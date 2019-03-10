DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

1- ŞİŞLİ'DE DEHŞET ANLARI... ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYE BIÇAK ÇEKTİ Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de motosiklete çarpan taksici, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Şişli'de yaşanan olay iddialara görö şöyle gerçekleşti; Seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışmanın büyürken, taksi şoförü elindeki bıçakla, motosikletlinin üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir anda bağırmaya başlayan motosiklet sürücüsü de "Öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" dedi. Motosiklet sürücüsü vatandaşların arasından bir anda çıkıp taksinin kapısını açarken, yine vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirdi. Taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Elinde bıçakla taksisine doğru giden taksici

-Araca binmesi

-Motosiklet sürücüsünün bağırması

-Taksinin kapısını açması

-Sakinleştirilmesi

-Genel ve detaylar

=========================== 2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SAHİBİNİN ALMADIĞI VALİZDE 131 BİN 500 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin valizi açması

-Valizdeki kutular

-Hapların bulunması

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 13.25 - Haber Kodu : 190310066 ======================= 3- ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, ardından elektirik direğine çarparak durdu. Sürücü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu. Olay saat 12:00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler -Edirne istikametinde meydana geldi. İddaya göre 34 AFT 532 plakalı araç sürücüsü Atakan Avcı Çamlıca Gişeler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan lüks araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü Avcı, hafif şekilde yaralanırken TEM otoyolunda uzun trafik kuyrukları oluştu. Avcı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi, ardından kazaya ilişkin polise ifade verdi. Olayı gören Mustafa Ergün, "Emniyet şeridinden 60 veya 80 km hızla geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybedip emniyet şeridine girip direğe çarptığını ve takla attığını gördüm. Sürücünün durumu gayet iyi problem yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 13.55 - Haber Kodu : 190310068 4- MİDİBÜSLERİNE 10 GÜNDE GELEN 300 TRAFİK CEZASI TURİZMCİYİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda bir turizm firmasına son 10 günde gelen 300'e yakın trafik cezası, firma yöneticilerini şaşkına çevirdi. Firma yetkilisi Vesim Kır, 6 otobüs ve 10 midibüsleri bulunduğunu belirterek, "Bir iki tane cezaya alışmıştık ama böyle toplu geldiği zaman şok oldumö dedi. Merkezi Taksim Meydanı'nda olan bir turizm firmasına çoğu geçmiş aylara ait son 10 günde 300'e yakın trafik cezası geldi. Turizm firması yetkilisi Vesim Kır " Araçlarımız bütün bölgelere gidip gelirler. Bize cezalar gelir, günde bir tane, iki tane, üç tane ama son bir hafta, 10 gün içinde Fatih bölgesindeki 3 mmidibüse toplamda 300'e yakın ceza geldi. Trafik cezaları hep aynı bölgeden ve trafik işaret levhasına uymamak suçundan geldi. Bir tane iki taneye alışmıştık ama böyle toplu halde geldiği zaman şok oldum ve bir yanlışlık olduğunu düşündüm. Başkası olsa belki kalp krizi geçirirö dedi.

CEZALARIN ÇOĞU GEÇMİŞ DÖNEME AİT

Cezaların çoğunun geçmiş aylara ait olduğunu söyleyen Vesim Kır, " 3 tur otobüsümüze yaklaşık 50 bin liralık ceza yazılmış. Cezaların çoğu da Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait. Bir ceza kesilir bu bir hafta içinde gönderilir ya da en fazla 1 ay gecikme olabilir. Ama bu cezalar geçmiş dönemlere ait. Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben 'yarın kaç tane ceza gelecek' bilmiyorum. Ben çok tedirginim. Cezalar kesilmiş ödemek zorundayız. BİZİM AMACIMIZ ÜLKEMİZİ TANITMAK, İŞİMİZİ YAPMAK

Kır, "Biz buraya turistleri getirmek için neler harcıyoruz. Turistleri getirdikten sonra da böyle bir muameleyle karşılaşmayı hak etmiyoruz. Bizim amacımız ülkemizi tanıtmak işimizi yapmak. Bu konuda devletin bize yardımcı olması lazım" dedi. Görüntü dökümü:

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-Ceza makbuzlarının görüntüsü

-Kır ile röp

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 16.11 - Haber Kodu : 190310086 5- EKREM İMAMOĞLU BELGRAD ORMANI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPTI Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Belgrad Ormanı'nda Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Artık İstanbul'un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyizö dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir mola veren CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar sabahı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda sabah yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşe CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı, mevcut belediye başkanı Şükrü Genç ve spor yapmaya gelen çok sayıda vatandaş da eşlik etti. "ARTIK İSTANBUL'UN EKSENİNİN BAŞKA BİR YÖNE EVRİLMESİ LAZIM"

İmamoğlu, "Belgrad Ormanı dünya güzeli doğa harikası bir bölge. Elbette her bölgesiyle korunması gereken bir miras. Ama bir şeyi başarmak lazım; İstanbul'a çok zarar verildi, çok kötü işler yapıldı. Artık İstanbul'un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyiz. Çünkü çok yıllar kaybedildi. Şehrin önceliği böyle olmalı. İnanın bunu başarırız da" dedi. Yürüyüş sırasında açıklamalar yapan İmamoğlu, "Belgrad Ormanı gibi İstanbul'un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım. Sadece buraya arabasıyla gelen insanlar değil, çok kolaylıkla İstanbul'un en az 9-10 bölgesinde keyifli spor yapabilecekleri alanlar yaratmak lazım" şeklinde konuştu.

"TOPLUM İSTANBUL'DA ENERJİSİ YÜKSEK BİR DÖNEM İSTİYOR"

"Bu temponuzu rakiplerinize bir mesaj olarak algılayalım mı?" diye sorması üzerine İmamoğlu, "Yani mesajı veriyoruz zaten, algılanıyoruz diye düşünüyorum. Enerjimiz yüksek toplumda öyle bir şey istiyor. Toplum İstanbul'da enerjisi yüksek bir dönem istiyor. Çünkü kaybedilen zamanın geri kazanılması lazım. İstanbul iyi şeyleri, güzel işleri hızlıca yapan bir belediye başkanlığı dönemini istiyor. Bizde buna hazırız" dedi. İmamoğlu'nun ardından mikrofon uzatılan eşi Dilek İmamoğlu ise, "Uzun süreden beridir Belgrad ormanına gelmek istiyordum, bugüne kısmetmiş" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Yürüyüş yapması

-Yürüyüş sırasında soru sorulması

-Eşinin açıklamaları

-İmamoğlu'nun börek dağıtması

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 14.13 - Haber Kodu : 190310070

10.03.2019 - 14.15 - Haber Kodu : 190310071 6- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI MALTEPE'DE SÜRDÜRÜYOR Yüksel KOÇ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı.

Ekrem İmamoğlu bugün ilk olarak Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Belgrad Ormanı'nın ardından Maltepe'ye geçen İmamoğlu Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı. Bir konuşma yapan İmamoğlu, yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını belirterek, "Bugün de burada Samsunlu hemşerilerimizle bir aradayız" diyerek konuşmasına başladı.

'GÜCÜNÜ 16 MİLYONDAN ALMAK BAŞKA GÜCÜNÜ BİR KİŞİDEN ALMAK BAŞKA'

Seçime 20 gün kaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Bu kalan 20 güde İstanbul'un hak ettiği bir yönetimle buluşmasını istiyoruz. Bu şehrin yetkisini alan insanlar koltuğuna oturup hiçbir şeye müdahale etmeden, ses çıkarmadan, o kurum yaptı, bu kurum yaptı diye savunmalar yaptılar. Niçin o zaman 16 milyon insan size oy verdi. Geçmişe, son 10 yıla özellikle bir bakın; olan tüm yanlış olaylarda tek bir kelimesi olmamıştır bu şehirde görev yapanların. Niye? Aynı siyasi görüşte. Olmaz kardeşim. Efendim bundan sonra böyle olmayacak. Hiç inanmayın. Gücünü 16 milyon insandan almak başka bir, gücünü tek bir siyasi kurumdan ve bir kişiden almak başka bir şey. Eğer gücünüzü 16 milyon insandan alırsanız sorumluluk hissiyle görev yaparsınız" dedi. 'MİLLİ DUYGULARIN PARTİSİ OLMAZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DE PARTİSİ OLMAZ'

Bu yılın Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "100 . yıl dönümünde yani 2019'da belki de en güzel kutlamaları, en güzel duygularla İstanbul'dan yola çıkışın, Samsunla buluşmanın ve Samsun-İstanbul işbirliğinin yılı olsun istiyorum. Bütün geçmişimizin önderi silah arkadaşlarıyla beraber bu güzel vatanı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hep beraber analım. Milli duyguların partisi olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de partisi olmaz" dedi.

Ardından Yakacık'a geçen İmamoğlu, bir düğün salonunda seçmenlerle bir araya gelerek destek istedi.