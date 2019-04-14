DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 1-İKTİSATÇI-YAZAR MUSTAFA SÖNMEZ SERBEST BIRAKILDI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece gözaltına alınan Sönmez'in buradaki işlemleri tamamlandı. Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından sorgulanan Sönmez, serbest bırakıldı. ===================================================== 2-(Havadan görüntülerle)

KADIKÖY'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de etkili olan yağış sonrası inşaat alanının yanındaki binanın bahçe duvarı çöktü.

Göztepe Dr. Rıfat Paşa Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın bahçe duvarı, yağış nedeniyle saat 11.00 sıralarında yan taraftaki inşaat alanına devrildi. Bahçe duvarının devrilmesinin ardından otoparkta bulunan otomobilin bir bölümü askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın inşaat alanına düşmemesi için otomobili halatla binaya bağladı. Askıda kalan aracın sürücüsü, "Dolu ile beraber yan tarafın duvarı aşağıya indirdi bizi. Kazdığı yere önlem almaması bizim duvarı aşağıya indirdi. Aracın tekerlekleri yukarıda kaldı. Kurtarıcı bekliyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çöken duvar

-Halat ile bağlanan araç

-Aracın askıda kalması

-Araç sürücüsü ile röp

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Havadan drone görüntüleri

-Genel ve detay

14.04.2019 -12.01 Haber Kodu : 190414064 ======================================================== 3-OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AKSAMALARA NEDEN OLDU Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Havalimanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları ve sis hava trafiğinin aksamasına neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle pilotlar, İstanbul Havalimanı'na bir süre iniş yapamadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçakların yakıt kritiğine girip, iniş için öncelik istediği öğrenildi. Seferlerde ortalama 15 dakikalık rötarlar meydana geldi. Seferler, öğle saatlerinde normale döndü. Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaklar

-Aprondaki uçakların görüntüsü

-Detay görüntüler

14.04.2019 -13.25 Haber Kodu : 190414083

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4-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ *İstinat duvarında güçlendirme çalışması yapan işçiler duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

KÜÇÜKÇEKMECE siteye ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duvarda güçlendirme çalışması yapan işçiler çatırdama seslerini duyarak duvardan uzaklaşırken, bir iş makinesinde hasar meydana geldi.

Olay sabah saatlerinde Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde bulunan sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çökme tehlikesi bulunan ve istinat duvarında güçlendirme çalışması yapan işçiler duvarda çatırdama sesleri duydu. İşçiler çalışmayı sonlandırarak duvardan uzaklaştıkları sırada istinat duvarı kaldırımla birlikte çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda bir iş makinesinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çökmenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşanan olayı anlatan site sakini Hasan Boztaş , "Bizim duvarımız zaten biraz yıkıktı, sonra çökmeye başladı. Sonra tamamen çöktü. Biz evde oturuyorduk. Birden güm diye bir ses geldi. Araçlarımız falan yoktu altında" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Çöken duvardan görüntüler

-Ekiplerden görüntü

-İş makinesinden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Diğer detaylar

14.04.2019 -10.48 Haber Kodu : 190414044

14.04.2019 -11.40 Haber Kodu : 190414058 ================================================== 5-KALP SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ / İSTANBUL,(DHA)

Kalp sağlığına dikkat çekmek için, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kalbin İçin Pedalla Grubu ve Türk Kardiyoloji Derneği tarafından, 'Geleneksel Bisiklet Turu' etkinliği düzenlendi. 'Sağlıklı Nesiller İçin Bisikleti Önemsiyoruz' temasıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen bisiklet turu, Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi önünden Yenikapı Miting Alanı'na kadar sürdü.

Etkinlik öncesi açıklama yapan, Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir, kalp sağlığına karşı farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Dünyada çok ölümlerin olduğu kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla bu tür bisiklet etkinlikleri düzenliyoruz. Ben bir baypaslıyım. Bir baypaslı olarak, insanlara benim gibi olmadan sağlıklarına kavuşmak için hareket kazandırmak istiyoruz. Çünkü çağımızın sıkıntısı hareketsiz yaşantı. Hareketsizliğimize bisikletle bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Cihan Karabel, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyleyerek, "İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bu tarz sosyal hizmetler, sosyal sorumluluklar başlığı altında yapılan çalışmaları çok önemsiyor. Bu anlamda da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak da buraya gelip, Kalbin İçin Pedalla Grubu ile ortak bir aktivite gerçekleştireceğiz. Bundan gayet memnunuz. Sağlık tesislerimizde hizmet verdiğimiz gibi sosyal sorumluluk güden çalışmalara da her daim destek vermeye il sağlık müdürlüğü olarak da çalışacağız" diye konuştu. "78 YILDIR BİSİLET SÜRÜYORUM"

Etkinliğe 84 yaşındaki Ömer Erdoğan'da katıldı. 78 yıldır bisiklet sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Bütün arkadaşlara bol bol spor yapmalarını öneriyorum. Ben 78 seneden beri bisiklet kullanıyorum" ifadelerini kullandı. 58 yaşındaki Gülay Çamursoy ise, "Kalbin için pedalla sürüşü için geldik. Güzel bir sürüş olacağını düşünüyoruz. Sağlığımız açısından. Zaten ben ulaşım aracı olarak da bisiklet kullanıyorum. Herkesin bisiklete binmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Harbiye'de bulunan İstanbul Kongre Merkezi önünden başlayan bisiklet turu Yenikapı Miting Alanı'nda sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şahidin Aydemir açıklama

-Cihan Karabel açıklama

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler =============================================== 6-1 LİTRE BENZİNLE 100 KİLOMETRE YOL GİDEN MOTORLU BİSİKLET İLGİ ÇEKTİ Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da 12 Nisan tarihinde ziyaretçilere kapılarını açan 'UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmanları Fuarı'nda en dikkat çeken ürünlerden biri de benzin motoru takılan bisiklet oldu. Fuarda benzin motorlu bisikleti sergileyen Çakır Aga Motorlu Taşıtlar Genel Müdürü Cem Çakıroğulları'nın verdiği bilgiye göre katlanabilir özelliği de olan bisiklet 1 litre benzin ile 100 kilometre yol gidiyor. Çakıroğulları, bisikletin fiyatının 5 bin lira olduğunu ve yıllık bin adet satış rakamına ulaştıklarını da belirtti.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan 'UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmanları Fuarı'nda yurtiçi ve yurt dışından 100'e yakın bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katıldı. Yeni ürünlerin ve modellerin sergilendiği, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan fuarda birbirinden ilginç tasarımlara sahip bisikletler de yer aldı. O ürünlerden biri de benzin motoru takılan bisiklet oldu.