DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntülerle)-

1- ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLADI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Bostancı sahilinde arama-kurtarma çalışması yeniden başladı.

Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gelerek arama çalışmalarını başlattı. Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Arama çalışmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sahil Güvenlik

-Arama çalışmaları

-Detaylar 07.09.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180907041

07.09.2018 - 11.44 Haber Kodu : 180907040 2- 452 VEFAT YILDÖNÜMÜNDE "MUHTEŞEM SÜLEYMAN" Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-Ersan SAN- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA

Dünya'da "Muhteşem Süleyman" ismiyle tanınan Kanuni Sultan Süleyman 452 yıl önce vefat etti. 46 yıllık padişahlığının 4'te birini muharebe alanlarında geçiren Kanuni Sultan Süleyman'ın askeri dehasından modern üniversitelerin temelini atmasına, kanun koyuculuğundan devlet adamlığına pek çok bilinmeyen yönünü Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın DHA'ya anlattı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu 46 yıl yöneten ve bu dönemde 13 kez sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman, 6 Eylül 1566'da Zigetvar Seferi sırasında hayatını kaybetti. 10'uncu Osmanlı sultanı olması sebebiyle on numarayı tamamlayan manasına gelen "Saibü'l Aşereri'l Kamilet" de denilen Kanuni Sultan Süleyman, batıda da "Muhteşem Süleyman" ismiyle tanındı. İstiniye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın, "Muhteşem Süleyman" lafı batılılar tarafından onun kudreti ve başarıları yüzünden verilmiş bir addı. Çünkü Kanuni çok üstün bir zekaya sahip. Bu zekasını da sadece askeri alanda değil başka alanlarda da kullanan bir şahsiyetti. 19 yaşında Manisa'da Saruhan Beylerbeyi olmuştur. 1520'de 26 yaşında da padişah olmuştur. 1521'de Mohaç Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır. Bu savaş dünya harp tarihinde en büyük savaşlardan biridir. Çok büyük topçu ateşi düşmanı perişan edildiği, Osmanlı tabiri ile mafi perişan edildiği bir ordunun kazandığı bir zafer. 400 senelik bir donanma ile bir sene sonra da Rodos'u almış biri. O dönem Rodos Şovelyeleri Akdeniz'e, deniz ticaretimize büyük zarar veriyordu. Burası 100 bin asker ile alınmıştır. Buranın yanı sıra; Belgard, Doğu Ege Adaları, Budapeşte, Macaristan, Kuzey Afrika, Cezayir, Slovakya ve hatta Almanya'ya kadar topraklarını genişletmiştir" dedi.

"DEVLETE HİZMETİNİN 4'TE 1'İ MUHAREBE ALANINDA GEÇMİŞTİR"

Kanuni'nin o dönemde çok güçlü bir donanma kurduğuna dikkat çeken Çaşın, "Donamayı komuta eden çok önemli komutanları vardı. Bunlar, Barbaros Hayrettin Paşa ve Turgut Reis. 1538'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Muharebesi'ni kazanılmıştır. Diğer yandan Turgut Reis ile birlikte Rodos ve Ege Adaları'nın alınması ve Süveyş'in kontrolü ile birlikte Akdeniz'i Türk hakimiyetine alarak bir Türk gölü haline getirmiştir. 46 yıl bir zati görev yapmıştır. Bunun 10 yılı sefer de geçmiştir. Yani devlete hizmetinin 4'te biri muharebe alanında geçmiştir. Bu da çok önemlidir. Diğer devlet padişahlarının hiç birinde bu özellik yoktur. En uzun görevde kalan devlet büyüğüdür. 6 milyon 557 bin kilometre olan topraklarını 14 milyon 893 bin kilometreye çıkarmıştır. Bu daha önce o dönemde 6'ncı yüzyılda hiçbir devlette görülmemiş bir olaydır" şeklinde konuştu. "MODERN ÜNİVERSİTELERİN TEMELİNİ KURDU"

Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın Konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Eğitimde, kültürde ve mimari de üstün bir yaratıcılığı olduğuna inanıyorum ve devrimci bir yapısı var. Nasıl ki batıda Rönesans ve Reform ile aydınlanma olduysa, burada da Osmanlı'daki eğitimdeki aksaklıkları tespit ediyor ve bugün de üniversitelerimizin temeli olan medreselerimizi Fen ve Sosyal Bilimler olarak ikiye ayırmıştır. Bugün gördüğümüz Süleymaniye Medresleri'nde tıp, astronomi, fizik ve matematik derslerine önem verilmiştir. Diğer yandan Sahn-ı Seman medreselerinde sosyal bilimler, hukuk, edebiyat ve ilahiyata büyük önem verilmiştir. Böylece bugünkü modern üniversitelerin temelini atmış büyük bir devlet adamıydı. Asıl devrimci niteliği, sadece Enderun Mektebi değil, eğitimi halka yaymak için çok sayıda kütüphane yaptırmıştır ve buraları da iyi eserlerle doldurmuştur.Külliyeler ve eğitimi halka yaymak konusunda özellikle çok büyük bir deha olan Mimar Sinan ile yan yana çalışmıştır"

"KENDİ YAZDIĞI DİVAN VE YAKLAŞIK 3 BİN GAZELİ VAR"

Kanuni Sultan Süleyman'ın iyi bir asker ve devlet adamının olmasının yanı sıra iyi de bir edebiyatçı oluğunu beliren Profesör Çaşın, "Bir de Türk Milleti'nin az bildiği bir özelliği edebi şahsiyeti ve sanatçı kimliği. Sultan Süleyman'ın 2 bin 779 tane edebi gazeli olduğunu biliyoruz. Şiirde, resimde ve edebiyatta çok önemli eserler yaratmıştır. Bir de kendinin yazdığı bir divan bulunuyor" dedi. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN ESERLERİ

Mimar Sinan'ın "Kalfalık eserim" dediği Süleymaniye Cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551 - 1557 yılları arasında yaptırıldı. Klasik Osmanlı Mimarisi tarzında yapılan eserin, çevresinde, medrese, hastane, hamam, kütüphane, aşevi gibi bir çok yapı yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın kabri de cami avlusundaki külliyede bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı diğer mimari eserler; Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi, Afyon Sincanlı Sinan Paşa Camii, Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi.. Bu eserlerin çoğunda Mimar Sinan imzası bulunmaktadır ve külliyeler günümüzde camii olarak hizmet vermektedir.

KANUNİ HEYKELİ AMERİKAN KONGRE MERKEZİ'NDE

Sultan Süleyman'a 'Kanuni' unvanının verilmesi kanunname yetkisini kullanarak en fazla sayıda kanunun onun zamanında konulmuş olmasındandır. Dünya'da 23 kanun koyucu arasında bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın bir portesi, Wahsington'da bulunan Amerikan Kongre Merkezi'nin duvarında dünyanın en iyi 23 kanun koyucusunun arasında bulunuyor. Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın ile röportaj

-Prof. Dr. Çaşın'dan ayrıntılar

-Kanuni Sultan Süleyman'ın kabri

-Kabir başında dua edenler

-Süleymaniye cami'nin havadan görüntüsü ============= 3- GARİP DEDE CEMEVİ DERNEĞİ BAŞKANI: BİRBİRİMİZLE UĞRAŞMAYALIM Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, Salı günü başlayacak Muharrem ayı öncesi yaptığı açıklamada, "Artık gelin birbirimizle uğraşmayalım, kaynaşalım, yüreklerimizi açalım diye düşünüyoruz." dedi.

Garip Dede Cemevi'nde yapılan cemden önce konuşan Celal Fırat şöyle dedi;

"Salı günü yas matem oruçlarını tutmaya başlayacağız. Cumartesiden itibaren 3 günlük 'Masum Paklar' dediğimiz Kerbela'da katledilen kimi 3 kimi 5 yaşındaki masum canlar için tutacağımız orucumuz var. Salı günü de 12 imam için 12 gün oruç tutulacak. O gün Hz. Hüseyin'e o zulmü yapan o zihniyet halen vücut buluyor. Bunlardan ders çıkmamız, insanların birbirine sahip çıkması gerek. Oruç nefsi duyguları öldürmek olmalı. Böylesi günlerde herkesin gönül kapılarını birbirine açması gerek. Bu süreçte birbirimizi ötekileştirmeden, gönül kapılarını birbirimize açmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Bizim Hacı Bektaş-ı Veliler'in, Pir Sultan'ların Mevlana'nın sözlerinin gereğini yerine getirmeye ihtiyacımız var. Artık gelin birbirimizle uğraşmayalım, kaynaşalım, yüreklerimizi açalım diye düşünüyoruz. Her akşam saat 19.30'da oruçlarımızı açacağız. Orucun sadece aç kalma olmaması gerektiğine inanıyoruz. Her yeri cennete çevirmemiz bizim elimizde."

SU İÇİLMİYOR

Aleviler'in yarından itibaren tutacağı 3 günlük 'Masum-u Paklar' ve ardından 12 günlük Muharrem orucunda insana haz veren şeylerden ve eğlenceden kaçınılırken, insanları kırmamaya ve hoşgörülü olmaya gayret ediliyor. Dargın olanlar barışırken, ağaç dahil hiçbir cana kıyılmıyor. İmam Hüseyin, Yezid tarafından Kerbela'da susuz bırakıldığı için su içilmiyor ve sıvı ihtiyacı diğer içecekler ve gıdalardan karşılanıyor. İmam Hüseyin başı kesilerek öldürüldüğünden bıçak kullanılmıyor. Görüntü Dökümü:

-Celal Fırat ile röportaj

-Cemevindeki cemden görüntüler

-Detaylar ============== 4- MOLDOVA UYRUKLU 3 KASA HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALANDI Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Fatih Balabanağa Mahallesi Harikazadeler Sokak'ta dün gece kimliği belirsiz 3 kişi bir iş yerine hırsızlık yapmak için girdi. Şüphelilerin işyerine girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Moldova uyruklu İ.U., A.M. ve P.Y. olduğu belirlendi. Polis, dükkanda şüphelilerin soymak için delik açarak ulaşmaya çalıştığı kasayı ve olayda kullanılan levye, tornavida, eldiven, çekiç, el feneri ile bijon anahtarlarını ele geçirdi.Emniyetteki işlemleri dün akşam saatlerinde tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Moldova uyruklu İ.U., A.M. ve P.Y. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.