DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

"OTOMOBİLLERİ KURALLAR KİTABINA UYGUN YAPIYORUZ" Arabaların yapım aşamasından eğitimine kadar, bu sporu yapmak isteyenlere destek olduklarını ifade eden Teamart Motorsport Drift takımı kurucularından Cem Bora Kalaycıoğlu da şunları söyledi: "Teamart bizim Apex Masters serisi kadar eski bir takım. En köklü takım şu anda driftte teamart ve en çok pilotu olan takımlardan birisi de biziz. Amacımız yıllardır emek verdiğimiz bu sporu biraz daha iyiye taşımak. A'dan Z'ye arabanın yapımından eğitime kadar her şeyi sağlıyoruz katılımcılara. Bunun için de bir drift kulübümüz var. Eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya başvurup da kendi dirft kariyerlerine başlayabilirler. Öncelikle bir noktadan bir mesaj da vermemiz gerek zannedersem. Biz haberleri her izlediğimizde sokakta gördüğümüz illegal her hareket için 'drift yaptılar, drift attılar' gibi bir tabir de var. Bu tabirler kullanılıyor. Biz bu terminolojiden çok rahatsızız. Esasen sokakta yapılan bu illegal hareketlerin hiçbirisi drift değil. Drift biraz önce sizin de pistte gördüğünüz gibi, arabanın yanal hareketini sürekli bir biçimde pist bitimine kadar taşıdığınız bir spor. Ama bunun sokaktaki illegal hareketler ile hiçbir alakası yok. Tabii bunun için de özel bir arabadan bahsediyoruz. Neye göre yapılıyor bu araçlar? Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) kurallar kitabı var. Biz bu araçları yaparken tamamen kurallar kitabına sadık kalarak yapıyoruz. Normal bir araçtan çok daha farklı bir güvenlik tertibatı var. Aynı zamanda mekanik ve teknik tertibatı var içinde. Sokakta gördüğümüz araçlar ile burada gördüğümüz sportif faaliyeti yapma şansımız pek yok. En pahalı spor dallarından birisi motor sporları. Pahalı olduğu doğru ama bu sporu yapıyorsanız, bunu yapmanız için sponsorlara ihtiyacınız var. Biz takım olarak bol bol sponsor alarak bu bütçeyi aşağı çekiyoruz. Ama dediğinizde haklısınız bu pahalı bir spor."

"HERKESİ AN BE AN KONTROL ETME İMKANIMIZ YOK"

Kimsenin haberi olmadan çalışma yapılmasının herhangi bir güvenlik açığı mı olduğu sorusu üzerine ise Fatih Kurtulmuş, "Bir güvenlik açığı mevcut değil, Kapalıçarşı'da hem güvenliklerimiz hem de kameralarımız var. Bu kapının dışında olan bir şey. Her kapımızda bu güvenlik kameralarını artırıyoruz. Bu akşam vakti olan bir şey geceleyin de orada kimse yok, boş bir zamanda kimsenin olmadığı bir vakitte yapılmış. Kendisine talimatlandırılmayan yere tabiri caizse bir gayretkeşlik gösteriyor. Herkesi an be an kontrol etme imkanımız yok" diye cevap verdi.

"BURADA 2 BİN 486 ESNAFIMIZ VAR"

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da bir çok noktada sarkan kablolar ve gelişi güzel konulan tabelalara ilişkin olarak ise, "Burada birtakım işgaliyeler, tabelalar, fazlalıklar zaman içerisinde oluyor. Burada 2 bin 486 esnafımız var. Kat malikleri yönetim kurulu olarak yapılan yanlışları kendilerine yazılı olarak ihtar ederek daha sonra da cezai müeyyideleri de kendilerine uygulayarak bu konuda olması gereken noktaya çekiyoruz. Fakat bunlar zaman içerisinde oluyor. Hem esnaflara gereken uyarıları yaparak hem de hukuki anlamda bu işi takip ederek yönetim olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.