DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

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1- ŞİŞLİ BELEDİYE BİNASINDA YANGIN Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Belediyesi binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken binada çalışanlar ise tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı.

Şişli Darülaceze Caddesi'nde bulunan Şişli Belediye Binasının bodrum katındaki elektrik trafosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belediye binasını kaplayan duman nedeniyle çalışanlar ise tedbir amaçlı bina dışına çıkartıldı. Yangının yaşandığı trafoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Özer basın mensuplarına yangınla ilgili açıklama yaptı. Özer, "Belediyemizin eksi birinci katında bulunan trafo merkezinde akülerden kaynaklı bir duman olayı vardır. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. İtfaiye tedbir amaçlı geldi. Dumandan dolayı personelimizi boşalttık. Belediye binamızın elektriğini de tedbir amaçlı kestik herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Dumandan da etkilenen yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye binasından görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Dışarı çıkartılan belediye personellerinden görüntü

-Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özer'in açıklaması

-Genel ve detaylar ======================== 2 - BİNALİ YILDIRIM: ULAŞIM KONUSU BENİM İŞİM "Normal yapıların arasında bir tane sivri bina çıkmış. Bütün bunların sebebi imar ile ilgili karmaşadır"

"Ulaşım konusu benim işim. Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi" Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. "BİR SÜRÜ HAKSIZ KAZANÇLAR OLUYOR"

İstanbul'daki toplantı öncesi konuşan Binali Yıldırım, "İmarla ilgili son yıllarda hepimizi rahatsız eden gelişmeler var. Normal yapıların arasında bir tane sivri bina çıkmış. Bütün bunların sebebi imar ile ilgili karmaşadır. İmar hakkı olan 8 kuruluş var. Sadece belediyeler imar yapmıyor. Bu da karmaşa doğuruyor. Bu karmaşadan hoşumuza gitmeyen o görüntüler çıkıyor. Benim belediye meclislerinde plan tadilatı dosyaları, ilk gündem maddesi olmayacak. Bu çok önemli bir taahhüt olacak. İmar planları günler aylar içinde birkaç kez değişen birçok mağduriyeti beraberinde getiren şeyler olmamalı. Bir sene önce tarım alanı bir sene sonra eğitim alanına çeviriyorsunuz daha üzerinden geçmeden ticari alana dönüştürüyorsunuz. Orada bir sürü haksız kazançlar oluyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE HALLETTİM, İSTANBUL'A SIRA GELDİ"

"Ulaşım konusu benim işim" diyen Yıldırım, "Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi. İstanbul'da trafiğin ana sebeplerinden biri toplu ulaşımın yeterince gelişmemiş olması. Devam eden metro çalışmaları bittiğinde, banliyö hattı açıldığında, beş yıl içinde 520 kilometrenin üzerinde raylı sistem olacak. Şu anda raylı sitemin payı yüzde 18. Bunlar bitince yüzde 48,5 olacak. Toplu taşımada ciddi anlamda iyileşme sağlanmış olacak. İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlasına doğrudan hitap edecek raylı sisteme sahip olacak. Evinden çıkıp 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuyla karşılaşacak" diye konuştu. "AKIŞKANLIĞI DEVAM EDEN BİR TRAFİK VADEDİYORUM"

Binali Yıldırım, "Ben akan bir trafik vadediyorum. Yoğun saatlerde durmadan, akışkanlığı devam eden bir trafik vadediyorum. Bu işi dünyada çözen hiçbir büyükşehir yok. Problemin kaynağı ne.. Binde 7'ye, yüzde 20 nüfusu yerleştirip orada saat gibi işler yürüsün diyemeyiz. Ulaşım aktarma istasyonlarının entegre edilmesi, ulaşım sistemlerinin daha çok kullanılması, birçok destekleyici tedbiri de alarak trafik işini halledeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Yıldırım'ın konuşması

- Genel ve detaylar ================================ 3- KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR -İSTANBUL-DHA

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat günü Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor. Yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından yıkım ve tahliye kararı alınan 7 binada da tahliye çalışmaları başladı. Çöken Yeşilyurt apartmanın çevresinde bulunan Bahar, Karalar ve Nuribey apartmanlarının sakinleri dairelerini tahliye ediyor. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binaların yıkımına başlanacak. "EV TUTTUK, KİRAYA GİDİYORUZ"

Karalar apartmanı sakini Sefa Dağ, "Şu an boşaltma işlemini tamamladık. Yeni evlerimize geçeceğiz. Herhangi bir problem yok. Komple boşaltıldı" diye konuştu.

Mehmet Aksu ise, "Esenler'de bin 500 liraya ev tuttuk, kiraya gidiyoruz. Bütün eşyalarımız boşalttık. Bu sokakta 40 senedir oturuyorduk" dedi.

Aksu'nun eşi ise "Mahallemi, komşularımı çok seviyordum. Hüzünlü gidiyorum. Üzüldüm, yıkılan binada acılara gördüm. Psikolojimiz bozulduö diye konuştu. Bu arada çöken bina ve çevresinde görevlilerin güvenlik önlemi devam ediyor. Bariyerlerle çevrili alana görevler dışında kimse alınmıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çöken binanın enkazında çalışmalar

-Tahliye çalışmaları

-Vinç yardımıyla tahliye çalışmaları

-Eşyalarını taşıyan vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Boşaltılan binalardan görüntü

-Sokaktaki güvenlik önlemleri ============================== 4- TUZLA'DA İKİ KADININ GASPÇILARLA MÜCADELESİ KAMERADA * Tuzla'da bankadan çektikleri parayla araçlarına binen iki kadın, trafik ışıklarına geldiklerinde arkadan çarpan araçtan inen 4 kişi tarafından soyuldu.

* Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen kadın, hırsızlardan birini ısırdı. * Yaklaşık bir kilometre sonra hırsızlar kadını zorla araçlarından indirdi. Hırsızlık anları ve kadının hırsızların aracına binmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) Olay, Tuzla Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. Fatma Reyhan Sayber ve annesi Zuhal Sayber, Orhanlı Mahallesi'nde işletmeciliğini yaptıkları oto yıkama işlerinin devri için bankadan çektikleri yaklaşık 15 bin lirayla araçlarına binip hareket etti. Trafik ışıklarına geldiklerinde bir araç arkadan hafif çarptı. İki kadın, araçta hasar olup olmadığını kontrol etmek için indi. Bu sırada kendilerine çarpan araçtan inen 4 kişi, ön koltukta bulunan para dolu çantayı ve cep telefonunu aldı. Parasını kurtarmak için hırsızların aracına binen Fatma Reyhan Sayber hırsızlardan birini ısırdı. Sayber, yaklaşık 1 kilometre sonra hırsızlar tarafından araçtan zorla indirildi.