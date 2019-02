DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

KİŞİLİK FARKLILIĞI VAR Demet Şener'in adına avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Şener ile Kutluay'ın aralarında kişilik farklığının bulunduğu, çok uzun süredir baş gösteren şiddetli geçimsizliğin gün geçtikçe arttığı yer aldı. Evliliklerinin her iki taraf için de çekilmez hale geldiğinin belirtildiği dilekçede, "Yaşanan olaylar tarafların sosyal ve psikolojik bütünlüklerini olumsuz olarak etkilemiş ve her iki taraf evliliklerini içinde bulundukları koşullar altında sürdüremeyeceklerini anladıklarından evlilik birliğine son vermeye karar vermişlerdir" ifadeleri yer aldı.

'HER BAŞARILI ERKEĞİN ARKASINDA DEĞİL YANINDA MUTLAKA GÜÇLÜ BİR KADIN VARDIR" Yıldırım, "Eşim Semiha hanımefendiye de bu vesileyle teşekkürü borç bilirim. Şu sıralar çok sıkça kullandığım bir ifade var; 'Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum'. Çok hassas bir insan, kendisi de sanırım dile getirmese de içinden geçiyordur. Her başarılı erkeğin arkasında değil yanında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Bakan olabilirsiniz, Başbakan olabilirsiniz, Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ama size bakan bir bakanın olduğunu unutmayın. Semiha Hanım da bize bakıyor, göz kulak oluyor, evlatlarını yetiştiriyor, bizim arkamızdan derliyor, topluyor, ailemizin birliğini beraberliğini devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"EVLİLİĞİN SIRRI 'İTAAT ET RAHAT ET"

Binali Yıldırım, "Kadına şiddeti durdurmak için en kapsamlı yasal düzenlemeleri yaptık. Aile Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Şiddet kime karşı gelirse gelsin, nefretle kınanması gereken bir şeydir. Sadece kınamak yetmez en ağır şekilde de cezalandırılmalı. Burada sadece cezalandırmak değil, eğitim ve bilinçlendirme de önemli. Ceza tek başına bir anlam ifade etmiyor. Mutlaka bilinçlendirme gerekir. Bunun için devletin kurumlarının hem kadınları hem erkekleri bu konuda bilinçlendirecek, eğitim çalışmalarını artırması lazım. Eskiden bizim zamanımızda evliler arasına girilmezdi. Aileler taraf olduğu zaman evliliğe katkı değil, olumsuz sonuç doğuruyor. Onun için evlileri tek başına bırakacaksın, kendi aralarında meselelerini halledecekler. Öbür türlü duygusal oluyor, 'benim kızım, benim oğlum' giriyor. Hepsi bizim kızımız, hepsi bizim oğlumuz. O yüzden karışmamak gerekiyor. Evliliğin sırrı 'itaat et rahat et'. 'Peki' demesini mutlaka başarmamız lazım" diye konuştu.