DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MALTEPE'DE BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI İL SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLDİ Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'ndan 1089 sandıktaki oyların sayımı gece saatlerinde tamamlandı. Birleştirme tutanakları da tamamlanarak İl Seçim Kuruluna gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Maltepe ilçe seçim kurulundan görüntü

-Tutanakların götürülmesi

-Bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görünütler =============================== (Havadan görüntülerle geniş haber)

2- TUZLA'DA TERSANEDE GEMİ YANGINI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Tuzla'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde çıktı. Geminin eksi 2 ve eksi 3'üncü katlarındaki odalardan yükselen dumanı gören işçiler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gemide çıkan yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Hakkari'de besicilerin karda zorlu yolculuğu Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Olay yerinden görüntüler

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

17.04.2019 -13.32 Haber Kodu : 190417108 ================================== 3- FSM'DE İNTİHAR TRAFİĞİ (2) - İntihar etmek isteyen kişi ikna edildi. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi trafik yoğunluğuna neden oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakasına geçişinde elinde silah bulunduğu belirtilen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ikna çalışmasını sürdürürken özel harekat ekibi de köprüye geldi. İntihar girişimi nedeniyle trafik felç oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu eylemci ikna edildi. Polis, kimliği açıklanmayan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik felç oldu. Görüntü Dökümü;:

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-Trafik yoğunluğu

-İntihar etmek isteyen kişi

-Özel harekat ekipleri

-Polisler

-ikna edilmesi

-Detaylar

===================================== 4- BİNALİ YILDIRIM: SİYASET HAYATIMDA, İŞ HAYATIMDA ÖZAL'I HEP ÖRNEK ALMIŞIMDIR Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA/İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yıl dönümünde Fatih'te bir otelde düzenlenen anma programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Turgut Özal'ın oğulları Ahmet ve Efe Özal da katıldı. Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Siyaset hayatımda, iş hayatımda, rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı hep örnek almışımdır. Aynı üniversiteden mezunuz. O da bizim büyüğümüz, mühendis ağabeyimizdi. Bütün konulara pragmatik yaklaşır, inisiyatif alır ve analitik düşünerek, adeta bir mühendislik problemini çözer gibi yaklaşırdı. Onun döneminde Türkiye, 80'li yılların ilk yarısından itibaren dünyaya açılan bir ülke oldu. Telekomünikasyon alanında yapılan değişim ve dönüşüm, esasında Türkiye'nin dünyaya açılması, serbest ekonomiye geçmesi ve ihracatla tanışmasının en büyük temelini teşkil eder" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklamaları

-Detaylar

17.04.2019 - 13.03 Haber Kodu : 190417104 =================================== 5- CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, KUYUMCU SOYUP GERİ DÖNDÜ - Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Cezaevinden 1 haftalık özel izinli olarak çıkan hükümlü, Fatih'te bir arkadaşıyla duvarı delerek girdiği kuyumcu atölyesindeki kasada bulunan 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çaldı. Polisin şüphelileri arama çalışmaları devam ederken, hükümlü özel izninin bittiği 21 Şubat günü tekrar cezaevine döndü. Olay diğer şüpheli yakalanınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Molla Fenari Mahallesi Nuruosmaniye Caddesi Özaydın Han bulunan kuyumcu atölyesi çalışanı M.B., 18 Şubat saat 10.00 sıralarında işyerine geldiğinde çelik kasanın yere yatırılmış kilit yerlerinin kırıldığını gördü.

Atölyenin arka tarafındaki pencerenin de açık olduğunu ve tavandan delinerek içeri girildiği fark eden M.B. durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 10 bin dolar ve 75 gram saf altını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, işyerini soyan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Muzaffer Mudu (40) yaklaşık bir ay sonra Bahçelievler Şirinevler Mahallesi bulunan bir kuoförde yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri çok yönlü olarak yürüttükleri soruşturmada diğer şüphelinin ise Fahrettin Aslan (43) isimli bir hükümlü olduğu ve cezaevinden özel izinle çıktığında hırsızlığı yaptığını ve bir haftalık izninin ardından 21 Şubat'ta yeniden cezaevine döndüğünü belirledi. Fahrettin Aslan'ın 4 işyerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık,1 kere resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydının, Muzaffer Mudu'nun 2 işyerinden hırsızlık, 1 uyuşturucu ve 1 kumar suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Muzaffer Mudu gözaltındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızlık anları

-Aktüel görüntü

-Şüpheli Mudu'nun emniyetten çıkışı

17.04.2019 - 11.57 Haber Kodu : 190417082 ============================= 6- ARKADAŞININ ARACINI SİLAH ZORUYLA ALARAK KAÇTI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü'nden arkadaşının otomobilini silah zoruyla gasp edip kaçtığı iddia edilen şüpheli kaza yaptı. Şüpheli aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arkadaşından kullanmak amacıyla otomobilini istedi. Otomobilini vermek istemeyen arkadaşına silah doğrultan şüpheli, otomobili alarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinöeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Kazanın ardından yaya olarak hızla olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Arkadaşının aracını silah zoruyla gasp ettiğini iddia eden kişi, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinde kaza yapan araçtan görüntü

-Aracı gasp edilen kişinin görüntüsü

-Genel ve detaylar ================================ 7- ÇUKURCALI 37 İLKOKUL ÖĞRENCİSİ KİTAP YAZDI "Zap Suyu Düşleri" adlı kitapta 37 öğrenci, 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da görmek istedikleri dünyayı anlattı. Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşayan 37 ilkokul öğrencisi 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da görmek istedikleri dünyayı anlatan "Zap Suyu Düşleri" adlı kitap yazdı. Kitabın tanıtımı için ilk defa yaşadıkları yerden ayrılarak İstanbul'a gelen çocukların yazdıklarını bir araya getiren yazar koçu Elif Ayla "Çocuklar 10 yıl sonra Türkiye'de ve Çukurca'da ne görmek istiyorlar? Nasıl bir Çukurca hayal ediyorlar? Bunu anlattılar. İnşallah 10 yıl sonra her şey onların anlattığı gibi olur." dedi. BAZILARI YAZDI BAZILARI ÇİZDİ

Çukurca kaymakamlığının organizasyonu ile bölgede yaşayan 37 ilkokul öğrencisi bir araya gelerek bir çocuk kitabı yazdı. Çocuklardan bazıları 10 yıl sonra olmasını istedikleri hayallerini yazarak bazıları ise resimler çizerek kitaba katkıda bulundu. Çocukların yazdıkları yazar koçu Elif Ayla ile Çizer koçu Elif Yemenici tarafından bir araya getirildi.