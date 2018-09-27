DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: YENİ HAVALİMANI 225 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK (1) Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının hizmete gireceğini belirterek, "Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" dedi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Airshow'un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleşti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST'in ardından 150'nin üzerinde firma, 40'ın üzerinde hava aracının sergileneceği İstanbul Airshow'un da küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi açısından önemli rol oynadığını söyledi.

Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow'un 1996'dan bu yana büyük bir yol kat ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu dönemde İstanbul'un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla aldığı mesafeye dikkat çekti.

29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na değinen Fuat Oktay, "Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük üç havalimanından biri olacak İstanbul'un yeni havalimanı geri sayım başladı. 21 Haziran'da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3. havalimanımıza ilk inişini gerçekleştirmişti. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İnşallah 29 Ekim'da havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete de açılmış olacak. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip bu önemli eser için hedefimiz 2013'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan dolaylı olarak istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE SÖZ KONUSU PAZAR İÇİN MÜKEMMEL BİR KISTAS OLUŞTURMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü; Ayrıca bu organizasyonun odağını oluşturan Avrasya Havacılık ve havalimanı endüstrisi açısından önemli bir merkez, önemli bir 'hub', önemli bir geçiş noktası olacak. Bu etkinlikle Avrupa'dan Balkanlara, Asya'ya havacılık ve havalimanları endüstrilerinde uzun sürede birikmiş ve yeni ortaya çıkan tecrübeleri konuşuyor olacağız. Bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye söz konusu pazar için mükemmel bir kıstas oluşturmaktadır. Ülkemiz Avrasya'daki havacılık ve havalimanı endüstrisinde önemli bir lider rol üstlenmektedir. Bu rolün bilinciyle Airshow'da yeni teknolojiler inovasyon tabanlı çalışmalara, zenginleştirilmiş bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. Görüntü Dökümü

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-Protokolden görüntüler

-Fuat Oktay'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Genel ve detaylar 27.09.2018 - 13.41 Haber Kodu : 180927099 2- BAKAN TURHAN: 29 EKİM'DE HAVACILIKTA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'yla havacılıkta yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi. Turhan, "Havacılık ve uzay sanayisinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz" dedi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'İstanbul Airshow'un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Cahit Turhan, karayollarından demiryollarına, limanlardan havaalanlarına kadar Türkiye'yi 16 yılda ulaşımda taçlandırdıklarını, havacılık sektöründe de tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. Bakan Turhan, "Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmaya kalkmasaydık milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalabilir miydik? Havacılık sektöründe tarihi başarılara imza attık. 16 yılda havalimanlarımızda yıllık hizmet verilen yolcu sayısını 35 milyondan 195 milyona ulaştırdık. Dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladık. Havayollarımızdaki uçak sayımız 510'a yükseldi. Faal havaalanı sayımızı 26'dan 55'e ulaştırdık. Sivil havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı da 170'e ulaştı. 29 Ekim'de sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı Yeni Havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız" dedi.

"YENİ HAVALİMANIMIZDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM UÇAKLARIMIZIN İNİP KALKMASI BİR HAYAL DEĞİL"

Bakan Turhan şunları söyledi:

"Ülkemizin havacılık altyapısı ve uluslararası kabiliyetleri her geçen gün artarken kullandığımız teknolojinin de milli olması için büyük gayret sarf ediyoruz. Havacılık ve uzay sanayisinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz." Görüntü Dökümü:

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-Bakan Turhan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan görüntü

-İkilinin yan yana oturması

-Protokol üyeleri

-Bakan Turhan'ın konuşması

-Genel ve deteylar 27.09.2018 - 12.50 Haber Kodu : 180927076 3- İBB BAŞKANI UYSAL: YANLIŞ PARK EDİLEN ARAÇLAR ÇEKİLECEK, TRAFİK RAHATLAYACAK Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nin (UYM) tanıtım toplantısında, yanlış parklanmalar konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin yapıldığını söyledi. Uysal, "Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy Ek Hizmet binasında bulunan Ulaşım Yönetim Merkezi'nin tanıtım toplantısında, yanlış parklanmaların İstanbul'un trafiğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek, "İstanbul'da, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalarla mücadele, biz şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü trafik polislerince organize edilen, yanlış parklanmalardaki araçların çekici aracılığıyla kaldırılması işlemini de bu merkezden takip edilebilecek bir sistemle, İBB Zabıta ekiplerince de ortak bir çalışmayla bu şekliyle, yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına da müdahaleyle ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI

UYM'nin kuruluşunun 1997 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başladığını bahseden Uysal, şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımız 1997 yılında İstanbul'da ilk defa Taksim ve çevresi, İstiklal Caddesi bölgesinde 6 kamerayla kurulmuş olan ve merkezden oradaki 'hareketliliği, trafiği takip edelim' diye kurulmuş olan bir sistem, bugün toplamda bin 300'ün üzerinde kamerayla takip edilen, İstanbul trafiğinde yaklaşık 3,5 milyon araç trafiği, aynı zamanda toplu ulaşım araçlarının trafiği ve yaya trafiğini anlık takip edilebilen bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Otobüslerin yolcu sayısı, yoğunluğu, duraklardaki fazla yolcu oluşu ve az sayıdaki seferlerin artırılarak o yolcunun gitmesi gereken yere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve trafiğe önemli rahatlama getirecek. İnşallah bu yönetim merkezinden yapılan çalışmalarla İstanbul'da trafik daha rahatlayacak. İstanbul'da trafik problemleri daha çabuk çözüm bulacak. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'de de burada yapılan çalışmalar örnek alınarak, birçok problemin çözümleri bulunacak" dedi. UBER-taksici tartışmalarına değinen Uysal, iTaksi modelinin güvenilir bir model olduğunu söyledi

ŞOFÖRLER VE YOLCULAR KAYIT ALTINDA

Otobüslerde ve minibüslerde kamera sistemi olduğunu belirten Uysal, "Gerek minibüslerin içerisindeki yolcuların hareketlerinin, tavırlarının takibi, aynı zamanda şoförlerin takibi... Sadece sözleri, davranışları değil aynı zamanda sağlıklı olup olmadıklarını da takibi yapılabilen bir sistem. Herhangi bir tartışma olduğu zaman da direkt kamera sistemi üzerinden de eğer yolculunun şikayeti varsa onu incelemek, şoförün yolcudan bir şikayeti varsa onları kayıtlar üzerinden takip etme imkanı ortaya çıkmış oluyor" dedi. 5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Okul servislerinin kamu hizmeti olduğunun altını çizen Uysal, "O aracın hangi özelliklere sahip olduğu, şoförün kim olduğu, UKOME tarafından belirlenmiş servis ücretini sistem üzerinden hesaplayabilme imkanı tanıyan bir yazılım ve velilerin takip edebileceği bir sistem. tuhim.ibb.gov.tr adresine giren herkes, öğrencisinin hangi servise götürmek istiyorsa o şoför kimliğine, ayrıca bulunduğu noktadan,yani ne kadar servis ücreti ödediğini öğrendiği bir sistem. 1 Eylül'den itibaren 5 milyon ziyaretçi girmiş. Tahmin ediyorum ki, İstanbul'daki tüm öğrenci velileri girmiş. 3 milyon 200 öğrencimiz varsa, 5 milyon ziyaretçi girmiş" diye konuştu.

İBB YOL GÖSTEREN TÜM TÜRKİYE'DE KULLANILACAK

Mevlüt Uysal, Marmara bölgesindeki 11 şehirde anlık trafik akışının izlenebildiği "İBB Yol Gösteren" adlı navigasyon uygulamasının, yakında tüm Türkiye'de kullanılacağını da sözlerine ekledi. Görüntü Dökümü:

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-Mevlüt Uysal'ın açıklamaları

-Ulaşım Yönetim Merkezi'nden detaylar ============= 4- ATALAY FİLİZ'İN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Filiz Atalay’ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi tarafından onandı.

Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "tasarlayarak, bir suçu gizleme, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin Atalay Filiz’in avukatı cezayı çok bularak karara itiraz etti. Dava dosyasının geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yaptığı incelemenin ardından dosya üzerinden karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığını belirterek Atalay Filiz’in cezasının onanmasına karar verdi. Atalay Filiz’in avukatları karara itiraz ederse dava dosyası Yargıtay’a gidecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtilmişti.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz'in İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenmişti. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu 5.Ağır Ceza Mahkemesi 1 Aralık 2017’de, öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetinden dolayı Filiz'e, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Sanığın sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmemişti.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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Atalay Filizin çekilmiş görüntüleri 27.09.2018 -12.02 Haber Kodu : 180927067_ 5-MOTOSİKLETLİ KURYELERİN KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece ikitelli'de önce ters yola girme yüzünden tartışan, daha sonra aynı mahallede oturduklarını öğrenince arkadaş olan iki motosikletli kuryenin içki içerken kavgası cinayetle bitti. Veysel Al'ı (35), bıçakla öldürdüğü tespit edilen Özkan K. motosikletinin üzerinde bulunan bir amblem sayesinde polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı.

İkitelli, İETT garajı arkasında bulunan boş arazide 23 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletli kurye olan Veysel Al, birlikte içki içtiği bir kişi tarafından aralarında çıkan kavga sonucu karnından bıçaklandı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel Al hayatını kaybederken, motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı. POLİS 400 DÜKKANDA İNCELEME YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceledi ancak kaçan motosikletin plakasını belirleyemedi. Bazı görgü tanıklarının kaçan kişinin motosikletinin üzerinde 3 hilal amblemi bulunduğunu söylemesi üzerine araştırma bu yöne kaydırıldı. İkilelli bölgesinde motosikletli kurye çalıştıran yaklaşık 400 dükkanda inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu deposunda 3 hilal bulunan motosiklet bir lokantanın önünde park halinde bulundu.

ŞÜPHELİ POLİSİ GÖRÜNCE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis bir süre sonra motosikletin yanına gelen şüpheli Özkan K.'yı gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Özkan K. suçunu itiraf etti. Özkan K. poliste verdiği ifadesinde "Ben evimden çıktıktan sonra ters yola girmiştim. Karşımdan motosikletle gelen bir kişiyle bu yüzden tartıştık. Bana niye tersten geldiğimi sorunca, evimin yakın olduğunu söyledim. Aynı mahallede oturduğumuz ortaya çıkınca barıştık. Bana birlikte içki içmeyi teklif edince kabul ettim. Onun peşine takılarak içki içeceğimiz yere kadar onu takip ettim." dedi. "ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI BIÇAĞI SALLAYIP KAÇTIM"

Olay yerinde birlikte içki içtiklerini anlatan Özkan K. "Sonra aramızda tartışma başladı. Hemşerilik meselesi yüzünden aramızda kavga çıktı. Kendimi korumak için belimdeki bıçağı rastgele salladım. Sonra oradan kaçtım." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Özkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-İki kuryenin birlikte gidişi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Veysel Al'ın fotoğrafı