DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARI ADLİYE ÖNÜNDE KONUŞTU Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA)

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması devam ederken mağdurlar nasıl dolandırıldığını anlattı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi adliye önünde açıklama yapan Emsal Akhan, Çiftlik Bank'a 24 bin lirasını kaptırdığını söyleyerek, "5 bin 800 lira kadar bir miktarını bir buçuk ay kadar süre içerisinde peyderpey aldım. Ondan sonra zaten patlak verdi" dedi. "SANATÇILARIN DESTEK VERDİĞİNİ GÖRÜNCE KANDIK"

Nasıl dolandırıldığını anlatan Akhan, "Eşimiz, dostumuz, çevremizdeki arkadaşlarımız girmişler sistemin içerisine. Onlarla görüş alışverişi yaptık. Sonra şarküterilere gittim baktım. Oradaki arkadaşlara sordum. 'Sıkıntı olur mu' diye sordum. 'Olmaz' dediler. Güven verdiler. Sosyal medyadan açılış programları, Konya'da, Bursa'da, Tekirdağ'daki açılışlarını izledik. Güven verdi. Basından, reklamlar, sanatçı arkadaşların, inandığımız, güvendiğimiz sanatçıların da onlara destek verdiğini görünce bizler de bir güven almış olduk. Kandık" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler KKTC'de, dağılan koalisyon sonrası Akıncı'nın görüşmeleri başladı (2) Bütün çocuklar birinci oldu

"YAPACAĞINI YAPTILAR, POSASI BİZE KALDI"

Akhan, "Sistem üzerinde zaten ayda 5 bin liraya yakın para alıyorduk. 18 ay mı, 2 yıldan beri mi sistem devam ediyormuş, biz sonlarına denk geldik. Sonlarına doğru gelince de patlak verdi. Zaten adamlar kesesini doldurmuşlar, alt yapıyı oluşturmuşlar, yapacağını yapmışlar. Posası da bize kaldı. Ben 24 bin lira 5 bin çektim, 5 bin lira da faiz ile birlikte 29 bin liraydı. Aldığım 5 bin lira faize gitti, anaparayı kaptırmış oldum" ifadelerini kullandı. "PİŞMANIM"

Pişman olduğunu söyleyen Akhan, "Şu anki aklım olsa bir daha böyle bir işin içine girişmem. Girişecek olanlara da tavsiye etmem. Şimdi 'Sütbank', 'Kaşarbank' ve benzeri sistemler başladı. Benim tavsiyem, sakın ola ki böyle bir sistemin içine girmesinler" dedi. "PARALARI İKİYE KATLAYACAKLARINI VAAT ETTİLER

Derya Köse ise, "10'dan fazla arkadaşım mağdur. Sistem devam ettiği sürece paralarını ikiye katlayacaklarını vaat ettiler. 50 bin lira yatırıp, 5 bin lira alan da var, 30 bin lira alan da var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Genel ve detaylar

-Emsal Akhan ve Derya Köse röportaj ========================== (Özel)

2- SARIYER'DE AYNI İŞ YERİNDEN İKİNCİ KEZ HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA Haber-Kamera: Özgür EREN/İSTANBUL(DHA)

Sarıyer'de hırsızlık şüphelileri aynı iş yerini aynı araçla bir ay içerisinde ikinci kez soydu. Çevredekilerin müdahalesiyle yarıda kalan ikinci soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Maslak Oto Sanayi Sitesi'ne bir ay önce sabah saatlerinde bir minibüsle dükkanın önüne gelen 4 hırsızlık şüphelisi demir bariyerin kilidini kesici bir alet ile kesti. Aracı güvenlik kameralarının açısını kapatacak şekilde dükkanın önüne park eden yüzleri maskeli eldivenli kişiler ellerindeki demir çubuk ile iş yerinin demir kapısının kilit göbeğini kırdı. İçeriye giren şüpheliler yaklaşık 50 bin lira değerindeki oto akülerini geldikleri araca yükleyerek kaçtılar. AYNI DÜKKANA İKİNCİYE GİRDİLER

Geçen hafta Cuma günü yine aynı hırsızlık şüphelileri yine aynı araçla iş yeri sahibinin iftarda olduğu saatlerde tekrar işyerine geldi. Aynı yöntemle dükkana giren hırsızlar bu kez çevredeki esnaf tarafından fark edildi. Esnaflar, hırsızlık yapılan dükkana doğru koşmaya başladı. Bunu gören şüpheliler, toplam 5 bin lira değerindeki aküleri alarak, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Esnafın arkasından koştuğu araç, kısa sürede gözden kayboldu. Bu hırsızlık anları ve aracın hızla olay yerinden kaçması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"İFTAR VAKTİ, MÜBAREK RAMAZAN AYINDA BÜTÜN TADIMIZ TUZUMUZ KAÇTI"

İş yeri sahibi Mehmet Yayla "Yaklaşık bir ay önce sabah iş yerim soyuldu. Ana yola asfalt atılıyor. Sabah çok rahat bir şekilde sanayinin kapalı olan demirini kesiyorlar. Demirleri kaldırıp kendilerini kamufle ederek dükkanı soyuyorlar. 6 dakikada 50 bin liralık malım gitti. O kadar profesyoneller ki ellerinde eldiven yüzleri maskeli, kamera olduğu zaman kamerayı kapatıyorlar. Canımız yandı. İki gün önce de iftar vakti aynı araba farklı plaka ile yine buraya giriyorlar. Bu sefer komşular görüyor. İkinci sefer de zararımız az. Bu aracı tanıyan gören bilen varsa bize yardımcı olsun. İftar vakti, mübarek ramazan ayında bütün tadımız tuzumuz kaçtı. İnanın bu devirde iş yapmak, para kazanmak zor. Biz kazanıyoruz, bunlarda haram helal kavramı kalmamış" diye konuştu.

Mehmet Yayla güvenlik kamera görüntüleri ile Ayazağa Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis her yerde şüphelileri arıyor. Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın görüntüsü

-Yüzleri maskeli ve eldivenli kişilerin bariyeri kesmesi

-Aracın dükkanın önüne yanaşması

-Akülerin araca yüklenmesi

-Aracın gidişi

-Çevre esnafın aracın peşinden koşması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Mehmet Yayla ile röportaj

-Dükkanın kapısının zarar görmesi

-Kırılan kapı göbeğinden görüntü

-Dükkandan görüntü

-Genel ve yakın detaylar ================== 3-13 AYRI SUÇ DOSYASINDAN ARANAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da 3 otomobil ve çok sayıda aracın plakalarını çalan 17 yaşındaki iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden D.Y.'nin 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. EVLERİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR

Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de art arda yaşanan otomobil ve plaka hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği dedektifleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden önce D.Y.(17) gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda oturduğu ev tespit edilen diğer şüpheli E.E.(17)'de yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir çalıntı otomobil ve çok sayıda çalıntı plaka ele geçirildi.

17 YAŞINDA 13 DOSYADAN ARANIYORMUŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 17 yaşındaki D.Y.'nin 13 ayrı suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli E.E.'nin de bir suç dosyasıyla polis tarafından arandığı belirlendi. Şüphelilerin 18 Nisan 2019 tarihinde kullandıkları çalıntı araçla üç otomobile çarparak kaza yaptıkları ve bir vatandaşın yaralanmasına neden oldukları da ortaya çıktı. TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

(POLİS KAMERASI)

-Şüphelinin gözaltına alınma anı ======================== 4- İSTANBUL'DA 3 BOYUTLU YAYA GEÇİDİ Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN - İSTANBUL (DHA)

Karayolları ve Trafik Haftası'nda, Levent Caddesi ile Büyükdere Caddesi'nin birleştiği noktaya 'Hedef yolda sıfır can kaybı' adlı grafiti çalışması yapıldı.

Çizilen 3 boyutlu yaya geçidi yayalar tarafından olumlu karşılandı. Bazı sürücüler yayalara öncelik vererek araçları ile durup yayaların geçmesini beklerken bazı sürücüler ise 3 boyutlu yaya geçidine aldırış etmedi.

3 boyutlu yaya geçidini kullanan Gökhan Cayar, "3 boyutlu yaya işareti var. Önemli olan zaten bunlara uyma ahlakının oluşması. Yoksa siz buraya istediğiniz kadar led ışık her şey koyabilirsiniz ama eğer sürücüler yayaya saygı kültürünü oturtursa zaten bu kadar 3 boyuta bile gerek yok. Ama iyi bir uygulama" diye konuştu. Başka kişi ise "Bence sürücüler yayalara karşı daha dikkatli olmalı. Çok güzel bir uygulama çok beğendim" dedi.