DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

Görüntü Dökümü

---------------------

-Atatürk Havalimanı tabelası ve girişi

-Tel örgülerden görüntüler

-Terminal çevresine çakılan demir kazıklar

-Tel örgülerin görüntüsü

-Genel ve görüntüler

5- BAKAN VARANK: PROJELERİMİZİ HER ŞEHRİN ASLİ KARAKTERİNİ GÜÇLENDİRECEK ŞEKİLDE TASARLAYACAĞIZ

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)

Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız" dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan kongreye İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ile çok sayıda davetli katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Bakan Mustafa Varank, "'Altyapı ve üstyapı projelerimizi her şehrin asli karakterini güçlendirecek şekilde tasarlayacağız.Teknolojinin imkânlarını şehirlerimizde en iyi şekilde kullanacak, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açacağız. Bu kapsamda belediye hizmetlerine erişimden, ulaşıma, enerjiden, cihaz yönetimine kadar her aşamada akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Bunları yaparken milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız " dedi.