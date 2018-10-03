DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  3 

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1- BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE 'FETÖ' TEPKİSİ *TBMM Binali Yıldırım, Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun?" "Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun?" Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Bu terör FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu yıl 'Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek' temasıyla düzenlenen TRT World Forumu'nun açılış programına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleşen programın açılışına Yıldırım'ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen aralarında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Hamid Karzai, Lübnan'ın eski Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Fuad Sinyora, Hırvatistan eski Başkanı İvo Josipovic'in de bulunduğu 600'ün üzerinde siyasetçi, politika yapıcı, aktivist ve çeşitli alanlardaki uzmanlar katıldı.

TÜRKİYE SORUNLARLA ÇEVRİLİ BİR COĞRAFYADA

Programın açılışında konuşan Binali Yıldırım güncel ve önemli bir konuyu dünya gündemine taşıdığı için TRT'yi tebrik etti. Forumun, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirme noktasında büyük bir katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Yıldırım, sorunlara 'yerel' ve 'bölgesel' diye bakılamayacağını daha büyük bir aynadan bakılması gibi bir mecburiyetin var olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sorunlarla çevrili bir coğrafyada olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bu sorunların doğal uzantıları doğrudan bizi etkiliyor. Bakın Suriye'ye; 8 yılı aşan iç savaş sebebiyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biriyiz. Lüban'da Ürdün'de aynı bedeli ödüyor. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık ve onların yaşamalarına vesile olduk. Bazı ülkeler bunu anlayamıyorlar. Çünkü mesele insan olunca, mesele insanı yaşatmak olunca paranın değeri olmaz. Bir insanı kurtarmak cihanı kurtarmak demektir. Bizim anlayışımız, inancımız bunu gerektiriyor" diye konuştu. "YERYÜZÜ KAYNAKLARININ EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMAMASI HUZURU KAÇIRIYOR"

Dünyada ve bölgede büyük karışıklıklar olduğunu anımsatan Binali Yıldırım, bunun en önemli sebeplerinden birinin de yeryüzü kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılamaması olduğunu belirtti. Yıldırım, "Yeryüzü kaynaklarının eşit ve adil bir şekilde paylaşılmamaması dünyadaki insanların huzurunu kaçırıyor. Bu huzursuzluğun kaynağı sadece savaş, çatışma değildir. Daha az gelişmiş ülkelerde sorunun daha da derinleştiğini görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre dünyada serveti en yüksek 8 kişinin elinde tuttuğu miktar dünya nüfusunun yarısının servetine denk geliyor. Bu kişilerin sahip oldukları 420 milyar doları aşkın servet dünya genelinde 3 milyar 600 bin kişinin servetine denk geliyor. Bu durum küresel eşitsizliğe çok çarpıcı ve küçük bir örnektir. Ülkelerin kendi içinde de geçerlidir. Herkesin barış, huzur ve güven içinde yaşadığı bir dünya hedefine ulaşmak güçlü ülkelerin 'adil davranma' ve 'iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkündür" dedi.

YILDIRIM'DAN ABD'YE: TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞ BİRLİĞİNİN HİÇBİR MAZUR GÖRÜLECEK YANI YOKTUR

Binali Yıldırım, iş birliği yapılması gereken konuların başında terör ve terörle mücadele geldiğini vurguladı. Terör sebebiyle Türkiye'nin uzun süredir canı yandığını aktaran Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye 30 yılı aşkın bölücü ve etnik PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Yaylaları boşalttıran, tarımı ve hayvancılığı öldüren, madencilik yapılmasına engel olan, masum insanlara bebeklere varıncaya kadar gözünü kırpmadan teröristlere karşı verdiğimiz mücadaleden ne yazık ki pek çok dost gördüğümüz ülkeden destek göremedik, göremiyoruz. Terörle mücadelede beklediğimiz desteği vermeyen ülkeler, mesele DEAŞ, El Kaide olunca onların vahşeti gündeme gelince avaz avaz bağırıyorlar. Yani kapıları çalınınca hırsızın farkına varıyorlar. 35 bin masum insanı katleden PKK, bugün de PYD-YPG adıyla Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi dost bildiğimiz NATO'dan müttefik bildiğimiz Amerika'dan açık, aleni doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce TIR silah, füze her türlü mühimmat bu törer örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok entrasan; 'biz onlarla stratejik bir iş birliği yapmıyoruz, taktik bir iş birliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva... Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir mazur görülecek yanı yoktur. Eğer bölgesel ve küresel terörü yok etmek istiyorsak, bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütünü kullanmayız. Böyle bir anlayış bölgede barış ve huzuru getirebilir mi?"

"DARBENİN TALİMATINI VEREN GÜLEN"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen TBMM Başkanı Yıldırım, "Son yıllarda bizim bir terör örgütümüz daha oldu. 15 Temmuz 2016'da bu örgüt ülkemizde kanlı bir darbe yapmaya kalktı. Ben o zaman Başbakandım. Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimizi bu alçak darbe girişimine karşı meydanlara davet ettik. Dünya siyasetinde görülmeyen bir işi başardık. Devletin silahlarını, uçaklarını, tanklarını, toplarını ele geçiren alçaklar o silahları sivil insanlara yöneltip, Türkiye'yi çökertmek istediler. Seçilmiş hükümetini yok etmek istediler. O gün halkın gücü tankın gücünü yendi. Türk insanı o gün bu alçaklığa geçit vermemiştir" diye konuştu. "TÜRKİYE DOSYALAR DOLUSU BELGELERİ ÖNLERİNE KOYDU AMA ÇIT YOK"

15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini binlerce gazinin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu terör FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok. 'Benim teröristim senin teröristin' gibi ayrım olduğu müddetçe biz, terörle mücadelede başarılı olamayacağımız gibi bölgesel ve küresel kardeşliği de sağlayamayız" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Türkiye'ye karşı terör faaliyetinde bulunan örgütlerinin sürekli Batı'daki ülkelerde hak ve hürriyetlerinin yeterince sağlanmadığından şikayet ettiklerini, ancak Türkiye'nin 2002 yılından beri demokratikleşme yolunda, hak ve hürriyetler açısından çok önemli yasal ve anayasal değişikliklere imza attığını kaydetti. Bütün bunlara rağmen terörün bitmediğine dikkat çeken Yıldırım, "Yapılan düzenlemeler, alınan tedbirlere rağmen terör bitmiyorsa teröristlerin hak ve hürriyetten daha fazlasını talep ettikleri ve şikayetlerinin hiçbir haklı sebebinin olmadığı aşikardır" şeklinde konuştu.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN YAPISI BEHEMAHAL DEĞİŞMELİ"

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'(BM)de yaptığı 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, BM'nin daimi 5 ülkesinin dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sorunlara karşı duyarsız kalmasına tepki gösterdi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülkeler arası pek çok sorun uluslararası ilişkilerde eşitsizlikten kaynaklanıyor. Bu eşitsizliği gidermek konusunda da küresel diplomasi yetersiz kalıyor. Suriye örneğinde olduğu gibi barış ve güvenlik ortamını tesis etmek için yaptırım gücü olan, kararları uygulanan kurumların ne kadar aciz kaldığını gördük. Kudüs'te, Filistin'de karar alınıp da İsrail'in uygulamadığı Güvenlik Konseyi kararının sayısı ne kadardır? Yani bazı ülkeler için 'Bu bir mecburiyettir, uygulanmazsa onların felaketine sebeptir' diyeceksiniz, bazı ülkeler uygulamayınca hiçbir şey olmayacak, hiçbir sonucu olmayacak. Peki bu kuruma, bu sisteme insanları nasıl inandıracağız? Bu sorunun yüksek sesle sorulması lazım. BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı değişmeli" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İDLİB'DE İNİSİYATİF ALDI RUSYA'YI İKNA ETTİ

İdlib konusunda Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini bildiren Binali Yıldırım, "Nerede dünya, nerede BM? Orada milyonlarca insan ölümle yüz yüze geldi. Türkiye inisiyatif aldı, Rusya'yı ikna etti orada akan kan durduruldu. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bütün ülkelerin sorumluluk alması lazım" dedi. DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÖNEMLİ İSİMLER FORUMDA BULUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından forum çeşitli oturumlarla devam etti. İki gün sürecek olan ve dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya geldiği TRT World Forum'nun ilk gününde "Dünya Düzen İçinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Geçen Yüz Yıl", "AB ve Sorunları", "Küresel Güney'in Yükselişi ve Çatışma Dünyasında Kadınların Liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek. Görüntü Dökümü

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-Forumun açılış bölümü

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Programa katılanlar

-Genel ve detaylar

03.10.2018 - 12.40 Haber Kodu : 181003075

03.10.2018 - 13.23 Haber Kodu : 181003092 (geniş haber)

2- BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan G.S.G. (21) Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. G.S.G., Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Adliyeye girereken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan G.S.G. savcılık işlemleri devam ediyor. Öte yandan G.S.G. geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Görüntü dökümü:

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Şüphelinin adliyeye girişi

Genel ve detay 03.10.2018 - 13.33 Haber Kodu : 181003095 3- İSTANBUL - ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN HASTANE ÖNÜNDE TÖREN Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Bahçelievler'de görev yaptığı özel hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için tören düzenlendi.

Hacıosman'ın saldırıya uğradığı, çalıştığı hastane önünde düzenlenen törene doktorlar, hastane çalışanları ve yakınları katıldı. Törende ilk olarak Başhekim Dr. Oğuzhan Cücü bir açıklama yaptı. Cücü açıklamasına sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekerek, "Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanımız Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki dün akşam saat 21.55'te hayatını kaybetti. Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Yapılan bu elim saldırı tüm sağlık camiasını üzmüş ancak bizden birine yapılan bu saldırı bizleri de derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Medicana ailesi olarak bu saldırıyı aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Mesleklerine hayatlarını adayan, hastaları için gece gündüz, bin bir zorlukla, fedakarlıkla çalışan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının tek amacı insanları iyileştirmektir. Gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarımızın hayatlarını ellerinden almaya yönelik şiddet eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı esefle kınıyoruz. Tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

Cücü'nün açıklamasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Başhekim Cücü bir gazetecinin "Güvenlik zafiyeti var mı?" sorusuna, "Zaten olay yargıya intikal etmiş vaziyette. O konuda bizim konuşmamız doğru olmaz. Bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum çünkü hastanelere kamuya açık yerlerdir" yanıtını verdi. CENAZESİ BUGÜN KALDIRILACAK

Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek. Görüntü Dökümü:

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- Cücü'nün açıklamaları

- Saygı duruşu

- Cücü'nün soru yanıtlaması

- Detaylar 03.10.2018 - 13.25 Haber Kodu : 181003091 4- İSTANBUL'DA "YALNIZ KURT" OPERASYONU Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini içeren 'Yalnız kurdun el kitabı' isimli kitabı indirerek okuyan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) 24 Eylül'de Sultanbeyli'de bir adrese düzenledikleri operasyonda D.P. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli D.P.'nin örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini içeren 'Yalnız kurdun el kitabı' isimli kitabı bir mesajlaşma uygulaması üzerinden elde ederek okumaya başladığı belirlendi. D.P.'nin cep telefonunda ve dijital gereçlerinde yapılan incelemede örgütle ilgili çok sayıda resim, belge, doküman ve DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait resimler ile çok sayıda örgütsel video bulundu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

DEAŞ operasyonu 03.10.2018 - 13.29 Haber Kodu : 181003090_ 5- TEM'DE KAMYONET YANIYOR (1) Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Kavacık TEM otoyolunda kamyonette yangın çıktı. Her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Görüntü Dökümü:

-Yangından alevli görüntü 03.10.2018 - 13.41 Haber Kodu : 181003097 6- GÜNGÖREN'DE MAZOT HIRSIZLARI BÖYLE YAKALANDI Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Güngören'de bir kamyonetten mazot çalmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bir süre ilerledikten sonra geri gitmeleri ve daha sonra ters dönerek polis ekiplerinden kaçması kameraya yansıdı.

Güngören'de 30 Eylül'de 3 şüpheli bir kamyonetin deposundan mazot çaldığı sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edildi. Şüpheliler polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak minibüsle ters yönden kaçmaya başladı. Esenler O-3 Karayolu Atışalanı bağlantı noktasına kadar süren kovalamaca yaya devam etti. Yaşanan kovalamaca sonucunda E.Y.(13) ve E.Y.(17) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. KAÇTIKLARI MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN

Polis ekipleri şüphelilerin kaçtığı minibüsün trafikten men edildiğini belirledi. Araçta yapılan incelemede koltukların söküldüğü ve içinde mazot kalıntıları ile tornavida, pense ve İngiliz anahtarı bulundu.

3'ÜNCÜ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin yapılan detaylı sorgusunda 13 yaşındaki E.Y.'nin 'İşyeri ve kurumdan hırsızlık' suçundan, 17 yaşındaki E.Y.'nin ise 'Oto hırsızlığı' ve 'Yağma' suçlarından aranmalarının bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 çocuk Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliğine sevk edilirken, polis ekipleri kaçan E.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. TERS ŞERİTTE KOVALAMACA KAMERALARDA

Şüphelilerin O-3 Karayolu'nda polis ekiplerinden kaçması trafik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin bir süre ilerledikten sonra geri gitmeleri ve daha sonra ters dönerek polis ekiplerinden kaçması kameraya yansıdı. Şüphelileri kovalayan polis ekiplerinin de ters yörerek girdikleri bir süre sonra şüphelilerin peşinden yaya koştukları görüntülendi. Şüphelilerin yakalanarak Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilmesi de polis kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin minibüsle kaçması

-Şüphelilerin trafigi tehliyeke düşürmesi

-Minibüsün geri geri gitmesi

-Polis araçlarının şüphelileri kovalaması

-Polis ekiplerinin yaya olarak kovalaması

-Şüphelilerin Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilmesi

-Genel ve detaylar

03.10.2018 - 11.19 Haber Kodu : 181003038 =========== 7-YUMURTA ÜRETİCİLERİNDEN UYARI; 1 AYLIK YUMURTA STOĞUMUZ KALDI Haber-Kamera: Gül KABA- Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurta stoklarının azaldığına dikkat çekerek, maliyetlerinin yüzde 30 arttığını ve böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam geleceğini söyledi. Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var" dedi. Enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin, benzinin artması ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gıda ürünlerine yüzde 30'dan yüzde 100'e varan oranlarda zam geldi. Yetkililer, okulların açılması ve havaların soğumasıyla yumurta satışlarının arttığını ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarına zam geleceğini belirtti. 'SATIŞLARIN DURMASINDAN KORKUYORUZ' Yumurtayı sarmak için kullanılan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'ını ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranında zam geldiğini söyleyen Yıldırım, "Maliyetlerimiz arttığı için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarımız azalıyor. Yumurtayı sardığımız ambalajın yüzde 60'ını ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarına da yüzde 30 zam geldi. Satışların durmasından korkuyoruz" dedi.

'OKULLARIN AÇILMASI SATIŞLARI OLUMLU ETKİLEDİ' Pazarcının yumurtayı sattığı fiyat ile markette satılan arasında büyük fiyat farkı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Pazarcı, halden kolisini 15 liraya alıyor bir lira farkla satıyor. Ama marketlerde bu fark 5 liraya kadar çıkıyor. Bu doğru değil, okulların açılmasıyla her öğrencinin beslenme çantasında yumurta mutlaka oluyor, o yüzden satışlarımız 15 arttı. Kışın gelmesi de satışlarımızı olumlu etkiliyor" diye konuştu. 'BİR AYLIK STOĞUMUZ VAR' Fiyatlarda henüz büyük bir değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var, ondan sonra maliyetlerimiz artmaya devam ederse yumurtaya fiyatlarına mecbur zam gelecektir" ifadelerini kullandı. İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI Sezonun açılmasıyla ihracatın da arttığını aktaran Yıldırım, "İhracatımız yüzde 15 arttı. Katar, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İran'da şu anda kuş gribi olduğu için oraya da ihracata başladık" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Yumurta detayları