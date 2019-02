DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

"112 AMBULANSINDAN İLK DEFA BİR KÖPEĞİN İNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜK" Apartman yöneticisi Lütfü Tarımcıoğlu, "Kahvaltı yapıyordum. Komşuların bağırma seslerini duydum. Baktım ki dumanlar çıkıyor, itfaiyeye haber verdik. Geldiler yetiştiler. Allah razı olsun. Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Salonda olmuş. Neyse köpekçik kurtuldu ya. Nefes alıyordu" dedi. Rom'un kaldırıldığı kliniğin veteriner hekim Yekta Direnç Anbar, köpeğin durumu hakkında bilgi verdi. Yekta Direnç Anbar, "Öncelikle 112 acil servis çalışanlarına teşekkür ederim. Çok sık gördüğümüz bir durum değil bu. 112 ambulansından ilk defa bir köpeğin indirildiğini gördük. Durumu stabil, bir süre dumana maruz kalmış ta olsa bilinci açıktı. İlk müdahalesini yaptık. Güzel bir düşünce güzel bir hareket oldu 112 çalışanlarından. Durumu şu an stabil, iyi olacağına inanıyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş. Oksijen eksikliği var vücudunda. Oksijen alması için günde en az 8-10 saat oksijen seansı yapacağız. Umuyorum buradan yürüyerek çıkacak" diye konuştu.

Bayrampaşa'daki hal ziyaretinin ardından Kartal Yakacık Mezarlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu, burada 26 yıl önce geçirdiği trafik kazasında eşi ve bir kızı ile hayatını kaybeden Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin anma törenine katıldı. Törene İmamoğlu'nun yanı sıra, Kahveci ailesi, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, AK Parti ve CHP Belediye başkan adayları ile çok sayıda seveni ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim ve dua okunması ile devam etti.

Törende aile adına konuşan Adnan Kahveci'nin amcasının oğlu Nurettin Kahveci, "Siz Adnan Kahveci'nin gönül dostlarısınız. Adnan Kahveci'nin siyasi bir yönü vardı ama insanları hiçbir zaman ayırmadı. İnşallah geride kalan ve Adnan Kahveci gibi bu millete hizmet edenler de, Ahmet Kahveci gibi hizmet eder" dedi.

"ASLA ÜLKE ÇIKARLARINDAN TAVİZ VERMEDİ"

Ekrem İmamoğlu da anma töreninde konuştu. İmamoğlu, "Belki çok daha iyi yerlere yürüyecekti ama şaibeli ve gerçekten anlaşılması güç ölümüyle aramızdan göçtü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıydı. Cumhuriyet böyle bir nimettir. Sizi bir dağın başından alır, bazen bu devletin başına getirir koyar. Cumhuriyetin nimetlerini de burada anmak lazım. Güzel insan aramızdan göçtü, devlete hizmet etti. Dürüstlüğü ile özellikle bu ülkenin her ferdini bu milletin bir parçası olarak görerek hizmet etti. Asla ülke çıkarlarından taviz vermedi. Her zaman bu ülkenin tek kuruşunu da savunarak hizmet vermiştir. Onun için inşallah mekanı cennet olsun. İnşallah hakkını helal etmiştir. Çünkü bu millete hizmet etmiş bir insandır. Bu millet kesinlikle hakkını helal etmiştir. İnşallah Allah bize de Adnan Kahveci gibi millete hizmet etmeye nasip etsin. Her zaman insanları birleştiren bir dili, dilimizden düşürmesin. Başkalaştıran, kutuplaştıran ayrıştıran; hatta insanların maneviyatlarını, insanların duygularını ölçebilen bir dilden uzak tutsun. Bu olduğu sürece gerisini başarırız" dedi.