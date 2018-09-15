DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE SONA GELİNEN ÇAMLICA CAMİİ - Camiye ulaşımı düzenlemek için yapılan tünel ilk kez içeriden görüntülendi Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 98'i tamamlanan cami, önümüzdeki günlerde deseni özel olarak tasarlanan halılar döşenerek bitirilecek. Öte yandan camiye ulaşımı düzenlemek için yapılan 3 tüpten oluşan toplam uzunluğu 3 bin 680 metre olan Çamlıca-Libadiye karayolu tüneli de tamamlandı. Asfaltı dökülen, sinyalizasyon sistemi kurulan tünelde son test çalışmaları sürüyor. Tünel halkın kullanımına caminin açılışı ile birlikte yapılması planlanıyor. 32 METRE ÇAPINDA AVİZE YERLEŞTİRİLDİ

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 61 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Camii inşaatında artık sona geliniyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide büyük bölümü el işçiliği olan süslemeler tamamlandı. Caminin ana kubbesinin altında namaz kılınacak olan alan halka şeklinde dev avizelerde yerlerine yerleştirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Öte yandan caminin ısıtma ve soğutma sistemine destek olması amacıyla ana kubbede bulunan kolonlar çevresine dev klimalar takıldı. Ahşap el işçiliği panellerle gizlenen klimaların çok soğuk yada çok sıcak günlerde çalıştırılarak içerdeki ısının sabit kalması sağlanacak.

"YAKINDA HALILARI SERECEĞİZ"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Camii inşaatının çok büyük bölümü tamamlandı. Şu anda son temizlik ve rötuş işlemleriyle uğraşıyoruz. Cami için tasarlanan tamamı el işçiliği eserler yerlerine yerleştirildi. Çok kısa bir zaman sonra deseni özel olarak tamamlanan camii halısını sermeye başlayacağız. Ardından cami açılışa hazır hale gelecek." dedi. 3 BİN 680 METRELİK TÜNELLER TAMAMLANDI

Öte yandan "Üsküdar Çamlıca Tepesi Ulaşım yolları projesi" kapsamında yapılan Çamlıca-Libadiye karayolu tüneli de tamamlandı. 3 Tüpten oluşan ve toplam uzunluğu 3 bin 680 metre olan tünellerde asfaltlama çalışmalarının yanı sıra sinyalizasyon sistemi de bitti. Tünellerde son test çalışmalarının yapıldığı belirtilirken, Çamlıca camii tarafında bulunan çıkışında çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından kullanıma hazır hale geleceği belirtildi. Ulaşım tünellerinin camiyle eş zamanlı olarak açılması planlanıyor. EN BÜYÜK CAMİ OLACAK

En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin havadan görüntüsü

-Tünelden görüntüler

-Külünk'ün açıklamaları

15.09.2018 - 10. 38 Haber Kodu : 180915078_ (ÖZEL)

2- İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR - Barda çıkan yangında mutfağı alevler sardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında hareketli dakikalar yaşandı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda bir barın mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı mutfaktaki yangına itfaiyenin müdahalesi sırasında hareketli anlar yaşandı.

İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta bulunan bir bardan saat 10.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Barın mutfak bölümünün kapısının ve kapının önündeki buzdolabının çekilmesiyle ortaya çıkan alevler çevrede paniğe neden oldu. Bir itfaiye eri yükselen alevleri söndürmeye başladı. Ara sıra yükselen alevlerin arasında bir mutfak tüpünü fark eden itfaiyeci hemen tüpü alarak dışarı bıraktı. Tüpü güvenli bir yere aldıktan sonra alevlere müdahale etmeye devam etti. Tüpün patlamamış olması büyük bir faciayı engellerken, takviye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, barda maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Binadan çıkan dumanlar

-Yangına gelen tek araçlık itfaiye ekibi

-İtfaiyecinin kapıyı açması

-Buzdolabını yıkması

-Kapı açılınca ortaya çıkan alevler

-İtfaiyecinin yangına müdahalesi

-Yangının sönmesi ve tekrar alev alması

-Yangının söndürülmesi

-Yanan bölümden çıkartılan mutfak tüpü

-Takviye gelen itfaiye ekipleri

-Soğutma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler 15.09.2018 - 13.22 Haber Kodu : 180915075 ====================== 3- İBB'DEN TOPLU ULAŞIMDA "SÜBVANSE" KARARI İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdaki maliyet artışını vatandaşa yansıtmamak için, "sübvanse" kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , toplu ulaşımda oluşan maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmayacak. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda oluşturulan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı. Ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu İETT ile İBB İştiraki Metro İstanbul ve Şehir Hatları da maliyet artışlarını kendi içinde sübvanse edece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 470 milyon TL'ye mal olacak sübvansiyonun, 1 Ekim 2018 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtimdi

YOLCU BAŞI SÜBVANSE BEDELİ ÖDENECEK

İBB, maliyet karşılama oranlarını; aracın İstanbulkart (yolculuk) gelirlerinin yakıt, personel, lastik, bakım, onarım vb. giderlerine olan oranına göre belirledi. İşletmeciler, maliyetleri karşılama oranlarına (gider / gelir oranı) göre 4 sınıfa ayrıldı. Karşılama oranı düşük kategorideki araçlara yolcu başı daha yüksek sübvanse bedeli ödenecek. MALİYET KARŞILAMA ORANLARINA GÖRE SÜBVANSİYON BEDELİ

-Yüzde 70 ve altı olanlara 70 kuruş,

-Yüzde 70 - 80 aralığında olanlara 65 kuruş,

-Yüzde 80 - 90 aralığında olanlara 60 kuruş

-Yüzde 90 ve üstü olanlara 55 kuruş geçiş başı destek verilecek.

-Özel halk otobüsleri ile İstanbul Otobüs AŞ otobüslerine verilen destek miktarı, UKOME'nin belirlediği uzun mesafeli, çift biletin geçerli olduğu yolculuklarda 2 katına çıkacak.

Rapor, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. ====================== 4- İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 16 GÖZALTI Haber: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması DGH'ye yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 2015 ve 2016 yıllarında araç yakma, molotofkokteyli ve havai fişekli eylemlere katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün yapılan operasyon 18 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda16 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 1 av tüfeği ve ona ait çok sayıda fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokuman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.