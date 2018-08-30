DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- BONZAİ İÇİP KAZA YAPAN TAKSİCİYE DAYAK KAMERADA * Şişli'de bonzai içip kaza yaptığı iddia edilen taksi sürücüsü mahalleli tarafından darp edildi. *Kaza ve dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Şişli'de bonzai içip kaza yaptığı iddia edilen taksi sürücüsü mahalleli tarafından darp edildi. Kaza ve dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de taksi sürücüsü S.A motosiklete ve hurdacı el arabasına çarptı. Kaza sonrası taksi sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar ayıltmak için uzun süre çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsünü kendine getirdi. Aracından inen taksici S.A iddiaya göre "Ben kaza yapmadım, uyuşturucu içmedim" diyerek etraftakilere küfredip hakaret etmeye başladı. Küfürler üzerine mahalleli taksiciyi tekme, tokat darp etmeye başladı. Olay yerindeki polis ekipleri taksiciyi öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Darp sırasında başından yaralanan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DAHA GELİRKEN BAYGINDI, HAYATIMIZI ZOR KURTARDIK"

Taksinin çarptığı hurda aracının sahibi "Taksici daha gelirken baygın vaziyetteydi uyuşturucu mu ne içmiş, direkt sürükleye sürükleye arabanın arasına sıkıştırdı bizi, hayatımızı zor kurtardık. Ayaklarımız kopuyordu, dizimde şişlik oldu. Yarım saat ayılmasını bekledik. Polis çağırdık ambulans geldi. Sağlık ekipleri bize baktı sonra onu ayılttılar. Taksici suçunu kabul etmedi. Küfürlü konuşup insanların üstüne yürüdü. "Ben uyuşturucu içmedim, torbacı değilim" diyordu. Mahalleliyi tahrik etti; onlar da dövdüler" dedi. "BONZAİ İÇİP TAKSİ KULLANDIĞI İÇİN DÖVDÜLER"

Taksinin çarptığı motosiklet sahibi Ahmet Seyisoğlu "Ticari bonzai içmiş baygın şekilde geliyor. Ben motorun üzerindeydim yeni inmiştim duruyordum. Önce bana sonra hurdacıya vurdu. Vurduktan sonra yarım saat arabanın içinde baygın kaldı. Sonra gelen sağlık ekipleri onu ayılttılar. Kendine gelince aşağıya indi ben bir şey içmedim diyor. Kaza sonrası taksiyi ben stop ettim. Bana "Beni gasp ettin" diyor. Sonra polis geldi. Bonzai içip taksi kullandığı için mahallenin geçleri taksiciyi dövdü. Bu taksiye bizim çocuklarımız, ailemiz binebilir, daha farklı kaza olabilir. Taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

KAZA VE DAYAK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksinin motosiklete ve hurdacı arabasına vurduktan sonra durması, çevredekilerin kaza yapan taksinin başında toplanması, taksi sürücüsü S.A'nın darp edilmesi ve polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Ayrıca kaza sonrası kullandığı taksinin içinde kendinden geçmiş halde olan S.A vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza sonrası taksi içinde baygın halde yatan sürücü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Ahmet Seyisoğlu'nun motosiklet ile dükkanının önüne gelmesi

-Motosikleti park edip inmesi

-Taksinin motosiklete ve hurdacı arabasına çarpması

-Hurdacının yola savrulması

-Toplanan kalabalık

-Taksiden inen S.A (Kırmızı tişört kırmızı ayakkabılı)

-S.A'nın darp edimesi

-Araya giren polis ekipleri

-Kavgada arada kalan bastonlu bir kişinin yerden kaldırılması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri

-Taksinin çarptığı motosiklet ve hurdacı arabası

-Ambulansın gidişi

-Taksinin çarptığı hurda arabası sahibi ile röportaj

-Taksinin çarptığı motosiklet sahibi Ahmet Seyisoğlu ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

30.08.2018 - 11.53 Haber Kodu : 180830050 2- VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ (1) Haber - Kamera: İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı`nın 96'ncı yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni yapılıyor. Görüntü Dökümü:

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Vatan Caddesi'nden görüntü

Validen görüntü

Genel ve detaylar 30.08.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180830043 3- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Şahin'e, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Törende sırasıyla kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, dini cemaat liderleri ve konsolosluk yetkilileri Vali Şahin'e tebriklerini sundu. Görüntü Dökümü:

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-Vali Şahin ve protokol

-Tebriklerin kabulu

-Kamu kurum temsilcileri

-Askeri erkan

-Dini liderler ve konsolosluk yetkililerinin tebrikleri

-Genel ve detaylar 30.08.2018 - 11.17 Haber Kodu : 180830036 4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 5 GÖZALTI