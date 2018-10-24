DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- TAKSİCİ KADININ GÖZYAŞLARI - Taksim Meydanı'nda hüngür hüngür ağladı Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getiren kadın taksiciye sahte 100 lira verildi. İranlı yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici kadın gözyaşlarına boğuldu.

60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. Müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi. Para üstü veren Nurşen Aşık müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti. Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı sırada İranlı yolculardan aldığı 100 liranın sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü ancak İranlı kadınları bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak Nurşen Aşık aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı. HEM SAHTE PARA ALDI HEMDE CEBİNDEKİ PARAYI KAPTIRDI

30 yıldır şoförlük yaptığını ve emekli olduktan sonra 5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen 60 yaşındaki Nurşen Aşık, "Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler. Onları sevdim, İranlı kızlar çok güzel oluyor dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik Taksimetre 58 lira yazdı 100 lira verdiler 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim ama gitmişler dolandırıldım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Taksi içinde ağlayan Nurşen Aşık

-Nurşen Aşık ile röportaj

-Nurşen Aşık'ın kendisine verilen sahte parayı göstermesi

-Genel ve detay görüntüler 24.10.2018 - 12.54 Haber Kodu : 181024097 ======================= 2- İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL BAŞKONSOLOSLARLA BİR ARAYA GELDİ Gökhan ÇELİK- İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Mevlüt Uysal, İstanbul'da görev yapan konsoloslarla kahvaltıda bir araya geldi. Programda konuşan Uysal, "Sorunları çözmek için çok ciddi işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma aynı zamanda kültürel işbirliğine de dönüşebilirse o zaman dünyada huzurun ve barışın daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda yapılan programa 53 başkonsolos, başkonsolos vekili ve misyon temsilcileri katıldı. Kahvaltıya Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan yetkililer katılmadı. Şehirler ve ülkeler arasındaki işbirliğini değerlendirmek ve güçlendirmek için yapılan etkinlikte konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, şunları söyledi

"Konsoloslarla diyalog kurmada iki türlü görevimiz olduğunu düşünüyorum. İlki şehrimizde yaşıyorsunuz. Size daha iyi hizmet sunabilme adına irtibat halinde olmalıyız. İkincisi de sizlerin aracılığı ile ülkeleriniz arasında irtibat ve diyalog oluşturulmalı. Böylece halklar arasındaki etkileşimler daha iyi olacaktır. Hedefimiz bu diyalogun şehrimize, ülkemize ve dünyamıza barış getirmesidir. Büyükşehir olarak, şehrimizi nüfusu 15 milyonu bulan megapol şehirlerden birisi. Bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Aynı zamanda bu şehrin yoğunluğunda yaşamanın verdiği zorluklar var. Biz yöneticiler olarak bu zorlukları ne kadar ilgilileri ile ne kadar paylaşırsak o kadar rahatlayabiliriz. Bu anlamda sizinle irtibatımız ne kadar iyi olursa sorunları o kadar çözebiliriz. Özellikle ülkelerinizden şehrimize gelen misafirlerin yaşadığı sorunları çözmek için çok ciddi işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma aynı zamanda kültürel işbirliğine de dönüşebilirse o zaman dünyada huzurun ve barışın daha iyi olacağını düşünüyorum. "

Ardından konuşan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Salih Murat Tamer de, "Biz İstanbul temsilciliği olarak sizlerle yakın işbirliği içerisinde çalışmayı amaçladık. Bu amaç içinde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bugüne kadar çalışmalarımız biraz idari düzeyde kaldı. Fakat önümüzdeki dönemde Macar ve Slovak meslektaşlarımla birlikte ve tabii sizlerin de yardımıyla, Ankara'daki güncel olayları bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ve diğer yetkililerimizle konferanslar dizisi halinde sizlere ulaştırmayı planladık. Önümüzdeki, süreçte de sizleri Türkiye'deki siyasi, kültürel ve ekonomik gelişmeler hakkında birinci ağızdan daha sık bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jozef Şestak ise İstanbul'un büyük bir kent olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Yeni Havalimanı'nda yabancı diplomatlar için bir otopark alanının ayrılmamış olmasını gündeme getirdi. Şestek, "İstanbul'un yeni havalimanın otopark kapasitesi 40 bine. Belki 1000 araçlık bir kısmı bize rezerve edilebilir." diyerek, 29 Ekim'de ilk etabı açılacak Yeni Havalimanında yabancı başkonsoloslar ve misyon temsilcilerinin araçlarını park edecekleri bir otoparkın ayrılması talebinde bulundu. Başkan Uysal da Şestek'in talebini yetkililere ileteceğini söyledi.

Kahvaltılı toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Görüntü dökümü:

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-Genel ve detaylar

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Salih Murat Tamer'in konuşması

- Jozef Şestak'ın konuşması

24.10.2018 - 12.17 Haber Kodu : 181024083_ ========================= 3- BİLAL ERDOĞAN: GENÇLERİN SOSYAL MESELELERE İLGİ DUYMASINI ARZU EDİYORUZ Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) gerçekleştireceği Türkiye Gençlik Zirvesi'nin tanıtım toplantısına katılan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz" dedi. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ise "Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31'inin milliyetçi olarak, yüzde 29'unun Atatürkçü olarak, yüzde 16'sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), 3 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç katıldı. Üsküdar'daki TGSP binasındaki toplantıya katılan Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun Türkiye'de toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum. Komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeleri ve geldiğimiz noktada çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

"SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİNE 256 BAŞVURU GELDİ"

Erdoğan, "Bugün duyurusunu yapmakta olduğumuz Türkiye Gençlik Zirvesi de hem önemli bir gençlik araştırmasının üzerine konumlandırılacak olması itibariyle, verileri üzerinde istişare başlatacak olması itibariyle hem de geleneksel hale gelmesini istediğimiz sosyal girişimcilik ödülleri itibariyle inşallah çok verimli bir etkinlik olacak. Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz. Elbette gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak ülke meseleleri, sosyal meseleler konusundaki fedakarlıkların bu yaşlarda oluşması gerektiğine inanıyoruz. Teşvik etmek istediğimiz alanlarda bu tür yarışmalar ve ödüller yapmanın verimli olduğunu gördük. Sosyal girişimcilik ödüllerine 256 başvuru geldi. Çok enteresan, yaratıcı başvurular aldık. Bunların birçoğu bireysel sosyal girişimcilik projeleriydi. Özellikle hayata geçirilmiş olan projeleri değerlendirmeye almaya özen gösterdik. Bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmekte olduğu veya geçirdiği projelerdi. Bunları öncelikle jürinin alt komisyonları değerlendirdi. 256 başvuruyu 30'a indirdi. Son üst jürimiz bu 30 arasından 1'inci, 2'inci ve 3'üncülük derecelerine karar verdi. 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı projelere de mansiyon ödülleri vereceğizö şeklinde konuştu.

PARLAMENTO VE SİVİL TOPLUM İLİŞKİSİ

1'inci projeye 15 bin lira, 2'inci projeye 10 bin lira, 3'üncüye 8 bin lira verileceğini ve mansiyon ödülünün de 5 bin lira olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Ülkemiz son 16 yılda önemli bir ekonomik değişim ve dönüşümü yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Düşük gelirli sınıftan orta gelirli sınıfa, orta gelirli sınıftan da yüksek gelirli sınıfa doğru ilerlemeye çalışan bir ülkeyiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamentonun yasama alanına güçlü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Yasama alanında çalışan bir parlamentonun, yasama alanlarıyla ilgili olarak sivil toplumla daha yakın dayanışma ve istişare içinde bulunacağına inanıyoruz" dedi. "GENÇLERİN MUTLULUK ORANI 5 ÜZERİNDEN 2.9"

Dr. Ahmet Özdinç ise saha çalışmasının tamamlandığı ve 3 Kasım'daki zirvede paylaşılacak olan araştırmadan notlar paylaştı. Araştırmayı Türkiye genelinde 8 bin genç ile 37 ilde yaptıklarını söyleyen Özdinç, "Gençlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ile ilgili bir araştırma yaptık. Yüzde 31'inin milliyetçi olarak, yüzde 29'unun Atatürkçü olarak, yüzde 16'sının muhafazakar olarak tanımladığı bir gençlik profili çıktı karşımıza. Gençler, kendi mutluluklarını 5 üzerinden 2.9 olarak tanımlıyorlar. Gençlerin eğitim hayatı ve bilim okur-yazarlığı konusunda yabancı dil bildiğini iddia edenlerin oranı yüzde 44 oranında. Günlük hayatta ilgi duydukları alan sırasıyla, ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve spor haberleri olduğunu tespit ettik. Bir başka konumuz, gençler ve iş hayatıydı. 15-30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 32'sinin çalıştığını tespit ettik. Gençler yüzde 40 civarında gelecekte kendi işlerini kurmak istediklerini ifade ettiler. Gençlerin yüzde 80'i sahip olduğu dini, milli ve manevi değerler ile gurur duyduğunu ifade ettiler. Mutluluk için gençlere göre en önemli şartların para, aile, çocuk ve saygınlık olduğunu ifade ettiler" dedi.

GENÇLERİN EN ÖNEMLİ İLK 3 SORUNU

Gençlerin sosyal ve kültürel hayatı ile ilgili yapılan araştırmaya değinen Özdinç, "Burada yüzde 73'ü sosyal hayata katıldığını ifade etti. Gençlerin yüzde 77.3'ü kendilerini rahatça ifade ettiklerini ama yüzde 63'ü iş yerinde ifade ettiklerini ifade etti. Bizce kötü bir sonuç olarak, gençler yüzde 40 civarında hiç sporla ilgilenmediklerini ifade ettiler. Kadınların yüzde 50'si hiç sporla ilgilenmiyor. Erkeklerin de yüzde 25'i ilgilenmediğini ifade etti. Gençlere, 'Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir?' diye sorduk. Sırasıyla, ekonomi, işsizlik ve terör olduğunu ifade ettiler. 'Gençlerin en önemli ilk 3 sorunu nedir?' diye sorduk. 1'inci sırada iş sahası eksikliği, 2'inci sırada eğitimde yaşanan sorunlar, 3'üncü sırada madde bağımlılığı olarak ifade edildi. Gençlerde sık sık sigara içenlerin oranı yüzde 31,3, ara sıra ile birlikte sigara içenlerin oranının yüzde 47-48 bandında olduğunu tespit ettik. Gençlerin yüzde 90'ı sosyal medyada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtiyor. Gençlerin yüzde 62'si 'Orta sınıf modern gençlik' olarak kendini tanımlıyor. Yüzde 37'si de 'Geleneksel gençlik' olarak kendini tanımlıyor. Daha detaylı çalışmamızı 3 Kasım'da paylaşıyor olacağızö ifadelerini kullandı.

TGSP'nin düzenlediği Türkiye Gençlik Zirvesi 3 Kasım Saat 09:30'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleşecek. Zirvede sosyal girişimcilik ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Dr. Ahmet Özdinç'in konuşması

-Salondan detaylar

-Genel ve detaylar

24.10.2018 - 14.12 Haber Kodu : 181024135 (ÖZEL)

4- MALTEPE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe'de viraja hızlı giren sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç takla attı.Kaza biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza 11.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ULD 51 plakalı aracın sürücüsü viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Takla atan otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koştu. Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Takla atan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Takla atan aracın görüntüsü

-İtfaiye ve ambulnslardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay görünütler

24.10.2018 - 12.37 Haber Kodu : 181024093 ============================= 5- SANATÇI DOSTLARINDAN MEHMET ALİ ERBİL'E ZİYARET Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Taner YENER İSTANBUL DHA

EVİNDE banyoda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sürüyor. Mehmet Ali Erbil'i kızı Sezin Erbil Yazgan ve eski eşi Nergis Kumbasar, yakınları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Demet Akalın, Sinan Özen, Funda Arar, Seda Sayan ve Nilgün Belgün'ün de arasında bulunduğu sanatçı dostları bugün Erbil'in tedavisinin yapıldığı Maslak'taki özel hastaneye gelerek, Erbil'i ziyaret ettiler, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar. SİNAN ÖZEN: DÜN GECE BİR CEVAP VERDİ; O SEVİNDİRİCİ

Hastane çıkışında konuşan Sinan Özen, "Ben ilk akşamdan bugüne takip ediyorum. Şimdi biraz daha sevindirici güzel şeyler var ama yoğun bakımda makineye bağlı olarak takip ediliyor..Dua edeceğiz. İnşallah iyi olacak.Şu an hassas bir noktada. Geçmişten dönük bir sıkıntısı vardı. Onu çözmeye çalışıyorlar. O eşiği atlatırsa her şey güzel olacak. Eski doktoru başında. Dün gece bir cevap verdi. O cevap sevindirici fakat işi ciddi bir şekilde beklememiz gerekiyor" diye konuştu.