DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSUNUN KONUTUNDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Hasan YILDIRIM- Harun UYANIK\İSTANBUL,(DHA)

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önünde bekleyiş sürüyor.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başkonsoloslukta 9 saat süren aramanın ardından dün de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta aramalar yapılacağı açıklanmış ancak arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle çalışma yapılamamıştı. Bu gelişmelerden sonra konutun önünde bekleyen gazetecilerin sayısının başkonsolosluk binası önünde bekleyenlerden daha fazla olduğu gözlendi. Görüntü dökümü:

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-Başkonsolosluk binası

-Gazetecilerden detaylar

-Basın mensuplarının bekleyişi

-Bariyerler

-Konsolosluğa giren çıkanlar

-Konsolosluk araçları

-Konuttan detaylar

-Suudi Arabistan bayrağı

-Basın mensupları

-Kameralar

-Genel ve detaylar

=================================== 2- İSTANBUL'UN 'POLİS KOMANDOLARI' * İstanbul'da 16 bin polise komando eğitimi verildi. * Eğitime katılan polisler, birbirinden zorlu parkurlarda ter döktü. * Polislerin zorlu eğitimi DHA kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Anıl UÇAN / İstanbul DHA

İSTANBUL'da ani gelişen olaylara daha çevik ve atak müdahale edebilmesi için yaklaşık 16 bin polis ve bekçiye komando eğitimi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği eğitime il genelinde görev yapan amir, polis ve 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler katıldı. Kursiyerler kendi beylik tabancaları ve görevde kullandığı uzun namlulu tüfeklerle eğitim yaptı. 'Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale' adlı eğitimle görevlilerin silah kullanmak zorunda kaldığı olaylarda suçlulara en az zararı vererek etkisiz hale getirmek, ani gelişen olaylar karşısında refleks olarak düzgün silah kullanmalarını sağlamak ve silah kullanma becerilerini artırması amaçlanıyor.

İŞTE VERİLEN O EĞİTİMLER…

Eğitimine katılan kursiyer polislere tabanca ve uzun namlulu silahlarla 'Operasyonel atış teknikleri', 'Hareketli hedefe atış', 'Tek elle atış', 'Şüpheli kişi ve araç durdurma', 'Arama ve güvenli müdahale', 'Bina içi arama', 'Şahıs ve araç arama teknikleri' ile 'Yakın alan çatışma eğitimi', 'Şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbirleri', 'El yapımı patlayıcılara karşı harekat tarzı', 'Pusudan kurtulma', 'Ani gelişen olaylara karşı harekat tarzı', 'Terörizme karşı önemli tesislerin korunması' gibi pek çok eğitim verildi. 21 GÜNLÜK EĞİTİMİ 15 BİN 419 KİŞİ TAMAMLADI

2016 yılı Nisan ayında başlayan 21 gün süren eğitim ile il genelinde görev yapan 38 bin 500 personelin 2016 yılında 3 bin 361'i, 2017 yılında 5 bin 414'ü ve 2018 yılı Ekim ayına kadar 6 bin 644'ü eğitim gördü. Eğitim alan bin 850 amir, 10 bin 946 polis ve 2 bin 623 bekçi kadrolarında görev yapan toplam 15 bin 419 kursiyer eğitimlerini tamamladı. DOĞRU KAS HAFIZASIYLA HIZLI MÜDAHALE ŞEKLİ ÖĞRETİLİYOR

Eğitim sorumlusu Komiser Yardımcısı Ahmet Doğukan Aydın, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada 2,5 yılda yaklaşık 16 bin personele eğitim verdiklerini, doğru kas hafızalarıyla olaylara en hızlı biçimde müdahale edilmesi gerektiğini sağladıklarını söyledi. Aydın, eğitimin amacı hakkında, "Burada dinamik ve gerçeğe yakın bir eğitim veriyoruz. Böylece personellerimizi sokağa daha hazır hale getiriyoruz. Eğitime katılan polislerimizin özgüvenlerini daha da arttırıyoruz. Kullanmış oldukları silahların taktiksel kullanımı ve taktiksel atışlar hakkında eğitim veriyoruz. En önemli hedefimiz polislerimize doğru yüklemeleri yaparak, doğru kas hafızaları oluşturmak. Bu kas hafızalarıyla olaylara doğrudan en hızlı biçimde müdahale etmelerini sağlıyoruz" dedi.

ÜST DÜZEYDE SİLAH KULLANMAYI ÖĞRENDİK

Eğitime katılan kursiyer polis memuru Anıl Ulu, polis okulundan bu yana çeşitli eğitimler aldığını ve bu eğitimin diğerlerinden yararlı olduğunu ifade etti. Ulu, "Bu aldığımız eğitim diğer eğitimlerimizi tamamlayıcı şekilde oldu. En üst düzeyde silah kullanmayı ve suçlu kişileri etkisiz hale getirmeyi öğrendik. Halkımızla ve bizim yardımımıza muhtaç insanlarıla ilgili gerek sözlü gerek fiziken arttırmak amaçlı gayet verimli bir eğitim oldu. Eğitimimizin bitmesine de az kalmasına rağmen, kendimizi üst seviyelere çekmiş durumdayız" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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(Aktüel ve Hava görüntüleri)

-Eğitim alanından hava görüntüsü

-Atış sırasında el değiştirme eğitimleri

-Atış yapma

-Atış sonrası atış değerlendirmeleri

-Olay anlarında şarjör değiştirme pratikleri

-Ayakta ve çökerek atış yapma eğitimi

-Kursiyerlerin yapacaklarının eğitmen tarafından denemesinin yapılması

-Kursiyerlerin sutre arkasından atış yapması

-Sürünerek atış yapılaak alana ulaşım

-Komiser Yardımcısı Ahmet Doğukan Aydın Röp. (Şapkalı)

-Komiser Yardımcısı Aydın'ın dar alanda çoklu hedef atışı

-Tüfekli eğitimlerden görüntü

-Tüfekle yerde ve oturarak yapılan atışlar

-Kursiyer polis Anıl Ulu ile röp.

-Kursiyerlerin eğitimleri dinlemesi

-Kursiyerlerin mühimmat alması

-Eğitmenlerin kursiyerlere yapacakları uygulamaların demosunu gösteremesi

17.10.2018 - 11.18 Haber Kodu : 181017048_ (geniş haber)

3- FETÖ/PDY OPERASYONU : 36 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

FETÖ/PDY'ye yönelik Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Bylock içeriklerine göre FETÖ/PDY'nin Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar sözde eyaletleri ile Marmara ve büyükşehir bölgelerinde 'erkek-kadın bölge talebecileri', 'muhasebecileri', 'üniteciler'i oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün saat 06.00 itibariyle İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda İstanbul'da 5, Samsun'da bir, Çanakkale'de bir şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

================================ 4- ADALET BAKANI GÜL: İSLAM KARŞITLIĞI BİR NEFRET SUÇUDUR Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından İstanbul'da düzenlenen, "İslamofobi: Bir insan hakkı ihlali ve ırkçılığın çağdaş görünümü" başlıklı seminere katıldı. Seminere Bakan Gül'ün yanı sıra, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak da katıldı. Bakan Gül seminerin açılışında yaptığı konuşmasında, "İslamofobi temelde bir insan hakları sorunu olarak görülmelidir. Müslümanlara düşmanlık ve nefret söylemi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının çağdaş yansıması haline gelmiştir. İslam korkusu ve nefreti 1.6 milyar Müslümanı türlü olumsuzluklarla karşı karşıya getirmekte, farklılıkların bir arada yaşama imkanını tehdit etmektedir. Avrupa özelinde, bu sorun, temel parolası 'farklılık içinde birlik' olan Avrupa Birliği için izahı zor bir çelişki oluşturmaktadır. İslam düşmanlığının güç kazanmasında, bazı terör örgütleri ve eylemleri de kullanışlı bir bahane olmaktadır. İslam, bir barış ve esenlik dinidir. Adında, simgelerinde, söylemlerinde İslam'ı motif olarak kullansa da teröre bulaşan herkes bizim gözümüzde teröristtir. Terörün ve teröristin İslam ile temsili mümkün değildir. İnsanlığı hedef alan terör grupları, hangi etiketi kendilerine yakıştırırlarsa yakıştırsınlar, bunlarla kararlı biçimde elbette mücadele edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, doğru bir dil ve üslup da bu mücadelenin ayrılmaz parçasıdır. Bir terör hareketini adında barış geçen bir dinle ilişkilendirmek, o dinle birlikte anmak, sadece o dinin samimi takipçilerini incitmekle kalmaz. Böyle bir yanlış kavramsallaştırma, hata ve gaflete düşen, türlü sebeplerle bu tür örgütlere yaklaşan kişilerin gözünde de terörü meşrulaştırma tehlikesini doğurur" dedi.

"KİMSE ETA İÇİN IRA İÇİN 'HRİSTİYAN TERÖRÜ' SÖYLEMİNİ KULLANMAMIŞTIR"

Bakan Gül, İslam ile terör yan yana kullanılmasını asla kabul etmediklerini belirterek, "Dünya'da değişik dinlere mensup toplumlar terör sorunu ile uğraşmıştır. Kimse ETA için IRA için 'Hristiyan terörü' söylemini kullanmamıştır. Türkiye bugün, 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan FETÖ terör örgütü ile mücadele etmektedir. Bu örgüt insanları dini referans göstererek kandırdı. Bu mücadelede Müslüman halkımız bizi yüzde yüz desteklemektedir. Dolayısıyla halkımız, İslam ile terörü net bir şekilde birbirinden ayırmaktadır. İslam'ı referans gösterip, terör ve katliam yapan DEAŞ ile en etkili mücadeleyi de yine Türkiye vermiştir ve bu mücadeleyi de sürdürmeye devam etmektedir. Biz bu konuda politik bir seçicilik içinde değiliz. Terörle mücadelede bu tür bir seçiciliği dünyamızın hayrına olmadığına inanıyoruz. Bu sebeple farklı motifler taşıyan FETÖ, DEAŞ, PKK gibi pek çok terör örgütüyle eş zamanlı olarak mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"BİZ HRİSTİYAN, YAHUDİ KARŞITLIĞINI DA BİR NEFRET SUÇU OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Gül, "İslam karşıtlığı bir insan hakkı ihlali ve özünde bir nefret suçudur. Hukuk temelinde ele alınması ve yanıt verilmesi gereken bir sorundur. Aynı zamanda biz Hristiyan, Yahudi karşıtlığını da bir nefret suçu olarak düşünüyoruz ve inanıyoruz" dedi.

Gül, "Batı dünyasında Müslümanlık karşıtı eylemlerin çok azı yetkili makamlara bildirilmektedir. Müslümanlar ve göçmenler üzerinde oluşturulan baskı kültürü en önemli nedenlerden birisidir. Avrupa'da ve Batı dünyasında yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim sonuçlara ulaşacaktır. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü temel alan Batılı devletlerin bu ilkeleri korumak ve yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığını engellemek için vakit geçirmeden gerekli tedbirleri alması elzemdir. Batı, bugün Müslümanların eşit vatandaşlar olarak toplumlarına entegre edilmesi konusunda bir sınavdan geçmektedir. Batı için bu sınavı daha çetin kılan şey, İslamofobik söylemin olağanlaştırılması eğilimidir" şeklinde konuştu.

"ACILAR KONUSUNDA HAFIZAMIZ MAALESEF TAZE VE CANLIDIR"

Abdulhamit Gül, "İnsanlık, vicdan, ahlak ve adalet ölçülerinden uzaklaşmanın bedeli, bencillik ve barbarlıktan başka bir şey olamaz. Dini nefret temelli siyasi tahakküm hevesi dünyamıza hiç bir zaman huzur ve barış getirmemiştir. Ayrılıkları derinleştirmek, kavgaları körüklemek, nefreti ve etnik ayrımcılığı kızıştırmak insanlığa büyük acılar yaşattı, büyük bedeller ödetti. Bu acıların tekrarını önlemek için üzerimize düşeni yapmak hepimizin ve herkesin boynunun borcu olmalıdır. Nefret ateşinin Müslüman kardeşlerimize yaşattığı acılar konusunda hafızamız maalesef taze ve canlıdır" diye konuştu.

Gül, "İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonun kurulması önemli bir gelişmedir. Komisyonunun sadece Müslüman coğrafyada değil, tüm dünyada insan hakları ihlalleri, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve tüm inançlara ve dinlere karşı işlenen suçlara karşı etkin rol alması gerektiğine inanıyor" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Gül'ün açıklamaları

- Detaylar

====================== 5- YENİ HAVALİMANINDA 3 BİN KİŞİLİK DENEME Haber: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

İstanbul Yeni Havalimanı'nda açılışına günler kala 3 bin kişinin katıldığı test yapıldı. Testte 3 Türk Hava Yolları uçağı da kullanıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 29 Ekim'deki açılış öncesi "Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması" (ORAT) denemelerinin sonuncusu yapıldı. Dün gerçekleştirilen ve 3 bin kişinin katıldığı son deneme için Türk Havayollarına ait bir geniş gövde (A330) ve 2 adet 738 olmak üzere toplam 3 uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. İlk denemede 1000 kişi, ikinci denemede ise 3 bin kişi, İstanbul'a inen ya da İstanbul dışına gidecek yolcu rolü yaptı ve havalimanının operasyon akışı denendi. Kopenhag ve Incheon Havalimanlarından uzmanla birlikte iki yılı aşkın süredir devam eden ORAT çalışmaları kapsamında Eylül ayındaki ilk denemede 1000 sahte yolcu, 2 bin bagaj, 2 adet gerçek uçak (THY), 50 Yer Hizmet Ekipmanı kullanılmıştı. Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılan son demeden görüntüler

17.10.2018 - 11.13 Haber Kodu : 181017046_ 6 - AVCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Güven Timleri Avcılar'da uyuşturucu alışverişi sırasında baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo 888 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ekim'de Avcılar'da şüpheli davranışlarda bulunan iki kişiyi takibe aldı. Şüpheli kişilerin yanına gelen E.G'nin montunun cebinden çıkardığı uyuşturucu maddeyi vermesi ve para alması üzerine polis ekipleri baskın düzenleyerek E.G. ile şüpheli F.K. ve B.D.'yi gözaltına aldı. F.K.'nın yapılan üst aramasında 1.88 gram eroin, E.G.'nin üst aramasında ise 1.89 gram Skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 270 lira ele geçirildi. Polis ekipleri E.G.'nin evinde de arama yaptı. Aramalarda 1 kilo 882 gram eroin bulundu. E.G. tutuklandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güven Timlerinin şüpheli E.G.'nin evinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-E.G.nin evinde yapılan aramalar

-Uyuşturucu maddelerin bulunması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

17.10.2018 - 11.35 Haber Kodu : 181017051 7- THY PİLOTLARI: 6 BİN FEET ALTIMIZDA HIZLA İRTİFA KAYBETTİKLERİNİ GÖRDÜK