DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İKİTELLİ'DE FABRİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN İstanbul DHA

İkitelli'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı fabrikanın en üst katında yangın çıktı. Yanan fabrikaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor. Görüntü Dökümü:

/-----------------

-Yangından görüntü

-İtfaiyenin çalışması ========================== 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA Haber-Kamera: Güven USTA / İSTANBUL (DHA)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan Kağıthane'de katıldığı cenaze namazının ardından Beyoğlu Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Görüntü Dökümü:

--------------------

- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan'ın karşılayanların görüntüsü

- Detaylar ========================= 3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesi Yosma Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesi Yosma Kılıç (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya ile Kılıç'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde öğle namazını ardından gerçekleştirildi. Erdoğan cenaze namazının ardından Kılıç'ın tabutuna omzu verdi. Kılıç Hasdal Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından alandan ayrıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı Adalet Bakanı Gül’den YSK’ya yapılan eleştirilere sert cevap

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Binali Yıldırım'ın gelişi

-Süleyman Soylu'nun gelişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

-Camiden görüntü

-Camideki kalabalıktan görüntü

-Erdoğan'ın camiye girişi

-Cenazenin camiden çıkışı

-Erdoğan'ın alandan ayrılması

-Genel ve detaylar ========================= /yeniden/

4- UZAKTAN KUMANDALI YEM TEKNESİNİ KURTARMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLDEN ÇIKAMADI Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

Büyükçekmece'de, göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı yem teknesini kurtarmak için girdiği Büyükçekmece Gölü'nden çıkamadı. İtfaiyenin dalgıç ekibinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından gölden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Rıza Avcı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Büyükçekmece Gölü'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.30 sıralarında göl kenarında balık tutan Ali Rıza Avcı (37), uzaktan kumandalı bir yem teknesi kullanıyordu. Göl yüzeyinde yüzdürdüğü yem teknesi sazlıklara takılınca, uzaktan kumanda ile getiremediği tekneyi kurtarmak için göle girdi. Kıyıdan metrelerce öteye açılan Avcı, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yem teknesini kurtarmak için girdiği gölde dibe batan Avcı'yı fark edenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıç ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu Avcı, dibe battığı gölden çıkarıldı. İlk müdahalesi 112 Acil Servis ambulansında, olay yerinde yapılan Avcı, daha sonra Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı'nın su yuttuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

- Avcı'yı kurtarmaya çalışan kişinin görüntü

- Gölden çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Uzaktan kumandalı yem teknesi

- Genel ve detaylar ============================= 5 - OKÇULAR VAKFI'NDA RESTORE EDİLEN 11 MENZİL TAŞI SERGİLENİYOR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL(DHA) OKÇULAR Vakfı, Okmeydanı'nda atıl durumda olan 11 menzil taşını restore ederek vakıf bahçesinde sergilemeye başladı.

Türk okçuluğunda uzun mesafe atışında rekor kıran okçunun anısına, okun düştüğü yere dikilen taşların bugüne kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Menzil taşlarının restore edilerek buraya getirilmesi, yerlerinin orijinal olduğu düşünülüyorsa da yerlerine tıpkı yapımlarının yerleştirilmesi büyük bir hizmetö ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı'nın Okmeydanı'nda bulunan yerleşkesinde yapılan programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Okçular Vakfı bahçesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan menzil taşlarını gezdirerek bilgi verdi. Daha sonra Avrupa Paralimpik Olimpiyatları'nda derece alan sporcuları da antrenmanları sırasında selamlayarak tebrik etti.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLE OKÇULARIN ZİYARETİNE AÇMAK İSTEDİK"

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Okmeydanı, İstanbul'un Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından okçulara tesis edilmiş bir meydan. Tarihi kaynaklar bu bölgede yaklaşık 300 menzil taşının olduğu yer alıyor. Ama yapılan araştırmada 37 menzil taşına rastlanıldı. 37 menzil taşından 11'i Okçular Vakfı'nda bulunuyor. Burası böylece bir açık hava müzesine dönmüş durumda. Bu taşları Okçular Vakfı'nda toplayıp yerli ve yabancı turistler ile okçuların ziyaretine açmak istedik" dedi. "500 YILLIK OKÇULAR TEKKESİ YENİDEN İHYA EDİLDİ"

Ardından vakfın konferans salonuna geçen protokol üyeleri burada, "İstanbul Okmeydanı Menzil Taşları" isimli kitabın tanıtımını yaptı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfı'nda yapmaya çalıştığımız sadece buradaki binaların ihya edilmesi değil. Çok büyük emeklerle buradaki 500 yıllık Okçular Tekkesi yeniden ihya edildi. Ama burada, okçuluk veya bizim kültürümüzle tamamen ilgisiz şeylerin yapıldığına da şahit olabilirdik. Bunun pek çok örneğini Cumhuriyet tarihinde gördük. Burası içkili bir restoran olabilirdi. Tamamen değerlerimizin yok edilmesine pahasına bu da yapılabilirdi burada. Ama hamdolsun burası hem okçuluğa hizmet eden bir yer haline geldi. Türkiye'de son 5 yılda okçuluk 4 kat büyüdüyse ve uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar anlamında da bu büyüme sağlandıysa vakfımızın çok büyük emeği ve katkısı olmuştur" diye konuştu.

"BU EMEĞİN GÖRÜLMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Bilal Erdoğan, "Menzil taşlarının burada toplanması ve bütün vatandaşlarımızın, yerel ve uluslararası ziyaretçilerin hizmetine sunulması önemli bir hizmet. Bu taşlar, yere yatmış olanlar var, toprağın altında olanlar var, ne olduğu hiç anlaşılmadan üzerine boya yapılanlar var. Menzil taşlarının restore edilerek buraya getirilmesi, yerlerinin orijinal olduğu düşünülüyorsa da yerlerine tıpkı yapımlarının yerleştirilmesi büyük bir hizmet. Biz Okçular Vakfı olarak birazcık emeğimiz var diye söylemiyorum. Kıymeti bilinsin istiyoruz elbette. Bizle ve Okçular Vakfı ile ilgili bir sürü ipe sapa gelmez konular konuşulurken burada yapılanların da hakkını verilmesini istiyoruz. Burada gerçekten bir emek var. Bu emeğin de görülmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Programa sonradan katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da, vakfın hizmetleri konusunda emeği geçenlere teşekkür etti. Görüntü Dökümü

----------------

-Bilal Erdoğan'ın gelmesi

-Menzil Taşları'nın gezilmesi

-Geziden genel ve detaylar

-Sporculara tebrik ziyareti

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması

================================ 6- MİNİK MUCİTLER ESERLERİNİ SERGİLEDİ Ali AKSOYER-Onur MERİÇ-Tuba KARA /İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da bir ilkokulda kodlama ve robotik eğitimi alan öğrencilerin projelerinin sergilendiği "Robotik Festivali" düzenlendi. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri tasarladıkları bilgisayar oyunlarından, robot ellere, alarm sistemlerinden, akıllı saksılara kadar onlarca projeyi sergileyerek ziyarete gelen arkadaşlarına anlattı. İmece İlkokulu robotik öğretmeni Jale Demir " 3 yıldır kodlama ve robotik eğitimi verdiğim öğrencilerimden çıkan fikirlere bazen ben bile şaşıyorum." dedi. ROBOT ELDE VAR ALARM SİSTEMLERİDE

Kağıthane'de bulunan İmece İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği Robotik Festivali okulun spor salonunda gerçekleştirildi. 3 yıldır kodlama, programlama elektronik ve mekanik eğitimi alan yaşları 8 ile 11 arasında değişen minik öğrenciler fikirleri kendilerine ait olan projelerini sergiledi. Minik dronelar, kodlanabilen robotlar, Robot kollar, karanlıktan korkan çocuklar için tasarlanan ışıklı tişörtler, ultrosonik sesörlerle yapılan alarm sistemleri, bilgisayar oyunları, akıllı saksılar gibi onlarca projenin sergilendiği etkinlik festival havasında geçti. Minik mucitler tasarladıkları projeleri ziyarete gelen arkadaşlarına bıkmadan defalarca anlattılar.