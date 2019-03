DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Kağıthane'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenleyecek. İlk mitingi Kağıthane'de düzenleyen Erdoğan konuşmasına "24 Haziran Seçimleri'nde şahsıma verdiğiniz yüzde 56'lık destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Kağıthane bugüne kadar hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, "Kağıthane hep bize destek verdi. Moral verdi. Güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. İnşallah yarın rekor bir oyla Kağıthane tercihini yine hizmet siyasetinden yana olacağını gönül belediyeciliğinden yana olacağını şu anda karşımda görüyorum" dedi.

"BİZ YEREL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ, YOKSA GENEL SEÇİM Mİ YAPIYORUZ" Rakiplerinin bazı televizyon programlarında ekonomiden bahsetmesini eleştiren Erdoğan, "Biz yerel seçim mi yapıyoruz, yoksa genel seçim mi yapıyoruz. Ekonominin patronu şu an da Türkiye'de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak benim. Kabinem ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye başkanları mı Türkiye'nin ekonomisini yönetecek? Hazine ve Maliye Bakanı'nı mı bunlar seçiyor? Yoksa herhangi bir ile, ilçeye belediye başkanı mı seçiyor? Hepinizin bunu çok iyi bildiğine inanıyorum. Bunu biliyorum ama istiyorum ki sandıkta yarın öyle bir ders verin ki; milletime bir daha bu yalanları söylemeye devam etmesinler" ifadelerini kullandı.

"MASADA DEĞİL SAHADA MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ." Erdoğan, Suriye meselesi ile ilgili olarak , "Bu ülkenin güney sınırlarını terör koridoruyla kapatmaya çalışanlar asla buna fırsat bulamayacaklar. Gereken dersi bunlara her an verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada mutlaka çözeceğiz. Durmak yok. İster içerde, ister dışarıda olsun bu milletin işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmekte de o kadar kararlıyız." şeklinde konuştu.

4-MERAL AKŞENER: BU BİR SEÇİM MUHTAR, BELEDİYE BAŞKANI SEÇECEKSİNİZ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Partisinin seçim bürosunu ziyaret eden Akşener burada yaptığı konuşmada, ". Her toplantımda bulunduğum yerin sakinlerine hep tepedekilerin konuşmalarına bakmayın. Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın dedim. 1 Nisandan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmaları kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'e İYİ Parti Şile Belediye Başkan adayı Rahmi Çakar ile İYİ Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç eşlik etti. Akşener esnaf ziyaretinden sonra partisinin seçim irtibat bürosuna geçti. Akşener burada bir konuşma yaptı.

Meral Akşener, "Yarın seçim var. Elbette her siyasi parti ilçelerde, beldelerde, büyükşehirlerde aday çıkardı. Bir kısım siyasi partiler birbiriyle ittifak kurdu. Biz de CHP ile ittifak kurduk. Şile, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy gibi bazı ilçelerimizde ayrı ayrı seçime giriyoruz. Dolayısıyla bu seçimin sizler açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün adaylarımıza, Cumhur ittifakının adayları başta olmak üzere bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Akşener şöyle devam etti:

"Bu seçimin sadece yerel seçim şeklinde kalması için çok gayret gösterdik. Ama maalesef başarılı olduğumuzu söyleyemem. Normalde Rahmi başkanın Şile'de yapacaklarını, hizmet anlayışını tartışmamız gerekiyordu. Onu izlemeniz gerekiyordu. Diğer adayların hizmet anlayışını, projelerini izleyip, değerlendirmeniz gerekiyordu. Ama çok sert bir dille, düşman bir dille ayrıştıran bir dille seçim kampanyası götürüldü. Buna rağmen milletimizin feraseti, irfanı devreye girdi. Allah'a şükür kimse kimseyle kavga etmedi. Her toplantımda bulunduğum yerin sakinlerine hep tepedekilerin konuşmalarına bakmayın. Dostunuzla, akrabanızla kavga etmeyin, kötü olmayın dedim. 1 Nisandan itibaren birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Bu bir seçim. Muhtar, belediye başkanı seçeceksiniz."