DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- ERDOĞAN: SEÇİMLERDE BAŞLAYAN İŞ BİRLİĞİ, HIZLI HAYATIN TÜM ALANLARINA YAYILIYOR Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçimlerde başlayan iş birliği öyle anlaşılıyor ki hızlı hayatın tüm alanlarına yayılıyor. Rabbimden bu tür yanlış yollara sapanların akıllarını ve gönüllerini aydınlatmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'ndeki törene AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

İmam hatip okullarının sürecini anlatan Erdoğan, "Sonuçta ortaya bir imam hatip markası çıkmıştır. Yani bunu söylerken imam hatip okullarını bir kenara, fen liselerini, diğer meslek liselerini bir kenara, böyle bir ayrım yapmak için söylemiyorum. Bunu sadece ve sadece nasıl ki Galatasaray Lisesi'nden mezun olan biri Galatasaray Lisesi'nin marka olarak önemini ortaya koymaya çalışıyorsa Kabataş'tan mezun olan ortaya koymaya çalışıyorsa ben de tabii ki bir imam hatipli olarak bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Zaten bulunduğum makam mevki böyle bir ayrımı yapmaya beni asla tecviz edemez, böyle bir ayrımı yapamam. Benim için imam hatip okuyan da evladımdır, Galatasaray Lisesi'nde, Kabataş'ta okuyan da evladımdır, tüm anadolu, fen lisesinde okuyan da evladımdır. Bu zaten aldığımız terbiyenin de gereğidir" diye konuştu.

"BU HESABI KALK BİR KANUNİ'YE, FATİH'E SORSANA?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ana muhalefetin başındaki zat nasıl olduysa bir kere külliyeye geldi. Sayın Bahçeli'de beraberinde. Konuşurken İmam Hatip okullarında hangi derslerin dahi okutulduğunu bilmiyor. İmam hatip okullarında sadece, Arapça, fıkıh, hadis falan var zannediyor. 'Bilir misin imam hatip okullarında tarih, coğrafya bunun yanında felsefe, matematik, fizik kimya okutulduğunu' dedim. Saf saf duruyor. Neymiş, Kadıköy'de 5-6 tane imam hatip okulu fazla, derdi bu. Şimdi birisi de çıkmış diyor ya Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var. Nereden, nereye? Bu hesabı kalk bir Kanuni'ye, Fatih'e sorsana?" dedi. "İMAM HATİPLERE SALDIRANLAR MİLLETİMİZİN KÖKLERİNİ KURUTMAK İSTİYORLAR"

Erdoğan, "Bir ağacı ne kadar budarsanız budayın, kökleri sağlam kaldığı sürece gelişmeye, büyümeye devam eder. Ağacı yok etmenin en etkili yolu köklerini kurutmaktır. İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmak istiyorlar. Çünkü bu okullar, tüm eksiklerine, tüm aldıkları yaralarına rağmen milletimizin kökleriyle gövdesi arasındaki bağı temsil ediyorlar. Bir ara öğrenci sayısı 600 bine çıktı. Budadılar budadılar 60 bine indi. Hamdolsun şu anda 1 milyon 300 bin civarında bir öğrenci potansiyeline sahip hale geldik. Niteliği de artırmak , bunun üzerine yüklenmek lazım. Ama bakıyorsunuz buralardan mezun olduğu halde 'bu kadar imam hatibe ne gerek var' diyen zavallılar da var" diye konuştu.

"EN UFAK BİR SAVRULMADA MERKEZİ BIRAKIP BAŞKA YERLERE KAÇMAYACAK"

"İmam hatipli olmak demek, dava adamı olmak demek veya buna talip olmak demektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle önce kendi nefsinden başlayarak, ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, çevresine ve nihayet tüm aleme uzanan bir sinsile içinde nerede durduğunun farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Çok önemli. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde, seçimlerden sonra Allah selamet versin, hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar, bunlar... Herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak değil. Böyle olur mu? Şayet davamızı yaşamıysak, bu yöndeki gayretlerin neticeye ulaşması mümkün değildir" şeklinde konuştu. "6 OKA, 7. BİR OK İLAVE ETMEK SURETİYLE, ORADAN BİR ŞEYLER KAPANLAR"

Erdoğan, "ÖNDER gibi kuruluşların ikliminde sahip olduğumuz değerleri yaşarsak millete ve ümmete hayırlı insanlar haline geliriz. Aksi takdirde ülkemizde ve dünyada milyonlarca örneğini gördüğümüz, söyledikleriyle, yaşadıkları bir olmayan güruhun içinde kaybolur gideriz. Son dönemde bu konuda kendi içimizde de bir takım zafiyetler yaşadığımızı görüyorum. Hem okuma ve öğrenme, hem de okuduklarımızla amel etme konusunda çok daha sıkı bir uygulamanın içine girmemiz gerekiyor. Bu konuda diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ÖNDER'e de çok önemli görevler düşüyor. Sizlere güveniyorum, inşallah el birliği ile medeniyet davamızı imam hatiplilerin öncülüğünde zirveye ulaştıracağız. Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken, bambaşka mecralara yönelenler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış durumdaki, cumhuriyet döneminde ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Büyük Çamlıca Camii için dahi gereksiz diyecek bir yere gelmiştir. Biz hayatımız boyunca siyasi rekabetle kadim davamız boyunca verdiğimiz mücadeleyi hep birbirinden ayrı tuttuk. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğü gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta, şu Fatih sınırları içerisinde 400'e yakın mescit kapatılmıştır. Kim? Bu malum CHP tarafından. Bunların bir kısmını biz yeniden inşa ve ihyaya başladık. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Ama bunları kalkıp da 6 oka, 7. bir ok ilave etmek suretiyle, oradan bir şeyler kapanlar bunu söylemeye gayret ederse, kusura bakmasınlar her halde milletim onlara da gereken dersi, gerektiği yerde verecek" dedi.

"SEÇİMLERDE BAŞLAYAN İŞ BİRLİĞİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günlük siyasette farklı düşünmek, farklı davranmak, hatta seçimlerde farklı saflarda yer almak bir yere kadar anlaşılabilir bir durumdur. Ama Büyük Çamlıca Camii başta olmak üzere, doğrudan medeniyetimizin sembolleri üzerinden ortaya konan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz. Bu şekilde davrananların tek parti döneminde beri mücadele ettiğimiz zihniyetle aynı kulvara girdikleri anlaşılıyor. Seçimlerde başlayan iş birliği öyle anlaşılıyor ki hızlı hayatın tüm alanlarına yayılıyor. Rabbimden bu tür yanlış yollara sapanların akıllarını ve gönüllerini aydınlatmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın açıklamaları

- Detaylar ============================ 2- ÇAMLICA CAMİİ'NDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLER Görüntü Dökümü:

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-Havadan ve ilk cumadan arşiv görüntüleri ================================ 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAYATİ YAZICI'NIN BABASININ CENAZESİNE KATILDI (1) - Binali Yıldırım da cenaze töreninde yer aldı

Haber: Çağatay KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın babası Mustafa Yazıcı'nın cenaze törenine katıldı. Eyüpsultan Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Detaylar ========================= 4- MEVLÜT UYSAL : KENDİMİZİ TEKRAR DÖNÜP DEĞERLENDİRME ADINA BİR MİLAT OLMALI Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler" dedi.

Mevlüt Uysal, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Seçimlere değinen Uysal, "Yaklaşık 1,5 yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma. O tartışma yine şahsımın aday olduğu Büyükçekmece'yle ilgili düğümlendi. İnşallah hayırlı olur. Özellikle ÖNDER genel kurulu, herhalde bu son günlerde yaptığınız bu tartışma da bir örnek olmalı. Kendimizi tekrar dönüp değerlendirme adına bir milat olmalı. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler. İnşallah bunlar bize tekrar dönüp değerlendirme adına bir vesile olur diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın açıklaması =================== 5- DARÜLACEZE'NİN YENİ YERLEŞKESİ ARNAVUTKÖY'E YAPILACAK Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Darülaceze'nin yeni yerleşkesinin Arnavutköy'de yapılacağı açıklandı.

Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci katıldı. "PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne yazık ki bir dönem Abdülhamid'in ismi Darülaceze'den silinmek istendi. Yaptığı hizmetler unutulmak istendi. Darülaceze'den söz eden gazete yazılarında Abdülhamid'in adı anılmadan dönemin padişahı denilerek geçildi. Ama bugün ne mutlu ki basın mensuplarımız o günün aksine buraya sahip çıkıyorlar. Sosyal Hizmet Şehri projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yeni bir değer olarak insanlığa hizmet sunacaktır inşallah. Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat alanında 5 kat daha fazla. Dolayısıyla çevreci bir merkezde olacak burası. Yatay mimarisiyle yaşanabilir alanları ile çocuk merkeziyle, kütüphanesiyle, kuş evleriyle örnek bir şehir olarak devam edecek" dedi.

"YENİ YAPACAĞIMIZ YERLEŞKE DE TEK VE EN GÜÇLÜ YERLEŞKE OLACAKTIR"

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, "Yanımızda dev bir kütleyi görüyorsunuz, bu nasıl şehircilik diyesiniz geliyor. İşte orası Perpa. Oralar Darülaceze'nin vakfiyesi içinde bulunan yerlerdi. Ancak oralar Darülaceze'den koparılmıştır, gasp edilmiştir. Bunları da unutmamak lazım. Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamanlardan beri Darülaceze'ye gelmiştir ve bizi de beraberinde getirmiştir. Öyle bir gönül bağı olduğu için, bu görev bana tevdi edildiğinde severek kabul ettik. 21. yüzyılda Darülaceze projesi inşallah Arnavutköy'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya çok iddialı proje konulmuş oldu. Yaşlı bakım hizmetleri dünyada gelişmiş ülkelerde ticarileştirilmiş bir alan. Bizim ülkemizde, bu alan kendi geleneğimizle anlamlı bir şekilde bağlantılandırılarak bir vakıf hizmeti halinde devam ediyor. Bu çok anlamlı. Onun için Darülaceze'ye tek diyebiliyoruz. Yeni yapacağımız yerleşke de tek ve en güçlü yerleşke olacaktır" diye konuştu.

"MAĞDUR VE MAZLUMSA ALIYORUZ"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Dünyada ebebiyen yaşamak istiyorsanız işte bu tip eserlerinizin olması lazım. Bu eserler şöhretle, makamla ölçülecek bir şey değildir. Darülaceze sadece Türkiye'nin, Türk milletinin değil bütün insanlığın ortak değeridir. Kapıya gelene biz ideolojisini sormuyoruz, ırkını, milliyetini, cinsiyetini sormuyoruz. Mağdur ve mazlumsa alıyoruz. Ülke olarak hep mağdur ve mazlumlara hep kucak açmışız. Birileri duvar örerken, tel çekerken biz 3 milyon 4 milyon Suriyeliyi, Iraklıyı almışız" dedi.

Proje tanıtım toplantısı toplu olarak fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi. Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlardan detay görüntü

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Hamza Cebeci'nin konuşması

-Selçuk'un açıklamaları

-Ödül verilmesi

-Toplu fotoğraf çektirilmesi

-Detaylar ========================== 6- BAKIRKÖY'DE SURİYELİ, AFGANI ÖLDÜRDÜ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL ,(DHA)

Bakırköy sahilinde Afganistan uyruklu bir kişi, Suriyeli kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Bakırköy sahilinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Noor Ahmad Khalnırza (35)'nın yanına aralarında husumet olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Ali Yousseff yaklaştı. 24 yaşındaki Yousseff silahını çekerek ateş etmeye başladı. Khalnırza, kurşunların hedefi olmamak için kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Afganistan uyruklu kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Bu sırada eşini sınava götüren bir polis memuru olayı görerek saldırganı olay yerinden 100 metre ileride kovalamaca sonucu yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yerde kanlar içinde yatan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Khalnırza, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, yakalanan Ali Yousseff'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

İncelemelerden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar ============================= 7- SANAL DÜNYAYA GEÇİŞ MÜMKÜN OLACAK MI? Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - Sanal gerçekçiliğin henüz Ar-Ge aşamasında olduğunu ifade eden BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Güven Çatak, "Şu an hantal bir teknoloji ama çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çünkü çok büyük markalar buna yatırım yaptı. O yüzden hayatımıza illaki girecek" dedi. Yazılım ve donanımdaki teknolojik gelişmeler sayesinde oyun grafikleri her geçen gün daha da gerçek bir hal almaya başladı. Hatta yakın zamanda gerçek görüntülerden ayırt edilemeyeceği bile ifade ediliyor. Öte yandan sanal gerçeklik oyunları gün geçtikçe insan yaşamında daha da yer edinirken teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelecekte şu an için hayal gibi görünen şeylerin gerçeğe dönmesi ihtimalini de düşündürüyor. Örneğin Yapımcı ve Yönetmen Steven Spielberg'in, Ernest Cline'ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan filmi 'Başlat: Ready Player One', sanal gerçeklik oyunlarının gün geçtikçe insan yaşamında edindiği yeri en iyi anlatan filmlerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Film geleceğin dünyasını keşfetme konusunda insanların akıllarına 'Acaba biz de bir gün teknoloji sayesinde sanal dünyaya böyle bir geçiş yaşayabilir miyiz? sorusunu getiriyor.

Bu anlamda sanal gerçekçiliğin henüz Ar-Ge aşamasında olduğunu ancak üzerine çok fazla proje yapıldığını ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Güven Çatak, "Teknolojinin kendisi gelişiyor. Bilindiği üzere şu an hantal bir teknoloji ama çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çünkü çok büyük markalar buna yatırım yaptı. O yüzden hayatımıza illaki girecek. Bundan bir kaçış yok. Bir yandan kaçış yok diyoruz ancak bir yandan da insanlar bu teknolojileri kaçmak için istiyor. Özellikle eğlence sektöründe sizi bulunduğunuz yerden başka bir yere götürmeyi vaat ediyor" dedi. "UZAKTAN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNABİLİR" "Bunun dışında eğitim sektörü anlamında da çok ciddi bir eşitlemeye getirebilir" diyerek sözlerine devam eden Dr. Öğr. Üy. Güven Çatak, "Uzaktan eğitimi çok üst bir noktaya ulaştırabilir. Bu anlamda enteresan bir fırsat eşitliği de sunabilir. Hayatta deneyimleyemeyeceğiniz bir şeyi sanal gerçeklik ile deneyimleyerek, bizzat o lokasyona gidip çok farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Deneyimle öğrenmek çok daha kalıcı oluyor. Sanal gerçekliğin de gücü burada" şeklinde konuştu.