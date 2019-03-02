DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 1- SANCAKTEPE'DE SOBA ZEHİRLENMESİ: 2 ÇOCUK ÖLDÜ (1) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

02.03.2019 - 13.54 Haber Kodu : 190302091 ================================ 2- BİNALİ YILDIRIM PENDİK'TE KESTANE DAĞITTI, DÖNER KESTİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Pendik'te sürdürüyor.

Yıldırım, AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı, MHP Pendik İlçe Başkanlığı ile Gazi Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Binali Yıldırım, sabah ilk olarak AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binasına geldi. Burada partililerle görüşen Yıldırım, daha sonra esnaf ziyareti için Gazi Paşa Caddesi'ne geçti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Yıldırım, kestaneciden 100 liraya satın aldığı kestaneleri, vatandaşlara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım yanına gelen bir kişinin, emeklilikte yaşa takıldığını, ne zaman çözüleceğini sorması üzerine, "Sabır, biraz daha sabır" diye yanıt verdi.

Yıldırım, bir kebapçıda döner keserek, korumalara ve gazetecilere ikram etti. Yıldırım, daha sonra MHP Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın ilçe başkanlığı ziyareti

- Yıldırım'ın kestaneciye gitmesi

- Kestane dağıtması

- Emeklilik soran kişi

- Döner kesmesi

- Detaylar

02.03.2019 -13.59 Haber Kodu : 190302094 =============================== 3- İMAMOĞLU: EN BÜYÜK PROJEM BU ŞEHRİN İNSANLARINA ADİL BİR YÖNETİM SUNMAK Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Beylikdüzü'nde düzenlenen programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ve partililer katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, "Yönettiğini düşünen kişilerin yönettiği İstanbul'u geziyorum. Yoksulluğu sizlere anlatamam. İçim yanıyor. Dolayısı ile kendimce bir şey söyledim. Benim için 'Mega proje' kafası bitmiştir. Yok öyle bir şey. O 18'inci yüzyıl kafası. Bu milletin artık bunu satın alacağını da düşünmüyorum. En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak olacak. Ben adil bir belediye başkanı olacağım. Herkese eşit mesafede" dedi.

"İSTANBULLUNUN BÜTÇESİNİ ÇARÇUR ETMEYECEĞİM"

İmamoğlu, "Suyu insanlara ucuz vereceğiz dedik. Aynı zamanda İstanbul'un bütçesinin yüzde 1'ini sosyal yardıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu bütçesini üç katına çıkaracağız dedik. Üç katına. Biz sosyal yardımı arttırmak zorunda olan bir belediye olmak istemezdik. Biz başka şeyleri konuşmak isterdik. Ama bir şehri, bir ülkeyi yoksullaştırmışsanız, insanların cebinde para yoksa, 4 gençten biri işsizse, gelecekte ne yapacağını bilmeyen 350 bin genç bu kentte varsa, mecbursunuz sosyal hayatı güçlendirmeye. Sosyal yardım bütçesini arttırmaya. Mecbursunuz. Çocukları hayata hazırlayalım, gençlerin en ucuz şekilde yaşamasını sağlayalım dedik. Bu anlamda kadınları, anneleri düşündük. Sadece bununla kalmadık, çocukla anneyi düşündük. Yeni doğan bebeğin annesine kart vereceğiz. O kartla anne bebeğiyle beraber İstanbul'u ücretsiz gezecek. Dediler ki kimin parasıyla ne yapıyorsun. Diyorum ki; İstanbullunun parasıyla yapıyorum. İstanbullunun bütçesiyle yapıyorum. İstanbullunun bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstanbul'un bütçesini bilinmeyen anlamsız kurumlara dağıtmayacağım. Ama bebeklerine ve annelerine dağıtacağım. Kimse buna engel olamaz. En iyi siz bilirsiniz. Yapar mıyım? Ben Beylikdüzü halkından güç aldım, yaptım. İstanbul'un 16 milyon insanını istediği her şeyi yaparım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İmamoğlu'nun salondakilerle selamlaşması

-Protokolden genel ve detay görüntü

-İmamoğlu'nun konuşması

-Salondan genel ve detay görüntü

02.03.2019 - 14.12 Haber Kodu : 190302098 ======================= (ÖZEL)

4- SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA SALDIRI - Sağlık raporu vermeyen doktorun boğazını sıktı.

- Sağlık ocağındaki korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı. Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi. DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin

amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla sonrası polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-OLAY ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

AKTÜEL KAMERA

Görgü tanıkları ile röp.

Doktor Nurullah Araskil'in açıklaması

Doktorun şikayetçi olmak için emniyete götürülmesi ===================================== (ÖZEL)

5- AVCILAR'DA YARALI BULUNAN KADININ OĞLU "BABAM BALKONDAN ATTI" DEDİ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)

Avcılar'da uzaklaştırma kararı olan kişinin, eşini balkondan aşağıya attığı öne sürüldü..

Olay sabah saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı. ÇOCUĞU ŞAHİT OLDU kattan aşağı atılan kadının yardım seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, polis ekiplerine babasıyla annesinin tartıştığını sonrasında ise babasının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi.

Olayı anlatan Gülizar T.'nin komşusu, "Sabah bir ses duydum. İlk başta kedi sandım. Pencereden baktım kadın yerdeydi. 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Eşime haber verdim" diye konuştu. Yaralı kadının ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Yaralı kadının ambulansa taşınışı

-Görgü tanığı komşu ile röportaj

-Binadan ve olay yerinden görüntü

-Diğer detaylar

02.03.2019 -12.28 Haber Kodu : 190302062

=========================== 6- KORSESİNDEN 5 KİLO 619 GRAM KOKAİN ÇIKTI Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen, yürüyüş şekli ve davranışlarından şüphelendiği Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı B.A.'yı takibe aldı. Polis, B.A.'nın üst aramasında beline ve bacaklarındaki korselerde 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi. Kokainin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtilirken B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Operasyon, Atatürk Havalimanı'nda bulunan güvenlik kameraları ve polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli B.A.'nın üst aramalarının yapılması ve bu sırada uyuşturucu maddeleri taşıdığı korselerin bulunması görüntülendi.