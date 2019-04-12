DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 1- İSTANBUL'DA TBMM CHP GRUBU İSTİŞARE TOPLANTISI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında

TBMM CHP Grubu İstişare Toplantısı İstanbul'da yapılıyor.

Maltepe'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya katılmak için Kılıçdaroğlu saat 14.45 sıralarında buraya geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katılıyor.

Toplantının ana gündeminin İstanbul seçimleri ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın alabileceği kararlar olduğu öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantının ardından, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yapacak. Görüntü Dökümü:

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- Kılıçdaroğlu'nun gelişi

- İmamoğlu'nun gelişi

- Detaylar

12.04.2019 -14.48 Haber Kodu : 190412112 ======================= (ek görüntüyle)

2-TUZLA'DA TERSANEDE VİNÇİN DEVRİLME ANI KAMERADA (2) Haber: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Tuzla'da bir tersanede vinç devrildi.

Tuzla'da bulunan tersanede çalışma yapıldığı sırada vinç devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedilirken ilk belirlemeye göre ölen yada yaralanan olmadı. Olay sırasında işçilerin büyük bölümünün öğle yemeğinde olduğu kaydedildi. Olay sırasında tersanede panik yaşandığı öğrenildi. Vinçin denize devrilme anı bir çalışanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Vinçin devrilme anı

-Tersaneden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

12.04.2019 -13.08 Haber Kodu : 190412086

12.04.2019 - 13.24 Haber Kodu : 190412090

12.04.2019 -13.43 Haber Kodu : 190412097 ========================================= 3-TEM'DE MAKAS ATAN SÜRÜCÜ POLİSE YAKALANDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu'nda hız yapıp, makas atan bir sürücü polise yakalandı. Hatasını kabul eden sürücü trafik polisleriyle ilginç diyaloglara girdi. Trafik polisinin alkol testi yapmak istediği sürücü, "Lütfen dersen üflerim" dedi. Polisin "Lütfen üfler misin?" dediği sürücü daha sonra alkol metreye üfledi.

TEM Otoyolunda hız yapan ve makas atarak ilerleyen Cem Ö. sivil bir polis tarafından Seyrantepe mevkiinde durduruldu. Kendisini durduran polise zorluk çıkaran ve tutarsız davranışlarda bulunan sürücü için olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. "ARACIMI HIZLI KULLANDIM, MAKAS ATTIM"

Sağlık ekipleri tarafından tansiyonu ölçülen Cem Ö. basın mensuplarına "Ben trafikte aracımı biraz hızlı kullandım, makas attım. Sonra önüme bir araç geldi önümde durdu. Beni aracımdan indirmeye çalıştılar aramızda bir arbede oldu" diye konuştu.

"LÜTFEN DERSEN ÜFLERİM"

Cem Ö. kendisini durduran kişilerin cüzdanını ve aracındaki eşyalarını alıp kaçtıklarını iddia etti. Polis, tavırlarından şüphelendiği Cem Ö.'ye alkol testi yapmak istedi. Bir trafik polisinin alkol metre uzatarak "üfle bakalım" dediği Cem Ö. uzun süre polise boş boş baktı. Trafik polisi Cem Ö.'ye "Üflemezsen 2 bin lira cezası var" deyince Cem Ö. bir süre daha durduktan sonra polise, "Lütfen dersen üflerim" dedi. Polisin "Lütfen üfler misin?" dediği Cem Ö. daha sonra alkol metreye üfledi. Test sonucunda Cem Ö.'nün alkol kullanmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri tarafından aracı aranan Cem Ö.'ye trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesildi. Görüntü dökümü

-Yerde oturan Cem Ö.

-Sağlık ekiplerinin Cem Ö.'ye müdahalesi

-Cem Ö. ile röportaj

-Polisin Cem Ö.'ye alkol testi yapmak istemesi

-Cem Ö. ve trafik polisi arasında geçen ilginç diyaloglar

-Cem Ö.'nün alkol metreye üflemesi

-Genel ve detay görüntüler

12.04.2019 -15.17 Haber Kodu : 190412115 =================================================

(ek görüntüyle)

4-ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Haber: Cengiz ÇOBAN - Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Üsküdar'da bir otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne doğru ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Motor kısmında dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü hemen aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle trafik aksadı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Yanan aracının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Görüntü Dökümü

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-Aracın alev alev yanması (cep telefonu) AKTÜEL

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Araç sürücüsünden görüntü

-Sürücü ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

12.04.2019 -12.33 Haber Kodu : 190412074

12.04.2019 - 12.34 Haber Kodu : 190412075 ====================================================== 5-RESTORANDA ÖĞRENCİLERİ SOYUP DARP EDEN POLİS HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - Bakırköy'de 6 ay önce bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen tutuklu polis memuru C.D.A. (29) hakim karşısına çıkt SANIK: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya savunmasını yapan tutuklu sanık C.D.A, olay günü daha önce amcasının oğluna uyuşturucu madde satışı yapıldığı için şüphelendiği K.K.A'yı görevi kapsamında takip ettiğini söyledi. C.D.A. "Olay gecesi görevden çıkmıştım, tesadüfen K.K.A'yı ve yanında bulunan olay gecesi tanıdığım E.C.B. ve T.T.B. ile bir restoranda otururken gördüm.İş yeri sahibi ile konuşarak polis kimlik kartımı gösterdim, daha önceden takip ettiğim şüphelinin içeride olduğunu söyledim. İşyeri sahibine uygun bir yer göstermesini istedim. K.K.A.'ya yeğenime uyuşturucu sattığını, uyuşturucu maddeleri sakladığını söyleyince inkar etti. Ben de yeğenime uyuşturucu madde satılmasının etkisi altında kendime hakim olamayıp bir kaç defa K.K.A.'ya vurdum. Müşteki E.C.B.'de bana yönelince refleks olarak ona da bir kaç tokat attım. 'Soyunun' deyince telaş yapan müştekiler K.K.A., E.C.B., T.T.B. iç çamaşırları üstlerinde kalacak şekilde hızlıca soyundular. Ben bu talimatı K.K.A.'ya verdiysem de diğerleri de üstlerine alınmışlar. Bu arada K.K.A. uyuşturucu maddeyi bana verdi. Kendisine nasihat edip uyuştucuu maddeyi sattıranların isimlerini vermesini istedim, ancak vermedi. Diğer E.C.B ve T.T.B.'nin üzerinde uyuşturucu madde bulamadım. K.K.A.'dan elde ettiğim uyuşturucu maddeyi yolun ortasına attım. Ben K.K.A'dan zorla tehdit ederek korkutarak para almış değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"SANIK POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Şikayetçi K.K.A. da uyuşturucu madde satmadığını ancak kullandığını söyleyerek, "Olay gecesi arkadaşlarımla yemek yediğimiz masanın yanına gelen sanık polis kimliğini gösterdi. Benim ve E.C.B.'nin yakalarından tutup, 'Uyuşturucu madde bulunduruyorsunuz!' diyerek bizi merdivenlere doğru götürdü. Hal ve hareketlerinden ve ağız kokusundan alkollü olduğunu anladım. Merdivenden indirirken beni dövmeye başladı. Uyuşturucu maddeyi sanığa verdim. Bu defa da 'Hepiniz soyunun lan!' dedi. Çamaşırımız kalacak şekilde soyunduk. Cüzdanlarımızı alıp karıştırdı. Kimliklerimizin fotoğrafını çekti. Sanıkla dışarı çıktığımızda, 'Tamam seni bırakıyorum, ama parayı bana vereceksin' dedi. Korku ve baskı altında olduğum için 500 TL'yi ona verdim. Şikayetçiyim" dedi. Müşteki E.C.B. de kendisini döven ve kıyafetlerini çıkarmasını isteyen, sanık polis memurundan şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki T.T.B. de "Hasta olduğumu üzerimde madde olmadığını kendisinin de üzerimi arayabileceğini söylememe rağmen 'Soyunun lan' şeklinde bağırarak iradem dışında soyunmamı sağlayan sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

AVUKAT TAHLİYE TALEP ETTİ

Sanık avukatı ise, "Huzurda bulunan sanık asaleti dahi onaylanmamış acemi polis memurudur. Görevini yaparken maksadı aşmış, müştekilerin bir kısmına şiddet uygulamıştır. Yağma suçuna ilişkin dosyada delil bulunmamaktadır. Bu sebeple tahliyesini talep ederiz" dedi. "SANIĞIN ALINAN KAN ÖRNEĞİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMUŞTUR"

Söz alan müştekilerin avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek "Sanığın alınan kan örneğinde uyuşturucu madde bulunmuştur" dedi. Duruşma savcısının sorusu üzerine sanık C.D.A., "Kuzenim Tayfun ile aynı odada kaldığımda sigara içmişti. İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Bu şekilde kanımda uyuşturucu madde çıkmıştır" diye cevap verdi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. İDDİANAME

İddianamede polis memuru şüpheli C.D.A.'nın "Başkasını bir malı teslimi veya alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma","Basit yaralama", "Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme", "Suçu bildirmeme" ve "Eziyet etme" suçlarından 13 yıldan 34 yıla kadar hapsi isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv

12.04.2019 -13.07 Haber Kodu : 190412085 =============================================== 6-İSTANBUL'A YENİ TAKSİ DOLMUŞ HATLARI GELDİ Gökhan ARTAN /İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçtiğimiz ay kabul edilen yeni hatlar ise Kadıköy-Beykoz, Suadiye-Ataşehir, Kartal Metro Durağı- Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü arasında oldu. Yeni hatların fiyatları da belli oldu. Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Beykoz'da ikamet eden bölge halkının Kadıköy merkezde bulunan sağlık tesisleri, sosyo kültürel mekanlar, ticari fonksiyonlar gibi alanlara erişiminin alternatif toplu ulaşımla da sağlanması amacıyla Beykoz-Kadıköy arasında yeni bir taksi dolmuş hattı teklifini kabul etti.

Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattının detayları

İlk durak: Kadıköy Rıhdım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi(1 araç)

Ara durak:Çayır Caddesi-Azadaler Sokak Kesişimi(2 araç)

Son Durak:Beykoz Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak kesişimi(2 araç)

Araç sayısı: 10 araç

Ücret:8 TL

Hattın gidiş güzergahı:Kadıköy Rıhtım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi-Orgeneral Şahap Gürler Caddesi- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi-Nuh Kuyusu Caddesi-Mahir iz Caddesi-Aka Gunduz Sokak-Kısıklı Caddesi-Oymacı Sokak-Burhaniye Abdullahağa Caddesi-Beybostanı Sokak--Yahboyu Caddesi- Çengelköy Caddesi-Kuleli Caddesi-Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi-Kandilli Göksu Caddesi-Küçüksu Caddesi-Sadri Alışık Caddesi-Çamldere Sokak-Cuma Yolu Caddesi-Körfez Caddesi-Barış Manço Caddesi-Halıde Edip Adıvar Caddesi- Piri Reis Caddesi-Çubuklu Caddesi-Şehit Ersin Güner Caddesi-Barbaros Caddesi-Saip Molla Caddesi-Kelle İbrahim Caddesi-Fevzi Paşa Caddesi-Ahmet Mithat Caddesi-Çayır Caddesi-Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak Kesişimi

Suadiye-Ataşehir taksi dolmuş hattı

Ataşehir ve Kadıköy ilçesi Suadiye semtinde yaşayan bölge halkının Kadıköy-Kartal Tavşantepe Metrosunun Yenisahra istasyonuna, Bağdat Caddesi'ne, Ataşehir Diş Hastanesi'ne, sosyo kültürel tesislere, D-100 karayoluna, sahile ve Ülker Spor Arena ile söz konusu bölgelerde yer alan merkezlere hızlı şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yeni taksi dolmuş hattı planlandı. 8 aracın faaliyet göstereceği hatın ücreti ise 4,25 TL olarak belirlendi.

Hat adı: D68 Suadiye-Ataşehir taksi dolmuş hattı

İlk durak:Suadiye/Plaj Yolu(İspark Otoparkı)-3 araç

Son durak:Ataşehir/Emekevler Peron alanı-3 araç

Hattın gidiş güzergahı:Plaj Yolu Sokak-Bağdat Caddesi-Ethem Efendi Caddesi-Alt Geçit-İnönü Caddesi- Atatürk Caddesi- Kireçhaneler Sokak-Mengi Sokak-Cebesoy Sokak-Güzide Sokak-Alt Geçit- Yavuz Selim Caddesi-Venüs Sokak-Kazım Karabekir Caddesi-Sütçü Yolu Caddesi-Halk Caddesi-Ihlamur Bulvarı-Ataşehir Bulvarı-Fatih Sultan Mehmet Sokak-Fazıl Paşa Sokak-Atapark Caddesi-Emekevler Peron Alanı