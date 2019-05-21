DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 1- FETÖ SORUŞTURMASINDA 74 KİŞİYE GÖZALTI KARARI Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin bilişim yapılanması soruşturmasında örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 74 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde 92 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

21.05.2019 -12.53 Haber Kodu : 190521081 ============================================= (ÖZEL)

2-ESENYURT'TA SAHTE ALTIN KAVGASI - Altınlar sahte çıkınca ortalık karıştı Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir evde satın alınmak için pazarlık yapılan altınlar sahte çıkınca ortalık karıştı. Silahın da kullanıldığı olay sonrası sahte altınları gerçek gibi satmaya çalışan Suriyeli çift tutuklandı.

Pınar Mahallesi, 1225 Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Shehab Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer, ellerinde bulunan altınları ucuza satmak için Sebahattin T. ile anlaştı. Suriyeli çift, Sebahattin T.'yi eve çağırdı. Sebahattin T. öğle saatlerinde içinde 20 bin dolar olan çantasıyla adrese gitti. İddiaya göre, Suriyeli çift tanesi yaklaşık 1500 lira olan altınları 300 liraya satabileceğini belirtti. Shehab Akdeer bir süre sonra yan odada bulunan altınları alarak, Sebahattin T.'ye gösterdi. Sebahattin T. altınların sahte olduğunu anladı ve buradan ayrılmak istedi.

PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇTI

Ancak Suriyeli çift, Sebahattin T.'nin çantasını almak isteyince arbede çıktı. Shehab Akdeer içi para dolu çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Sokakta kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sebahattin T., Akdeer'i durdurmak için yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Silah sesiyle bir an duraksayan satıcıyı yakalayan Sebahattin T. silahın kabzasıyla kaçan şüphelinin başına vurarak yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sebahattin T. kaçarken polis yaralı satıcıyı ve eşini olay yerinde gözaltına aldı. TUTUKLANDILAR

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada bin 300 adet sahte altın ele geçirdi. Shehab Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay yerinden kaçan Sebahattin T. de polis tarafından yakalandı. Sebahattin T.'ye ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 bin 600 lira para cezası kesildi. Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği sokak

-Altınların bulunduğu ev

-Ele geçirilen sahte altınlar

-Müşterinin altın satıcısını yaraladığı silah

-Şüphelilerin emniyete girişleri

-Genel ve detaylar

21.05.2019 -13.11 Haber Kodu : 190521084

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3- BAKAN SOYLU: BUGÜN KÜRESEL TERÖR ÖRGÜTLERİ BİZİM BİR ANLIK GAFLETİMİZİ KOLLAMAKTADIR *İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018 yılında ise 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise hali hazırda 45 Bin 414 operasyon gerçekleştirdik" "2017'de 15 bin 786 saatlik İnsansız Hava Aracı ve İnsanlı Keşif Uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştirmiştik. 2018'de bunu 21 bin 911 saate çıkardık" Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu 17. Dönem Yemin ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Genç polisleri tebrik eden Soylu, "Meselenin sadece polis olup, kadroya girmek olmadığını belirten Soylu, "Mesele emaneti hakkıyla taşıyabilmek, size emanet edilen canı, malı, namusu hakkıyla koruyabilmektir. Bu tarif ettiğim mesele, bu yüzyılda ve bu coğrafyada başka ülkelerde olduğundan çok daha zordur" diye konuştu. "TERÖR BELASINI BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türk Polis Teşkilatının uyuşturucudan, küresel terör örgütlerine, siber suçlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar pek çok sahada sorumluluk taşıdığını söyleyen Soylu, "Ülke içinde PKK, DEAŞ, FETÖ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018'de 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise hali hazırda 45 bin 414 operasyon gerçekleştirdik. Havadan, karadan bütün gücümüzle bu terör belasını bitirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KÜRESEL TERÖR ÖRGÜTLERİ BİZİM BİR ANLIK GAFLETİMİZİ KOLLAMAKTADIR"

"Bugün küresel terör örgütleri bizim bir anlık gafletimizi kollamaktadır" diyen Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018 yılında ise 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise hali hazırda 45 Bin 414 operasyon gerçekleştirdik. Havadan karadan bütün gücümüzle bu terör belasını bitirmek için çalışıyoruz. 2017'de 15 bin 786 saatlik İnsansız Hava Aracı ve İnsanlı Keşif Uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştirmiştik. 2018'de bunu 21 bin 911 saate çıkardık. Bizim teslim ve ikna yoluyla dağdan indirdiğimiz kişi sayısı geçen sene 165'ti. Bu yıl sadece aileleri vasıtasıyla ailelerinin ikna ettiği terörist, adalete teslim ettiğimiz terörist 92 kişi. 2017'de toplam bin 953 terörist, operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti, 2018'de bin 380, bu yıl da kıştan yeni çıkmamıza rağmen 305 terörist etkisiz hale getirildi. Yani bu örgütü hem havadan hem karadan hem ikna ile hem operasyonlarla; üst düzey alt düzey, sığınak, barınak, mağara, dikili taş, çöp, mühimmat, bir tane tabanca mermisi, dikili bir tane kenevir otu dahi olsa bu hain PKK ile ilgili irtibatlı ne varsa tek tek temizliyoruz. Bunların kökünü kurutmaya kararlıyız ve hep birlikte çalışıyoruz."

"ESKİDEN GRAMLA YAKALIYORDUK, ŞİMDİ TONLARLA YAKALIYORUZ"

Uyuşturucuya bağlı ölümlerin yarı yarıya azaldığını vurgulayan Soylu, "2017'de 166 bin 986 kişiyi gözaltına almıştık, 2018'de 204 bin 780 gözaltı yaptık. Bu yıl 69 bin 324 kişi uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı, 9 bin 421 kişi tutuklandı. Eskiden uyuşturucuları gramla yakalıyorduk, şimdi tonlarla yakalıyoruz" şeklinde konuştu. "TEK HEDEFİNİZ BU RAKAMLARI SIFIRLAMAK OLMALIDIR"

Trafikte Ocak ve Mayıs ayları arasında ölümlü kaza sayısında geçen yıla göre yüzde 35, ölü sayısında ise yüzde 41 azalış meydana geldiğini belirten Soylu, 2017'de Türkiye genelinde günlük ortalaması 281 olan evden hırsızlık olaylarının ise 2018 yılında 199'a çekildiğini, bu yıl ilk 4 aylık verilerde günlük 184 rakamına ulaşıldığını kaydetti. Mezun olan polislere seslenen Soylu, "Tek hedefiniz, bu saydığım rakamları sıfırlamak olmalıdır. Trafikte sıfır can kaybı, uyuşturucudan sıfır can kaybı, sıfır terör örgütü, sıfır hırsızlık, sıfır asayiş, sıfır kaçakçılık, sıfır organize suç örgütleri. Bu millete rahatsızlık veren, vatandaşı huzursuz eden, canını yakan her ne mesele varsa, orada sıfırı yakalamak, herkesin can ve mal emniyetinin temin edildiği bir Türkiye, sizlerin hedefi olmalıdır" dedi. Konuşmasının ardından Süleyman Soylu, okuldan dereceyle mezun olan 3 polise sertifika verdi.

Daha sonra polisler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

Görüntü Dökümü:

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-Mezuniyet töreninden görüntüler

-Polislerin marş söyleyerek yürüyüşü

-Süleyman Soylu'nun konuşması

-Polislerin kep atması

-Genel ve detaylar

21.05.2019 - 15.03 Haber Kodu : 190521114

21.05.2019 -15.07 Haber Kodu : 190521115 ====================================== 4- THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYCI: BAYRAMDA CİDDİ BİR YOĞUNLUĞU YAŞAYACAĞIZ (1) Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ramazan bayramı tatilinde çok ciddi kapasite ile uçacaklarını belirterek, "Doluluk oranlarımız yüzde 72-73'ler civarında. Bayramda bu oran yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak, Binleri geçecek uçuş sayımız ve 1010, 1011'i yakalayacağız" dedi.

Aycı, 2019 yılında 8 bin 430 kişiyi istihdam edilmesinin planlandığını ancak artan ihtiyaç ile birlikte bu sayının ilave istihdamla 10 bin olacağını açıkladı. İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından bugüne kadar geçen sürede gerçekleşen operasyonları değerlendiren Aycı, geleceğe dönük hedefler hakkında da bilgiler verdi. Atatürk Havalimanı'nda çok başarılı günleri geride bıraktıklarını belirten İlker Aycı, şimdi ise aynı başarıları İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek için seferber olduklarını kaydetti.

BU YIL REKOR İSTİHDAM OLACAK

Aycı, "Yaklaşık 66 bine yakın çalışanımız var. Sene başında yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek ve havalimanına daha iyi hizmet vermek, kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 430 istihdam içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak" dedi.

"HEDEFLERİN ÖNÜNDE GİDİYORUZ

İlker Aycı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taşınmanın ardından THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hedeflerinin şu an itibariyle hangi durumda olduğuna ilişkin sorusuna yönelik Aycı, şunları söyledi:

"Hedeflerin önünde gidiyoruz. Bu anlamda genel müdürümüzden başlayarak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza pilotlarımıza, kabin memurlarımıza ve yer hizmetleri personeline, teknisyenlerimize ve tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimizin bir tık daha önünde gidiyoruz. Ama bu bize yetmez. Yolcularımıza daha iyisini sağlamak zorundayız. Özellikle yazın 'pik' aylarda ve bayramda büyük bir konfor ve güvenli gidiş gelişlerini sağlayacak operasyon verimliliği görmek istiyorum. Bu nedenle bu bayramda büyük bir imtihandan daha geçeceğiz." BAYRAMI TATİLİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK

9 günlük ramazan bayramı tatiline ilişkin doluluk oranlarıyla ilgili bilgi veren İlker Aycı, "Doluluk oranlarımız yüzde 72-73'ler civarında. Bayramda bu yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak 1.000'leri geçecek uçuş sayımız ve 1010, 1011'i yakalayacağız. Bu anlamıyla çok ciddi bir kapasite ile uçacağız. İnanıyorum ki yolcularımızı büyük bir huzurla, iyiliklerle, süratle, zamanında ve konforla gidecekleri yere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ NEDENİYLE BİLET VE REZERVASYON DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan İlker Aycı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik bilet ve rezervasyon değişikliklerinin 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir şekilde devam edeceğini aktardı. Aycı, "23 Haziran'da yapılacak seçim nedeniyle bilet ve rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapmak üzere tüm ofislerimizde ve diğer dağıtım kanallarımızda sağlanabilmesi amacını güdüyoruz. 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir biçimde seyahatlerini, biletlerini belge sunmaksızın değiştirebilecekler. Bu anlamda yolcularımıza en esnek bilet değişimini bu seçimlere dönük getirdik" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-İlker Aycı'nın açıklamaları

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detaylar

21.05.2019 -15.12 Haber Kodu : 190521117

21.05.2019 -15.30 Haber Kodu : 190521126 ==================================== 4-SARIYER'DE FRENİ TUTMAYAN UN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de freni tutmayan un yüklü kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki un çuvalları yola saçıldı.

Maden Mahallesi, Şifa Yolu Üstü Sokağı'nda saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre Şifa Yolu Üstü Sokağı'nda seyir halinde olan İlhan Can'ın kullandığı 42 FLF 37 plakalı un yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken frenlerinin tutmaması nedeniyle geriye doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon daha sonra yola devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonda bulunan un dolu çuvallar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kamyonun devrildiği yolu şerit çekerek trafiğe kapattı. Devrilen kamyonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

"FREN TESİR ETMEDİ"

Kamyon sürücüsü İlhan Can, "Yukarıdan geliyordum. Fren tesir etmedi. Aracı karşıya vurdum. Buradan da belediye otobüsü geliyordu. Belediye otobüsünü atlattıktan sora kamyon kendi kendine geriye doğru kaydı ve devrildi." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Devrilen kamyondan görüntü

-Kamyondan çevreye saçılan un dolu çuvallar

-Araç sürücüsünün görüntüsü

-Araç sürücüsü İlhan Can ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

21.05.2019 - 15.24Haber Kodu : 190521124 ================================================= 5-BEYKOZ'DA VİYADÜKTEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Beykoz'da viyadükten atlayan 50 yaşlarında bir erkek hayatını kaybetti.

Olay, 12.00 sıralarında Riva yolu üzerinde bulunan Aydemir Canefe viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarında bir erkek korkuluklara çıkarak viyadükten aşağıya atladı. Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 60 metre yükseklikten yeşillik alana düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. İntihar ettiği düşünülen kişinin cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.