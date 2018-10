DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

3- CAN DÜNDAR HAKKINDA İKİNCİ KIRMIZI BÜLTEN

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin arama yapması

-Silah kalıplarından görüntü

-Genel ve detaylar

16.10.2018 - 13.12 Haber Kodu : 181016080

6 - CAN DÜNDAR'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Can Dündar tarafından kaleme alınan iki köşe yazısı ile "Arkadaş'ın babası" üst başlığıyla yayınlanan yazı dizisine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından açılan tazminat davası karara bağlandı. Mahkeme Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi0.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatı Hatice Özay ile davalılar Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Yenigün Haber Ajansı'nı temsilen avukatlar hazır bulundu. Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini isterken davalı vekilleri ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalıları 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.