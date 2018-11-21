DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(GENİŞ HABER)

1- PENDİK'TE PARKTA OYNAYAN ÇOCUĞA ATEŞ EDEN KİŞİ İÇİN 23 YIL CEZA İSTENDİ Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA)

Pendik'te oturduğu sitenin parkında oynayan 7 yaşındaki H.N.D.'ye gürültü yaptığı gerekçesi ile ateş ederek yaralayan B.B. hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

21 Ağustos 2018 tarihinde parkta oyun oynayan 7 yaşındaki H.N.D.'ye ateş ederek yaralayan tutuklu şüpheli B.B. (26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. B.B. hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 13.50 sıralarında mağdure H.N.D.'nin oturduğu sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynadığı, siteye yakın oturan şüpheli B.B.'nin de onları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların oynamaya devam etmesi üzerine B.B.'nin oturduğu dairenin penceresinde bir el silah sesi duyulduğu belirtildi.

EVE GİDEREK ANNESİNE SIRTININ ACIDIĞINI SÖYLEMİŞ

Silah sesinden sonra eve giden H.N.D.'nin annesine sırtının ağırdığını söylediği, bu aşamada vurulduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, hastaneye götürülen H.N.D.'nin muayenesi yapıldığı, ilk etapta kurşunun çıkarılamadığı, daha sonra yapılan operasyon ile sırtındaki kurşunun çıkarıldığı kaydedildi. 4.6 METREDEN ATEŞ ETMİŞ

Şüpheli B.B.'nin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatılan iddianamede, olayda kullanılan silahın bulunamadığı, evindeki pencerenin sinekliğinde küçük bir deliğe rastlandığı, şüphelinin bulunduğu yer ile mağdurenin vurulduğu mesafenin 4 metre 67 santimetre olduğu belirtildi. SİLAH KAYIP

Adli Tıp Raporu'na atıfla mağdurenin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure H.N.D.'yi hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği deldiği, kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia edildi. ÖLDÜRME KASTI İLE ATEŞ ETTİ

Şüphelinin ses çıkaran çocuklara sinirlendiği için ateş ettiği savunulan iddianamede, "Sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı olduğu kanaatine varıldığı, saçma tanesinin belirtilen yere çarpması sonucu hızının azaldığı, mağdurenin sırtına isabet ettiği" iddia edildi.

23 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilen iddianamede, şüpheli B.B.'nin, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. Görüntü Dökümü:

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-arşiv görüntü =============================== 2- BAĞCILAR'DA DOĞALGAZ BORUSUNDA PATLAMA (2) Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Bağcılar'da doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Yolda yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı.

Olay saat 11.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 620. Sokakta meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattına zarar verilmesi sonucu çıkan gaz alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın İGDAŞ ekibinin doğalgaz vanasını kapatması sonrası kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Alevlerin yükselmesi

-İtfaiyenin müdahalesi ========================= (GENİŞ HABER)

3- İSTANBUL VE VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul ve Van'da 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında toplam 350 kilo uyuşturucu madde ele ile 9 tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı. ORGANİK ÜRÜN ÇİFTLİĞİNDE SKUNK

İlk operasyon Selimpaşa'da bulunan bir çiftliğe düzenlendi. Organik ürün yetiştirdiği iddia edilen çiftlikte uyuşturucu madde zulalandığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Çiftlik içinde bulunan bir binanın çatı katında çuvallar içerisinde 250 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında çiftlikte bulunan 2 kişi gözaltına alındı. AFGANİSTAN'DAN VAN'A GELEN TIR'DA EROİN

İkinci operasyon ise, Van'da bir TIR'a düzenlendi. Narkotik polisleri Afganistan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getiren bir şebekeyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı teknik takipte uyuşturucuların bir TIR'la yola çıktığını belirleyerek, TIR'ı uydudan takibe aldı. TIR, Van'a ulaştığı zaman polis ekipleri operasyonu başlattı. TIR kupası Van'da araç taşıyan bir kamyona yüklenince polis ekipleri dedektör köpek 'Alfa' yardımıyla arama yaptı. Ekipler, TIR'ın kupasına zulalanmış 90 kilo eroin ele geçirdi. TIR'da bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

YANGIN TÜPLERİ İÇİNDE EROİN

Narkotik polislerinin üçüncü operasyonu ise Silivri'de otomobile oldu. Polis ekipleri bir otomobille uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenen otomobil ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Otomobilin içerisinde 3 yangın tüpü bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yangın tüplerini inceleyen ekipler, yangın tüplerinde 10 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. 3 operasyonda ele geçirilen 250 kilo skunk ve 100 kilo eroin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Operasyonların polis kamera görüntüleri (AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Skunkların görüntüsü

-Eroinlerin görüntüsü

-Ele geçirilen silahlar

-Genel ve detaylar ======================== (EK BİLGİYLE)

4- TUZLA'DA OTOMOBİL İÇİNDE CİNAYET Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) TUZLA'da bir kişi özel bir hastanenin önünde araç içinde silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen Levent Kırcılar'ın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olay saat 06.45 sıralarında Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İddialara göre 34 DD 9865 plakalı park halindeki otomobilin şoför koltuğunda oturan bir kişi, yan koltukta oturan bir kişiyi silahla vurdu. Daha sonra şüpheli otomobilden çıktı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Araçtan gelen silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ön yolcu koltuğundaki Levent Kırcılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenaze olay yerinden alınarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öldürülen Levent Kırcılar'ın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

EK GÖRÜNTÜ

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-Levent Kırcalar'ın fotoğrafları

-Olay yerine gelen yakınları

-Cenazenin araca konması

-Genel ve detaylar Görüntü dökümü:

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-Aracın görüntüsü

-Araç içindeki cesedin görüntüsü

-Polis ekiperinden görüntü

-Caddenin trafiğe kapatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Savcının incelemeleri

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler ============================ 5- KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN YAYA AĞIR YARALANDI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- KABATAŞ'ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçtiği iddia edilen kişiye hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza Meclis-i Mebusan Caddesi, Kabataş tramvay durağı yaya geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Karasu'ya o sırada Karaköy istikametine seyir halinde olan Osman Yıldırım'ın kullandığı 34 FA 9509 hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde yere yığılan Karasu'ya çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karasu, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Karasu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yerinde bulunan bazı vatandaşlar ise, Muharrem Karasu'nun kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştığını o sırada aracın yayaya çarptığını iddia etti. Görüntü dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Kaza yapan araç

-Ambulansın görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Yoldan görüntü

-Görgü tanıklarıyla röp

-Genel ve detaylar ========================== 6- SOSYAL MEDYADAN SİLAH SATANLARA OPERASYON: 30 GÖZALTI Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Sosyal medyadan silah ticareti yapan şüphelilere 8 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden silah ticareti yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda 36'sı İstanbul'da olmak üzere 8 ilde toplam 50 adres belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4'ü kurusıkı toplam 23 tabanca, 5 av tüfeği, 17 şarjör, çelik yelek ve 158 değişik mermi ve fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramalarının devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan 30 kişi ise Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE 2 ÇOCUĞUN GASP EDİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Sultangazi'de 2 arkadaş çevrelerini saran 3 kişi tarafından gasp edildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2548 sokakta 17 Kasım'da kimliği belirsiz 3 kişi, 18 yaşından küçük 2 arkadaşın etrafını sararak ceplerinde bulunan 350 lira ve cep telefonunu gasp etti.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gasp olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmada 19 yaşındaki B.E., G.Y. (18) ve 16 yaşındaki İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük çocukları gasp etmesi güvenlik kameları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-İki çocuğun yolda yürümesi

-Gaspçıların çocukları çevirmesi

-Çocukların ceplerinin karıştırılması

-Gaspçıların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

================================ 7- BAŞKA ÜLKELERDE BALIKÇILIK İÇİN "AFRİKA AÇILIMI" Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Türkiye'deki gemi motor ve teknoloji gücünün her geçen gün arttığını, balıkçı gemilerinin başta Afrika olmak üzere başka ülkelere balıkçılık yapmak için gitmeleri konusunda çalışma sürdürdüklerini söyledi. Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından İstanbul Deniz Ticaret Odası'nda düzenlenen çalıştayda 'Uluslararası Sularda Balıkçılık ve Uygulamalar' konusunda bilgi verdi. Er, Türk balıkçı gemilerinin Gürcistan'da avlanmasına 1 Ocak'tan itibaren izin verdiklerini hatırlatarak, "Gümrük Kanunu'nun 171'inci maddesine göre balıkçı teknelerimiz Gürcistan'daki şirketlerle anlaşıyor ve bu anlaşma kapsamında bize müracaat ediyorlar. İnceleme sonunda uygun görülenlere biz izin veriyoruzö dedi. BALIKÇILIKTA AFRİKA AÇILIMI

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, Türk balıkçıların son 3 yıl içerisinde Moritanya'da filo oluşturduklarını, bunun yanı sıra Türk girişimcilerin balık unu fabrikaları kurduğunu anlatırken, şöyle dedi:

"İki ülke arasında komite oluşturuldu. Oradaki balıkçıların bazı sıkıntıları var. Bu anlaşma ile balıkçılarımızın can, mal ve parasal anlamda da güvenliğini sağlıyoruz. Orada elde ettikleri gelirin ülkemize girişi anlaşma olmadan gayrı resmi yollarla hallediliyordu. Artık iki ülkenin merkez bankaları vasıtasıyla bu parasal akışlar sağlanacak. Orada bir zone (Bölge) problemimiz var. 40 metrenin üzerindeki Türk gemiler 4'üncü zone de avlanıyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek."

Daire Başkanı Er, Türkiye'nin geçen yıl ayrıca Fildişi Sahili, Gambila Cumhuriyeti, Gine ve Kongo Cumhuriyeti ile balıkçılık alanında mutabakat zaptı imzaladığını, bu ülkelerde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılacağını bildirdi. Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er, "Kongo, Mauritius ve Madagaskar Adası'na bizzat ben gittim. Şu anda iki ülke arasında hemen hemen anlaşma metinlerimiz hazır. İnşallah balıkçılarımızı da oralarda görmek istiyoruz. Nijerya ile de balıkçılık yapılması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Son 3 yıldır Afrika açılımı konusuna çok düşünüyoruz. Balıkçılarımız ile birlikte şunun bilincindeyiz; artık gemilerimiz denizlerimizi kaldırmıyor. 2002'den bu yana gemilerimize boy uzatma izni yani ruhsat vermiyoruz. Ama gün geçtikçe motor ve teknoloji geliştikçe teknoloji gücümüz artıyor. Sonuç olarak da balıkçı gemilerimizin Afrika'ya veya başka ülkelere balıkçılık yapmak için gitmeleri konusunda bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

MORİTANYA'DA 52 TÜRK TEKNESİNDE 1000 BALIKÇI

TÜDAV, kısa süre önce yayımladığı raporda, 2015 yılında Moritanya'da 52 tekne ile 1000 kadar Türk'ün balık avladığını, bu ülkedeki Türk sermayesinin 200 milyon doları bulduğunu hatırlatmış, batı Afrika kıyısındaki ve diğer kıyı ülkeleriyle ikili işbirliğinin bir an önce imzalanmasını önermişti. Değişik akıntılar nedeniyle verimli balıkçılık kaynaklarına sahip Moritanya'da ağırlıklı olarak gırgır teknelerinden oluşan Türk balıkçı filosunun trol teknelerine de sahip olduğu belirtilen raporda, 1000 kadar Türk balıkçının bu teknelerde çalışırken, aynı sayıda Moritanyalı balıkçının aynı teknelerde çalıştığı hatırlatılmıştı. Rapora göre, Moritanya'daki Türkler'in 200 milyon dolarlık 4 balık unu ve balık yağı fabrikası da bulunurken, En çok hamsi, sardalya, tirsi ve diğer göçmen balıklar avlanan Moritanya'da yıllık 1 milyon 500 bin ton balık miktarıyla büyük bir rezerve sahip. Zengin balık yataklarını avlayamayan Moritanya, diğer ülkelere para karşılığında kota satarak balık avlama izni veriyor. Bu kotayı başta Çin ve Avrupa birliği ülkeleri alarak avcılığı sürdürüyor. Türkler ise en son bu ülkede avcılık yapanlar arasında bulunuyor.

GÜRCİSTAN İZNİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gürcistan Hükümeti ile varılan anlaşma uyarınca bu yıl 1 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında 20 Türk balıkçısına ve bunlara ait 37 nakil teknesine komşu ülkede ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit avlama izni verilmişti. Görüntü Dökümü:

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-Melih Er konuşması

-Moritanya'daki Türk tekneleri ve balıkçılardan iki fotoğraf (Arşiv) ============================ (YENİDEN)

8- 'AÇIK DENİZLERİN KORUNMASI' ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler'de (BM) gündeme gelen, hazırlıkları süren okyanus ve denizlerin yüzde 64'ünü oluşturan, Türkiye'yi de Akdeniz nedeniyle yakından ilgilendiren 'Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması' konusu bilim insanları ve alanlarında yetkili isimler tarafından ele alındı. BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyesi Dr. Nilüfer Oral, Türkiye'nin 'Deniz görüşünün' biraz dar olduğunu ifade ederken, "Dünya ile birlikte açık denizlere biraz açılmamız bence iyi olur" dedi.

AÇIK DENİZLERDEN YARARLANMADA ÖZEL HÜKÜMLER VAR

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından İstanbul Deniz Ticaret Odası'nda dün düzenlenen 'Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması' konulu çalıştayda BM tarafından geçen Eylül ayında düzenlenen açık denizlerin korunması konulu toplantı ve Türkiye'ye olası etkileri ele alındı. TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, okyanus ve denizlerinin yüzde 64'ünü 'Açık denizlerin' oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Açık denizlerin uluslararası sözleşmelerde ayrı yeri var. Bu alanlardan yararlanmak deniz taşımacılığı yapmak, bilimsel araştırma veya suçlu takibi, balıkçılık gibi faaliyetler için özel hükümler bulunmaktadır. Açık denizler, bütün uluslara ait. Ancak, bunun da kuralları var. Bu toplantının amacı bu konuda uluslararası bir sözleşme taslağı oluşturmak ve müzakere süreci başlatmaktır. Açık denizler veya ulusal yetki alanı dışı denilince akla ilk gelen gemicilik ve balıkçılıktır. Yine derin deniz madenciliği, petrol çıkarma ve son zamanlarda denizsel genetik kaynaklar öne çıkmıştır. 'Mavi büyüme' olarak bilenen okyanus ve denizlerin potansiyelinin ortaya çıkarılması ve denizcilik araştırmaları sürdürülürken, halen 862 tür deniz canlısı, başta ilaç ve besin elde etmek için açık denizlerden çıkarılmaktadır. Üstelik bu canlıları değerlendiren ülke sayısı 10 kadardır ve kalan 165 açık denizden yararlanmamaktadır."

Prof. Dr. Bayram Öztürk, BM'de katıldıkları toplantıda, açık denizlerle ilgili dünya ülkelerini kapsayan yeni sözleşme hazırlığı yapıldığını ifade ederken, "Çalıştayımızda ağırlıklı olarak Türkiye'nin açık denizler konusunda ne yapması gerektiğini ele alıyoruz. Türkiye, Akdeniz nedeniyle açık denizler konusunda taraftır. Açık denizlerin nasıl koruması, uygulamanın nasıl yönetilmesi, haklarını nasıl koruması gerektiği ve açık deniz balıkçılığında nasıl daha iyi bir yere gelebileceğini görüşeceğiz" dedi.