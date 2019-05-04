DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın Genel Merkez Binası'nın açılışını yaptı. Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldı. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve çok sayıda iş insanı kapıda karşıladı. MÜSİAD Genel Merkez Binası'nın açılışı okunan duanın ardından kurdele kesilerek yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yeni hizmet binası tüm iş dünyasına ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor bu temenni ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Kağıthane'de yokuş yukarı çıkan TIR'daki doğalgaz hattı borularının yola savrulması sonucu 5 araç hasar gördü. Kaza, Gürsel Mahallesinde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. 34 JNH 18 plakalı TIR'ın sürücüsü yokuş çıktığı sırada dorsede bulunan doğalgaz hattı boruları henüz bilinmeyen bir nedenle yola saçıldı. TIR'ın arkasında ilerleyen kamyonet ve bir otomobile demir borular çarptı. Otomobil demir boruların çarpması ile yan döndü. Borulardan birisi de kapalı kasa kamyonetin önüne saplandı. Aşağıya doğru kayan demir borular park halinde olan 3 araca daha hasar verdi. Yan dönen otomobilin kadın sürücüsü araç içerisinde şoka girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sokağa koştu ve otomobilin içerisinde hareketsiz duran kadını hemen dışarıya çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü ve şoka giren kadın sürücüye müdahale etti. Güvenlik nedeniyle sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahalle sakini Adem Aydoğan "TIR buradan yukarıya tırmanırken halatları koptu. Borular aşağıya doğru geldi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sokağa saçılan borulardan detay görüntü

-Boruların 5 araca hasar vermesinde detay görüntü

-TIR ve kadın sürücüden detay görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Adem Aydoğan ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

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(havadan görüntüyle)

3- KAVACIK'TAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Murat KORKMAZ- İsa ALMAÇAYIR - İStanbul DHA

Kavacık çıkan orman yangını söndürüldü

Kavacık'ta TEM otoyoluna yakın noktada ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiyenin yanan alanda soğutma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Alanın havadan görüntüsü

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4- KAPUTU AÇIK İLERLEYEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA- D100'de kaputu açık halde ilerleyen taksi sürücüsü yakalandı.

D100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde bir taksi kaputu açık halde ilerlerken aynı güzergahta ilerleyen sürücüler tarafından görüntülenmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü Samet Ö.'yü yakaladı.

Sürücüye, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" suçundan 1002 TL, "Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak" gerekçesiyle 108 TL, "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" gerekçesiyle 235 TL, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 1453 TL ceza kesildi.

Samet Ö.'nün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi. Ayrıca taksi sürücüsü Adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne teslim edildi.