DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

"O BİNALARLA İLGİLİ DE BİLİRKİŞİ RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLER YAPILACAK" Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü; "Tabi alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan, ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut. Bu binaları da il müdürlüğümüz bünyesinde tespitlerini yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesinde de risk taşıyan binalara da tutulacak tutanaklar ve bilirkişi raporları doğrultusunda işlem yapacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Bizim için vatandaşımızın canı malı her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa da bu kurtarma çalışmaları neticesinde bitiminde o binalarla ilgili de bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak. Şu an ekiplerimiz çalışıyorlar. Valiliğimiz koordinasyonunda çevre şehircilik il müdürlüğümüz AFAD ekiplerimiz ve artık makine ekipmanı da işin içine girdi. Gündüz artık daha iyi ortamlarda iyi şartlarda ekiplerimiz çalışabiliyorlar"

Göçük altında kaç kişi olduğunu soran bir basın mensubuna Bakan Kurum, "Enkazda kaç kişi olduğu biliniyor. Bu konuda bizim de tespitlerimiz var ama şu an gereksiz sayı vermenin kimseye bir faydası yok. Dolayısıyla enkaz altında kalan biz vatandaşımızın sayısını biliyoruz. Tahmin ediyoruz. Ancak 13 tane vatandaşımızı kurtardık. Daha 24 saat geçmeden ve hala aşağıdan ses alıyoruz. Binada mevcut oturanların dışında da misafir olarak gelenler de var. Hepsine ulaşacağız inşallah. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Şu an valiliğimiz saat başı bilgilendiriyor. O bilgiler dışında bilgilere itibar etmezsek iyi olur" şeklinde cevap verdi.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Arama kurtarma çalışmalarımız 18 buçuk saattir aralıksız devam ediyor. Bu 18 buçuk saatte 9'u genel sağlık durumu iyi 3'üağır olmak üzere 12 yaralımız başta Kartal Eğitim Araştırma hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. 3 ölümüz var. Daha önce iki tanesinin kimliği tespit edilmişti. Birinin ismi de de yakınları tarafından bu sabah tespit edildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı. Yıkılan binanın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mühendisleri, teknik heyeti lazer yönetimiyle bu binanın an be an durumunu devamlı kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafta yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız. Bu durumu netleştirmek için 3 kere arama kurtarma faaliyetlerine ara verdik. Netleştirip, risk tahlilini yapar yapmaz tekrardan çalışmalara başladık" dedi.

Yerlikaya, "Gece saat 02.00'de yaptığımız açıklamadan beri maalesef arama kurtarma faaliyetlerinde bir cana ulaşamadık. Size sevindirici bir haber vereyim. Az önce Havva isimli bir kızımızla AFAD ekiplerimiz konuştu. Şu anda da konuşuyorlar. İnşallah sizlerin duasıyla onların gayretleriyle bu kızımıza da tıpkı dün Mahmut Tayyip Alemdar gibi kavuşacağız. Bütün arama kurtarma ekipleri büyük bir uyum içinde gayret gösteriyor" şeklinde konuştu.