DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TACİKİSTAN'A GİDİYOR Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Dönem Başkanı Tacikistan'ın Başkenti Duşanbe'yi ziyaret edecek.

"Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyonö temasıyla bugün ve yarın yapılacak zirvede askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın Tacikistan'da katılacağı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi görüyor.

Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı işbirliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor.

================================= 2- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA ÖĞRENCİLERE KARNELERİNİ DAĞITTI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren karne töreni ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kapanış programı, Zeytinburnu'ndaki Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı. Öğrencilerin karne heyecanına veliler de ortak oldu. "2 MİLYON 820 BİN ÖĞRENCİMİZ BUGÜN KARNE SEVİNCİNİ BİZLERLE PAYLAŞIYOR"

Öğrencilerle birlikte sıraya oturan Vali Yerlikaya burada bir konuşma yaptı. "Büyük yaz tatili bugün başlıyor. İstanbulumuzda 6 bin 700 okul 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevinci bizlerle beraber yaşıyor. Çok büyük bir emek. Bu kadar büyük sayıda bir okul büyükşehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hepsi bugün yaz tatiline giriyor" dedi. Vali Yerlikaya, eğitim ve öğretim görevlilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yerlikaya, öğrencileri gezmeye, eğlenmeye, bol bol kitap okumaya ve ilgi alanlarına yönelmeye davet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin Vali Yerlikaya'yı karşılaması

-Yerlikaya'nın öğrencilere karne ve hediye dağıtması

-Yerlikaya'nın konuşması

-Genel ve detaylar ==================================== 3- ZUHARATBABA TÜRBESİNDE SINAV DUASI YOĞUNLUĞU Mustafa BAKIRHAN-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'nde dua etti

Yaklaşık 2 milyon gencin, iyi bir gelecek için ter dökeceği yarın ve pazar günü yapılacak üniversiteye giriş sınavı öncesinde çok sayıda veli, Bakırköy'de bulunan Zuhurat Baba Türbesi'ne dua etmeye koştu. Adayların anneleri ve yakınları çocuklarının iyi bir üniversite kazanması için dua etti. Türbeye gelenler arasında sınava girecek olan üniversite adayları da vardı. Bazı vatandaşların türbede Kuran okurken bazı vatandaşların ise uğur getirmesi çocuklarının sınavda giyeceği eşyalar ile sınavda içeceği suyu türbenin üzerine koyması dikkati çekti.

Türbeye gelen Hacer Tırman, "Komşumun oğlu sınava girecek ona dua etmeye geldim. İstanbul'u istiyor. İnşallah Allah nasip ederse. İyi bir üniversite olursa inşallah. onun için geldik" dedi. İkinci defa sınava girdiğini ve sınavda başarılı olmak için dua etmeye geldiğini ifade eden genç bir kız da "İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliğini istiyorum" diye konuştu. Yarın sınava girecek yeğeni için dua etmeye gelen bir kadın ise , "Yarın ilk defa sınava girecek. Rabbim bütün gençlerimize zihin açıklığı versin. İstanbul'da mühendislik istiyor" dedi.

Annesi ile birlikte türbeye gelen Yusuf Yıldızoğlu, "Yarın sınava gireceğim. Samsun uçak mühendisliğini istiyorum" derken annesi Esengül Yıldızoğlu ise, "Oğlumla beraber geldim. İnşallah önce Allah'tan sonra Zuhurat Baba'nın etkisiyle olacak. Çok çalıştı. inşallah heyecanlanmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Türbe girişinden görüntü

Dua edenlerden görüntü

sulardan ve giysilerden görüntü

Kuran okuyanlardan görüntü

Veli ve öğrencilerle röportaj

Diğer detaylar ================================================ 4-SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI KARAR İÇİN 4 EYLÜL'E ERTELENDİ Haber: Özden ATİK/İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'ye yardım davası, iki sanığın son savunmasını yapmaması üzerine son savunmalar ve karar için 4 Eylül'e ertelendi.

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan Emin Çölaşan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken Necati Doğru, Metin Yılmaz ve Gökmen Ulu'nun da arasında bulunduğu 7 sanık duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Bülent Tezcan, Muharrem Erkek'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'li milletvekilleri ile CHP eski milletvekilleri Muharrem İnce, Barış Yarkadaş da izleyici olarak katıldı. Gazete yazarlarından Uğur Dündar da duruşmayı izledi.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER

Duruşmada mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Emin Çölaşan, kendisinin ve gazetesinin FETÖ'ye yardım ettiğini reddederek "FETÖ olayı ve terörü desteklediğimiz olayı bizim gazetemize sığmaz. Bizde öyle bir şey olmaz. İddia makamının suçlamalarını çürüttüm. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Necati Doğru ise "Ben 44 yıllık gazeteciyim. FETÖ'yü aklamak temize çıkarmak kesinlikle söz konusu değil. Ahlakım, düşüncem, dünya görüşüm FETÖ'cülüğün yakınından, yanından geçmez. Beni lekeliyorlar. Bu lekelemeye izin vermeyin beratımı istiyorum" diye konuştu. Sanık Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da 43 yıllık gazeteci olduğunu belirterek "Şimdiye kadar 15 gazete çıkardım. Sağ gazeteler de var bunun içinde. Biz profesyonel gazeteciyiz, bizim fikrimiz olmaz. Tamamen gazetecilik çerçevesinde çalışırız. Hiçbir örgüte bağlı değilim. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık Gökmen Ulu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil haberini yaptığım için tutuklandım. İmzalarımın her zaman arkasındayım. Gazetecilik suç değildir. Haber, 15 Temmuz'da saat 16.25'te sitede yayınlandı. O sırada ülkemizde bir olağanüstülük var mıydı? Yoktu. Geriye dönüyorlar, 'sen yaptın haberi, yerini sen bildirdin' diyorlar. Karşınızda bir sokak çetesi mi var? Bu şekilde niye FETÖ ile mücadele küçültülmeye çalışılıyor. FETÖ'nün günler öncesinden Erdoğan'ın yerini öğrenip hazırlık yaptığı ortaya çıkmıştır. Lekelenmeme hakkımız ihlal edilmiştir" diyerek beraatini talep etti. Sanık Mediha Olgun ise suçlamaları reddederek "Benim yetkim yoktu. Görmediğim bir haber için yargılanıyorum. Bu durumdan rahatsızım. İşsiz kaldım. Gazetecilikten soğudum. Benim Fetullahçılarla ne işim olur. Beraatimi istiyorum" dedi.

4 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Çetin ve Yonca Yücekaleli'nin ve bazı sanıkların avukatlarının savunma yapmak için ek süre istemelerini kabul etti. Heyet, son savunmaların tamamlanması ve karar için duruşmayı, 4 Eylül'e erteledi. DAVANIN GEÇMİŞİ

18 Nisan'da görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti. Görüntü Dökümü

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-CHP'li vekiller ve duruşmaya katılanların mahkeme salonu önünde cep telefonunda görüntüleri ve toplu fotoğraf

-ARŞİV görüntüler =================================================

5-KAĞITHANE'DE BOŞ DÜKKAN YANDI MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de boş bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleli sokağa döküldü.

Hamidiye Mahallesi, Menzil Sokakta bulunan boş bir dükkanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Yangın yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin dükkana girmesi

-Çevrede toplanan mahalle sakinleri

-Balkondan çalışmaları izleyen vatandaşlar

-Genel ve detaylar ============================================== 6- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Barbaros Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Levent istikametine ilerleyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 60-65 yaşlarındaki adam, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı- Levent istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Yerde yatan yaya

-Kazaya karışan otomobil

-Trafiğin yan yoldan ilerlemesi

-(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Yol temizleme çalışmaları

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar ================================ 7- MEHMET EYMÜR: 11 EYLÜL'Ü, 40 GÜN ÖNCE CIA'YE SÖYLEDİK, DİKKATE ALMADILAR Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, "11 Eylül'den, 40 gün önceden haberim oldu. Biz CIA'ye söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar" dedi. Eymür, 'Deşifre' adını verdiği kitapta istihbaratın dikkate alınması durumunda binlerce kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının önlenebileceğini yazdı.

Tarihe '11 Eylül Saldırısı' olarak geçen ve 2001 yılında El-Kaide terör örgütü tarafından kaçırılan uçaklarla New York - Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili 'istihbarat eksikliği' tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalar ile ilgili en son iddia Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür'den geldi.

'KONUYA PEK İLGİ GÖSTERİLMEDİ'

Eymür, o dönem yaşadıklarını ve ortaya koyduğu iddialarını, cumartesi günü raflardaki yerini alacak 'Deşifre' adını verdiği kitabında anlattı. O dönem Amerika'da bulunan ve 2 bin 996 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sırasında ABD'de olan Mehmet Eymür, 11 Eylül saldırısını 40 gün önce öğrendiğini yazdı. Mehmet Eymür, kendisine saldırı istihbaratını getiren kişinin ise uyuşturucu ticareti yapan Mustafa adlı bir kişi olduğunu kaydetti.

Bilgiyi CIA ile paylaştıklarını ifade eden Eymür, 'Deşifre' adlı kitabında, konuyla ilgili, "Önemli bir konu için görüşmek istediğimi bildirdim. Ertesi gün benim evde görüşmek üzere anlaştık. 2 Ağustos 2001 günü tanıdığım hanım, yanında ilk defa gördüğüm bir kişi ile evime geldi. Mustafa'ya otelde beklemesini, belki görüşmek isteyebileceklerini söylemiştim. Türkçe notlara bakarak onlara olayı aktardım" ifadelerini kullandı.

Konuya pek ilgi gösterilmediğini kaydeden Eymür, "Bu görüşmeden 40 gün sonra ABD'de tarihinin en kanlı olaylarından biri olan 11 Eylül 2001 terör olayı yaşandı. 3 bine yakın insan ölmüştü. Mustafa ciddiye alınsa o 40 günde bir şeyler yapılabilir, belki terör önlenebilirdi" bilgisine yer verdi.

'BİR DİZİ FİLM GİBİ SEYRETTİK'

Kitabında verdiği bilgiyle ilgili DHA'ya konuşan Eymür, "11 Eylül'den 40 gün önce haberim oldu. Biz CIA'ya söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar. Bakalım şimdi belki o haber Amerika'da yansır mı ne olur. Olay olduktan sonra bana bu haberi getiren adamla nasıl görüşürüz diye telaşla sordular o zaman. Görüştüler, sonra biz görüştürdük. Kitapta daha ayrıntılar var" dedi.

Eymür istihbarat kaynağıyla ilgili ise "Uyuşturucu işi yapan bir Türk. İsmini verdim ama sadece adını verdim. Zarar gelsin istemedim. Halen sağ mı bilmiyorum. Daha sonra görmedim hiç. 11 Eylül çok büyük bir şeydi. Binlerce kişi öldü. Kulelerin yıkılması falan. Ben Amerika'daydım o zaman. Bir dizi film gibi seyrettik" dedi. 'HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORLARDI'

Kitabında, 11 Eylül saldırısının ardından Amerikan istihbaratının kendisiyle tekrar irtibata geçtiğini kaydeden Eymür, Mustafa adlı kişiyi tekrar CIA ve FBI ile görüştürdüğünü kaydediyor. Eymür, kendisinin ise daha sonra Mustafa adlı ihbarcıyla yaklaşık 20 dakika süren görüşme yaptığını belirtiyor. Mehmet Eymür, Mustafa'nın kendisine CIA ve FBI ile görüşmesinin dil sorunu nedeniyle yeterince verimli geçmediğini söylediğini aktarıyor.