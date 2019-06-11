DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- BİNALİ YILDIRIM: KİM OLURSA OLSUN VIZ GELİR TIRIS GİDER Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ esnafı ile buluştu. Burada konuşan Yıldırım, "Bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin "Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi. Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Büyük Camii'nin alt katındaki konferans salonunda gerçekleşen kahvaltılı buluşmada konuşma yapan Binali Yıldırım, "Ortada bir mağdur var. O da İstanbulludur, esnaftır, İSTOÇ esnafıdır. Bunların hepsinin takipçisiyiz. Buradan söylüyorum 23 Haziran'da tek bir oyumuza halel getiremeyecekler. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Oy namustur namus. Sizin oyunuza sahip çıkmak boynumuzun borcumuzdur. Evet artık bunun artık İstanbul'unda Türkiye'nin de gündeminden çıkması lazım." diye konuştu.

"SİZ KONUŞMAYACAKSINIZ, ESERLERİNİZ KONUŞACAK"

"Kardeşlerim beni bilirsiniz. 17 yıldır liderimiz Tayyip Erdoğan'la beraber bu yolda millete hizmet için çalışıyor, gayret ediyoruz. İstanbul, Türkiye demektir. Her biriniz Anadolu'nun bir şehrinden bir köyünden buraya geldiniz. Türkiye'nin farklı illerinden ilçelerinden buraya geldi. Ben öyle yaptım. 11 yaşında geldim bu şehre. Bu şehre borcumuzu ödememiz lazım. Bazıları, atıp tutuyor. Biz sadece belediye başkanı olursak, yapacaklarımızı anlatmıyoruz. Arkaya dönüp baktığınızda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren bir kardeşiniz var. Sadece umut tacirliği yapanlar değil, geçmişinde Türkiye'nin her köşesine mührünü vuran Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım var. Sadece İstanbul'a yaptıklarımızı söylesek yeter. İstanbul'a iki tane köprü yapıldı. Birini rahmetli Süleyman Demirel, birini de rahmetli Turgut Özal yaptı. Ama Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım iki tane yaptı. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü. Yetmedi, dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan denize indirdi, bizde denizin altından arabaları, trenleri geçirelim. Marmaray'ı yaptık mı? Trenler geçiyor mu? Yanına yetmedi, bir de Avrasya Tüneli yaptık mı? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Siz konuşmayacaksınız, eserleriniz konuşacak. Türkiye'de her köşede eserlerimiz var.ö ifadelerini kullandı.

"PKK İLE FETÖ İLE BÖLÜCÜLERLE İŞ YAPMAYIZ"

"Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsinö diyen Yıldırım, "Bölücülerle, teröristlerle asla yol yürümeyiz. PKK ile FETÖ ile bölücülerle iş yapmayız. Bu kadar açık. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bu milletin kardeşliğine düşmanlık eden, gözünü kırpmadan sivil insanları gözünü kırpmadan katleden, 15 Temmuz gecesi genç fidanları, sivil kardeşlerimizi şehit eden alçak örgütlerle bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz sizlerle İSTOÇ ile" şeklinde konuştu. "KİM OLURSA OLSUN VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Yıldırım, "İnşallah bu Pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi. Bu sırada vatandaşlardan birinin "Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, "Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın kürsüden ayrılışı

-Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi ============================ 2- İMAMOĞLU: (ORTAK YAYIN) BENİ TÜRKİYE DEMOKRASİ SÜRECİ ADINA MUTLU ETMİŞTİR Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Uğur CAN, İSTANBUL(DHA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ülkeye 17 yıl sonra, ısrarlarımla, çabamla, bunu inatla dile getirerek, birkaç medya mensubunun da bunun üstüne gitmesiyle bunun bir tarihi buluşmaya dönüşmesi, beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştir. Her şeye rağmen güzel olacaktır"

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler" başlıklı toplantıda konuştu.

İmamoğlu, "Merak etmeyin, az kaldı. Biraz daha sabır. Kaybettirdikleri zamanı da telafi edecek kadar çok çalışacağız. Neler mi yapacağız? 12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. Deniz, metro, otobüs. Hiç fark etmez. 25 yaş altındaki, öğrenci olmayan tüm gençlerimiz de ulaşımdan yüzde 40 indirimli faydalanacak. İBB'yi borç sarmalının içerisine sokanlardan artık kimseye bir fayda yok. İstanbul'a ihanet edenlere artık bu kent emanet edilemez" dedi.

"ARTIK İSTANBULLU SAĞLIKLI VE UCUZ SÜTÜ KOLAYLIKLA TEMİN EDEBİLECEK"

İstanbullu ailelerin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi en öncelikli konulardan biri olacağını belirten Ekrem İmamoğlu, İstanbul çevresi, Trakya ve Marmara Bölgesi için Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı hazırlayarak, İstanbul ve çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracaklarını anlattı. Kooperatifleri de destekleyeceğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizi de analiz ettik. Buralarda organik tarımı teşvik edeceğiz. Köy pazarları ile üreticiden tüketiciye doğrudan satış sağlayacağız. Organize Hayvancılık Bölgeleri ve Tarıma Dayalı Sanayi desteklenecek ve 2 adet Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurularak İstanbulluların ucuz, sağlıklı et ve süt ürünlerine kavuşmasının önü açılacak. Halk-Süt'ü kuracağız. Artık İstanbullu sağlıklı ve ucuz sütü kolaylıkla temin edebilecek. Yoksul ve ihtiyaç sahibi kesimlere ve özellikle ilkokul çağındaki öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı yapılacak. Çocuklar kazanacak, gelecek kazanacak" diye konuştu.

"İSTANBUL ÇOCUK FONU KURULACAK"

"İstanbul'a yönelik en büyük hedefim; şu ekonomik kriz ortamında; yoksullukla, işsizlikle mücadele etmek ve pahalı yaşamı ucuzlatmak. Buradan yeni bir müjdeyi daha sizlere vermek istiyorum. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneler, yani ücretsiz ulaşım kartı olan kadınlar İBB'nin sosyal tesislerinden de yüzde 40 indirimli olarak faydalanabilecekö diyen İmamoğlu, "İstanbul İmar Yönetmeliği'ne getireceğimiz yeni düzenleme ile 10 bin m2 üzerindeki parsellerde yapılacak site tipi konut projelerinde, kamu-özel ortaklığı ile 100 çocuklu kreş yapmak zorunlu hale getirilecek. Yoksullukla ve yarattığı tahribat ile mücadeleyi erken yaşta başlatarak İstanbul'un çocukları için oluşturulacak dayanışma ağı ile İstanbul Çocuk Fonu kurulacak. İBB Bünyesinde Çocuk Politikaları Daire Başkanlığı'nı kuracağız. İstanbul'da 4 adet Bağımlılıkla Mücadele Birimi ve Rehabilitasyon Merkezi kuracak, tedavi sonrası Mahalle Çözüm Merkezleri ve Psikolojik Destek Merkezleri aracılığı ile izleme ve destek sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"AYLIK 400 TL KARŞILIKSIZ BURS VERECEĞİZ"

Konuşmasında çocuklara, gençlere, öğrencilere ve kadınlara yönelik projelerinden de bahseden İmamoğlu, "Toplamda 75 bin, üniversite okuyan ve ailesinin maddi durumu yetersiz öğrenciye kayıtlı olduğu programın eğitim süresi kadar, aylık 400 TL karşılıksız burs vereceğiz. Sadece İstanbul'da okuyan öğrencilere değil aynı zamanda ailesi İstanbul'da yaşayıp şehir dışında okuyan gençlerimiz de burslardan faydalanacak. Toplamda 10 bin öğrencimizin faydalanabileceği, 500 kişi kapasiteli, 12 kadın ve 8 erkek öğrenci yurdunu da derhal hayata geçireceğiz" dedi. "MÜLTECİLER BİRİMİ KURACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi ve İşsizlik Destek Paketi hakkında da bilgi veren Ekrem İmamoğlu, sağlık konusunda da yapacakları yatırımları anlattı. Mültecilerle ilgili de ayrıca bir projelerinin olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Göreve gelir gelmez bu konuda İBB bünyesinde Mülteciler Birimi kuracağız. Öncelikle İstanbul'da yaşayan göçmenlerin nerede, nasıl, hangi koşullarda yaşadığına ilişkin ayrıntılı bir envanter çalışması yapacağız. Sorunları net olarak tespit edeceğiz" diye konuştu.

"HER ŞEYE RAĞMEN GÜZEL OLACAKTIR"

İmamoğlu, Binali Yıldırım ile ortak yayın ile ilgili sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"TV yayını konusunda, 31 Mart öncesinde, defalarca ısrarla bu daveti yapmıştım rakibimize ama karşılık bulmamıştı. Ben, dün ne söylüyorsam, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Rakibimizin bu konuda da diğer konularda olduğu gibi, fikri değişmiş. Bu da bir strateji mi? Hangi bakış olursa olsun, ülkeye 17 yıl sonra, ısrarlarımla, çabamla, bunu inatla dile getirerek, birkaç medya mensubunun da bunun üstüne gitmesiyle bunun bir tarihi buluşmaya dönüşmesi, beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştir. Her şeye rağmen güzel olacaktır" Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler ============================

(Geniş Haber)

3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinden kaçan şüpheli araç, lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Otomobilin sürücüsü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.20 sıralarında Üsküdar Çamlıca Bağlantı Yolu Mustafa Kemal Mahallesi ayrımı bölgesinde trafikte makas atarak ilerleyen 06 BDS 346 plakalı otomobil motosikletli trafik polisleri tarafından fark edildi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri kaçan aracı kovalamaya başladı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeden kaçmaya devam eden sürücü, kaçarken otomobili görevli polislerin üzerine sürdü ve diğer araçlara çarparak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerledi.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILARAK DURDURULDU

Polis, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinin lastiklerine ateş ederek araca durdurdu. Lastiklerin patlamasıyla duran otomobilin sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobil içerisinde inceleme yapan polis ekipleri 2 pos cihazı ve boş bir içki şişesi buldu. EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Yapılan kimlik kontrolünde otomobil sürücüsü Özgür D.(39) yakalanarak gözaltına alındı. Özgür D., Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Burada yapılan sorgulamasında Özgür D.'nin ehliyetine, alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu ortaya çıktı. Öte yandan Özgür D.'nin 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan firari olarak arandığı da tespit edilerek 22 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA

2918 Karayolları Trafik Kanununa göre Özgür D. hakkında 'Emniyet şeridi kullanmak', 'Makas atmak', 'Emniyet kemeri kullanmamak', 'Trafik polisinin işaretlerine uymamak', 'Sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildi. Özgür D.'nin otomobili çekici tarafından otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Köprüden görüntü

-Trafik yoğunluğundan görüntü ========================= 4 - ÜNLÜ RESSAM İBRAHİM BALABAN İÇİN CENAZE TÖRENİ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da hayatını kaybeden ünlü ressam İbrahim Balaban için Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kalça kemiği kırığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavisine başlanan ünlü ressam İbrahim Balaban (98), pazar günü çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Balaban için bugün Şişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban ve yakınlarının yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Milletvekili Kani Beko, Ressam Bedri Baykam, Sanatçı Rutkay Aziz ve Nebil Özgentürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. "MAALESEF SANATÇILAR YAŞARKEN DEĞERİ BİLİNMİYOR"

Cenaze töreni öncesinde konuşan İbrahim Balaban'ın oğlu Hasan Nazım Balaban, "Kalça kırığı nedeniyle 15 gün kadar hastanede kaldı. Hastanedeki tedavinin ardından bakımevine aldık. Burada da 1 aydan fazla süre kaldı. Sonra demans hastalığı başlangıcı ortaya çıktı. Daha sonra da yutkunma zorluğu çıktı. Tekrar hastaneye kaldırdık. Burada 10 gün kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Çok üzgünüm, Türkiye çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Çok özel bir sanatçıydı. İnsanın babasını kaybetmesi çok farklı bir duygu. Nazım Hikmet'in öğrencisiydi. Nazım Hikmet sayesinde onun yeteneği ortaya çıkıyor. Türkiye'de maalesef sanatçılar yaşarken değeri bilinmiyor. Öldükten sonra anmalar yapılıyor çok güzel ama ben şunu isterim ki sanatçılar yaşarken de değerini bulsun" dedi.