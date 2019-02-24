DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

(ÖZEL)

1- FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYANIN METRELERCE SÜRÜKLENMESİ KAMERADA Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, (DHA)

FATİH'te yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve metrelerce sürüklenen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı ve kadının metrelerce sürüklenmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 07.30'da Laleli'de Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre Romanya kökenli Türk vatandaşı Ionica Korkutan (45) isimli kadına, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek isterken İbrahim Dağtekin yönetimindeki 34 HB 9586 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak düşen kadın metrelerce sürüklendi. Yaralanan, kanlar içerisinde kalan kadına ilk müdahale, İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulansla tedavisi için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

"HIZLI GELEN ARAÇ BAYANI GÖRMEDİ VE ÇARPTI"

Görgü tanığı Cemal Berkovan, " Karşıdan bir bayan geliyordu. Hava karanlıktı. Yukarıdan hızlı gelen araç bayanı görmedi ve çarptı. Bayan yaklaşık 20 metre savruldu. Daha sonra ambulansa haber verdik. Polisler geldi. Taksici abilerle yardımcı olduk. Ambulansa koyup hastaneye gönderdik" dedi. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen kadına yoldan geçen otomobil çarpıyor. Kameralarda çarpmanın etkisiyle kadının havaya fırladığı ve çarpmanın etkisiyle de yere düştükten sonra kaydığı görülüyor. Görüntü dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Görgü tanığı röp

-Olay yerinden genel ve detaylar 24.02.2019 - 14.51 - Haber Kodu : 190224103 ============================

2- İSTANBUL'DA AİLELER ÇOCUKLARIYLA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gece boyu süren kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde daha etkili oldu. Fırtına nedeniyle Beylikdüzü'nde ağaçlar devrildi. Birçok sürücü ara sokaklardaki buzlanma nedeniyle aracını çıkaramadı, yayalar sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Bu arada kar yağışının etkisi öğle saatlerine doğru azaldı. Bunu fırsat bilen aileler, çocukları ile evlerinde çıkarak karın tadını çıkardı. Çocuklarıyla fotoğraf çekenler, kar topu oynayanlar, kardan adamlar yapanlarla renkli görüntüler oluştu. Beylikdüzü'nde oturan, 5 yaşındaki çocuğunun ısrarı üzerine kar ailecek kar topu oynamaya çıktıklarını belirten Erhan Koz, " Kar yağışını uzun bir süredir bekliyorduk. Geçen sene de neredeyse yağmadı. Bu sene de güzel oldu, çok mutluyuz. Çocuk sabah kalktığında 'hadi kartopu oynamaya gidelim' dedi. Şimdi kardan adam yapacağız ve kartopu oynayacağız."diye konuştu. "İNŞALLAH YARIN OKUL TATİL OLUR"

Beşinci sınıf öğrencisi olan Velican Yağar da,""Kar toplu oynamak çok eğlenceli oluyor. 2 yıldan sonra bayağı güzel oldu. Karı unutmuşuz. Kar çok eğlenceli, hem de görsel manzara oluşturuyor. Ne güzel bembeyaz, ben seviyorum karı. İnşallah yarın okul tatil olur" ifadelerini kullandı.

Berkan ve Betül kardeşler de karın tadını çıkaranlardan. Karda oynamayı çok sevdiklerini belirten kardeşler, "Bugün kar topu oynadık. Bayağı bir eğlendik. Kardan adam da yaptık ama çabuk bozuldu. Okullar da inşallah yarın tatil olur" diye konuştu.

"ÇOK EĞLENİYORUZ, ANLATILAMAZ BİR DUYGU"

Çatalca'da oturan Serkan Otlatıcı, bir buçuk yaşındaki kızının ilk defa kar gördüğünü söyleyerek, "Bu çok güzel bir duygu. Kızım da şu an çok farklı bir mutluluk içinde. Çok güzel eğleniyoruz. Anlatılamaz bir duygu, kar zaten çok eğlenceli. Çoluk, çocuk ailecek eğleniyoruz" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü:

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-Karda oynayan çocuklar

-Karda yuvarlanan çocuklar

-Kardan adam yapan çocuklar

-Aile ve çocuklarla röportaj

-Ağacın devrilmesi

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Beylikdüzü, Çatalca ve Büyükçekmece'den kar görüntüleri 24.02.2019 - 13.29 - Haber Kodu : 190224085 3- ŞİŞLİ'DE KARLAR ÜZERİNDE ÖLÜ BULUNDU Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkmayan kişinin soğuktan donarak ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, dolaşmaya çıkan bir mahalle sakini, bir sitenin bahçesindeki ağaçlık alanda, yerde yatan bir kişi gördü. Yanına gittiği kişinin öldüğünü farkeden mahalle sakini. hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cesedin etrafını emniyet şeridiyle kapattı. Sağlık ekipleri de ceset üzerinde yaptıkları incelemede herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, soğuktan donarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Üzerinden kimliğini belirleyebilecek bir evrak çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin bulunması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Site sakinlerinden İlyas Kaya, cesedi bir arkadaşının bulduğunu belirterek "Evsizmiş. Bizim bir arkadaş çocuklarını dolaştırıyormuş. O görmüş, hemen polise haber vermiş. Ekipler geldi ama tanıdığımız bir kişi değil. Ceset zaten donmuş" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Parktan genel ve yakın detaylar

-Cesetten genel ve yakın detaylar

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Polis ve sağlık araçlarından detay görüntü 24.02.2019 - 15.48 - Haber Kodu : 190224122_ 4- ŞİŞLİ'DE KAZAYLA KENDİNİ VURAN POLİS YARALANDI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti Şişli ilçe Başkanlığı önündeki polis nöbet kulübesinde görevli polis memuru, kazara kendini vurarak yaraladı.

Olay Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki AK Parti Şişli İlçe Binası önündeki polis nöbet kulübesinde meydana geldi. Görevli polis memuru silahını doldur-boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Kurşun geçirmez camdan seken mermi polis memurunun omzunu sıyırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen polis memuru daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Polislerin incelemeleri

-Polis araçlar

24.02.2019 - 14.17 - Haber Kodu : 190224099 ============================ 5- ÜMRANİYE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERDE YANGIN ÇIKTI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı. Müşteriler ve çalışanlar binadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tantavi Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde yangın çıktı. Şömine bacasından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çalışanlar ve müşteriler, sosyal tesislerden güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlileri, çatıyı delerek duman tahliyesi yaptı. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili konuşan sosyal tesislerde çalışan bir aşçı "Şömineden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Komşular haber verdi, duman çıktığını çatıdan. Hemen itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler şu anda müdahale ediyorlar. Çalışıyorduk içeride. Bizim sonradan haberimiz oldu, itfaiyeler hemen geldi zaten. Yaralı yok. Söndürmeye çalışıyorlarö dedi.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İçeride çalışma yapan itfaiye ekipleri

-Yangın çıkan sosyal tesisler

-Bir çalışan ile röp

-İtfaiye erinin çatıyı açması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki zabıta aracı

-Genel ve detay 24.02.2019 - 15.46 - Haber Kodu : 190224121 ==============================

6- HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE BASKIN KAMERADA Haber: Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar'da horoz dövüştürenlere baskın düzenleyen polis ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreste bulunan 10 horoz ise Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü2ne teslim edildi.

Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında horoz dövüştürülerek bahis oynandığı yönünde ihbarı değerlendiren Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler 18 Şubat günü saat 21.30 adrese baskın düzenledi. Horoz dövüşü devam ederken düzenlenen operasyonda E.T. (41), M.M. (30) ve E.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında polisler çatı katında bulunan 10 horozu Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Dövüşeri seyreden ve bahis oynayan 23 kişiye "Kumar Oynamak" suçundan idari işlem yapılırken, horoz sahipleri E.T. ve M.A. hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan 10 ayrı idari işlem, kumar oynatılan yerin sorumlusu olduğu belirlenen E.A. hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Görüntü dökümü:

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-Polis Kamerası

-Horoz dövüşü

-İzleyenler

-Polislerin baskın anı 24.02.2019 - 14.02 - Haber Kodu : 190224093 7- İBB'DEN KIŞ MESAİSİ İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için tüm birimleriyle görev başında olduğunu duyurdu. İBB'nin kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de şehrin 199 farklı noktasında beslenme desteği verdiği belirtildi. 7 BİN 83 PERSONEL, BİN 357 ARAÇ TEYAKKUZDA

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde anlık müdahalede bulunuyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında" denildi.

SOKAK HAYVANLARINA İBB'DEN MAMA DESTEĞİ

İBB'nin havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürdüğü belirtildi. "Dün akşamdan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bu sabah da İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktasında can dostlarımıza toplam bir ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Mama yardımı, kış ayları boyunca devam edecek" ifadelerine yer verildi. HER SABAH MAMA YARDIMI ULAŞTIRILIYOR

Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, "İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı'yla besleme noktalarına kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mama dağıtımı kış şartlarının başladığı ilk günden bu yana devam ediyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Toplamda ise her gün sabah saatlerinde toplam 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kuşlar için de küçük kaplar ile yüksek noktalara yem bırakılıyor" denildi.