DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAŞIKÇI AÇIKLAMASINI BÖYLE DİNLEDİLER Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün gün yaşanan gelişmeleri anlattığı sırada başkonsolosluk önünde bekleyen yerli ve yabancı gazeteciler açıklamayı merakla dinledi. Gazeteciler, telefon ve bilgisayarlardan açıklamayı dinledi. Görüntü Dökümü:

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- Açıklamayı dinleyenlerin görüntüsü

- Konsolosluk ve çevresinden görüntüler

- Detaylar 23.10.2018 - 13.02 - Haber Kodu : 181023085 2- BELGRAD ORMANI'NDAN GÖRÜNTÜLER Haber-Kamera: Özgür EREN - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili keşif yapıldığını belirttiği Belgrad Ormanı'ndan görüntüler Görüntü Dökümü:

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-Ormandan görüntüler

-Tabela

-Ormanın havadan görüntüler 23.10.2018 - 12.31 - Haber Kodu : 181023073 3- (ÖZEL) YARALANAN KASAP DEHŞET ANLARINI ANLATTI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı olayda ilk yaralanan Ahmet Yeten, hastane odasında dehşet anlarını anlattı.

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti ilk yaşayan kasap dükkanı sahibi Ahmet Yeten, dün akşam yaşanılanları DHA'ya anlattı.

Ahmet Yeten dükkanın kapısı önünde oturduğunu belirterek, "Zaten tanıdık yabancı biri değil bunu yapan. Mahallenin eski çocuklarından. Ama sorunları vardı. Amcasının oğlunun telefon numarasını istedi benden. Bıçak yanındaydı. Ben de kasabım bizden bıçak falan almadı. Bana vurdu yumruk attı zannettim. Meğer bıçağı sokmuş bana. İçeri daldı. Tuğba Hanımın boğazına vuruyor. Bu sefer biradere (Mehmet Yeten) dönüyor. Orada bir kargaşa. Ondan sonra kendi imkânlarımızla hastaneye geldik. Ambulans beklesek ölmüştük zaten. Müşterimizi de (Tuğba Ablak) arabamıza attık. Ben de darbe aldım. Birader de darbe aldı. Ama kendini bırakmadı. Abimin durumu iyi. 4 darbe almış. Bir tanesi kalbine denk gelmiş. Şu an uyuyor" dedi. Yeten, kadının durumu hakkında ise "Ondan bilgi alamadım boğazına denk gelmiş" dedi. Olayda yaralanan Mehmet Yeten ve Tuğba Ablak'ın özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Kasap sahibi Ahmet Yeten ile röp

-Hastanenin dış görüntüsü 23.10.2018 - 12.53 - Haber Kodu : 181023079 4- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 2 GÖZALTI Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

istanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül'de Sultangazi'de kar maskeli ve silahlı gasp olayına karışan MLKP üyesine yönelik çalışma başlattı. Daha önceden Eyüpsultan ve Sultangazi'de 4 ayrı adrese yapılan eşzamanlı baskında A.C.K. ve M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, MLKP'nin ideolojik tabanında yer bulan ve gerçekleştirilen gasp olayını örgüt adına düzenleyen kişiler olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. ========================= 5- METEOROLOJİ'DEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI - Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

İstanbul DHA

Meteoroloji, balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin ülke genelinde etkili olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını kaydetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: Yurdumuzun yarın Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile Perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor Yarın; Marmara'nın doğusu , Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır'ın kuzeyinde, Muğla'nın ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe; Bütün yurtta yağış bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Cuma; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cumartesi günü ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor. Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgarın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yükseklerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir. ============== 6- METRO SEFERLERİNDE AKSAMA Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Yenikapı - Gayrettepe arası metro seferleri gecikmeli olarak yapılıyor.

İBB'den yapılan açıklamada seferlerin enerji dalgalanmaları sebebiyle aksadığı ifade edildi.

Açıklamada, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattında enerji dalgalanması nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Görüntü Dökümü;

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-Taksim Meydanı'ndaki duraktan görüntüler

-Duraktan çıkanlar 23.10.2018 - 13.09 - Haber Kodu : 181023089 7- İBRAHİM KABOĞLU HAKKINDAKİ DAVAYA 'YETKİSİZLİK KARARI' VERİLDİ Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 686 sayılı Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yargılandığı davada, milletvekili olması nedeniyle yetkisizlik kararı verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'ncü celsesi görülen duruşmaya, CHP Milletvekili sanık İbrahim Kaboğlu katılmazken; avukatları hazır bulundu. İbrahim Kaboğlu'nun avukatı Arzu Becerik, müvekkilinin 24 Haziran seçimlerinde 27. dönem milletvekili seçildiğini ifade ederek CMK'nin 223/8. maddesi ve Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca durma kararı verilmesini talep etti. ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Savcı Hasan Adalı ise sanığın milletvekili olarak görevinin devam ettiğini belirterek milletvekili hakkında kovuşturma ve soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer mahkemesine ait olduğundan yetkisizlik kararıyla dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de CMK'nin 161/9. maddesine göre önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu kanaatiyle dosyanın yetkisizlikle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEMİŞTİ

Bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı Hasan Adalı, sanık İbrahim Kaboğlu'nun PKK silahlı terör örgütünün şidet içeren yöntemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığını belirterek "Silahlı terör örgütünün basın yoluyla propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. ======================================= 8- BANKACI SALİH ŞAHİN'İN ÖLÜMÜ DAVASI; SANIK EŞ TAHLİYE EDİLDİ Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Trafik kazasında öldüğü üzerinde durulan bankacı Salih Şahin'in boğma sonucu öldüğünün anlaşılması üzerine, birliktelik yaşadığı Murat Altun ile hakkında dava açılan tutuklu sanık Aslı Şahin, çıktığı ilk duruşmada "somut deliller bulunmaması", "Toplanacak delillerin tutuklu sanığın tutukluluk haline etki etmeyeceği" gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme, Aslı Şahin'in yurt dışına çıkışını yasakladı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Aslı Şahin, tutuksuz yargılanan Murat Altun ile avukatları katıldı. Maktül Salih Şahin'in babası Hasan Şahin, ağabeyi Enver Şahin ve kardeşi Veli Şahin de duruşmaya müşteki sıfatı ile katıldılar.

Duruşma kimlik tespitinin ardından Aslı Şahin'in ifadesi ile başladı. Eşi Salih Şahin ile aynı bankada çalışırken tanıştıklarını ve 2004 yılında evlendiklerini söyleyen Aslı Şahin, bu evlilikten iki kız çocukları olduğunu söyledi. Eşi ile 2011 yılında anlaşmalı boşandıklarını, 2015 yılında tekrar evlendiklerini söyleyen Aslı Şahin, boşandığı süreçte diğer sanık Murat Altun ile tanıştığını, 2017 yılında sonra da Murat A. ile birliktelik yaşadığını söyledi.

KAYNANASININ TELEFONU İLE DİĞER SANIĞA MESAJ ÇEKMİŞ

10 Aralık 2017 tarihinde eşinin sabah erkenden kardeşi Enver ile balığa çıkmak için evden çıktığını söyleyen Aslı Şahin, kendisinin de çocukları ile sinemaya gittiğini, saat 14.30 sıralarında sinema çıkışı eşinin kendilerini aldığını, kaynanasının evine gittiklerini söyledi. Kaynanasının telefonu ile Murat Altun'a mesaj attığını, daha sonra da bu mesajı sildiğini söyleyen Aslı Şahin, sonra evlerine gittiklerini, eşinin evden çıkacağını söylemesi üzerine saat 20.00 sıralarında gittiği marketin sabit telefonundan Murat Altun'u aradığını, eşinin gideceğini söyleyerek onu çaya çağırdığını söyledi. Eşinin saat 22.30 sıralarında evden çıktığını söyleyen Aslı Şahin, "Ben de 23.00-23.30 sıralarında yattım" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ziyaeddin Mümtaz'ın "Murat'ı eve çağırmıştın, Murat nerede kaldı?" diye sorduğu Aslı Şahin, "Saat 22.40 gibi Murat'ı aradım, ya hat düştü ya da telefon kapandı. O gece bir daha Murat ile iletişim sağlayamadık. Murat ile ilişkimizin , duygusal bir boyutu yoktu. Murat hiçbir zaman benim sevgilim olmadı. O gece onu dertleşmek için çağırdım, benim önceliğim eşimdi" dedi.

EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA DİĞER SANIĞIN EVİNDE 20 GÜN KALMIŞ

11 Aralık 2017'de sabah 07.30'da uyanıp işe gittiğini, saat 09.30-10.00 sıralarında da eşinin trafik kazasında öldüğünü öğrendiğini söyleyen Aslı Şahin, eşinin ölümünden sonra Murat için bir çekyat aldığını, kendi kredi kartı ile ödediğini, Murat'ın daha sonra parasını kendisine ödediğini, eşi öldükten sonra Murat'ın evinde 20-25 gün kaldığını söyledi. EVE GİTMİŞ PENCEREDEN BİRİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNMÜŞ!

Tutuksuz sanık Murat Altun ise savunmasında, olay günü Aslı Şahin'in kendisini sabit hattan arayarak çağırdığını söyledi. Telefon üzerine saat 21.00 sıralarında Aslı Şahin'in oturduğu yere gittiğini, perdelerin açık olması nedeni ile içeride bir erkeğin dolaştığını gördüğünü, bunun üzerine 15-20 dakika bekledikten sonra oradan ayrıldığını söyleyen Murat Altun, "Bir ticari taksiye binerek Beykoz Kavacık'ta yeni kiraladığım eve gittim. Taksiye bindiğimde şarjı bittiği için telefonum kapanmıştı. Orada temizlik yaptıktan sonra da 24.00 sıralarında Sancaktepe'de yaşadığım eve gittim, çünkü yeni kiraladığım eve daha taşınmamıştım" dedi.

Yaklaşık bir hafta ile 10 gün arasında Aslı Şahin ile görüşmediğini söyleyen Murat Altun, "Aslı Eminönü'ne, çalıştığım işyerine geldi. Eşinin trafik kazasında vefat ettiğini söyledi" dedi.

Müştekiler Hasan Şahin, Enver Şahin ve Veli Şahin sanıklardan şikayetçi olduklarını söylediler. Müştekilerin Avukatı Dinçer Yüce, sanık Aslı Şahin ile Murat Altun arasındaki ilişkinin halen devam ettiğini öne sürerek, "Murat Altun olay gecesi gittiği evin orada 10-15 dakika beklediğini söylüyor. GPRS kayıtları 1 saat 41 dakika orada kaldığını göstermektedir. Bu süre maktulün evden çıktığı zamana denk gelmektedir. Biz Salih Şahin'in evde öldürülüp taşındığını delillerle dile getiriyoruz. Aslı Şahin bunu yanlız yapamadığı için Murat Altun ile birlikte yaptı. Murat Altun'un tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Aslı Şahin'in avukatı Evren Ufuk Ünüvar, müvekkili aleyhine somut delil bulunmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, bu aşamadan sonra toplanacak delillerin tutuklu sanığın tutukluluk haline etki etmeyeceğini gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Aslı Şahin'in yurt dışına çıkışını yasakladı.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Salih Şahin'in 11 Aralık 2017 tarihinde sabah saat 08.30 sıralarında Beykoz'da tek taraflı trafik kazası sonrası aracının içinde ölü bulunduğu, 29 Ocak 2018 tarihli Adli Tıp Kurumu Raporu ile Salih Şahin'in boğulma sonucu öldüğünün belirlendiği kaydediliyor.

Salih Şahin'in eşi Aslı Şahin'in olay günü öğle saatlerinde kaynanasının telefonundan Murat Altun isimli bir kişiye mesaj attığını, aynı gün saat 18.52'de mahallesindeki bakkalın sabit telefonundan Murat Altun'u aradığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Aslı Şahin'in ilişki yaşadığı daha önceden başka bir telefondan aramadığı, başka telefondan ona mesaj göndermediği, ancak olay günü başka telefonlardan aradığı ve mesaj gönderdiği belirtiliyor.

Olayın olduğu gün Murat Şahin'in cinsel birliktelik yaşadığı Aslı Şahin'in çağrısı ile evlerinin bulunduğu yere gitmesi, orada bir süre beklemesi, pencerede bir erkeğin evde dolaştığını gördükten sonra kendisini çağıran Aslı Şahin ile iletişime girmeden oradan ayrıldığı yönündeki beyanının hayatın olağan akışına uymadığı belirtilen iddianamede, Salih Şahin'in ölümünden sonra bir süre Murat Altun ile yaşayan Aslı Şahin'in, "Yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Murat Altun'un da "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

ASLI ŞAHİN İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Altun 1 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmış, 2 Temmuz 2018 tarihinde serbest bırakılmıştı. Asli Şahin ise 5 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmış, 2 Temmuz 2018 tarihinde serbest bırakılmış, itiraz üzerine 27 Temmuz tarihinde tekrar tutuklanmıştı. Görüntü dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler 23.10.2018 - 11.59 - Haber Kodu : 181023065 9- HAKEM, TRABZON'DAKİ 4,5 SAATLİK ESARETE 540 BİN TL İSTEDİ Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA) - TRABZON'DA 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaziantepspor karşılaşması sonrasında maçın hakemlerini soyunma odasında 4,5 saat alıkoydukları gerekçesiyle 8'er ay 10'ar gün hapis cezası verilen Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile dönemin 11 yöneticisine, maçın yan hakemi Adil Sinem 540 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. 25 yıllık hakem Sinem, korku dolu 4,5 saati anlattığı dava dilekçesinde yöneticiler ile taraftarların küfür, tekme ve tükürüklü şiddetlerine maruz kaldıklarını kaydetti.

Trabzonspor-Gaziantepspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte orta hakem Çağatay Şahan ve 3 yardımcısı, çevik kuvvet polisleri çemberinde soyunma odasına alındı. Dönemin Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu yöneticiler hakemin hatalı kararlar verdiğini ileri sürerek, soyunma odasının bulunduğu koridora gelip, sert tepkiler gösterdi. Şahan ve 3 yardımcısı, güvenlik amacıyla soyunma odasının kapısını içeriden kilitlerken, Trabzonspor yöneticileri Hacıosmanoğlu'nun talimatıyla hakemlerin dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koridoru kuşattı. Taraftar grupları da stadın dışında protestoya başladı. Yaşananlar canlı yayınlarla ekrana geldi.