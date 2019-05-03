DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE (1) Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi açılışı gerçekleştirilecek Büyük Çamlıca Camii'ne geldi.

Erdoğan ve çok sayıda bakan resmi açılışı bugün yapılacak Büyük Çamlıca Camii'ne cuma namazını kılmak üzere geldi. Namazın ardından caminin resmi açılışı gerçekleştirilecek. Görüntü Dökümü;

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-Erdoğan'ın gelişi

-İçeriye girmesi

-Camiden görüntü

03.05.2019 -13.37 Haber Kodu : 190503103

03.05.2019 - 14.47 Haber Kodu : 190503126 ========================= 2-İSTANBUL'DA RAMAZAN AYI ÖNCESİ GIDA DENETİMİ *İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz, "Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek." Bunlar da ilginizi çekebilir Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Van’dan Katar’a 30 yıl sonra küçükbaş hayvan ihracatı Geleceğin sinemacıları kısa Film Festivali’nde buluştu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

İstanbul'da Ramazan ayı öncesi 39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Marketten, kasaba, fırından şekerleme dükkanına kadar bir çok işletmeye giren İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dükkanlarda gıda kontrolü yaptı. İşletmelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, tutanak tuttu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı öncesinde il genelinde gıda ürünleri üreten işletmelerde denetim yaptı. Üsküdar'daki denetimlere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Üsküdar'daki denetimlerde ekipler aralarında marketler, kasaplar, ve fırınların da olduğu gıda ürünü üreten çok sayıda işletmeye girdi. İşletmelerde inceleme yapan görevliler, gördükleri eksiklikleri tespit edip, tutanak tuttu. "ÜRETİMİN TÜM AŞAMALARINI KONTROL EDİYORUZ"

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunmasının bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Önümüzdeki Ramazan ayında güvenilir gıdaların tüketime sunulması özel bir önem arz etmektedir. İlimizde gıda üreten, satan ve toplu tüketime sunan 113 binden fazla işletmenin resmi kontrolleri, İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda yetkilendirilmiş 39 İlçe Müdürlüğümüzde görevli, 754 gıda kontrol görevlisi tarafından yürütülüyor. Ramazan ayı öncesinde de ulusal düzeyde tüketime sunulmak amacıyla üretilen un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamullerin üretim yerlerinin resmi kontrollerinde, üretimde kullanılan hammaddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamalarının ayrıntılı olarak kontrole tabi tutuyoruz. Bu kontrollerde, üretim aşaması ve özellikle depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrollerine de özel önem veriliyor" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Ramazan ayı öncesi kontrollerin yoğunlaştığını belirten Karaca, "Ramazan ayı başlamadan önceki 15 gün içerisinde ilimizde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutulmuş olup, 2019 yılında yaptığımız resmi kontrol sayısı 70 bini aşmıştır. Sadece Ramazan ayı öncesi değil, Ramazan ayı boyunca da toplu iftarların yapıldığı yerler, buralara yemek sağlayan şirketler, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin resmi kontrollerine öncelik verilecek. Bizim çalışmalarımızın yanında en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketici, işletmelerde gördükleri eksiklik ve ya da sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdiklerinde gerekli işlemleri yapıp 15 gün içerisinde gere dönüş yapıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da 39 ilçede sabah saatlerinde başlayan eş zamanlı kontrollerin sonuçları gün içerisinde Tarım Orman İstanbul İl Müdürlüğü tarafından paylaşılacak. Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin çıkışı

-İşyerleri girmeleri

-Denetleme yapmaları

-Tutanak tutmaları

-Ahmet Yavuz Karaca'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

03.05.2019 -12.46 Haber Kodu : 190503082

========================== 3- BURSA'DAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN ŞURA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Bursa'da bir atölyede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Şura Şensoy' İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Bursa, Yıldırım'da bulunan iplik boyama ve üretim atölyesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şura Şensoy (23), için bugün Üsküdar'da cenaze töreni düzenlendi. Şensoy'un cenazesi, Karaca Ahmet Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine, Şensoy'un ailesi, çok sayıda yakını ve AKUT üyeleri katıldı.

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salim Şensoy, "İnsan evladını kaybedince söyleyecek kelime bulamıyor. Bir de kaza olduğu zaman daha çok zorlanıyor. Kaza yerine gittim. Yandığı yeri gördüm işyerinin. Orada bir daha kahroldum." dedi.

Şura Şensoy'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

23 yaşında hayatını kaybeden Şura Şensoy, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunuydu. İyilik meleği olarak anılan Şensoy, aynı zamanda AKUT üyesiydi. Muhasebe ve müşteri ilişkileri alanında çalışıyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Camideki cenaze

-Şensoy'un babasının tabutu öpmesi

-Babanın resmi öpmesi

-Baba ile röp

-Akut başkanı İle röp

-Tabut başında ağlayan arkadaşları

-Cenazeye katılan akut üyeleri

-Cenaze töreninde ağlayanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Genel ve detaylar ============================================= 4- BAKAN TURHAN: PTT DÜNYADA YAŞANAN DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAYI BAŞARMIŞTIR Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği (UPU) Genel Sekreteri Bishar Hüseyin ve Tunus Posta İdaresi Üst Yöneticisi Jawher Ferjaoui katıldı.

İmza töreninde konuşan Bakan Turhan, "Türkiye ve Afrika arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde son yıllarda önemli adımlar attık. Bildiğiniz gibi Türkiye 2005 yılında Afrika Birliği nezdinde gözlemci üye statüsü aldı. 2008 yılında ise Afrika Birliği, Türkiye'yi Afrika'nın stratejik ortağı olarak kabul etti. Böylece ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı olarak sağlam bir irade ortaya konmuş oldu. Ortaya konan bu iradenin uygulamaya yansıtılması için işbirliği temelinde önemli mesafeler alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla üst düzeyde birçok ziyaret gerçekleştirilmiş, ortak iş forumları düzenlenmiştir. İşbirliğimizi geliştirmek adına ortaya konan bu ortak irade neticesinde ticaret hacmimizde kayda değer artış gerçekleşmiştir. Ticaret hacmimiz yaklaşık dört katına çıkarak, 20 milyar Dolar'ı aşmıştır. Diğer taraftan ülkemiz 2013 yılı itibariyle Afrika Kalkınma Bankası'na üye olmuştur. Ülkemizin, Afrika ülkeleriyle bağlantısını ve ulaşım imkanlarını geliştirmek, karşılıklı işbirliğine giden yolları kolaylaştırmak adına da önem adımlar attık. Bu kapsamda THY'nin Afrika uçuşlarının sayısının artırarak, 33 ülkede yaklaşık 53 noktaya sefer düzenlemeye başladık." dedi.

Bakan Turhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tunus'la imzalayacağımız işbirliği protokolü sayesinde, Ecom@Afrika projesinin diğer Afrika ülkelerine yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak adımı da atmış oluyoruz. Global posta ağının önemli bir oyuncusu olan, sahip olduğu tecrübe ve kurmuş olduğu güçlü alt yapısıyla UPU'nun İdari Konsey Başkanlığını da başarıyla yürütmekte olan posta idaremiz PTT, dünyada yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurmayı başarmıştır. Şahsen, PTT'nin E-ticaretin B2C , B2A gibi farklı segmentlerinde platform sağlama, danışmanlık sunabilme kapasitesine sahip PTT'nin e-ticaret alanındaki başarılı faaliyetlerini yürütürken kaydettiği hızlı gelişim ve uluslararası boyuta ulaşan çalışmalarındaki bilgi ve deneyimi, kuşkusuz bu projeye de önemli katkılar sunacaktır. Elbette sadece e-ticaret platformunun kurulması e-ticaret eko sisteminin oluşturulması için yeterli değil. Biz Türkiye olarak sahip olduğumuz coğrafi konumun yanı sıra güçlü hava, kara ve deniz yolu bağlantılarımızın da bu proje için ciddi bir avantaj sağladığını düşünüyoruz. PTT gibi faaliyetleriyle gurur duyduğumuz bir diğer kuruluşumuz olan Türk Hava Yolları, bugün dünyada en çok ülkeye uçuş gerçekleştiren havayolu şirketidir. Diğer taraftan yakın zamanda faaliyete başlayan ve dünyanın en önemli sivil havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı konumu ve kapasitesi ile bu proje için eşsiz bir imkan sağlamaktadır."

Bakan Turhan, "Tunus proje kapsamında alt yapı yatırımlarına başlamış durumda, projenin gelişimi için göstermiş oldukları hızlı reaksiyonu takdirle karşılıyoruz. Biz de projenin başarıyla hayata geçmesi ve ilerlemesi için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yapmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda stratejik ortaklığımızın geliştirilmesine bir katkı sağlamak adına Türkiye olarak sahip olduğumuz tecrübe ve alt yapıyı bu projenin kullanımına sunmaktan memnuniyet duyacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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- Bakan Turhan'ın konuşması

- Salondan detay

- İmza töreni

- Genel ve Detaylar

03.05.2019 -13.26 Haber Kodu : 190503102 ========================== 5- KEDİLERE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI *Kedilere şiddet uygulayan şüpheli alışveriş merkezinde yer alan bir kafenin şube müdürü çıktı. Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Bahçelievler'de içinde yavruların da olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlatarak kedilere şiddet uygulayan şüpheli yakalandı.

Yenibosna'daki bir alışveriş merkezinin önünde dün akşam bir kişi içinde yavru kedilerin olduğu kedi evini tekmelemişti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler üzerine hareket geçen polis şüpheli Fatih A.'yı yakaladı. AVM'de bulunan bir zincir kafenin şube müdürü olduğu öğrenilen Fatih A. Ataköy Polis Merkezi'ne getirildi. İfadesi alınan Fatih. A. adliyeye sevk edildi.