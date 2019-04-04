DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ÜMRANİYE İLÇE SEÇİM KURULUNDA SAYIM SÜRÜYOR Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Ümraniye'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İlçe seçim kurumunda geçersiz oyların yeniden sayımına dün başlanmıştı. İlçe seçim kurulunda sayım devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Sayımdan görüntü

04.04.2019 -12.37 Haber Kodu : 190404081

04.04.2019 -12.38 Haber Kodu : 190404082 ============================== 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TELEFON Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. ==================================== (ÖZEL)

3- BAHÇELİEVLER'DE GÜNLÜK KİRALIK EVDE KORKUNÇ OLAY - Çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu Haber -Kamera : Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında ve bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi bulundu.

Bahçelievler'de günlük kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından yayılan kötü kokular üzerine apartman sakinleri şikâyetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun yayıldığı daireye girdi. İçeride yapılan incelemede çekyat altında bazı uzuvları kesilmiş kadın cesedi olduğu fark edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olayı araştıran ekipler, kadının başka yerden taksi ile bavul içinde günlük kiralık daireye getirildiği bilgisine ulaştı.

"ÇOK VAHŞİCE"

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı anlatan bina sakini, "Ceset bir haftadır oradaymış. İncelemeler dün akşamdan sabah 05.00'a kadar sürdü. Ölen kişi, 24 -25 yaşlarında kadınmış. Bir insan bir insana bunu yapmaz. Çok vahşice" diye konuştu.

Polisin daireyi kiraya veren kişiye ulaşmak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Olayın yaşandığı daireden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Adli tıptan görüntü

-Diğer detaylar

04.04.2019 - 14.37 Haber Kodu : 190404114_

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4- TÜYAP'TA STANT DEVRİLDİ: YARALILAR VAR (2) Ersan SAN/İstanbul DHA

Beylikdüzü, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. Ziyaretçiler ve bazı görevliler stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılanlara ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen stant

-Stant altından çıkarılanlar

-Yaralılar

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar 04.04.2019 - 14.33 Haber Kodu : 190404113 ======================== (Geniş haber)

5- İLKER AYCI: TAŞINMANIN YÜZDE 25'İNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ *THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz" "Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece saat 03.00'te başlayacak büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız" "Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Yani herhangi bir biçimde taşınma sırasında taşınmayı akamete uğratacak herhangi bir aracımızda herhangi bir arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk. Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY yöneticilerinin de katılımıyla Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşecek taşınmaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. 'THY Teknik Hangarda gerçekleşen toplantıda konuşan Aycı, 'Büyük Göç' adı verilen taşınmanın bu gece yarısından sonra saat 03.00 itibari ile başlayacağını söyledi.

"HAVACILIK GÖÇÜNÜ BAŞLATMAK ÜZEREYİZ"

THY markası ve Türk sivil havacılığı için tarihi bir sürecin arifesinde olduklarını belirten, İlker Aycı, "Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz ama hem de biraz hüzünlüyüz. Bizlere ve taşıdığımız milyonlarca yolcuya, yüzbinlerce çalışana ev sahipliği yapmış, onların anılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini, her şeyi birlikte yaşadıkları Türkiye'mizin en büyük havalimanından dünyanın en büyük havalimanına, havacılık göçünü başlatmak üzereyiz" dedi.

İlker Aycı, "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız, uluslararası danışmanlarla, yerel otoriterle ve tüm kurum ve kuruluşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte, bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye artık büyük kısmı kaldı" diye konuştu. "BİR YERDEN SONRA ARTIK BU KAPASİTE BİZİ KALDIRMAZ HALE GELMİŞTİ"

1912'de Türk havacılığının temellerinin atıldığı Atatürk Havalimanı'nda ilk sivil uçuşun İstanbul-Ankara arasında 1933 yılında gerçekleştiğini aktaran Aycı, daha sonra 1947'deki Atina uçuşu ile de uluslararası ilk uçuşun yapıldığını hatırlatarak, "1950'li yıllardaki o adımlardan, sonra 1980'lerde başka adımlar atıldı. 1983 yılında Kargo Terminaliyle geliştirilen sivil havacılığımız kargo bakımından da yurdumuzun en önemli merkezi haline Türk sivil havacılığında gelmişti.1990 yılların başında atılan adımlar ve yine 2000 yılında özellikle uluslararası terminalimizin geliştirilmesiyle birlikte Türk sivil havacılığında çok daha farklı, anlamlı bir süreç başlamış oldu. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi 65-70 milyonlara dayanmıştı. Yine de bize yetmez olmuştu. Saatlik uçuş kapasitesini artırmak üzere hava kontrol kulesiyle birlikte yapılan çalışmalar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün ve Devlet Hava Meydanlarımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla, kapasite giderek artırılmıştı. Ama bir yerden sonra artık bu kapasite bizi kaldırmaz hale gelmişti. Özellikle yaz ve yüksek sezon yoğunlukları bizi zorlamaya başlamıştı. Çalışanlar üzerine ağır bir yük bindirmeye, yolcularımız için de zor anların yaşanmasına sebep olmuştu." ifadelerini kullandı.

"45 SAATLİK SÜRE İÇERİSİNDE BİZ BU TAŞINMAYI TAMAMLAYACAĞIZ"

İlker Aycı, "45 saat içinde tamamlanacak taşınmaya ilişkin bilgiler verdik. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. 5 Nisan'la başlayacak süreç, gece saat 03.00'te başlayacak büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde biz bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız" dedi. "TAŞINMAYLA İLGİLİ OLARAK BASIN EKSPRES YOLU EN KRİTİK ATAR DAMARI OLUŞTURUYOR"

Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Yani herhangi bir biçimde taşınma sırasında taşınmayı akamete uğratacak herhangi bir aracımızda herhangi bir arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kurduk. Bu da ortalama 4 kilometre içerisinde her olaya müdahale şansını bize verdi. Süreçteki akamete uğramalara karşı da planlarımızı hazırladık. Emniyet, Valilik ve İBB mensubu arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi desteklediler. Bu taşınmayla ilgili olarak Basın Ekspres yolu en kritik atar damarı oluşturuyor. Taşınma sırasında havuzlu kavşaktan başlamak suretiyle Basın Ekspres yolunun kapatılması mümkün olacak. Bu sayede biz de taşınmayı en süratli şekilde gerçekleştireceğiz."

"BASIN EKSPRES YOLUNA ALTERNATİF YOLLARI KULLANIN"

Bu hafta sonu 2 tane uluslararası fuarın ve Açık Öğretim Lisesi'nin sınavları olacağını belirten Aycı, "Bunlar da dikkate alınarak alternatif yolların beslenmesiyle ilgili planlar da hazırlandı. Özellikle gerek bu fuarlara gelecek olan ziyaretçiler, fuar mensupları ve aynı şekilde açık öğretim lisesine sınavlarına girecek kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları o güne bırakmadan öğrenin, güzergahları çalışın. İşiniz akamete uğramasın. Biz hiç kimsenin İstanbul'umuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular bu süreç içerisinde Basın Ekspres yolunun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın." şeklinde konuştu. "ATATÜRK HAVALİMANI'NIN BİZE VERDİKLERİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuşu başkent Ankara'ya yapacaklarını anlatan Aycı, "Atatürk Havalimanı'ndan son uçuşu Singapur'a yapacağız. Singapur uçuşuyla birlikte buradaki uçuşlarımızı tamamlamış olacağız. Sivil Havacılık macerası 80 yılı aşkın hizmet etmiş uluslararası Yeşilköy ve Atatürk havalimanları adını alan havalimanımız misyonunu görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla veda ediyor. THY'nin 86 yılına bastığı bu senemize Atatürk Havalimanı'nın bize verdiklerini hiç unutmayacağız. Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız." şeklinde konuştu.

"YENİ DESTİNASYONLARI İSTANBUL'A VE THY'YE KAZANDIRACAĞIZ"

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye turizmine, ziyaretçi sayısına ve dünyada kargo taşımacılığında mal ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasında çok büyük bir misyonu olacağını vurgulayan Aycı, "Transit yolcunun en önemli rotası İstanbul'umuz olacak. Yeni geniş gövde uçaklarımızla daha da büyüyecek filomuzla, yeni havalimanında yeni destinasyonlara da beraberinde uçacağız. Ülkemize uçamayan bazı ülkeler ve bazı hava yollarıyla anlaşmalarımızı tazeleyip bizim onlara onların da bize uçmalarını sağlayıp, yeni destinasyonları İstanbul'a ve Türk Hava Yollarımıza kazandıracağız. İstanbul'a uçacaklar arasında Çin'den de gelen havayolları var. Japonların havayollarını da bekliyoruz" dedi. "İSTANBUL HAVALİMANI YENİ YUVA OLACAK"

"İstanbul Havalimanı kalitesiyle hizmet kalitesini sağlayacak yeni yuva olacaktır" diyen İlker Aycı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de heyecanla bekliyoruz. 1 sene içerisinde tamamlanacak olan 3'üncü pistte geldiğinde çok daha farklı, çok daha ciddi anlamda iniş kalkışlarıyla hizmet kapasitesi yakaladığımız bir yere dönüşecektir. 2 pistiyle kapasite anlamında buradan yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlıyor olacağız. Birlikte yeni hikayeleri yaşamak ve yaşatmak üzere sizleri İstanbul Havalimanımıza bekliyoruz."

SORULARI YANITLADI

İlker Aycı konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Taşınmanın maliyeti sorulan Aycı, "Müsaade ederseniz rakam açıklamayım. Çünkü halka açığız. Çok net bir rakam söylemem doğru olmaz. Belli kısımlarını elbette paylaşacağız. Kamuoyunun merak ettiği kısımları da aydınlatacağız. Halka açık şirket olmanın bize verdiği sorumlulukla şu anda cevaplayamayacağım. Yaptığımız planlarla, son derece efektif, verimli, Türkiye'deki mevcut şartlarla yapılabilecek olan, bize en uygun planları hazırlamış bulunuyoruz" dedi.

Taşınma planlamasının bu gece 686 tırdan oluştuğu belirtilirken, 700 THY aracının da eşlik edeceği, 1386 araçlık bir organizasyon planlandığı kaydedildi. Öte yandan konuşmasının ardından İlker Aycı, THY Teknik çalışanları ve basın mensuplarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü Dökümü

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-İlker Aycı'nın konuşması

-Basın mensupları

-Soruların yanıtlanması

-Fotoğraf çekimi

-Genel ve detaylar

04.04.2019 - 14.02 Haber Kodu : 190404104 6- JANDARMADAN HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarını havadan denetledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, hatalı sollama yapmak gibi kural ihlallerinin önlenmesi ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının belirlenmesi amacıyla Şile yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Jandarmaya ait S-70 Sikorsky helikopteri de destek verdi. Trafikte kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek karayolunda denetim yapan ekiplere bildirildi.

HAFRİYAT KAMYONLARI DA DENETLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak projeyle İstanbul'da bulunan hafriyat kamyonları özel bir yazılımla denetleniyor. Tablete yüklenen yazılım sayesinde hafriyat kamyonlarına ait bilgiler, güzergah bilgileri daha önce takip ettiği güzergahların geriye dönük iz kayıtları görülerek yasaklanan bölgelere yapılan döküm yapan hafriyat kamyonları anında belirleniyor.

Trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi. Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Helikopterin görüntüsü

-Helikopterin kalkışı

-Helikopterin kokpitinden görüntü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Boğazdan görüntü

-Şile yolu ve çevre yollarından görüntü

-Özel yazılım yüklenen tabletten görüntü

-Karada denetim yapan Jandarma ekipleri

-Hafriyat kamyonlarından görüntü

-Havadan İstanbul manzarası

-Helikopterin inişi

-Genel ve detaylar

04.04.2019 - 12.35 Haber Kodu : 190404080 ==================================== 7- DOLMABAHÇE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ OYUNU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta bir grup patenli gencin, tutunmak istediği otomobilin sürücüsü direksiyonu gençlerin üstüne kırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler daha sonra bir cipe tutunup yolculuk yaparak tehlikeli oyunlarına devam ettiler.

Beşiktaş Dolmabahçe'de Vodafone Park'ın yanından geçen Kadırgalar caddesinin köşesinde bekleyip gelen araçlara tutunup yolculuk eden genç patenciler hem kendileri hem de sürücüler için tehlikeye yol açtı. Patenciler önce caddenin köşesinde motosiklete tutunmak istedi. Motosiklet sürücüsü durmayıp gençlerin tehlikeli isteğini karşılıksız bıraktı. KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİLER

Daha sonra yoldan geçen bir otomobile tutunan gençler, otomobil sürücüsünün direksiyonu patencilerin üzerine kırmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Büyük tehlike atlatan patenciler atlattıkları olaydan ders almadı. Bir genç yine aynı noktadan geçen bir taksiye tutunarak pateniyle ilerledi. Altı genç durdurdukları bir cipe tutundu. Cip sürücüsü de patencilerin bu tehlikeli yolculuğuna ortak oldu. Yaklaşık 50 kilometre hızla giden cipe tutunarak ilerleyen geçler yol ortasında tek tek aracı bırakarak ilerledi. Hem kendilerini hem de diğer sürücüleri büyük tehlikeye atan patenciler bu oyunlarının ardından ters yönde ilerleyerek gözden kayboldu.