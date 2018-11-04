DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1 - (Geniş Haber) ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOĞAL KAYNAKLARIN GASBEDİLMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz."

"Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız." Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada korveti Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katıldı.

İstanbul Tershane Komutanlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törendeki konuşmasında Burgazada korvetinin hayırlı olmasını diledi.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar. Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız. Sabırlı ve uzun bir çalışmanın, alın terinin, farklı alanlardaki birikimlerin bir araya gelmesinin büyük bir ürünü korvetlerimiz hizmete girdikçe sözümüz denizlerde daha derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir" dedi.

Erdoğan, ilk kaynak töreni yapılan ve serisinin dördüncü denizaltısı olacak Aydınreis için ise "Denizlerdeki gücün sembollerinden bir olacak" diye konuştu.

"HAMDOLSUN BİZ DAHA MAKUL BÜTÇE VE SÜRELERLE ULAŞIYORUZ"

Erdoğan, "Biz kendi gücümüze, kendi imkanlarımıza, kendi kabiliyetlerimize güvendikçe kaynaklarımızı dışarı aktarmak yerine, içerdeki girişimcilerimizi destekledikçe Allah da yaptığımız işlerin bereketini veriyor. Başka ülkelerin çok büyük bütçelerle ve çok uzun yıllarda elde ettikleri neticelerin daha iyisine hamdolsun biz daha makul bütçe ve sürelerle ulaşıyoruz" şeklinde konuştu. SAVUNMA SANAYİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli tasarım geliştirme, üretim faaliyetleri konusunda gösterilen hassasiyetler sayesinde Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdiğini belirterek, "Ortaya çıkarılan her ürün, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş devletlerden başlayarak dünyadaki pek çok ülkenin de ilgi alanına girdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu alanda her geçen yıl hem kendi ihtiyacımızı karşılamada hem ihracat konusunda daha ileri konumlara ulaşacağız. Teknolojik ilerlemenin kuluçkası, lokomotifi olan savunma sanayini ne kadar geliştirirsek diğer alanlarda da o derece ileri gideceğimiz açıktır. Bağımsızlığımızı güvence altına almamızın yanında bize küresel düzeyde rekabet avantajı sağlayacak bu alanı, önümüzdeki dönemde daha fazla destekleyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için gece gündüz çalışan güvenlik görevlilerimize, emniyet güçlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş olan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burgazada Korvetimizin ülkemize, ordumuza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, bu gemide görev yapacak tüm personelimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İLK KAYNAK CUMHURBAŞKANINDAN

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, teslim töreni yapıldı. Erdoğan, Burgazada korvetinin komutanı Yarbay Cenk Taşlı'ya izin belgesini teslim etti.

Yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Burgazada korvetinin içini gezdi. BURGAZADA KORVETİ

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99.5 metre boya, 14.4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, intikal süratiyle ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalma kabiliyetine sahip. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvetin, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyeti bulunuyor.

KINALIADA 9 AY ERKEN TESLİM EDİLECEK

İstanbul Tershane Komutanlığı'nda yapımı süren MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi TCG Kınalıada'nın ise 2019 Eylül'de, planlanandan 9 ay önce teslim edilmesi öngörülüyor. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

- Erdoğan'ın konuşması

- Gemi indirme töreni

- Kaynak töreni

- Detaylar 04.11.2018 - 17.08 Haber Kodu : 181104123

04.11.2018 - 15.33 Haber Kodu : 181104104

04.11.2018 - 15.28 Haber Kodu : 181104103 2- (GENİŞ HABER) ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA KAZA: 10 YARALI ANIL UÇAN-ÇAĞATAY KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçla, uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı apronda çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sularında Atatürk Havalimanı apronunda özel bir yer hizmetleri şirketine ait bagaj traktörü, yine özel bir şirkete ait temizlik personelini taşıyan servis aracı ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle iki araç da servis yolunda savruldu. Traktörü kullanan personel ile servis aracında bulunan 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından hemen olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahele apronda yapıldı. Daha sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Araçların kaza bölgesinden temizlenmesinnin ardından alan araç trafiğine tekrar açıldı.

Kazada bagaj traktörünü kullanan Metin Erdoğan, servis aracını kullanan Türker Malaldır ile servis içerisinde bulunan Gurbet Sevindik, Selda Öztürk, Özkan Güngör, Abdulkadir Yıldırım, Musa Erden, Ömer Teryaki, Semra Aytekin, Sevilay Kılıç yaralandı. Çevredeki hastanelere sevkedilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı görüntüsü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Ambulanslara konulmaları

-Bir yaralının hastaneye getirilmesi

-Genel ve detaylar 04.11.2018 - 14.55 Haber Kodu : 181104090

04.11.2018 - 14.35 Haber Kodu : 181104086

04.11.2018 - 14.29 Haber Kodu : 181104085

04.11.2018 - 14.19 Haber Kodu : 181104083

04.11.2018 - 13.51 Haber Kodu : 181104080 3- O CİP YAKALANDI Ramazan EĞRİ -Çağatay KENARLI-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Topkapı istikameti'nde arka kısmında uçaksavar silahı ile görüntülenen eski model askeri araç görünümü verilen cip Kadıköy'de bulundu ve sürücüsü gözaltına alındı. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı cip ve arkasındaki uçaksavar silahını görenler gözlerine inanamamış, araç içindeki iki kişi ve aracın bu durumu merak konusu olmuştu. Cipin sürücüsü yolda giderken fuara gittiğini söylemişti. KADIKÖY'DE YAKALANDI

Haberin yayınlamasının ardından trafik polisleri plakasından hareket ederek, Kadıköy'deki evin önünde buludu. Aracın sürüsü Murat Taşlıdağ evinden alınarak Kadıköy Polis Merkezi'ne getirildi. Araçta bulunan silahın maket olduğu anlaşılırken, Taşlıdağ'a araç kullanırken cep telefonu ile konuşmaktan 235; , emniyet kemerini takmamaktan 108 ve araçta teknik değişiklik yapmak suçundan da 108 TL ceza kesildi. Araç ise trafikten men edildi. Taşlıdağ dün aracı kullanırken, maket silahın üstündeki brandanın uçtuğunu, istemeyerek böyle bir görüntüye yol açıldığını belirtti. Taşlıdağ'ın fuara gitmediği, özel bir partiye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Taşlıdağ'ın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

EK GÖRÜNTÜ:

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-Aracın fotoğrafları

-Taşlıdağ'ın polise merkezine getirilmesi

-Konuşması

-Araçtan detay görüntüler Görüntü Dökümü:

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-Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen cip

-Uçaksavardan detay

-Araçta bulunan kişinin silahın maket olduğunu ve cip fuarına gittiklerini söylemesi

-Detaylar 04.11.2018 - 16.42 Haber Kodu : 181104115 4- MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN PİLOT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL(DHA)

Zongulduk'ta motosiklet kazasında ölen pilot Serdar Halil Girgin, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan pilot Serdar Halil Girgin, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu hayatını kaybetmişti. Girgin için Bakırköy'de bulunan Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene başta deneyimli pilotun ailesi yanı sıra çok sayıda pilot arkadaşları, Deniz Harp Okulu'ndan sınıf arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cami bahçesinde Girgin'in ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Serdar Halil Girgin'in cenazesi askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Girgin'in cenazesi Gürpınar mezarlığına defnedildi.