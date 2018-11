DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

"TÜBİTAK'TAN GELEN RAPORLARIN VE BELGELERİN BANA GÖSTERİLMEDİĞİNİ SAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şengün, "2008 yılı Temmuz ayında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mevcut bulunan hakimler arasında 2 heyet olarak belirlemeyi ben yaptım. 2. heyetin hakimlerini ben görevlendirdim. Onlar Beşiktaş'taki Özel Yetkili Mahkemede görev yapıyorlardı. Kurulmuş bir heyet vardı. Yanlış doğru heyetler arasında hakim değiştirmek etik olmadığından heyetler bu şekilde değişiklik yapılmadan çalıştı. Dosyanın içinde delil olarak gösterilen CD, Flash bellek gibi delilleri biz TÜBİTAK'a gönderiyorduk. TÜBİTAK'tan gelen raporların ve belgelerin bana gösterilmediğini saklandığını düşünüyorum. Daha sonradan bu belgeler kalemde elimizin altından çıktı. Ben bu belgeleri hiçbir zaman görmedim. Bu belgeler çıktığı zaman ben görevden ayrılmıştım. Böyle olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

"BEN BİLDİĞİM HERŞEYİ SORULAN HER YERDE CEVAPLARIM"

"Dava konusu olaya ilişkin görülen dava sırasında yargılanan sanıklar hakkında tahliyeye ilişkin kimler karşı oy kullandı?" şeklindeki soruya Şengün, "Benim dışımda karşı oy kullananlar olmuştu. Ancak bu da hakimlerin görüşü olabilir" diye cevap verdi. "Dosyanın kendisi burada olmadığı için eylemleri tek tek sorulması ve tespit edilmesi ve beyanınızın alınması sağlıklı olmamakta olduğundan bizzat Yargıtay'da ifadenizin alınması yönünde talepte bulunmak istiyoruz. Orada da beyanda bulunabilir misiniz?" diye sorulması üzerine tanık Şengün, "Ben bildiğim her şeyi sorulan her yerde cevaplarım. Yargıtay'da beyan verebilirim" şeklinde konuştu. Savcı, talimat evrakının mahkemesine iadesini talep etti.