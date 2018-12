DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın savunmalarının alınması amacıyla davet edildikleri belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile yayınlanan yazılı açıklama şöyle: "Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'un 160. Maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın organlarına saygı ile duyurulur."

-"CHP'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce 'gergedan nesli' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra 'Her şey sandıkla çözülmez.'demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar"

"SORSANIZ DEMOKRATLAR, SANATÇILAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı konular var ki şahsen aslında hiç değinmek istemiyorum. 24 Haziran'da bize oy veren 26 milyon 330 bin kişiye olan saygımız gereği kendimizi cevap vermek mecburiyetinde hissediyoruz. CHP'nin yakası rozetli siyasetçilerinin yanı sıra bir de sanatçı, yazar kılıklı borazanları var. Bu borazanlardan üçü, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyonda oturmuşlar, Türkiye ve benim hakkımda atıp tutmuşlar. Ne mi demişler? Önce 'gergedan nesli' deyip millete hakaret ederek işe başlamışlar. Sonra 'Her şey sandıkla çözülmez.'demişler. Hızlarını alamayıp işi iç savaş goygoyculuğuna kadar götürmüşler. Sorsanız demokratlar, sanatçılar" diye konuştu.

"NETANYAHU SEN ZALİMSİN" Erdoğan, "Filistin mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı. Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanını sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Diz kadınları çocukları tekmeleyerek yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin. Ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan'a uymaz" diye konuştu.

3- ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EKONOMİDE ÇOK GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ OLACAK

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik" dedi.

"8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport ile önünü açtık. Pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık. İhracatçılarımıza 2 milyar sadece geçen sene destek verdik. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımın üzerine ulaştıkö diyen Erdoğan, "Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır" dedi.

DEİK İHRACATCILARIN LOKOMOTİFİ HALİNE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuştu. Beşiktaş'ta bir otelde yapılan genel kurula Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, DEİK Başkanı Nail Olpak ve yöneticileri ile çok sayıda iş dünyasından yönetici katıldı. Genel Kurulda konuşan Erdoğan, "Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK'in ihracatçıların lokomotifi haline geldiği görüyoruz. DEİK'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. DEİK dış ekonomik ilişkilere ait stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım. DEİK'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk. Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz" ifadelerini kullandı.