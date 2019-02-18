DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(Havadan görüntülerle)

1- BAHÇELİEVLER'DE BİR SİTE BOŞALTILIYOR Haber-Kamera: Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor. Görüntü dökümü:

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-Siteden görüntü

-Zabıta ve site sakinlerinden görüntü

-Sitenin havadan görüntüleri

-Site sakini röp

-Genel ve detaylar DHA FEED ============================ (Havadan görüntülerle)

2- KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları devam ediyor.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda tahliye işlemleri devam ediyor. Yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından yıkım ve tahliye kararı alınan 7 binada da tahliye çalışmaları sürüyor. Apartmanların sakinleri dairelerindeki eşyalarını alıyor. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binaların yıkımına başlanacak.

Boşaltılan binalarında çevresindeki güvenlik önlemleri sürerken, taşınmak isteyenler polisin kimlik kontrolüyle içeri alınıyor. Riskli binalardaki daireler ise asansör yöntemiyle tek tek boşaltılıyor. Bir binanın en üst katındaki taşınma sırasında asansör platformunda bulunan bir kişinin her hangi bir güvenlik önlemi almaksızın, eşyaları platforma yerleştirmesi ise dikkat çekti.

İstanbul Valiliğinden edinilen bilgiye göre de riskli binalardakilerin taşınmalarının bitmesinin ardından yıkım işlemlerine geçilecek.

"16 SENEMİZİ BİZ BURAYA VERDİK VE 30 SANİYEDE HER ŞEY ALLAK BULLAK OLDU"

Boşaltılan bir binada esnaf olan Volkan Taban, "Biz 16 senelik esnaftık, şimdi de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Çünkü 16 senemizi biz buraya verdik ve 30 saniyede her şey allak bullak oldu. Evet gidenlerimiz, ölenlerimiz var. Ama inanın bir yerde ölmek daha kolay, yaşamak daha zor oluyor insanlar için. Biz yaşam mücadelemize esnaf olarak devam etmek zorundayız. Bizim de bakmak zorunda olduğumuz insanlarımız var" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Çalışmaların ve taşınmanın havadan görüntüleri

- Taşınmadan görüntüler

- Asansör platformuna eşya yüklenmesi

- Güvenliksiz eşya yükleyen bir kişi (kırmızı tişörtlü)

- Asansörlerin görüntüsü

- Yunus apartmanının enkaz kaldırılma çalışması

- Balkonda ve camda bekleyenler

- Volkan Taban ile röportaj

- Detaylar =============================== 3- İMAMOĞLU'NDAN TÜSİAD'A ZİYARET Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD'ı ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan İmamoğlu; "Bu seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz şehrin yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz" dedi.

31 Mart seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğu'nun bugünkü durağı Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) oldu. TÜSİAD'ın Beyoğlu'nda bulunan yönetim binasına saat 12.00'da gelen İmamoğlu'nu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik kapıda karşıladı. Daha sonra kameralar karşısına geçen ikili kısa bir açıklama yaptı.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde ilgili siyasi parti liderlerimizi ağırlamak benimsemiş olduğumuz bir gelenek. Bugün de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan ayrıca memnunuz. Tabii bildiğiniz gibi İstanbul dünyanın en kıymetli şehirlerinden biri. İstanbul'u yönetmekle Türkiye'yi yönetme arasında önemli bir bağlantı var. İşin ekonomi bacağından kültür sanat bacağına kadar İstanbul, Türkiye ve bölgemiz için çok önemli. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir o kadar değerli bir sorumluluk. Bu şehrin genel anlamda son yıllarda daha öne çıkan problemleri bir hayli fazla. Özellikle tarihi bize miras olan siluetin gerçekten beton bloklarla bozulması, yeşil alanlarımızın azalması, adeta İstanbul'un akciğer solunum yollarında bir sıkıntı olduğu konusunda dikkatimizi çekiyor. Tabii artan nüfus, göçler ve deprem riski yine İstanbul'daki sorunlar anlamında konuşacağımız konular arasında." "DURAN BİR ŞEHİR DEĞİL, AKAN BİR ŞEHİR İSTİYORUZ"

Bilecik konuşmasının devamında, "Dijital çağı yakalarken akıllı bir şehir kapsamında ne gibi projeler var bunları da konuşacağız. İstanbul'u sevmek için binlerce neden var. Acaba İstanbul'da sıkıntı çektiğimiz ne gibi konular var, dediğimiz zaman trafik akla geliyor. Bunu da yine çözümleri konusunda konuşmak istediğimiz konuların başında geliyor. Çünkü bizde bu şehirde yaşayan insanlar olarak, duran bir şehir değil, akan bir şehir olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı

"BİRÇOK KONUYU KONUŞACAĞIZ VE GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu da şöyle konuştu: "TÜSİAD ülkemizin çok değerli bir kuruluşudur. Türkiye'mizin çok kıymetli iş insanlarının birada olduğu ve ekonomi, Türkiye'nin farklı sorunlarına gerektiğinde temas eden, bizim de takip etmekten keyif aldığımız değerli bir kurumumuz. Sayın başkan İstanbul'a dair beklenti ve sorunlarla ilgili birtakım dokunuşlarda bulundu. Tabii geniş anlamda yönetim kurulu ile ilgili bu konuları uzun uzun konuşmak istiyoruz. Zira iki kavram bizim için çok kıymetli. Bunlar katılımcılık ve şeffaflık. Bu noktada TÜSİAD gibi bir kurumun, İstanbul'un sorun ve çözümü konusunda farklı modellerle çokça içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan birisi. Bu seçim öncesi bir ziyaret değil sadece, yönetmeye talip olduğumuz şehrin, yönetim sürecinde de sürdürülebilir bir ilişkiyi nasıl kuracağımızın bir ön buluşması da diyebiliriz. Biz bu niyetimizi sayın başkanla paylaşmaya geldik. Tabii daha çok konumuz var. Vakit oldukça birçok konuyu açacağız ve görüşlerini alacağız. İnanıyorum ki bize yön verecek çok kıymetli notlar çıkacaktır. Bugün her ne kadar seçimler varsa da önümüzde, bu kentin çok sorunu var, bunların içinde ekonomik sorunlar da var. Hem kent ekonomisi hem iş dünyasını ilgilendiren ekonomi sorunları da var. Elbette bu başlıklara da girmemiz gerekecek. İstanbul bir dünya kenti ve Türkiye'nin her anlamda lokomotifi."

Erol Bilecik daha sonra "Seçmenlerin en büyük şikayeti işsizlik. İmamoğlu'nun vaadleri içinde istihdam yaratacağı da var, buna iş insanları nasıl bakıyor" sorusuna ise, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çok büyük ekonomi yöneten belediyelerin istihdam yönündeki olumlu etkilerinin olmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı devam etti. Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun TÜSİAD'e gelişi

-İmamoğlu'nun karşılanışı

-Erol Bilecik'nin konuşması

-İmamoğlu'nun konuşması =========================== 4- LÜKS CİPLİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLE POLİS ARASINDA NEFES KESEN KOVALAMACA KAMERADA Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul'da 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 5 Şubat'taki Beşiktaş'ta düzenlenen operayonda lüks ciple polis arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Yakalanan cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-12 Şubat tarihl

eri arasında Şişli, Beşiktaş, Bağcılar ve Avcılar'da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. ŞİŞLİ'DE 280 KİLO EROİN

İlk operasyon 1 Şubat'ta Şişli'de bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulunduğunu belirleyen polis ekipleri yaptığı baskında A.Ö. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda 280 kilo eroin ele geçirildi. YAKALANMAMAK İÇİN TERS YÖNE GİRDİ, KAZA YAPTI AMA POLİSİN ELİNDEN KAÇAMADI

İkinci operasyon ise 5 Şubat'ta Beşiktaş'ta düzenlendi. Narkotik polislerinin takibinde olan bir şüpheli polis ekiplerini fark ederek lüks ciple kaçmaya başladı. Yakalanmamak için trafikte ters yöne giren ve başka araçlara da çarparak kaçmaya çalışan şüpheli S.A. cipi bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli S.A.'yı yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı lüks cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli S.A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında cezaevi firarisi olarak arandığı, 'Hırsızlık', 'Kız kaçırmak', 'Yağma' ve 'Sahtecilik' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli S.A.'nın polis ekiplerinden kaçması ve ters yöne girerek kaza yapması sonrasında yaya olarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

KALASLARIN ARASINDA 'SKUNK'

Üçüncü operasyon ise 12 Şubat tarihinde Bağcılar ve Avcılar ilçelerinde düzenlendi. Polis ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sokulacağı bilgisi üzerine yaptığı çalışmalarda 5 şüpheliyi belirleyerek takip etmeye başladı. Şüphelilerin Narkotik polislerine yakalanmamak için tahta kalasların arasında özel bölmeler yaparak uyuşturucu maddeleri buraya gizlediği belirlendi. Yapılan aramalarda kalaslar arasındaki özel bölmelerde 162 kilogram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri şüpheli F.T., M.A., H.Ş., F.Ş. ve M.Z.D.'yi içleri uyuşturucu yüklü kalasları taşıdığı sırada baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şüphelilerin kalasları taşıması ve polis ekiplerinin daha sonra şüphelileri gözaltına alması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri farklı tarihlerde tamamlanan 8 şüphelinin çıkartıldıkları farklı mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelinin ciple kaçması

-S.A.'nın ciple kaza yapması

-S.A.'nın cipi terk ederek yaya kaçması

-S.A.'nın polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınması

-Kalasları taşıyan şüphelilerin görüntüsü

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Polisten kaçan cipin görüntüsü

-Narkotik ekiplerinin kalaslar arasında gizlenmiş uyuşturucuları ortaya çıkartması

-Genel ve detaylar