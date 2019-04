DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

PETROL ÜRETİMİ Siirt ve Diyarbakır'da petrol keşiflerine son durumun sorulması üzerine Bakan Dönmez, "Diyarbakır ve Siirt'te 3 tane yeni keşif yaptık, petrol keşfi. O 3 petrol keşfinde de şu anda günlük ortalama 1650 varil petrol üretimimiz var. Hidrolik çatlatmayla üretim sağladık. Hidrolik çatlatmayla bu yıl içerisinde 4 tane kuyu daha planlıyoruz. Bir tanesi Trakya'da olacak. 3 tanesi de Güneydoğu'da olacak. ABD'nin geliştirdiği bir teknoloji onlar adeta üretimini katladılar, ihraç eder hale geldiler doğalgazı ve petrolü. Aynı tekniği biz de Türkiye'de kullanmaya başlıyoruz. Özel sektörden de bu tekniği kullananlar var. Böylece üretim artışı sağlanacak. Burada her alanda, her sahada bu teknoloji kullanılmıyor. Klasik yöntemle alınabilecek yerlerde yine klasik sondaj ve üretim yapacağız. Zorlandığımız yerlerde bu çatlatma yöntemiyle teknolojiyi kullanmış olacağız. Ben ümitliyim, üretimde bir artış sağlayacağız. Şu anda zaten Türkiye Petrolleri 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz günlük üretimde 50 bin varilin üzerine çıkmak." dedi.

SOKAK SOKAK GEZİP FİLMLERİNİN AFİŞLERİNİ KENDİLERİ ASTILAR Filmin gösterime girmesiyle birlikte, ekibin toplanarak afiş çalışmasını da bizzat kendileri tarafından yapıldığını anlatan genç yönetmen, "Yani bu çok keyifli bir süreçti bizim için. Her şeyin içinde olmak, sonuna kadar emek vermek... Çünkü bir inancımız var, bir isteğimiz var. Afişleme sürecinde, hiç kimsenin afişinin üstüne afiş yapıştırmamayı kendimize misyon edinmiştik. Bugün gezdiğimizde hemen hemen bütün afişlerimizin üstünün kaplandığını gördük. Burada bizim derdimizle çelişen bir nokta var, toplumun bazı kesimlerinde. Birbirimizin emeklerine daha fazla saygı göstermeliyiz." diye konuştu.

Törenin açılış konuşmasını, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı ile beraber Sabancı Üniversitesi'ni tasarlarken fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, iyi eğitimli, önyargılarından arınmış, dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Bu bireylerin insanlığa, bilime, topluma, ülkemize fayda sağlayan, yaşama artı değer katan insanlar olacağına her zaman inandıklarını söyledi. "Bugün dünyanın her noktasında bulunan, başarılarıyla öne çıkan mezunlarımıza baktığımızda, bu hedeflerimiz doğrultusunda doğru yolda olduğumuzu görmek beni memnun ediyor mutlaka Sakıp Bey'i de mutlu ederdi." diyerek devam etti. Sakıp Sabancı'nın toplumun her alanda gelişmesi gerektiğine inandığına ve sosyal bilimlerinde bu konuda katkısını çok önemsediğine dikkat çeken Güler Sabancı, "Dünyanın içinden geçtiği küresel karmaşalara bakarak, dönemi anlama ihtiyacımız arttıkça ve buna bağlı olarak da sosyal bilimlere verilen önem arttıkça onun ne kadar 'ileri görüşlü' olduğunu bir kez daha anlıyoruz." dedi. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın uluslararası nitelikli ve sosyal bilimler içerikli çalışmalara verdiği önemi gösteren ve 'daima en iyilerle işbirliği yapın' tavsiyesine uygun olarak Columbia Üniversitesi'nde çok anlamlı bir yapı ortaya çıktığını söyledi. 'Sakıp Bey'in ismini Columbia Üniversitesi'nde tam da onun istediği şekilde yaşatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.