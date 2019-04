DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  3

"İBB'DE YAPAR VE BAŞARIRSANIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇERSİNİZ" Değişimin ve dönüşümün başlangıç yerinin yerel yönetimler olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Yerel yönetimlerin süreçte, belediye başkanının dışında mecliste çoğunluk değilmişiz, şu olacakmış, bu olacakmış. Bunu, dün ilk mesai günümde de söyledim. Şimdi burada yine söylüyorum; Bunu demokrasi adına bir fırsata çevirebilmenin ruhunu, hepimizin yaşamasını ve hissetmesi lazım. Bu mümkün mü? Gayet mümkün. Türkiye'nin bu anlamdaki değişiminin ve dönüşümünün başlangıç yeri yerel yönetimler. Demokrasiyi, damarına kadar hissetme noktası; yerel yönetimlerdir. Bunu da nerede yaparsanız yapın, anlaşılamayabilir, hissedilemeyebilir ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapar ve başarırsanız, Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihine geçersiniz" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Her biriniz bu sürecin sorumlusu, üstlenicisi, taşıyıcısı ve yol arkadaşlarısınız. Bunu size hatırlatmak istiyorum. Her birimiz, farklı anlayışlardan, kültürlerden, bakış açılarından, kökenlerden, yaşam biçimlerinden bir araya gelmiş bir topluluğuz. İBB, Türkiye'de, TBMM'den sonraki en büyük halk meclisi. Bu halk meclisinin, bu çatı altındaki sözleri, bence sadece Türkiye değil, dünya tarafından da izlenecek ve takip edilecek. O bakımdan çok koordineli, parti disiplinine uyan, partimizin grup başkanı ve grup yönetiminin sürece dair aldığı kararlara mutlaka uyan bir anlayışla, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da istişare, uzlaşma, konuşabilme mekanizmasını en üst seviyede tutan, bu kültürü taşıyan örnek bir grup olmayı bu meclis içerisinde başarmayı diliyorum" diye konuştu.

"İBB ÇATISI ALTINDA ÇALIŞANLAR 16 MİLYONA HİZMET EDECEK, ONA BUNA DEĞİL"

"İnsanları, bu çatı altında çalışan herkesi selamlamanızı, kucaklamanızı, elini sıkmanızı, sarılmanızı en başta istiyorum" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Büyükşehir Belediye Başkanlığı çatısında çalışan on binlerce insan, bu şehrin insanıdır, bu halkın bir ferdidir, bu toplumun bir yaşayanıdır. Söylediğimiz sözün temsilcileri olarak, sizlerin onları kucaklaması, benim onları kucaklamam demektir. Benim kollarım çok geniş ama on binlerce insanı kucaklamaya fırsatım yok. Dolayısıyla sizler kucaklarsanız, sıcaklığı hissettirirseniz, 'Sen kardeşim, sen alın terini döküyorsun ama biz buraya sana hükmetmeye değil, beraber İstanbul'a hizmet etmeye geldik' derseniz, bizim anlayışımızı onlara sıcaklığımızı hissettirmiş olursunuz. Bu çok önemli. On binlerce çalışanımız, İstanbul'a hizmet edecek. Ne bana, ne meclis grubuna, ne il başkanımıza, ne partililere, kimseye hizmet etmeyecek kardeşim. Bu Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışanlar, bu şehrin 16 milyon insanına hizmet edecek. Ona buna değil. O dönem bitti."

İmamoğlu, "Bunu hissettirmeniz için, burada basının huzurunda, toplumun huzurundan rica ediyorum, lütfen, her gördüğünüz çalışana mutlaka selam verin, gülümseyin, elini sıkın. Deyin ki, "Kardeşim, ayrı gayrı yok. Yeter ki işini yap. Alın terini dök, işinizi yap, başımızın üstünde yeriniz var. Bunları lütfen hissettirin. Sizden isteğim, temennim budur. Grup başkanımızın, il başkanımızın huzurunda, bu sürecin en iyi şekilde başaracağımıza olan inancımı yeniliyorum. Hepimize bu dönem hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.