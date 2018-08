DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3 

(aktüel görüntü)

1- PROF. DR. ÖZENER: MARMARA'DAKİ DEPREM MİNİMUM 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 19. yıldönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doğan Kalafat katıldı. Rasathanenin Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'de 1894'te yaşanan İstanbul Depremi'nin ardından deprem gözlemlerinin başlatıldığını belirterek, "Biz deprem gözlemlerine ABD'den daha önce başladık" dedi.

Prof. Dr. Özener, 17 Ağustos 1999 Depremi sırasında 30 sismik istasyon bulunurken, bugün sayının 240'ın üzerine çıktığını geçen yıl 6 istasyon daha kurulduğunu, önümüzdeki yıl da minimum 6 istasyon kurulmasının planlandığına dikkat çekti.

"DEPREM ALGILAMA KAPASİTEMİZ ARTIYOR"

Haluk Özener, deprem algılama kapasitesinin artığını belirterek, "Geldiğimiz noktada tüm Türkiye'de olan depremleri belirli bir eşik seviyesiyle algılayıp kaydediyoruz. Yıllara göre deprem artmıyor aslında deprem algılama kapasitemiz artıyor. Şu anda yılda ortalama 13-15 bin civarında deprem oluyor. Geçen yıl ekstrem bir durum yaşadık. Çanakkale Ayvacık, İzmir Karaburun ve Bodrum, Kos depreminden sonra çok fazla artçıları olduğu için 34 bin üzerinde deprem yaşadık bu coğrafyada. Bugün de sayımız 7 binin üzerinde. Bu coğrafyada, 1900-2018 arasında ortalama 6 yılda bir 7'nin üzerinde bir depremle karşılaşıyoruz. Bu, istatistiki bir veridir. 1900'den bu yana ülkemizde 7'nin üzerinde 33 deprem meydana geldi, 90 bin vatandaşımız canını kaybetti. En büyüğü de 7,9 büyüklüğündeki Erzincan Depremi'dir" şeklinde konuştu.

Özener, 17 Ağustos depreminin ardından bir sonraki depremin sismik boşluk olarak adlandırılan yerinin Marmara Denizi'nin ortasında bulunduğunu ifade ederek, "O boşluk da bir gün dolacak. Ne zaman dolacak bilmiyoruz, onu araştırıyoruz, çabalarımız hep bunun üzerine" dedi.

TSUNAMİ DALGALARI 2 METREYİ BULABİLİR

Haluk Özener, olası bir Marmara depreminden sonra tsunami dalgalarının 2 metreye varacağına dikkat çekti.

Özener ayrıca, İstanbul Acil Müdahale Sistemi'ne ilişkin bilgi vererek, olası bir depremden sonra hangi bölgelerde binalarda oluşacak hasarlar ve yaşamsal kayıplarla ilgili öngörüde bulunabildiklerini, 110 istasyondan oluşan sistemde, İGDAŞ'la işbirliğinden sonra istasyon sayısının 800'ün üzerine çıkartıldığını belirtti.

Prof. Dr. Haluk Özener, Türk ve Japon bilim insanlarının 5 yıl süren 'MarDim' projesiyle ilgili bilgi vererek, "Projede Marmara Denizi'nden geçen fayın farklı parçalarının farklı özellikler taşıdığını öğrendik. Bunun anlamı, belirli kısımlarda sismik aktivite var, fayın belirli kısımları daha suskun, bazı kısımlarında yavaş kayma hareketi var. Bunlar bilimsel çıktılar. Bunların yansımaları ne olacak? Tsunamiyle ilgili kısımlara baktığımızda, çeşitli senaryo çalışmalarına göre farklı bölgelerde maksimum 2-2,2 metre arasında tsunami dalgası bekliyoruz, olası Marmara depreminden sonra, deniz tabanında meydana gelecek heyelanlardan dolayı" şeklinde konuştu.

"7,2'LİK BİR DEPREMİN SÜRPRİZ OLMAYACAĞINI EN SON BİLGİLERDEN SÖYLEYEBİLİYORUZ"

Özener, Marmara Bölgesi için 7,2'lik depremden bahsettiklerini ifade eden Özener, 7,2-7,4-7,5'lik deprem senaryoları yaptıklarını söyledi. Haluk Özener, "Bütün parçanın kırılacağı öngörülürse 7,7'lik depremden bahsederiz ama bu, tarihinde görülmemiş bir şey. Bu, matematik olarak, fizik olarak hesaplanabilir ama böyle büyük bir deprem biz pek beklemiyoruz. Ama Marmara için 7,2'lik bir depremin sürpriz olmayacağını en son bilgilerden söyleyebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Özener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2009 yılında bir çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda can, mal kaybı ve hasarlı binaya ilişkin bazı öngörüleri olduğunu belirterek, buna göre 30 bin civarında can kaybı ve 50 bin civarında hasarlı bina öngörüldüğünü ifade ederek, "Çalışmasının yenisi bu yıl içinde tamamlanacak" dedi.

Prof. Dr. Özener, depremde ölümlere neden olan olgulardan en önemlisinin yapı olduğunu belirterek Özener, "Deprem mühendisliği eğitiminin önem taşıyor" diye konuştu.

"NE BÜYÜKLÜKTE VE NEREDE OLACAĞININ CEVABINI HER ZAMAN VERMEYE HAZIRIZ"

Özener, "Lütfen bize 'Deprem ne zaman olacak?' diye sormayın. Bunu biz bilemiyoruz, kimse bilemiyor. Ne büyüklükte ve nerede olacağının cevabını her zaman vermeye hazırız. Bunları söylerken, depremle yaşamayı öğretmek çabasındayız, vatandaş depremi bilecek ve ona hazırlıklı olacak. Deprem öncesinde alınabilecek 1 birimlik basit bir önlem, deprem sonrasında size 100 birimlik olarak geri dönebilir" diye konuştu. Haluk Özener, "Biz bir şeyden eminiz, Marmara'daki deprem minimum 7.2 büyüklüğünde olacak. Umarım söylemi 50-60 sene daha söyleriz. Olacak, olacak deriz, olmamış olur. Ama maalesef bu deprem gerçeği bir gün olacak" dedi.

Özener'in konuşmasının ardında söz alan Erdal Şafak, her ailenin bir deprem planı olması gerektiğine dikkat çekerek, "İstanbul gibi bir kentte büyük bir deprem olduğu zaman bazı mahallelere haftalarca ulaşılamayacak. Bütün yollar trafik kapanacak. Gördüklerimize dayanarak bu tip önlemlerin alınmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

FAYIN TEK PARÇADA KIRILMA İHTİMALİ

Prof. Dr. Özener, Marmara Denizi'ndeki fayın bütün olarak kırılma ihtimalinin olup olmadığının sorusuna, "Biz onu düşük olarak hesaplıyoruz. Ama bütün olarak kırılmasında biz onu 7.7 büyüklüğünde olmasını hesaplıyoruz" yanıtını verirken, Kalafat ise, "Sıfır demiyoruz ama çok düşük ihtimal. Farklı farklı segmentlerdeki fayların olduğunu, bunların aynı depremde kırılmayacağını söyleyebilir" yanıtını verdi. "DATÇA AÇIKLARINDA YAKIN ZAMANDA BU TİP DEPREMLERİN OLMA İHTİMALİ YÜKSEKTİR"

Doğan Kalafat ise Marmara Bölgesi'nde 7 il olduğunu belirterek, alınacak tedbirlerle riskin azaltılabileceğini belirtti. Kalafat, "Eşyaların devrilerek ölüme neden olması, yaklaşık can kayıplarının yüzde 5'ine tekabül ediyor. Bunları da önlemek alacağımız tedbirle mümkündür" dedi.

Kalafat, "Ağırlıklı olarak büyük plaka sınırlarında tektonik büyük depremler olmakta. Bizim Akdeniz'de Girit adasının Rodos'a doğru olan kısmında yani Datça açıklarında yakın zamanda bu tip depremlerin olma ihtimali yüksektir. Bunun bilincinde olmamız lazım. Ağırlıklı olarak Güney batıda yaşayan insanlarımızın depreme dayanıklı binalarda yaşamalarını ve depreme her an hazırlıklı olmalarını öğütlüyoruz" şeklinde konuştu.

EDİRNE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Doğan Kalafat, Edirne'de meydana gelen iki depremin sorulması üzerine, "Trakya bölgesinde önemli bir deprem beklentisi yok. Küçük kırıklar vardır. Birkaç sene önce yine 5 civarında orta-hafif büyüklükte depremler oldu. Bu tür depremler olağan karşılanıyor. Küçük faylardaki enerji boşalması olarak izah edilebilir" şeklinde yanıt verdi. "BÖLGE OLARAK SÖYLEYEBİLİRİZ"

Kalafat, depremin nerelerde olacağının sorulması üzerine, "Biz ne kadar istatistiki bilgiler versek de, 200-250 yıl çalışmayan faylar oluyor. Bunu öngörebilmek ve nokta söylemek mümkün değil. Ama bölge olarak söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Erdal Şafak, "Depremin mühendislik açısında 7 olması, 7.4 olması çok bir şey fark etmeyecek. Yine çok büyük bir hasar, ölü sayısı, ekonomik kayıplar olacak. 7 ya da 7.2 olmuş ona takılmamak lazım. 7 yeterince büyük" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

-------------------

- Özener'in açıklamaları

- Kalafat'ın açıklamaları

- Şafar;ın açıklamaları

- Detaylar 17.08.2018 - 12.16 Haber Kodu : 180817073_a

17.08.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180817074

======================= 2 - VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN DEPREM AÇIKLAMASI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'da hafriyat kamyonlarına entegre edilen Araç Takip Sistemli tablet dağıtım törenine katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, deprem hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İSTANBUL'DA CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞIYORUZ"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "19 yıl önce Marmara depreminde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ne bölgemize ne kentimize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Ama biliyoruz ki deprem bir hayat gerçeği. Öncelikle coğrafyamızın ve İstanbul'umuzun bir gerçeği. Bu gerçekle bir taraftan yaşarken diğer yandan bizlere düşen, hem yönetme sorumluluğu olanlar, hem de bireysel vatandaşlar olarak depreme karşı tedbirleri almak. Şahsi, ailevi ve toplumsal olarak almamız gereken önlemler var. Bu görevlerin birisi de yaşadığımız ve çalıştığımız binaları daha sağlam hale getirmek. Bu anlamda İstanbul'da ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm adı altında biliyorsunuz bir alt yapı oluşturuldu. Depreme dönük hazırlıklar yapılırken yani, depreme dayanıksız yapılar, güçlendirerek ya da yıkılarak yeniden yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER YAPTIK, BAZI ŞEYLERİ YAPAMADIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "19 senedir, gündemimize geldiği zaman hatırladık. Zaman zaman bu konuda bazı şeyler yaptık, bazı şeyleri yapamadık. İnşallah İstanbul'u depreme hazırlama adına, bütün kurumları ile her zaman İstanbulumuzu her an deprem olacakmış gibi hazır hale getiririz, olası bir afette de en az hasarla da atlatmış oluruz. Temennimiz budur" dedi. Görüntü dökümü

-------------------.

-İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Vali Vasip Şahin'in konuşması ============================ 3 - 17 AĞUSTOS DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER AVCILAR'DA ANILDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- GÖLCÜK Depremi'nin İstanbul'da en fazla etkili olduğu ve 246 can aldığı Avcılar'da acı 19'uncu yıldönümünde tazelendi. Yüzlerce kişi ellerinde meşalelerle Deprem Anıtı'na kadar yürüyerek kırmızı karanfil bıraktı. Gölcük Depremi'nin 19'uncu yıldönümü nedeniyle Avcılar'da anma töreni düzenlendi. Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi Salonu'nda afete karşı hazırlıkların anlatıldığı toplantıdan sonra araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı'na kadar meşaleli yürüyüş yapıldı. Depremde ölen 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önündeki tören 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anma törenine katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü;

Depremde ölenleri anma için yapılan yürüyüşten görüntüler

Saygı duruşu

Deprem Anıtı ve önündeki mumlar

Belediye Başkanı konuşurken

Anıta çiçek konulurken 17.08.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180817067 ============== (geniş haber)

4- HAFRİYAT KAMYONLARI ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE DENETLENECEK Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki hafriyat kamyonlarının takibi ve denetimi için belediye ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine 100 adet Araç Takip Sistemi entegre edilmiş tablet dağıttı. Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Kontrollerimiz aralıksız sürecek. Teknolojik alt yapı ne kadar gelişmiş olursa kontrollerimiz o kadar iyi olur" dedi.

İstanbul Valiliği'nde yapılan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda polis, jandarma ve zabıta ekibi katıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 yılda toplam 146 bin 105 hafriyat kamyonunda denetim yaptıklarını söyledi. Bu araçlardan 4 bin 904 araca toplam 1 milyon 400 bin lira ceza kesildiğini belirten Şahin, "Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Teknolojik alt yapınız ne kadar gelişmişse o kadar kontrolünüz iyi olur. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çok güzel ve gelişmiş bir sistem oluşturuldu ve gelişmiş bir yazılım hazırlandı. Böylece belediye ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz denetimlerinde istifade edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, "Bugün itibari ile jandarma ve polis kontrol noktalarında tabletleri dağıtmak için buradayız. Şuanda 8 bin 480 araçımıza araç takip sistemi (ATS) kurulmuş vaziyette. Bu sistem kurulmayan, 1050 kamyonumuz kalmış vaziyette. Bunlar ya trafiğe çıkmıyor ya da bu işle uğraşmıyor. Yani bu işle uğraşan tüm araçlarımıza bu takip sistemi kurulmuş vaziyette. Tabi kaydı olmayan, plakası sökülen bu işi kaçak yapanlar olabilir. Onlar da zaten cezai işlem adına takiplerimiz sürüyor. Bugünden itibaren jandarma kendi bölgesinde polis kendi bölgesinde tabletten bu hafriyatı nereden aldıkları, hangi istikameti takip etmesi gerektiği o esnada nerede olduğu, hatta nereden hareket ettiği de geçmiş zamanlı olarak takip edilecek" dedi.

"TABLETLER AMERİKAN MALI DEĞİL"

Uysal konuşmasının devamında "Tabletlerimiz hazırladık. İçindeki yazılım ile jandarma ve polisimize teslim ediyoruz. Yolda görülen her aracın bir nevi kare kodu diyebiliriz. Aracın plakasından, sabıka kaydına, sürücüsünden güzergahına, ayrıca içinde bir hafriyat varsa bunun nereden alındığı, hangi istikametten nereye gideceği gibi bilgiler takip altında olacak. Özellikle içinde yük var gibi görünüp içinde yük yoksa, tonajı fazla ise bunların hepsi görülebilcek. Bu sistemle birlikte İstanbul'da hafriyat kamyonu sıkıntısı bitmiş olacak. Tabletlerimiz Lenovo marka. 100 adet tablet dağıtıyoruz. Tabletlerimiz Amerikan malı değil. Şuanda 100 tane dağıtıyoruz, ihtiyaç oldukça yine takviye yaparız" dedi. Konuşmaların ardından zabıta ve kolluk kuvvetlerine 100 adet tablet dağıtıldı. Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi. Görüntü Dökümü

----------------------------

-İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması

-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşması

-Tablet dağııtılması

-Toplu fotoğraf

17.08.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180817053 5- OTOGARDAKİ BAYRAM HAREKETLİLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA)

BAYRAM tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki hareketlilik havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

--------------

-Otogarın havadan görüntüleri 17.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180817063_ 6- ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASINDA 9 SANIĞA TAHLİYE Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. 9 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

ÖRGÜT LİDERLİĞİYLE SUÇLANAN SANIK BAKIRKÖY'DE GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökyar Şen'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının saptanması için 3 haftayı geçmeyecek şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınarak rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme, yaşı küçük şüpheliler ile ilgili ayrılan soruşturma dosyasının da incelenmek üzere istenmesine karar verdi. NESLİŞAH VE ENGİN DÜZYATAN ÇİFTİNE DAVETİYE ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ

Şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan ve eşi olan tanık Engin Düzyatan'a davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikayetçilerin dinlenip dinlenmeyeceğine yaşı küçük şüphelilerin dosyasının incelendikten sonra değerlendirilmesini hükme bağladı. Sanıkların ele geçirilen dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerini olası incelemeler nedeniyle reddeden mahkeme, duruşmayı 12 Ekim tarihine bıraktı.

İDDİANAME

İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine "Ducky Layne" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12'si tutuklu 18 sanığın "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

---------

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen harici bellekler

-Ele geçirilen para ve telefonlar

-Ele geçirilen bilgisayarlar

-Oyuncu Tamer Karadağlı'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar