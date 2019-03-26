DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ HAKİM KARŞISINDA Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den beri tutuklu bulunuyor. Metin Topuz'un duruşma salonuna getirilirken ağladığı görüldü. Duruşmaya ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier ile yabancı gazeteciler de izliyor. 78 SAYFALIK İDDİANAME

Metin Topuz'un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer alıyor. İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan kumpas şüphelisi emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede, şüpheli Topuz'un "Casusluk faaliyetleri kapsamında, soruşturmaların kontrol ve koordinesi ile safahat ve sürecine dair bilgi alış verişi olduğu, örgüt mensuplarına iletilmesi maksadıyla kendisine verilen bilgi ve talimatların bu kumpas soruşturmaları gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs eden örgüt mensuplarına iletilmesi, bu yöndeki faaliyetlerin takibi, denetimi ve gerekli konularda müdahale veya yönlendirmeler ile örgütün bu amaca ulaşmasında aktif görev alarak rol üstlenmesi biçiminde olduğu ve bu süreçte icra edilen eylemlerin takip elemanı gibi kumpas soruşturmaların koordine ve kontrolünü yapmak olduğu anlaşılmıştır" deniliyor.

İddianamede, tanık ifadelerinden Metin Topuz ile 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan firari Adil Öksüz'le irtibatı olduğu da ileri sürülüyor.

============================= 2- "SÜRÜNGENLER" ÇETESİNİN ESTETİK YAPTIRAN LİDERİ LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da bir çok işyerine girerek içerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu'nda lüks rezidansa düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şebeke lideri 33 yaşındaki Yıldırım B.'nin 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şebeke liderinin cezanın kesinleşmesinin ardından bir dizi estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirdiği ve sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Kasa hırsızlığı çetesinin kendilerini "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı belirtildi. Çetenin 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen iş yeri soygunları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli olduğunu tespit ettiğini şüphelilerin plakası sökülmüş yada ikiz plaka yapılmış otomobiller kullandığını, önceden keşif yaptıkları işyerlerinin önce alarm bağlantılarını kestiklerini, güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek işyerlerinde dolaştıklarını tespit etti. Şüphelilerin işyerlerinde bulunan yanlarında getirdikleri aparatlarla kasaları açtıkları ve içindekileri çaldıkları ortaya çıktı.

POLİS OPERASYON YAPTI

Polis şüphelileri yakalamak için 23 Mart'ta Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 80 bin lira nakit para, kasa açmakta kullanıldığı değerlendiren matkap, murç gibi malzemeler ele geçirildi. ÇETE LİDERİ LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI

Zeytinburnu'nda lüks rezidansta yaşadığı ve fiyatı yaklaşık 1 milyon lira olan lüks otomobillere binen çete lideri Y.B. baskınlar sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Çete liderinin 4 yıl önce kesinleşmiş hapis cezası almasının ardından bir dizi estetik operasyon geçirerek yüzünü değiştirdiği tespit edildi. Emniyet kaynakları saç ektiren, botoks yaptıran ve çene yapısını değiştiren şüphelinin ayrıca sahte kimlik kullandığını belirtti. KENDİLERİNE 'SÜRÜNGENLER" ÇETESİ DİYORLARMIŞ

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin işyerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek hareket ettikleri bu nedenle kendilerine "Sürüngenler" çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

3,5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda 2018-2019 yılları arasında gerçekleştirdikleri 14 olayda yaklaşık 3,5 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin Daha önceden bir çok kez yakalanan hırsızlık şüphelileri, poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Görüntü dökümü:

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-Lüks otomobilin görüntüsü

-Ele geçirilen paralar

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar ======================== 3- 3 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 16 GÖZALTI Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişiden, 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Polis, aralarında Samsun Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) kadın öğrenci sorumlusu, 2013 yılı Yabancı Dil Sınavı (YDS) sorularını çalanlar, örgütün Eyüpsultan, Arnavutköy ve Kadıköy yapılanmalarında çeşitli görevlerde bulunan şüphelileri belirledi. Hakkında gözaltı kararı verilen 44 kişinin yakalanmasına için İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da şüphelilerin ev ve işyeri adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 16 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 28 şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV ============================== 4- AVCILAR D-100 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI, EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI (1) Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar D-100 Karayolu Edirne İstikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar ============================= (ÖZEL)

5- UNKAPANI'NDA KAZA KAMERADA: YAN YATAN OTOMOBİL METRELERCE SÜRÜKLENDİ... - Unkapanı'nda kaza yapan araçlardan biri yan yatarak metrelerce sürüklendi.

- Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobillerden biri ters döndü, diğeri yan yatıp metrelerce sürüklendi. Şans eseri otomobillerde bulunan hiç kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinden Aksaray istikametine ilerleyen Gülşah Yabancılar iddiaya göre kendisini sıkıştıran bir belediye otobüsünden kaçmak için sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Osman Korkut'un kullandığı otomobil Gülşah Yabancılar'ın otomobiline arkadan çarptı. Kaza nedeniyle her iki otomobilin sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Osman Korkut'un kullandığı otomobil orta refüje çıkıp ters döndükten sonra tekrar yola düştü. Gülşah Yabancılar'ın kullandığı otomobil ise kazanın şiddetiyle yan yatıp metrelerce sürüklendi. Osman Korkut otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken yan yatan otomobildeki sürücü Gülşah Yabancılar ve yanındaki arkadaşı Özlem Altınkök kaza görüp yardıma koşan vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kazada her iki otomobilde bulunan hiç kimse burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Aksaray yönünde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan iki otomobilin savrulması, Osman Korkut'un kullandığı otomobilin orta refüje çıkıp ters dönmesi ve sonra tekrar yola düşmesi, Gülşah Yabancılar'ın kullandığı otomobilin kazanın şiddetiyle yan yatması ve metrelerce sürüklendikten sonra durması, hemen arkadan gelen otobüsün hiç durmadan yoluna devam etmesi, kazayı gören vatandaşların yardıma koşmaları yer aldı. Kaza sonrası çalışma başlatan polisin soruşturması sürüyor. Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Gülşah Yabancılar ve Osman Korkut'un kullandığı otomobillerin kaza anı

-Osman Korkut'un kullandığı otomobilin orta refüje çıkıp ters döndükten sonra tekrar yola düşmesi

-Gülşah Yabancılar'ın kullandığı otomobilin yan yatıp metrelerce sürüklenmesi

-Arkadan gelen otobüsün hiç durmadan yoluna devam etmesi (Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otobüs olduğu kesin değil)

-Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kazaya karışan araçlar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Osman Korkut'un otomobili (Beyaz olan)

-Gülşah Yabancılar'ın otomobili (Gri olan)

-(Gülşah Yabancılar gözlüklü elinde çanta olan kadın)

-(Osman Korkut 3. dakika 11. saniye elinde su olan)

-Kazaya karışan otomobilin çekici ile götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler?

============================== (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

6- D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1'İ POLİS, 3 YARALI Cemil ÖZDEMİR-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

D-100 Karayolu Saadetdere Mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce başka bir araca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Bu sırada kaza yerinden geçen, kendisi de doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 112 görevlileri ile birlikte yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza, 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt Saadetdere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 BM 9882 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce beton bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin polis olduğu öğrenildi.

Kaza yerine kısa sürede 112 Acil yardım, trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bu sırada aynı güzergahtan geçen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, yaralılara yardımda bulundu. Araçta sıkışan bir çocuğu itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. EK GÖRÜNTÜ

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-Olay yeri

-Benli'nin görüntüsü

-Benli'nin ekiplere yardım etmesi Görünü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Polis ekipleri

-Araçların kaldırılışı

-Genel ve Detaylar 26.03.2019 - 07.18 Haber Kodu : 190326005 =========================== 7-İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE KÜTÜPHANE AÇILDI Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birlikte yaptıkları ortak proje kapsamında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ana binasında kütüphane açıldı.

DEAŞ'IN ŞEHİT ETTİĞİ POLİSİN ADI VERİLDİ

Kütüphaneye, 2017 yılında DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Sinan Acar'ın ismi verildi. Kütüphaneler haftasında hizmete açılan kütüphane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet teşkilatı aranda yapılan bir protokolle ilk olma özelliği taşıyor. Şehit Polis Sinan Acar Kütüphanesi'nin açılışını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz kurdele keserek yaptı. Açılışa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar'ın yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda emniyet müdürü ve polis memurları katıldı. KÜTÜPHANENİN İLK ÜYESİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN OLDU

Aralarında dünya klasiklerinin de yer aldığı farkı türlerde çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphanenin ilk üyesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olarak üye kartını teslim aldı. Kütüphanede İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'u konu alan kitabıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'nün iki yıldır çıkarttığı faaliyet raporu da yer aldı.