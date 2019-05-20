DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SULTANAHMET CAMİİ'NDE TARTIŞMA YARATAN RESTORASYON * İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar" Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Sultanahmet Camii'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında iskelenin avlu duvarındaki beton pencerelerin kırılarak kurulması tartışma yarattı. Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü, kırılan yerlerin 1960'lardan sonra yapıldığını belirterek tarihi bir değerinin olmadığını açıkladı. Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda caminin tamamı için çalışmalar başlatıldı. Cami kubbesinden başlatılan çalışmalar daha sonra minare ve dış cephede de devam etti. Cami avlusunun onarımına ise geçtiğimiz haftalarda başlandı. Çalışmalar kapsamında önce avlu duvarlarının bulunduğu bölgeye iskele kuruldu. Ancak iskele kurulurken tarihi cami avlusunun pencerelerindeki beton blokların kırılarak iskelenin tutturulması tartışmalara neden oldu.

"BUNLAR 1960'LARDAN SONRA YAPILMIŞ VE ORİJİNAL OLMAYAN YAPILAR"

Restorasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, çalışmaların bilim kurulu gözetiminde titizlikle devam ettiğini söyledi, "Pencere dediğiniz yerlere biz 'içlik' ve 'dışlık' diyoruz. İşte bunları söktük" diyen Sarı, "Bunlar, 1960'lardan sonra yapılmış ve orijinal olmayan yapılar. Sosyal medyada az önce baktık. Birisi, '414 yıllık pencereyi ne yaptın' diye soruyor. Bu orijinal değil ki. Bunlar çimentodan yapılmış donatılar. Biz bütün çimentoları yapıdan uzaklaştırıyoruz. Çünkü günümüz restorasyon tekniğine zarar veriyor. 14.11.2011 tarihinde bilim kurulu tarafından alınan karar var. Bu kararda, 'Çimentolu niteliksiz içlik ve dışlıkların sökülmesine' diye karar vermiş. Karara göre bir numune yaptık ve restorasyonda bunları yapıya uygulayacağız. Şimdi tüm bunları bilmeden sosyal medyada paylaşmak, başta vakıflar çalışanı olarak emeğimize saygısızlıktır. Ayrıca bilim heyeti hocalarımızın bilimine ve ilmine yapılmış saygısızlıktır. Bakın biz burada çelik platform koyduk, alttaki orijinal döşemelere zarar vermesin diye ahşap takozlar koymuşuz" dedi.

"AMACIMIZ EN KISA ZAMANDA BURANIN RESTORASYONUNU BİTİRMEK"

Mürsel Sarı, "Başlarken 4 yıl diye öngörüde bulunmuştuk. Şimdi 2 yılı geride bıraktık. Ama çalışmaları 2 yılın üzerinde olabilir. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çünkü söz konusu yer Sultanahmet Camii. O yüzden de titiz çalışmak lazım. Çalışıyoruz da. Amacımız en kısa zamanda buranın restorasyonunu bitirmek. Şu ana kadar yüzde 30'ları geçmişizdir" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü

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- Sultanahmet Cami'nin genel görüntüsü

-Cami avlusuna kurulan iskele

-Cami avlusunun pencerelerindeki kırıklar

-Avlu duvarında çalışanlar

-Hazırlanan numuneden ayrıntı

-Vatandaş röportajları

-Mürsel Sarı ile röportaj

-Havadan arşiv görüntü ==================================== (Geniş haber)

2-FATİH'TE KUYUMCU KURYELERİNE SİLAHLI GASP: 5 KİLO ALTINLA KAÇTILAR Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 5 kilo altını gasp ederek kaçtı.

Olay Kumkapı'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 5 kilo altını taşıyan 2 kuyumcu kuryesini bulunduğu aracın önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 5 kilo altını aldı. Arbede sırasında silahın kabzasıyla başına vurulan bir kişi yaralandı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay, Küçükayasofya Mahallesi, Şehsuvarbey Sokak'ta, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 HY 1963 plakalı otomobil ile 5 kilogram altın taşıyan kuyumcu kuryeleri, söz konusu sokağın Sahil Yolu'na bağlandığı altgeçitten birkaç metre önce kar maskeli ve silahlı 5 kişinin kurduğu pusuya düştü. Çalıntı bir otomobil ile kuryelerin kullandığı otomobili takip eden soyguncular, kurye aracına uzun namlulu silahla ateş etti. Otomobilin sol arka lastiğini patlatan soyguncular, aracın kaza yaparak kaldırıma çıkmasına neden oldu. Bu esnada bulundukları otomobilden inen 2 soyguncu ve olay yerinde pusuda bekleyen 3 soyguncu kurye aracındaki 2 kişiyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirerek, 5 kilo altının bulunduğu çantayı aldı. Şüpheliler kuryeleri takip ettikleri araca binip Sahil Yolu'nda Zeytinburnu istikametine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi. Gasp edilen kuyumcu çalışanları da, yoldan geçen başka bir araca binerek, kaçan soyguncuların peşine düştü. Soyguncuları takip eden kuryeler, soyguncuları yakalamayı başaramadı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerindeki incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"DİPÇİKLE BAŞINA VURMUŞLAR"

Saldırıya uğrayan kurye aracını kullanan kişinin babası, soygundan haberdar olup olay yerine geldi. Oğlundan öğrendikleri doğrultusunda olayı anlatan baba, "3 maskeli kişi araçtan inmişler. Bir tane bizim araca sıkmışlar, dipçikle ön camı kırmışlar, benim oğlumun yanında oturan kişinin kafasına dipçikle vurmuşlar. Kaçmış soyguncular. Bizimkiler başka bir araca binip kovalamışlar ama kaçırmışlar. 4-5 kilo kadar altın vardı" dedi. Görgü tanığı bir kadın, "Silah sesi, bomba gibi patladı. Yaralanan filan yok. Kaçmışlar." ifadelerini kullanırken, başka bir görgü tanığı ise "Tüfekle müfekle kesmişler aracın önünü. Altınlarını almışlar. Kimin yaptığı belli değil" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü:

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- Olay yeri

- Polisin güvenlik önlemleri

- Saldırıya uğrayan otomobil

- Ekiplerin incelemeleri

- Röportajlar

- Olay Yeri İnceleme

- Detaylar

DHA FEED

20.05.2019 -11.32 Haber Kodu : 190520092

20.05.2019 - 11.35 Haber Kodu : 190520093

20.05.2019 -13.21 Haber Kodu : 190520129

======================== 3-ÇATALCA'DAKİ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA - ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 2 YARALI Haber-Kamera: Savaş ATAK - İstanbul DHA - ÇATALCA'da çekiciyle bir aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çatalca'daki kaza cuma günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Arızalanan traktör çekiciye yüklenerek tamire götürülüyordu. Bu sırada önüne bir kamyonun çıktığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü A.T.direksiyon kırınca çekiciyle çarpıştı. Kazada araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken çekicinin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Görüntü Dökümü:

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- Kaza anının görüntüsü (güvenlik kamerası)

-Yaralının kurtarılması

-Ambulansa taşınması

-Traktörün görüntüsü

-Aracın görüntüsü

-Detaylar

20.05.2019 -12.01 Haber Kodu : 190520106

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4- HIRSIZLARI DURDURMAK İÇİN PENCEREDEN ATLAYAN GENÇ KAMERADA Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için pencereden atladı. Otomobilden ses sistemi çalan hırsızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında minibüsle bir binanın önüne gelen hırsızlar park halindeki otomobilin bagajını açtı. Bagajda bulunan ses sistemini alan şüpheliler çaldıkları cihazları kendi araçlarına yükledi. PENCEREDEN ATLADI

Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç hırsızları durdurmak için yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunan 1. kat penceresinden atladı. Panikleyen hırsızlar geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan hırsızlık olayının ardından tedirgin olan ailenin güvenlik amacıyla pencerelerine demir korkuluk taktırdığı görüldü.

Görüntü dökümü

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-Güvenlik kamerası

-Hırsızların gelişi

-Bagajı açmaları

-Malzemeyi kendi araçlarına koyması

-Gencin atlaması

-Hırsızların kaçması

-Olay yerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Pencereye demir takılması

-Diğer detaylar

20.05.2019 - 11.57 Haber Kodu : 190520104 ================================= 5- ARACININ ÜSTÜNDE OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ - İlginç anlar kameraya yansıdı Haber-Kamera: Ersan SAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle aracı bağlanan UBER sürücüsü Mesut S., aracının üzerine çıkarak 15 dakika boyunca polise direndi. Mesut S. tüm uyarılara rağmen araç üzerinden inmeyince, aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesilirken, o anlar kameralara yansıdı.

UBER aracıyla korsan taşımacılık yaptığı iddia edilen Mesut S., öğle saatlerinde Levent'ten aldığı Rus yolcuyla Etiler yönüne seyir halindeyken trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracının bağlanacağını anlayan sürücü, aracının üzerine çıkarak polise direndi. 15 dakika boyunca polisin tüm uyarılarına rağmen araç üzerinden inmeyen Mesut S., aracıyla birlikte çekiciye yüklendi. Otoparka kadar aracın üzerinde giden sürücüye 10 bin 538 lira ceza kesildi. Ceza puanı sınırı aşılması nedeniyle ehliyetine de el konuldu. Araç ise 2 aylığına bağlandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Mesut S. de bu sırada telefonuyla çekim yaparak o anları kaydetti. Görüntülerde aracın üzerindeki Mesut S. çekiciye yükleniyor. Bu sırada 'Haksız yere aracımı bağlıyorlar' diye bağıran sürücü, çekici üzerinde otoparka kadar gidiyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Sürücünün aracın üzerindeki görüntüsü

-Çevredeki polisler

-Çekicinin gelmesi

-Aracın sürücü üzerindeyken çekiciye yüklenmesi

-Detaylar

20.05.2019 - 13.27 Haber Kodu : 190520130 ============================== 6-SULTANGAZİ'DE ÇÖP KUTUSUNDA YÜZLERCE ÖLÜ CİVCİV BULUNDU Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. Çöp kutusundan gelen sesler üzerine civcivleri bulanlar yaşanan duruma isyan etti.

Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı. Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman korkunç manzara ile karşılaştı. Yerde yatan yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civcivleri görenler duruma isyan etti. Ölü civcivleri bulanlar hayvanları bu ölüme terk edenlere "Allah ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi. Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken, canlı olan civcivlere ise mahalleli sahip çıktı.