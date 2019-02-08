DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KARTAL'DA ENKAZDAN 16 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILDI 2- (aktüel görüntülerle) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi. - 16 yaşındaki genç, 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA

Kartal'da 16 yaşındaki bir genç 45 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazından saat 12.00 sıralarında bir gencin sesi duyuldu. Ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. 16 yaşındaki bir genç enkazdan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanında izledi. Soylu, çalışmaları izlerken telefonla görüştü. Enkazdan kurtarılan genç, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Çalışmalardan görüntü

-Soygulunun görüntü

-Gencin çıkarılması

-Ambulansa götürülmesi

-Çalışmalar sırasında havadan çekilen görüntü ====================================

2- ENKAZDAN KURTARILAN GENÇ HASTANEYE GETİRİLDİ İstanbul DHA

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi Görüntü Dökümü:

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Gencin hastaneye getirilmesi ================================ 3- ENKAZDAN KURTARILMA ANINDA HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler =============================== 4- ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN SÖĞÜT ÇİFTİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Nuriye ve Ahmet Söğüt çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çiftin cenazeleri Kartal Cevizlik Mahallesi'nde bulunan Zeytinlik Ulu Camiye götürüldü. Nuriye ve Ahmet Sögüt çifti için camide ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: --------------

-Cenaze aracının çıkışı

-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

-Genel ve detaylar ========================== 5- HAVVA'NIN ABİSİ: "YOĞUN BAKIMDALAR AMA SAĞLIK DURUMLARI İYİ" Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılan 37 yaşında Nazan Tekgöz'ün oğlu ve 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'nın abisi Baran İsmail Tekgöz, annesi ve kardeşinin sağlık durumları ile ilgili konuştu. Kurtarma çalışmaları boyunca enkaz başında beklediğini belirten Tekgöz, "6 saat sonra annem, 21 saat sonra da kardeşim kurtuldu. Sağlık durumları Allah'a şükür iyi. Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyi" dedi. 10 DAKİKA ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞ

Kendisinin diğer kardeşini okuldan almak için çökmeden 10 dakika önce evden çıktığını söyleyen Tekgöz, "Ben o gün kardeşimi okula almaya gitmiştim. 4'te çıkıyordu okuldan. Sonra babam aradı ve bina çöktü dedi. Koşa koşa gittik çıkarmaya çalıştık. 6 saat sonra annem çıktı, 21 saat sonra kardeşim çıktı. Ben bina yıkılmadan 10 dakika önce çıkmıştım. Biz beşinci katta oturuyorduk" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Baran İsmail Tekgöz'ün Konuşması ========================== 6- İMAMOĞLU: (KÜSKÜNLER) ONLARIN KALBİNİ KAZANACAĞIZ (1) Haber: Erhan TEKTEN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçim çalışmalarının koordinasyonu için çalıştay düzenliyor. Toplantıya CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Örgütü yöneticileri, CHP üyeleri ve CHP'nin İstanbul Belediye başkan adayları katılıyor. Toplantıda yürütülecek çalışmalar konuşulacak. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada küskünleri unutmadı. "Elbetteki bu sürece ben daha iyiyim diyerek yola çıkmış bir çok yol arkadaşımız var. Onun için küskünleri gönlü kırılmış yol arkadaşlarımızı mutlaka unutmayacağız. Onların kalbini kazanacağız. yol arkadaşı olduğumuzu sürecin ne kadar ortak bir yol olduğunu bütün arkadaşlarımıza tek tek hatırlayacağız. Tek bir ferdi bile dışlarda bırakmamak adına özel bir ilgi özel bir alakayı mutlak ortaya koyacağız" Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

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7- HIRSIZ 60 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTAKİ GÜVENLİK KAMERALARI TAKİBİYLE YAKALANDI Haber: Müslim SARIYAR-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de iş adamı Burak Karabacak'ın evine hırsız girdi. Kasada bulunan yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz, pırlanta, saatleri alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Polis, yaklaşık 60 kilometrelik kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını da tek tek takip ederek Gürcistan uyruklu şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Hırsızlık, Caddebostan Mahallesi'nde 26 Ocak gecesi meydana geldi. İş adamı Burak Karabacak eve geldiğinde, kasasının açık olduğunu gördü ve hemen polise haber verdi. Eve gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Büro ekipleri görüntülerde daha önceden başka suçlardan gözaltına aldıkları Raul Turmanidze tanıdı. 60 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Raul Turmanidze'nin yanındaki suç ortağı vatandaşından ayrılarak, önce minibüse, ardından metrobüse, daha sonra tekrar minibüse bindiği tespit edildi. Güvenlik kamerası takibi sürdürüldü ve Raul Turmanidze'nin en son görüntüsünün Esenyurt'da bir eve girdiği belirlendi. Evde yapılan operasyonda gözaltına alınan Raul Turmanidze, sorgusunun ardından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç ortağı vatandaşı aranıyor. Raul Turmanidze geçen yıl Haziran ayında da yine vatandaşı 3 kişi ile hırsızlıktan gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir kısmı evde bulunan para, ziynet eşyaları iş adamına teslim edildi.