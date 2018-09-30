DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- "BEYKOZ'DA SEL"İN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar ile çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Selin etkisi havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Su basan yerler

-Detaylar

30.09.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180930055

2 - BEYKOZ'DA SEL BÖYLE GELDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Beykoz'da etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yükselmesi nedeniyle bazı araçlar sular altında kaldı, bir okulun bahçesi de suyla doldu. Yaşanan sel, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Selden görüntü

Sular altında kalan araçlardan görüntü

Okulun suyla dolması

Genel ve detaylar

30.09.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180930049

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3- PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.