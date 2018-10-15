DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SUUDİ HEYET İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILDI Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

İstanbul'da bulunan Suudi heyet, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Olayı soruşturan heyet, 10 araçla saat 13.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyetin ilgili birimlerle görüşme sağladıkları öğrenildi. Heyet saat 15.15 sıralarında emniyetten ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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-Heyetin ayrılması

-Detaylar ============= 2- SUUDİ HEYETİN BULUNDUĞU KONVOYDAKİ ARAÇLAR YOLDA AYRILDI Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkan yaklaşık 10 araçlık konvoy yolda ayrıldı.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacak. Ortak incelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi. Olayı soruşturan heyet, 10 araçla saat 13.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyetin ilgili birimlerle görüşme sağladıkları öğrenildi. Heyet saat 15.15 sıralarında emniyetten ayrıldı. Konsolosluğa gideceği belirtilen konvoydaki araçlar yolda ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun çıkışı

-Konvoydaki araçların yolda ayrılması

15.10.2018 - 15.28 Haber Kodu : 181015104_ (ek görüntülerle)

3- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor. Öte yandan saat 13.00'da başkonsolosluk binasına bir temizlik şirketinden 2 kadın bir erkek görevli geldi. Temizleme kovaları ve paspaslarla içeri girmeleri konsolosluk önünde hareketlilik yaşanmasına sebep oldu. Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Başkonsolosluk kapısı

-Temizlik şirketinden gelen işçiler

-İçeri girmeleri

-Genel ve detaylar GEÇİLEN GÖRÜNTÜ -Polis bariyerleri

-Suudi Arabistan bayrağı

-Konsolosluk binası

-Güvenlik kameraları

-Kapıdaki güvenlik görevlileri

-İçeri girenler

15.10.2018 - 14.15 Haber Kodu : 181015087 (geniş haber)

4- BERKAY'IN AVUKATINDAN "ARDA TURAN TUTUKLANSIN" TALEBİ

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Ünlü futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, futbolcu Arda Turan'ın tutuklanması için savcılığa dilekçe verdi. Avukat Mermer dilekçesinde, Arda Turan'ın "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Sözlü taciz", "Silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Mermer, "Çünkü profesyonel bir sporcu elinde silahla hastaneye geliyor, silahı sağa sola atıyor. Sonra müvekkilimin eline tutuşturuyor ve öfkesine yenik düşüp silahı ateşliyor. Bu suçların hiçbirisi kabul edilemez" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'na dilekçe sundu. Avukat Mermer, Arda Turan'ın tutuklanması için talepte bulundu. Adliye çıkışında görüntülenen avukat Ayşegül Mermer, "Bugünkü geliş sebebim Arda Turan'ın tutuklu yargılanması, talepte bulunduk işlemiş olduğu suçlardan dolayı. "Silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehliye sokmak, ruhsatsız silah bulundurma ve sözlü taciz suçlarından tutuklu yargılanmasını talep ettik. Az önce dilekçemi verdim. Bekleyeceğiz iddianamenin hazırlanmasını" dedi.

"TAZMİNAT DAVASI HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Tazminat talebinde bulunup bulunmadıklarına yönelik soruya avukat Mermer, "Maddi ve manevi tazminat konusunda hazırlık aşamasında. Hesap uzmanları bütün sözleşmeleri ne kadar kaybı olduğunu ne oldu bunları hepsini araştırıp belirleyip açılacak, hazırlık aşamasında şu an" diye yanıt verdi. "BU SUÇLARIN HİÇBİRİSİ KABUL EDİLEMEZ"

Avukat Mermer, "Biz baştan beri tutuklu yargılanmasını istemiştik. Tutuklu yargılanmalıydı, bu olmadığı için de itirazımızı yaptık. Az önce söylediğim sebeplerden şüpheli Arda Turan'ın tutuklu yargılanması gerekiyor. Çünkü profesyonel bir sporcu elinde silahla hastaneye geliyor, silahı sağa sola atıyor. Sonra müvekkilimin eline tutuşturuyor ve öfkesine yenik düşüp silahı ateşliyor. Bu suçların hiçbirisi kabul edilemez" şeklinde konuştu. TANIKLAR DİNLENİYOR

Soruşturma sürecinin sorulması üzerine ise avukat Mermer, "Yani burada bir silahla tehdit, kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak suçu, ruhsatsız silah taşımak bulundurmak suçu ve sözlü taciz olayları vardır. Tüm bunlardan yargılanmasını talep ettik. Bir kısmı dinlendi, halen ifadeler alınmakta. Burak Yılmaz'ın ifadesi alındı. Aslında bu ifade basına da yansıdı, görmedim vesaire gibi ifadesi var. Bizim tanıklarımız dinlendi." dedi.

"MÜVEKKİLLERİM BÖYLE BİR OLAYLA TÜRKİYE GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETTİKLERİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER"

Berkay'ın durumun iyi olduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer, "Müvekkillerim Türkiye gündemini böyle bir olayla meşgul ettikleri için çok üzgünler. Kaldı ki burada hiçbir kusuru olmayan hamileliğinin son aylarında olan bir bayan var. Gönül isterdi ki o, bu aylar huzur ve sükunet içerisinde geçirsin. Bu durumda adlarının geçmesinden de tabii ki çok rahatsız ve üzgünler" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Ayşegül Mermer adliye önünde açıklaması

-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

15.10.2018 -15.01 Haber Kodu : 181015101 ====================================== 5- BAKAN TURHAN "HEDEF 2023 BÜYÜK TÜRKİYE ZİRVESİ"NDE KONUŞTU Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3. Havalimanında düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye" zirvesine katıldı.

Zirvenin "İletişim ve Taşımacılık" başlıklı panelinde bir konuşma yapan Bakan Cahit Turhan, "Son 3 yüzyıla bakacak olursak, milletimizin dünya sahnesinde, Milli Mücadele döneminin ardından ilk defa bu kadar çok dikkat çektiğine, bu kadar çok konuşulduğuna ve bu kadar merak uyandırdığına tanık olursunuz. Bununla bir yandan övünürken, diğer yandan da rabbimize şükretmeliyiz. Hükümetlerimiz 16 yılda resmen tarih yazdı. Son haftalardaki küresel saldırının sebeplerinin başında da işte bu 16 yıllık başarının yattığından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz bizimle ve her şeyin farkında. Bu millet bize güveniyor, biz de milletimize güveniyoruz" dedi.

"HAVAYOLLARIMIZI BİR YILDA 195 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR"

Bakan Turhan, "16 yılda; ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu. Yılda ortalama 1.500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye'nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye çıkardık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişinin kullanıyor" şeklinde konuştu. 4 KATINA ÇIKACAK

Turhan, "Yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağı, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceği öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını planlıyoruz. 2023 yılına ulaştığımızda; ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı… her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıyı kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Turhan, "12 bin 710 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 25 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte milli yüksek hızlı trenini kendisi üreten, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren bir Türkiye hedeflemekteyiz" dedi. Turhan, "2023 yılına kadar tüm illerimizi birbirine bölünmüş yollarla bağlamış ve bölünmüş yol ağını 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

YOLCU SAYISI 350 MİLYONA ÇIKACAK

Bakan Turhan, şöyle devam eti:

"2023 yılına kadar şu an 55 olan havalimanı sayımızı 65'e; yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız. 2023 vizyonumuz içerisinde en çok önem verdiğimiz konulardan biri de bilgi ve iletişim sektörü. Keza 16 yılda yaptıklarımızla Türkiye, bu bilişim çağında küresel bir oyuncu olmuş durumda. Yakında 5G geliyor… Alt yapı çalışmalarına hız verdik. 5G teknolojisi ile sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük kolaylılar sağlayacağız. Şu anda genişbant abone sayımız 71.8 milyona ulaşmış durumda. E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3.864'e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2023 yılına kadar; Sabit Genişbant Abone Yoğunluğunu, yüzde 14'ten, yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil Genişbant Abone Yoğunluğunu ise yüzde 71'den, yüzde 100'e ulaştıracağız. Gündelik yaşamın vazgeçilmezi teknoloji altyapımızı yerli ve milli olarak büyüteceğiz. Bu hususta yerliliğe ve milliliğe özellikle dikkat ediyoruz. Biz tüm bunları yaparken, özel sektörümüzden de daha fazla taşın altına elini koymasını bekliyoruz"

Görüntü Dökümü:

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- Turhan'ın konuşması

- Detaylar ============= (havadan görüntülerle)

6- TARİHİ SURLARDA ÇÖKME Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Fatih'te 10'uncu Yıl Caddesi yanında bulunan surlardaki bir burç çöktü. Haftasonu yaşanan olayda surların bazı bölümlerinde derin çatlaklar oluştu. 13 Ocak'ta yine Fatih Sulukule çevresinde surlardan kopan parçalar bir servis aracının üzerine düşmüş, can kaybının yaşanmadığı olayda park halindeki bir servis aracı hasar görmüştü.

5'inci yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan surlarının çöken bölümü havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöken burcun yanı sıra surların hemen yanı başına derme çatma halde konumlanmış birden fazla baraka göze çarpıyor. Barakanın içinde surların etrafına gelişi güzel konumlanmış malzemeler de söz konusu tarihi bölgedeki tahribatı artırıyor.

Tarihi surlar, için temmuz 2018'de yeniden bir restorasyon süreci başlatılmıştı. Daha önce 4 kere restore edilen surlar için yeni projenin 2019 yılının Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.

Görüntü dökümü ---------------------------

-ÇÖKEN BURCUN VE SURLARIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Surlardan genel görüntü

-Çöken burç

-Çöken burçtan detaylar

-Bazı burçlarda alınan önlemler

-Muhabir anonsu ========= 7- BAKAN DÖNMEZ'DEN "MADEN SAHALARI" AÇIKLAMASI Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Maden sahalarımızı yarı mamül ve nihai ürün üreten fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumunu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçireceğiz" dedi. Havalimanında düzenlenen "Hedef 2023 Büyük Türkiye" zirvesine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli Enerjiö başlıklı panelde konuştu. "Bu yıl sonuna kadar doğalgaz gitmeyen hiçbir şehrimiz kalmayacakö diyen Bakan Dönmez, "Türkiye'nin hedeflerine koşar adım ilerlemesinde aşacağımız en önemli engel enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Türkiye'nin cari açığındaki en büyük kalemlerinden birisi maalesef enerji ürünlerinin ithalatıdır. Son 10 yılda enerji ithalatına yıllık ortalama 40 ile 50 milyar dolar kaynak ayırmak zorunda kaldık. Bunun için yapacağımız tek bir şey var, yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji sepetindeki ağırlığını artırmak. Dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda kontrol edilebilir bir düzeye gelmek zorundayız" dedi. GÜNEŞ ENERJİSİ

Dönmez, "Son 2 yılda, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 50'nin üzerine çıkarmış durumdayız. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında en fazla kurulu gücü olan ülkeler arasına girdi. Son 10 yıldaki değişim bunu gösteriyor. Hidroelektrik santrallerinde yüzde 50, rüzgar, jeotermal ve biokütlede yüzde 95 artış sağladık. Güneş enerjisi kurulu gücümüz hemen hemen hiç yoktu, sıfır seviyesindeydi. Bugün 5 bin megawatı aşmış durumdayız" diye konuştu.