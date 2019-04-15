DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

1- BİNALİ YILDIRIM: BU SEÇİM BAŞLI BAŞINA MURDAR OLMUŞ BİR SEÇİMDİR -1 Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından partisi tarafından sürdürülen itiraz süreçleriyle ilgili, "Oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var" dedi. "BUNU DA İLK KEZ PAYLAŞIYORUM"

"Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir" ifadelerini kullanan Binali Yıldırım, "Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Bunu da ilk kez paylaşıyorum. Sandıklarda üç pusula yerine iki pusula verildiğini söylüyor insanlar. Yani ilçe belediye başkanı adayına pusulası, belediye meclis adayının pusulası, büyükşehir adayının pusulası verilmiyor bazı sandıklarda. Bu da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur" diye de konuştu.

Yıldırım, "Bu toplantı ile başta İstanbullu hemşerilerimiz olmak üzere halkımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Neden böyle bir toplantı yapmak hasıl oldu? Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin 500 civarında oy farkıyla kazandığını ifade etti. Biz de aynı gece 11'i 25 geçe eldeki bilgilere göre biz kazandığımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

YARGISAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bu seçimleri ikiye ayırmak gerektiğini söyleyen Binali Yıldırım, "Bir tanesi seçim günü yapılan işlemler, idari işlemler. İkincisi de seçim sonrası itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Yargısal süreç şu an itibariyle devam ediyor bildiğiniz gibi. Burada gerek AK Parti, gerek diğer partiler CHP ve MHP çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu. Ben kısa bu itirazların bir listesini söylemek istiyorum. 2014 yılı seçimlerinde, AK Parti 84 itiraz yapmış, 77'si reddedilmiş 7'si kabul edilmiş. CHP 45 itiraz yapmış, 4'ü kabul görmüş, 41'i reddedilmiş. Toplamda 191 itiraz olmuş, 19'u kabul görmüş. 2019 yılı seçimlerinde, yani 31 Mart'a geldiğimizde toplam 522 itiraz var, bunun 485'i itiraz görmüş ve 13'ü kabul edilmiş. 24'ü de kısmen kabul edilmiş. Herkes itiraz hakkını kullanmış. İtiraz sürecinde durum nedir itiraz sürecinde? İtirazlar sonucu geldiğimiz nokta nedir?" dedi. Görüntü dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın açıklamaları ===============================

2 - İMAMOĞLU: YSK BU KONUDA SON NOKTAYI KOYMAK ZORUNDADIR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır" dedi.

Esenler semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Maltepe'deki sayımla ilgili soruya, "YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır. Artık bizim güvenimizi sarsmayı başlamıştır bu süreç. Üzülüyoruz. YSK, vazifelidir. Milli bir vazifesi ve sorumluluğu vardır. Ülkenin, geçmişten bugüne, yarınlara dönük demokratik sürecine ya katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar. Dönüm noktasıdır. Yapmasınlar. Her şeyi denediler olmadı. Büyükçekmece'yi de denediler, olmadı. Bir baktılar ki, kendileri bazı yanlış işlemler yaptılar, döndüler, 'Acaba Maltepe'de ne çıkarırız. Aman yavaş, acele etmeyin, bir şey bulmaya çalışalım' dediler. Aklı ermiyor insanın. Benim aklım ermiyor. YSK'yı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM MAÇA GİTMEME KİMSE ENGEL OLAMAZ"

Ekrem İmamoğlu, haftasonu oynan futbol müsabakasını gitmesinden dolayı eleştrilere de, "Bence milletin nezdinde hiç polemik meselesi değil. Son yıllarda en barışçıl, en huzurlu iki maçı izledim. Hiç sorunsuz. Hem de dünyanın en önemli derbilerinden biri. Fenerbahçe-Galatasaray. Çok güzel. İnsanlar sadece bize sevgi ve coşku gösterisinde bulundular" diye yanıt verdi.

İmamoğlu, "Sizi maça gitmeyin diye kim aradı" sorusuna da, "Evet beni kulübün yetkilisi aradı. Efendim 'tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir'. Ben de dedim ki hayır kardeşim. Eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz. Orası kamuya açık bir alan. Benim maça gitmeme kimse engel olamaz. Eğer bir sorun tespiti varsa beni arasınlar. Siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz. Ben açıklamam. Kendisi yaptığı şeyi açıklasın. Ben cevap veririm. Kamuya bu süreci açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti

-Esnaf ve vatandaşla sohbet

-İmamoğlu'nun tekstil atölyesini ziyaret etmesi

-Vatandaşların tezahüratı

-İmamoğlu'nun açıklaması ======================================== 3- MİLLİ EĞİTİM BAKANI ULUSLARARASI MODEL İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİNDE KONUŞTU Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı kavramak ve küresel sermeyenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Bu yıl böyle bir toplantıda geçmişi ve geleceği konuşurken aslında şimdiyi de konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum." dedi. Bakan Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrencilerle Türkiye'deki gençlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi/MODEL OIC 2019" programında konuştu. "BURADA GELECEĞİN DİPLOMATLARI BÜYÜYOR VE YETİŞİYOR"

Bakan Selçuk konuşmasında, geçen yıl zirveye 26 ülkeden gerçekleşen katılımın bu yol 56 ülkeye yükseldiğini hatırlatarak, "Bu bakımdan güzel bir gelişme. Burada geleceğin diplomatları büyüyor ve yetişiyor. Buradaki diplomat ve diplomasi kelimesi çok önemli ve kilit bir kavram. Modern diplomasi Osmanlı İmparatorluğu, Asya'da ve Afrika'daki İslam dünyası üzerine oynanan oyunlarla gelişmiş bir kavram ve kelimedir. Gençlerin bunu araştırmasını önemli buluyorum. Doğu sorunu, Osmanlı'ya hasta adam söylemi nasıl ve nerede hangi diplomatik mahfillerde kim tarafından icat edildi ve üst üste sürekli kullanıldı? Çok önemli ve kritik bir soru. Bu bakımdan Orta Doğu, Yakın Doğu ve Uzak Doğu gibi Avrupa merkezli kavramlar nerelerde inşa edildi, nerelerde kotarıldı? Bu sorular da çok önemli." diye konuştu. "DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KIRILMA DENEN BİR DÖNEM GELİYOR" Dijital diplomasi kavramına vurgu yapan Selçuk, "Değişim ve dönüşümü anlamadan bugünkü dünyayı kavramak ve küresel sermeyenin, dijital kapitalizmin bizi nereye doğru sürüklediğini anlamak mümkün olmayacaktır. Tarih tekerrür ettiği kadar tefekkür de gerektirir. Bu yıl böyle bir toplantıda geçmişi ve geleceği konuşurken aslında şimdiyi de konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var dünyada. Dördüncü büyük kırılma denen bir dönem geliyor. 15-20 içerisinde dijital olanın

fiziksel olanla, bizim biyolojik bedenimizle bütünleştiği, insanın beynine yazılım yüklenecek, damarlarında yüzlerce nano robotun dolaştığı, çiplerin insan vücuduna entegre edildiği bir döneme doğru geliyoruz. Böyle bir dönemde inanılmaz bir kırılma yaşanacak ve buna sizler şahitlik edeceksiniz. Bu kırılma sizlerin omuzuna yükselecek." ifadelerini kullandı. BİZ VAKTİN NAKDİNE İNANAN İNSANLARIZ Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: Daha çok ütopya ve distopya arasına sıkıştırılmış bir şimdinin ziyanından söz edilebilir. Biz vaktin nakdine inanan insanlarız. Dolayısıyla vakit kavramını yeniden düşünmekte yarar var. Eğitimi de sadece geleceğe hazırlanmak değil, çocukları ve gençleri şimdiye uyandırmak şeklinde tarif etmekte fayda var. Yoksa geçmişin ve geleceğin çizgisi bizi şu anı hissetmekten alıkoyabilir. Biz çocukların öz geçmiş yazmasından ziyade öz gelecek yazmasını daha önemsiyoruz. Program sonunda çalışmalara katılan öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi. Görüntü Dökümü: ------------

-Bakan Selçuk'un açıklamaları ========================= 4- SULTANBEYLİ'DE CİNAYET KAMERADA - Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı görüntülediler İstanbul DHA

Sultanbeyli'de sokak ortasında işlenen cinayet cep telefonu kamerasına yansıdı

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki olay gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe işleten M.E ve M.C.G. kirayı ödemedikleri gerekçesiyle iş yerinden çıkarıldı. Mal sahibi, iş yerini Mustafa Tiryaki'ye devretti.

M.E ve M.C.G. çıkarılmalarından sorumlu tuttukları Mustafa Tiryaki'ye kurşun yağdırdı. İş yeri önünde tartıştıkları Tirkayi öldüren saldırganlar yanındaki kişiyi ise bacağından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Olay anı

-ölen kişinin fotoğrafı ==================== 5 - HAVALİMANI OTOPARKINDA 2 ARAÇ KALDI