çıkan Maksat K., bir yavru kedinin çamaşır asılan direkte mahsur kaldığını gördü. Kediyi kurtarmak için balkon demirlerine çıkan Maksat K., bir anda dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten sokak üzerinde park halindeki panelvanın üzerine sırt üstü düşen Maksat K., ağır şekilde yaralandı.

Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz gencin omuriliğinin çatladığı belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı aracın üstünde (FOTOĞRAF)

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi (FOTOĞRAF)

-Sokaktan detay görüntü

-Daireden detay görüntü

-Sokakta bulunan kediden detay görüntü

-Ahmet Koç ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 27.10.2019 - 12.13 - Haber Kodu : 191027048 (Havadan görüntülerle)

3- BU KEZ 'KURALLARA UYGUN' DRİFT ŞOV YAPTILAR *Drift, Türkiye'deki geçmişi 10 yıla dayanan,Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun kurallar kitabına göre modifiye edilmiş otomobilerle, gereken eğitimler alınarak kamuya kapalı alanlarda yapılan bir spor. *Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova: *"Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, bütün bizim emeklerimiz tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor. Çünkü insanlarda farklı yargılar oluşuyor" Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK- Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) DRİFT denilince akıllara sosyal medyada ve haberlerde sıkça izlediğimiz, araçlarla yapılan tehlikeli şovlar geliyor. Aslında Drift, kurallarına uygun yapıldığında güvenli bir otomobil sporu. Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova," Driftin Türkiye'de geçmişi 10 seneye dayanıyor. Dünyada da yeni zaten. Drift, insanların içerisinde oldukça fazla coşku uyandıran, çok eğlenceli bir motor sporu türü" dedi. Şutova, "Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor" diye konuştu.

Sokak aralarında ya da otoyollarda karşımıza çıkan, otomobillerle yapılan tehlikeli her harekete "Drift" deniliyor. Aslında drift, Türkiye'deki geçmişi 10 yıla dayanan,Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun kurallar kitabına göre modifiye edilmiş otomobilerle, gereken eğitimler alınarak kamuya kapalı alanlarda yapılan bir spor. Drift yapmak isteyen kişilerin gerekli eğitimleri alarak buna uygun olarak güvenlik önlemleri sağlanmış otomobillere sahip olması gerektiğini vurgulayan Drift Otomobil Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şutova, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadının otoparkında. DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burası bizim kendi evimiz diyebileceğimiz, antrenmanlarımızı ve yarışlarımızı gerçekleştirdiğimiz drift, otomobil sporları kulübü olarak organizasyonlar gerçekleştirdiğimiz bir alan. Burada, gerek federasyondan, gerek yerel makamlardan gerekli izinleri, lisanları almak suretiyle kamuya kapalı alanda, polis gözetiminde ve diğer gözlemciler gözetiminde resmi yarışmalar yapıyoruz. Driftin Türkiye'de geçmişi 10 seneye dayanıyor. Belki 12-13 sene. İlk temsilcileri biziz. Hatta burada verildi ilk eğitimler. İlk sporcular burada yetişti. Çünkü driftin ne olduğuna dair kimsenin hiçbir fikri yoktu. Dünyada da yeni zaten. Dünyada 2003 yılı itibariyle ortaya çıkmasından sonra bize ancak beş sene gecikme ile gelebildi. Burada akademi faaliyetleri veriyoruz. İsteyenlere gerek arabasıyla, gerek burada sağlanan araçla eğitim verilebiliyor. Drift, insanların içerisinde oldukça fazla coşku uyandıran, çok eğlenceli bir motor sporu türü. Zaten oldukça da ses, yankı getirdi. Kısa zamanda zaten federasyonun gözde motor sporu haline geldi. Evvela bu işin dinamiklerinden biri, arkadan itiş bir otomobiliniz olması gerekiyor. Belli bir güç bandı var. 200 beygirin altı sizin canınızı sıkar. Bir şey yapamaz çünkü. Daha sonra insanlar fark etti ki, yolda sürdüğüm arabayla bunu tam icra edemiyorum. Dolayısıyla artık insanlar profesyonel olarak otomobillerini trafikten çektiler, onlara daha ciddi yüklemeler yaptılar. Gerek güvenlik, gerekse güç artırıcı uygulamalar ile birlikte şu anda izlediğiniz oldukça gürültülü olan araçların her biri 400, 500, 600 beygir diye ifade edebileceğimiz, fevkalade yüksek güçlerde."

KAMUYA AÇIK ALANDA YAPILAMAZ

Driftin kamuya açık alanda yapılamayacağını vurgulayan Şutova, "Bu işin hakkıyla nasıl yapılabileceğini, hangi şartlarla nerede yapabileceğini hem kitlelere, hem de aslında medya camiasına da kısa bir brifing gibi tanıtmak istiyoruz. Çünkü zaten kamuya açık alanda bu yapılamaz. Onu herkes bilmeli zaten. Ona şüphe yok. Kamuya açık alanda yapan tabii ki yaptırımları ile yüzleşmek zorunda. Her savrulan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşındığı zaman, bütün bizim emeklerimiz tanıtmaya yönelik, kamu spotu anlamında bütün emeklerimiz bir anda uçup gidebiliyor. Çünkü insanlarda farklı yargılar oluşuyor" ifadelerini kullandı. "İNSANLARIN BU SPORA KARŞI ÖN YARGISI VAR"

10 yıldır drift sporu ile uğraşan ve alışılagelmişin dışında olarak direksiyonu sağ tarafta olan bir otomobil ile bu spor icra eden Mahmut Elbir, "Drift sporu ile 2009 yılında tanıştım. Profesyonel anlamda 10 yıl oldu bu sporla uğraşalı. Güzel, keyifli. Kendimizi çok daha iyi ifade edebildiğimiz bir ortamda yapıyoruz çünkü bu sporu. Genelde insanların bu spora karşı bir önyargısı, bir tepkisi var. Çünkü sokaklarda çok fazla yapılıyor. Onların yaptığı ile bizim yaptığımız aynı şeymiş gibi lanse ediliyor ama alakası yok. Çünkü sizin de yapmış olduğunuz çekimlerde bu işin ne kadar profesyonel bir şekilde yapıldığını hepimiz görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Enteresan otomobil tercihi ile ilgili olarak ise Elbir, "Sürekli Kıbrıs'tan gelen yarışçı arkadaşlarımız vardı. Onlarla yakın temaslar, diyaloglar kurduğumuzda, oraya gelip gitme imkanım çok fazla oldu. Bir sonraki aracımı oradan almayı tercih ettim. Sağ direksiyon olması ilk başlarda beni zorladı. Alışmak zordu. Sağ elle yazı yazarken bir anda sol elle yazı yazmaya benziyor bu. Çünkü bütün tepkileriniz, refleksleriniz her şey bir anda değişmeye başlıyor. Sağ el ile vites atarken sol el ile atmaya başlıyorsunuz. Sağ el ile el freni çekerken sol el ile çekmeye başlıyorsunuz. Allahtan pedalların yeri değişik değil. Bir de öyle olsaydı tam bir kaos olurdu yani. Ama alıştıktan sonra çok daha zevkli ve enteresan gelmeye başladı. insanların çok ilgisi oluyor. Çünkü çok farklı bir his. Otomobili kullandığın yerde bu sefer yolcu tarafındasın ve bu olayı orada yaşıyorsun" dedi.

"EĞLENEREK YAPTIĞIMIZ BİR SPOR DALI"

2015 Yılı Türkiye Drift şampiyonu olan Oktay Kabaktaş, "2010 yılında bu Apex Masters oluşumu kuruldu. Biz de o zamanlar geliyorduk, gidiyorduk buralara. Daha yeni başlamıştı. Altıncı aydan sonra biz de bu aktivitenin içerisine dahil olduk. Daha sonra piyasadaki usta ve mekanik eksikliğinden dolayı bu işlere girmeyi hedefledik ve bu işte başarılı bir konuma da geldiğimize inanıyoruz. 10 seneden beri bu spor ile uğraşıyoruz. Benim 2015 Türkiye şampiyonluğum var. 2016'da ikinciliğim var. Takım arkadaşlarımız var. 5 kişiden oluşuyor yarışan pilot olarak. Teknik destek sağlayan ise 16 kişilik bir ekibimiz var. Eğlenerek yaptığımız bir spor dalı" ifadelerini kullandı. "OTOMOBİLLERİ KURALLAR KİTABINA UYGUN YAPIYORUZ"

Arabaların yapım aşamasından eğitimine kadar, bu sporu yapmak isteyenlere destek olduklarını ifade eden Teamart Motorsport Drift takımı kurucularından Cem Bora Kalaycıoğlu da şunları söyledi: "Teamart bizim Apex Masters serisi kadar eski bir takım. En köklü takım şu anda driftte teamart ve en çok pilotu olan takımlardan birisi de biziz. Amacımız yıllardır emek verdiğimiz bu sporu biraz daha iyiye taşımak. A'dan Z'ye arabanın yapımından eğitime kadar her şeyi sağlıyoruz katılımcılara. Bunun için de bir drift kulübümüz var. Eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya başvurup da kendi dirft kariyerlerine başlayabilirler. Öncelikle bir noktadan bir mesaj da vermemiz gerek zannedersem. Biz haberleri her izlediğimizde sokakta gördüğümüz illegal her hareket için 'drift yaptılar, drift attılar' gibi bir tabir de var. Bu tabirler kullanılıyor. Biz bu terminolojiden çok rahatsızız. Esasen sokakta yapılan bu illegal hareketlerin hiçbirisi drift değil. Drift biraz önce sizin de pistte gördüğünüz gibi, arabanın yanal hareketini sürekli bir biçimde pist bitimine kadar taşıdığınız bir spor. Ama bunun sokaktaki illegal hareketler ile hiçbir alakası yok. Tabii bunun için de özel bir arabadan bahsediyoruz. Neye göre yapılıyor bu araçlar? Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) kurallar kitabı var. Biz bu araçları yaparken tamamen kurallar kitabına sadık kalarak yapıyoruz. Normal bir araçtan çok daha farklı bir güvenlik tertibatı var. Aynı zamanda mekanik ve teknik tertibatı var içinde. Sokakta gördüğümüz araçlar ile burada gördüğümüz sportif faaliyeti yapma şansımız pek yok. En pahalı spor dallarından birisi motor sporları. Pahalı olduğu doğru ama bu sporu yapıyorsanız, bunu yapmanız için sponsorlara ihtiyacınız var. Biz takım olarak bol bol sponsor alarak bu bütçeyi aşağı çekiyoruz. Ama dediğinizde haklısınız bu pahalı bir spor."

6 AYDA HAZIR BİR ARACA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Drift yapmak isteyen kişilerin buna uygun aracı hazırlamak için en az 6 aya ihtiyacı olduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, "Bu tamamen sizin projeniz ile alakalı aslında. Kabuk olarak ayrı bir işlem süreci var. Motor-mekanik olarak ayrı bir işlem süreci var. Sonrasında da bahsettiğimiz onay süreci var. Siz ne kadar kapsamlı bir proje yapmak isterseniz bu süre uzar ama bunu çok daha kısa şekilde tutup standart motorlar ile olabildiğince düşük güçte olsa, buna başlamak istiyorum derseniz, herhalde bir 6 ay içinde hazır bir araca sahip olabilirsiniz" dedi. Görüntü dökümü:

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-Drift sporcuları ile röp.

-Drift otomobil sporları kulübü başkan yardımcısı ile röp.

-Drift görüntüleri

-Drift havadan görüntüler

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay (ÖZEL)

4- ANNE VE KIZININ KORKU DOLU ANLARI - Sultangazi'de 2 faklı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de meydana gelen 2 farklı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de geçen çarşamba 1. Cebeci Yolu'ndan Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan 68 HT 174 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anında araç sürücüsünün yanında bulunan bir kadın şoka giriyor. Kadının araçtan inerek, bir işyerinin önündeki merdivenlere oturduğu görülüyor.

ANNE VE KIZI SANİYELERLE KURTULDU

Aynı gün gündüz saatlerinde meydana gelen bir başka kazada ise, 34 JE 2786 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden gelen bir kamyonet sürücüsünün direksiyonu kırması önce kamyonete daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir anne ve kızının büyük bir korku yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonet sürücüsünün ara sokağa girmek için direksiyon kırınca karşı yönden gelen 34 JE 2786 plakalı otomobilin sürücüsünün önce kamyonete, daha sonra bariyerlere çarptığı görülüyor. Kaldırımda yürüyen bir anne ve kızı büyük bir korku yaşarak, koşmaya başlıyorlar. Anne ve kızının saniyelerle kurtulduğu kaza da, küçük kızın annesine sarıldığı kameralara yansıyor. Görüntü Dökümü:

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-İki kaza anı 27.10.2019 - 10.38 - Haber Kodu : 191027023 5- İSTANBUL'DA SOKAKLARDA KEDİ VE FARELERİN OYUNU... KARGALAR SEYİRCİ OLDU Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA

Üsküdar ve Sultangazi'de kedi ve farelerin sokaktaki oyunları dikkat çekti. İlk görüntüler Üsküdar'dan. Bir sokak üzerinde kediye kafa tutan fare görenleri şaşırttı. Kediyle fare arasındaki düşmanlığı herkes bilir. Fakat bu görüntüler bilinenleri bir kenara bıraktırıyor. Selamiali Mahallesi'nde kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Görüntülerde kedilerden biri patisiyle fareye vurmaya başlıyor. Fare kaçmaya çalışsa da kedi buna izin vermiyor. Bu sırada iki kedi ve kargalar da bu oyunu izliyor. Kedinin patisiyle her hamlesine fare zıplayarak karşılık vererek kafa tutuyor.

KEDİ İLE FARENİN OYUNU KAMERADA

Sultangazi'de de kedi ile farenin oyunu cep telefonu kamerasına kaydedildi. 50. Yıl Mahallesi'nde kedinin farenin peşinde koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(ÜSKÜDAR)

-Fare ile kedinin kavgası

-Kedinin patisiyle fareye vurması

-Kargaların görüntüsü (SULTANGAZİ)

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Kedini ve farenin oyunundan görüntüler 27.10.2019 - 10.29 - Haber Kodu : 191027021 6- KAPALIÇARŞI BAŞKANINDAN 'MATKAP' SAVUNMASI "Gece yarısı kimse yokken habersiz yapılmış" Haber - Kamera: Elif YAVUZ - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA)

Kapalıçarşı'nın 22 kapısından biri olan 559 yıllık Fesçiler Kapısı'ndaki tabelanın matkapla delinmesine ilişkin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Buranın güvenlik kameralarının sayısını artırmak için sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı geceleyin hiç bir talimatımız, onayımız olmadığı halde kendisi belirlenen yerin dışında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor ve onu üzerine güvenlik kamerasını koyuyor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir hadise" dedi.

"MATKAP İZLERİ AÇILIYOR MAALESEF"

Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı girişindeki tarihi tabelanın güvenlik kamerası takmak için matkapla delinmesinin ardından Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, yapılan uygulamadan haberdar olmadıklarını, çalışan işçinin inisiyatif alarak habersiz bir şekilde yaptığını belirterek, "Kapalı Çarşı'nın bütün kapıları bütün beden duvarları restorasyon kapsamında olacaktır. Buranın güvenlik kameralarının sayısını artırmak için sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı geceleyin hiç bir talimatımız, onayımız olmadığı halde kendisi belirlenen yerin dışında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor ve onu üzerine güvenlik kamerasını koyuyor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir hadise. Orada hat yazılarının üzerinde değil ama levhanın alt tarafında matkap izleri açılıyor maalesef. Daha çok sosyal medyada duyuldu. Haber alır almaz inisiyatif aldık derhal bu kamerayı oradan kaldırttık ve restorasyona aldık orayı. İlk Kültür Müdürümüzün, Vakıflar Müdürümüzün yetkili tüm mercilerin haberleri var. Medyada bazı yazılar yazıldı ancak onlar biraz aceleyle yazılmış yazılar. Bu konudan yönetim kurulumuzun haberi yok. Bu arkadaşın da tırnak içerisinde cahilane, kastı olmadan bilgisizce yapılmaması gereken bir hareketi yaptığını kendisi de kabul ediyor. Bu konuda hukuki prosedür çalışacaktır" dedi.

"HERKESİ AN BE AN KONTROL ETME İMKANIMIZ YOK"

Kimsenin haberi olmadan çalışma yapılmasının herhangi bir güvenlik açığı mı olduğu sorusu üzerine ise Fatih Kurtulmuş, "Bir güvenlik açığı mevcut değil, Kapalıçarşı'da hem güvenliklerimiz hem de kameralarımız var. Bu kapının dışında olan bir şey. Her kapımızda bu güvenlik kameralarını artırıyoruz. Bu akşam vakti olan bir şey geceleyin de orada kimse yok, boş bir zamanda kimsenin olmadığı bir vakitte yapılmış. Kendisine talimatlandırılmayan yere tabiri caizse bir gayretkeşlik gösteriyor. Herkesi an be an kontrol etme imkanımız yok" diye cevap verdi. "BURADA 2 BİN 486 ESNAFIMIZ VAR"

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da bir çok noktada sarkan kablolar ve gelişi güzel konulan tabelalara ilişkin olarak ise, "Burada birtakım işgaliyeler, tabelalar, fazlalıklar zaman içerisinde oluyor. Burada 2 bin 486 esnafımız var. Kat malikleri yönetim kurulu olarak yapılan yanlışları kendilerine yazılı olarak ihtar ederek daha sonra da cezai müeyyideleri de kendilerine uygulayarak bu konuda olması gereken noktaya çekiyoruz. Fakat bunlar zaman içerisinde oluyor. Hem esnaflara gereken uyarıları yaparak hem de hukuki anlamda bu işi takip ederek yönetim olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fatih Kurtulmuş röportajı

-Fesçiler kapısından detaylar 27.10.2019 - 10.52 - Haber Kodu : 191027024 =================== 7- AKARYAKIT İSTASYONUNUN MARKETİNDEKİ HIRSIZLIK ANI KAMERADA Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunun bir akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Markete giren bir kişi reyonlardan aldığı ürünleri montunun içine sakladı. Markette bir süre vakit geçirdikten sonra kasaya yönelen bu kişi dikkat çekmemek için aldığı birkaç ürünün parasını ödedi. Hırsızlık anları, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan market sahibinin, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından hırsızlık anları

-Genel ve detaylar 27.10.2019 - 12.17- Haber Kodu : 191027049