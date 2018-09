DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi açıklama yaptı. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya, "ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi. Erdoğan, MHP'nin af talebiyle ilgili soruya, "Gelsin, görürüz, bakarız. Üzerinde çalışırız. Atılabilecek adımlar varsa atarız" yanıtını verirken yeni havalimanının açılış tarihinin değiştiği iddiasıyla ilgili soruya ise "Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gitti. ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve ardından gerçekleştireceği Almanya ziyareti hakkında açıklamalarda bulunurken, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Birleşmiş Milletler'in 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacağını belirten Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin, Birleşmiş Milletleri tüm insanlarla ilgili kılmak, barışçıl, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar temasıyla yapılacağını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde, yarın BM üyesi ülke liderlerinin iştirakiyle Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği'ne katılacağını ifade etti.

"HİÇBİR ÜLKE BİZİM KADAR BEDEL ÖDEMEDİ" 5 Eylül Salı günü, BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini belirten Erdoğan, "Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye'deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran'daki son meydana gelen terör eylemi... Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25'i asker. Böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor" dedi.

"ABD'Lİ CEO'LARLA TOPLANTI YAPACAĞIZ" Ziyareti sırasında ABD'li yatırımcılarla da bir araya geleceğini sözlerine ekleyen Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: New York'ta BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğiz. Ekonomik alandaki temasları kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Daha önce Türkiye'deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapıldı ve çok etraflıca konuları ele aldık şimdi de Amerika'da bunun bir başka katılımını, yönetim kurulu başkanlarıyla, CEO'larıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca medya kuruluş temsicileri ve kanaat önderleriyle bir araya geleceğiz. Bunun yanında Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle istişarelerde bulunacağız.

ANLAŞMA BÖLGEYİ RAHATLATTI

Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de İdlib konusunda mutabakata vardınız.15 Ekim tarihi açıklanmıştı ağır silahların çekilmesi yönünde. Takvimde bir değişiklik var mı? Şu anki gelişmeler nedir bu konuda? ABD'deki ziyaretinizde ikili görüşmelerde liderlerle bu konuyu, mutabakatı da gündeminize alacak mısınız?" sorusuna üzerine , Rusya'dan gelen bir heyetin, Türkiye'deki heyetlerle yapılan görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde durulduğunu anlattı. Erdoğan, 10 maddelik bir metni her iki ülkenin savunma bakanlarının imzaladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Orada böyle bir tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinsleri, bütün bunlar, bu arkadaşlarımızın yaptığı detay çalışmalarda gizli. Bunları gerek dış işleri bakanlarımız gerek savunma bakanlarımız gerekse MİT Başkanlığımız, kendi elemanlarıyla takibini yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah en isabetli, en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz çünkü, 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib'te siviller her an burayı nasıl terk edecekler? Terk ettikleri zaman gidecekleri yer neresi? Orada gidebilecekleri tek yer görünüyor, yine Türkiye. Biz zaten 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz, misafirperverliğimiz malum. Şimdi yine böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. Onun için böyle bir barışın sağlanmış olması, anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz."