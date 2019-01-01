DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 1-BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN- 2 Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevre ilçelerden de sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına katılıyor. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görülüyor. Yangının ahırların bulunduğu alanda çıktığı daha sonra da ormana sıçradığı, ahırlarda bulunan 7 atın da telef olduğu öğrenildi. EK GÖRÜNTÜ:

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-Ahırların yanması

-Ormandaki alevler

-Genel ve detaylar Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar 01.01.2019 -14.00- Haber Kodu : 190101179

01.01.2019 -14.19- Haber Kodu : 190101184

01.01.2019 - 14.35-Haber Kodu : 190101187

01.01.2019 - 14.56-Haber Kodu : 190101189 ==================================== 2-HERKES 70 MİLYONUN SAHİBİNİ MERAK EDİYOR Haber-Kamera: Murat SOLAK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)

Milli Piyango İdaresi'nin 70 milyon TL'lik büyük ikramiyesini kazanan tam biletin sahibinin biletini İstanbul'dan aldığının açıklanmasının ardından, gözler bu talihlinin kim olduğuna çevrildi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin tam bilete isabet etmesi ile 70 milyon TL tek bir kişinin olacak. Talihlinin biletini İstanbul'dan alması başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de büyük heyecan yaşattı. Herkes tam bilete vuran 70 Milyonluk ikramiyeyi kimin alacağını konuşur hale geldi. Sosyal medyada da gündem olan bu konu üzerine yorumlar yapılıyor. Ayrıca bilet sahibinin alacağı ikramiyeyi ne yapacağı ve kimliğini deşifre edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

Eminönü'ndeki ünlü Milli Piyango bileti gişesine biletlerini sorgulatmaya gelen ve biletlerine 2 amorti, bir tane son iki 2 rakam vuran bir vatandaş, "Dört tane bilet aldım. Kime çıktığını bilmiyoruz. Bana çıksa parayı yerdim herhalde" dedi.

Ünlü gişede çalışan bir görevli, "İstanbul Bahçekapı Şube Müdürlüğü'nden satıldı bilet. 70 Milyon tam bilet olarak satıldı. Bu sene bölünmeyerek tam kişiye çıktı. Bilet Eminönü civarı buradan satıldı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Nimet abladan görüntü

-Biletini sorgulatmaya gelen vatandaşlar

-Röpler

-Genel ve detaylar

01.01.2019 - 15.51-Haber Kodu : 190101210 ========================================== 3-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 'TATİL DÖNÜŞÜ' YOĞUNLUĞU... UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)

Yılbaşı tatilinin ardından yeni yılın ilk gününde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yolcu yoğunluğu yaşandı. Yeni yılın ilk gününde ülkelerine dönmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular, terminal girişinde ve pasaport noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni yıla Türkiye'de giren yerli ve yabancı turistler, günün ilk saatleriyle birlikte ülkelerine dönmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Özellikle öğle saatlerinde Dış Hatlar Terminali girişinde ciddi yoğunluk oluştu. Turistlerden oluşan kalabalık grupların, aynı anda terminale gelişleri kapılarda kuyruklar oluşmasına neden oldu. Terminal içinde sığmayan turist grupları, dışarı taştı.

Güvenlik noktasından geçen yolcular, bu kez kontuarlarda ve pasaport noktalarında da zaman zaman yoğunluğa sebep oldu. Havalimanı çalışanları ise yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanması için gayret gösterdi.

YOLCULAR BEKLEMİYORDU

Tatilini Türkiye'de geçiren Sevilay keskin, dönüş yoğunluğu karşısında şaşırdığını belirterek, "Biz Almanya'dan yılbaşı tatili için geldik. Bir haftadır İstanbul'dayız ve şimdi de dönüyoruz. Tatilimiz çok güzel geçti. Bugün bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum" diye konuştu. Ailesiyle yeni yıla İstanbul'da giren Hintli Munish Gupta ise "Tatilimiz harikaydı. Kapadokya'ya gittik, oradan Kuşadası'na geçtik. Oradan da İstanbul'a döndük. Yeni yıla burada girdik. Çok güzel geçti. Havalimanında bu kadar büyük bir yoğunluğu beklemiyorduk. Turistlerin döneceğini bekliyorduk ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik." Görüntü Dökümü:

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-Gidiş katında yaşanan yoğunluk

-Terminale giriş kapısında kuyruk

-Uzun kuyruklar

-Sırada bekleyenler

-Yolcular ile röp

-Sevilay Keskin'in konuşması

-Bavullarıyla içeri giren yolcular

-Check-in kontuarları önünde yaşanan yoğunluk

-Pasaport yoğunluğu

-Genel ve detaylar

01.01.2019 -15.03- Haber Kodu : 190101194 ==================================

4-İMAMOĞLU: METROBÜSLE İLGİLİ ÖZEL BİR SÜRPRİMİZ OLACAK Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü. Piyangonun kendisine çıkmadığını söyleyen Çağrış ile bir süre metrobüs üzerine sohbet eden İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu, bir TV röportajı sırasında, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü. Sabah saatlerinde Çağrış ile Güzelyurt Metrobüs durağında buluşan İmamoğlu, birlikte metrobüse binerek bir süre sohbet etti. Çağrış'a yaptığı TV röportajında metrobüs konusundaki sorunları dile getirdiği için teşekkür eden İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak. 1 Ocak'ın kerameti yani ama bazen de sorunları böyle dile getirmek lazım. Bak sen onun için büyük bir iş başardın. Hani bir problemin dile getiriliş biçimi bile bazen insanları motive eder ya, bu aynı zamanda demokrasinin güzelliğini hissettirmek gibi sana helal olsun.ö şeklinde konuştu.

Metrobüs projesinin zamanında iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Metrobüs projesi hat uzadıkça imkansız hale gelmiş. İlk başta, Topkapı - Avcılar tasarlanmıştı. İşin lojistik tarafı ve teknik inceleme süreci bir kenara bırakıldı. Bu kadar uzun hattın farklı çözümleri var. Metrobüse binişi ve gidişi 'Survivor' tarzı. Tekrar söylüyorum sorunu harika dile getirdin. Vatandaşın bir sorununu dile getirmesi konusunda örneksin." ifadelerini kullandı. TRAJİKOMİK BİR OLAY OLDU RÖPORTAJ

Aldığı piyango biletlerinden bir ikramiye çıkmadığını belirten Bahattin Çağrış da verdiği röportaj ile ilgili, "Anlattıkça zaten trajikomik bir olay oldu röportaj. Böyle patlayacağını düşünmemiştim aslında, böyle hızlı bir şekilde yayılacağını bilmiyordum sonra baktım ki 'Dayanın, sabredin' diye siz de paylaşmışsınız. Çok mutlu oldum.ödedi. Görüntü dökümü:

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-İkilinin metrobüs durağında buluşması

-Metrobüs içinde sohbet

01.01.2019 -15.14- Haber Kodu : 190101195

01.01.2019 -15.16- Haber Kodu : 190101196