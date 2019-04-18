DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 

1 - İMAMOĞLU İLK ÇALIŞMA TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gelen Ekrem İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i makamında kabul etti. İmamoğlu, daha sonra makamında ilk tebrik ziyaretini gerçekleştiren Çetin'i kapıya kadar yolcu etti. İmamoğlu, daha sonra çok sayıda İBB çalışanı ile ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Görüntü dökümü

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-Hikmet Çetin'in makam odasında karşılanması

-İmamoğlu'nun ilk çalışma toplantısından ayrıntılar

-Genel ve detay görüntüler? ======================== 2- EKREM İMAMOĞLU İBB'NİN SARAÇHANE'DEKİ BİNASINDA KONUŞTU Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-Alper KORKMAZ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Saraçhane'deki binasında mesaiye başladı. İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şeffaflık adına radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi içerisindeki İl Seçim Kurulu'nda mazbata alımı sırasında yaşanan arbedede kırılan cam nedeniyle elinden yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Burada gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün bütün çalışma arkadaşlarımla İstanbul Belediyesi çalışanlarımızla kadromuzla 'Bismillah' diyoruz. Hayırlısıyla inşallah hizmetlerimize başlayacağız. Çok işimiz var. İstanbul'un birçok konusu var. Tespit ettiklerimiz var sahada tespit edeceklerimiz var. İstişarelerimiz olacak. Brifinglerimiz olacak. Büyükşehir'in hafızasını dinleyeceğiz. Bizim için bu kurumun uzun süreli hafızası çok önemli. Hafızası yapılmışlar ve bugüne kadar ki çalışma arkadaşlarımızın teknik ve eğitimli bir şekilde bakışları ve görüşleri çok çok değerli. İçine siyaset katmadan bu kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz ona talibiz" ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Görenler tanıyamadı Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak” Şanlıurfa’da 1,5 yıl içerisinde bin 300 düzensiz göçmen yakalandı

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

İmamoğlu, "Bu anlayışla bu güzel ve tarihi kurumun tüm insan kaynağından son derece faydalanacağımızı herkes bilmeli. Farklı bir anlayışa başlangıç yapacağız. Bizden olmayanlar bizden olanlar gibi bir anlayışın bittiği gündür bugün. Dolayısıyla kucaklamanın tek bir felsefesi var. Biz kucaklarken çalışma arkadaşlarımıza aynı aynı güzellikte ve aynı samimiyetle bizi kucaklamasını istiyoruz. Dolayısıyla bu kucaklaşmanın tek bir faydası var 16 milyon insana. Ülkemize ve milletimize kişisel hiçbir beklentiyle ya da kişiye hizmet anlayışıyla hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat İstanbul'un lehine olacak. İstanbullunun çıkarına olacak. İstanbul'un lehine ve çıkarına olacak. Tüm bu anlayış ve felsefeyle buradayız. Yolumuz açık olsun. Çok konumuz var. Başarılar diliyoruz" diye konuştu. "ŞEHRE YAPACAĞIMIZ HİZMETLER BU ŞEHİRDE KALICI VE GÜZEL HİZMET BIRAKSIN DİLİYORUM"

"Benimle yol yürüyecek elbet yeni kadrolarımız olacak" diyen İmamoğlu, "Allah mahçup etmesin. Değerli bir süreçtir. Bu kent kutsal bir kenttir. Bu kentte birçok maneviyat vardır. Duaları vardır. Tecrübeleri ve birikimleri vardır. Bunları kucaklamak olağanüstü birikim ister. Kimse kendisini bir kısır bir bakışa hapsetmesin. Herkes penceresini açıp ve açısını geniş tutsun. Böyle tuttuğu takdirde bu kenti dünyanın en güzel ve vizyon kenti haline getiririz. Şehre yapacağımız hizmetler bu şehirde kalıcı ve güzel hizmet bıraksın diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, dün mazbata sırasında yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın sağlık durumu soruldu. İmamoğlu bu soruya, "Genel Başkan yardımcımızın mazbata alımı sırasında bir talihsizlik yaşandı, bir cam kırılması yaşandı. Keşke o kargaşa olmasaydı, o kargaşa esnasında bir yaralanmayla minik bir yaralanma oldu. Gitmişken orada tedavi gören hastaları da ziyaret ettim. Allah hastalara şifa versin, inşallah sağlıklı günler bizim olsun" şeklinde cevap verdi.

"BÜYÜK OĞLUM ÖĞRENCİ İNDİRİMİNİ SORDU"

İmamoğlu, "Dün akşamı nasıl geçirdiniz, heyecanlı mıydınız?" sorusuna da, "Elbette heyecanım var, heyecanım aklımın önüne hiç geçmez. Mesuliyetimin farkındayım. Dolayısıyla dün gece çocuklarımla, eşimle, annemle babamla kucaklaştım, onların hem duasını ve desteğini aldım. Çocuklarımın İstanbul'la ilgili yapacaklarımı sorması işimin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Oğlum 'Bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın?' diye sordu. Büyük oğlum öğrenci indirimini sordu. Kızım sadece beni öpmekle yetindi, onun isteği yok şimdilik" dedi. "OY VERENLERİ DEĞİL HERKESİ DAVET EDİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, İstanbullularla buluşma konusu ile ilgili, "Bu bir miting değil. Miting evrensel kavramıyla aynı anlama geliyor ama bizde başka anlamlar yüklenebilir. Bu bir buluşma, bir 'Bismillah' dedik. Orada da aynı şeklide bir başlangıç buluşması. Dolayısıyla bir karnaval gibi de düşünebilirsiniz. Eğlenceli bir gün gibi de düşünebilirsiniz. İstanbul'da yeni bir sürecin, başlangıcı, her şey çok güzel olacak anlayışının başlangıcı diyebilirsiniz. Bu anlamla yüklü bir günü yaşamak istiyorum. Bebeklerimizi, çocuklarımızı, sağlığı sıhhati olan herkesi, bu şehrin insanlarını davet ediyorum. Oy verenleri değil herkesi davet ediyorum. Böyle bir anlayışla buluşma hazırlayacağız. Keyifli bir günü buraya ayırırlarsa inşallah İstanbul için çok güzel bir günü bir başlangıç gününü yaşamış oluruz, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RESMİ TELEFONLARDAN BİR BİLGİ ELDE EDEMEDİM"

İmamoğlu, "Mazbatayı aldıktan sonra resmi bir telefon aldınız mı?" sorusuna "Şu anda buradaki resmi telefonlardan bir bilgi elde edemedim. Cep telefonuma bakma fırsatım olmadı, hakkını yemeyim, ama bana şimdilik ulaşan bir şey yok" şeklinde cevap verdi. "SORUMLULUĞUM NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPARIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Protokol gereği Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'a gelişinde karşılayacak mısınız/" sorusuna, "Benim sorumlluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım, yani devlet protokolü, sorumlluğu neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Biz normalleşme ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. El sıkmadan daha fazla fırsat varsa kucaklaşırız, daha fazla fırsat varsa konuşuruz uzlaşırız. Yani fırsatları yaratma konusunda kabiliyetime güveniyorum" dedi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İBB'ye davet edecek misiniz?" sorusuna da "Kesinlikle davet edeceğim. Bu ülkenin her makamı her kişisi buraya davet edilmelidir. Bir arada iş üretmeliyiz. Bizden kimse partizan bir dil beklemesin. Bu ülkeyi ve bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Bunu da lafla yapamazsınız, uygulamayla yaparsınız. Görüyorum ki toplum bu hoşgörüyü ve sevgiyi saygıyı istiyor. İnsanların yüzü mutlu, gerginlikten usanmış, bu milletin gündeminden çatışmayı yok ettiğinizde, bertaraf ettiğinizde inanın milletçe önümüzde hiçbir şey kalmaz" diye cevap verdi.

"BAHSETTİĞİMİZ KÜTÜPHANE HEMEN BAŞLAYACAK"

İmamoğlu'na, "İBB Hizmet binasını ne zaman kütüphane yapacaksınız?" sorusu soruldu. Bu soruya da İmamoğlu, "Arkadaşlarımla bu süreçleri analiz edeceğiz. Teknik süreçler aksatmadan. İnsanların burayı kendi yönetim binası anlayışını koruyan mimari tasarımlara burası muhtaç. Bunu mutlaka hayata geçireceğiz. Bunun dünyada da örnekleri var ama biz en iyi olacağız. Bahsettiğimiz kütüphane hemen başlayacak. Elbette buradaki makamların birimlerin mevcut yapı düzeni içerisinde konumlanması gerekiyor, onların tasarımları halledilecek. Bunu hızlıca halledeceğiz. Burada eğitimin, kültürün, var olduğu süreci yaşatarak, bu binada arka binayı özellikle tanımlıyoruz. Bu binada meclisin ve belediye başkanının olması halkla iç içe olmanın fiziki imkanını sağlamış olacak. Ben halkla uzaklaştığım an, verimli olamayacağımı düşünüyorum. Halkında bizimle buluştuğu kadar bu kente verimliliği katacağını düşünüyorum. O katılımcılığı ve şeffaflığı bu fizik alanda yansıtma mecburiyetimiz var" şeklinde yanıt verdi.

"SON DERECE RADİKAL KARARLAR"

İmamoğlu, şeffaf yönetim anlayışı ile ilgili de şunları söyledi: "Bazılarına göre siyasi iradenin sizde olmaması meclis iradesinin sizde olmamasını bir zaafiyet olarak gösterseler de, ben bunu ülke ve şehir adına demokrasi adına fırsata dönüştürmek istiyorum. Eğer insanlar bu kente, bir kişiye değil, talimat alıp, bir kişiye hizmet etmeyi kendine felsefe edinmeyip 'ben 16 milyon insana hizmet etmeye geliyorum' demişse hiçbir engelimiz yok. Dolayısıyla tüm şeffaflığıyla başta meclis olmak üzere, bir çok görüşme yapacağımız şeffaf odamızda vatandaş bilgilensin ve faydalansın istiyoruz. Bugünün teknolojisi, çağın demokrasi anlayışı için bir fırsattır. Bu kadar hızlı iletişim kurabiliyorsak, soru sorup cevap alabiliyorsak milyonlarca insanla bağ kurmak teknolojisi varsa bunu niye fırsata çevirmeyelim. Göreceksiniz bizim insanımız fıtrat olarak demokrasiye çok uygun. Özgürlüğünü seven bir toplumuz. Bu şehirde bunu özgürlüğü ve eşitlenmeyi hakim kılmak adına fırsata dönüştürdüğümüzde göreceksiniz, İstanbul'un yerel demokrasi uygulaması belki dünyaya örnek olabilir. Bu bağlamda son derece radikal kararlar alacağız. Toplumun bu şeffaflığı hissetmesi adına. Demokrasinin bu kent yönetiminde böyle damarına işlemesi adına, göreceksiniz bazı eksikliklerimiz olabilir tamamlayacağız. Bazı adımlarda bazı sıkıntılar olabilir, yönünü değiştireceğiz. Ama günün sonunda bu şehirde bu yönetimde mutlak demokrasi, mutlak şeffaflık ve mutlak katılımcılık var olacak" dedi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun İBB'ye gelişi

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler ========================= 3- (Havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA ET YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevkii Edirne İstikameti'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İmam Dedeman'ın kullandığı et yüklü TIR, virajda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedeman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Görüntü dökümü:

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-Yan yatan TIR

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar ========================= 4 - ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU İstanbul (DHA) Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay'a dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent katılmıştı. Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada, "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor" dedi.

========================== 5- İŞ HANINDAKİ MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Fatih'de iş hanından bir gecede 8 dükkanın maskeli şüpheliler tarafından soyulması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 100 bin lira olan yaklaşık 500 saatin çalındığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fatih,Hobyar mahallesi, Hamidiye caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında 23 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda sabah iş yerlerini açmaya gelen vatandaşlar, kapılarının kırık olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede 8 işyerinin kapısının kırılarak girildiğini ve içerde bulunan saat, bilgisayar ve cep telefonlarının çalındığını tespit etti. Güvenlik kameralarında hırsızlık anlarının saniye saniye görüntülendiği şüphelilerin çaldıklarını çöp torbalarına koyarak sabaha karşı iş hanından ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin hepsinin maske ve parmak izi bırakmamak için eldiven taktığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olayın şüphelisi oldukları iddia edilen Sercan Z.(40), Aga S.(19), S.A.(17), Melih A.(18), Vedat A.(21) gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin hırsızlık, cinsel taciz, kumar oynamak, ruhsatsız silah bulundurmak, kap kaç gibi suçlardan daha önceden polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar ==================== 6-İKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABAYA İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 20 YIL CEZA VERİLDİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar'da 21 ve 22 yaşlarında iki çocuğunu öldüren birini de yaralayan Aslan Güleryüz, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "Alt soydan yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın suçtan sonraki davranışlarını gerekçe göstererek cezalarda herhangi bir indirime gitmedi. Karar öncesi son sözleri sorulan Aslan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" dedi. Üsküdar'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Aslan Güleryüz katıldı. Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz ve kızı Nur Güleryüz de müşteki sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

SON SÖZLERİ SORULAN GÜLERYÜZ: ÇOK PİŞMANIM'

Son savunması sorulan Aslan Güleryüz, yargılama aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Pişmanım" dedi. Ardından karar verileceği söylenerek son sözleri sorulan Güleryüz, "Ben bu işi isteyerek yapmadım. Çok pişmanım. Bu olaya neden olan Mustafa Güleryüz ve Songül Güleryüz'dür" dedi. İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, oğulları Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz'ü öldüren Aslan Güleryüz'ü, "Alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. YARALAMA SUÇUNDAN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ

Mahkeme, oğlu Orçun Güleryüz'ü yaralayan Aslan Güleryüz'e, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun, teşebbüs aşamasında kaldığını gerekçe gösteren mahkeme, sanığı üst sınır olan 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK CEZALARDA İNDİRİME GİDİLMEDİ

Suçun işleyiş biçimi, suçtan sonraki davranışları, yargılama sürecinde gözlenen halini gerekçe gösteren mahkeme, sanığın bu cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.