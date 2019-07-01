DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

- (GENİŞ HABER)

1 - ÜNLÜ İŞ ADAMI, KARISINI VURUP İNTİHAR ETTİ Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş adamı Turgay Cantaş (62) sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş (57) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından aynı tüfekle intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çiftin oğulları Berk Cantaş'ın olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Bilgisine başvurulan gencin, bir el silah sesi duyduktan sonra babasının odasına gelip mermi aldığını 'beni affet oğlum' dediğini ve bir el daha silah sesi duyduğunu söylediği öğrenildi. "YARIN HEP BERABER SİLİVRİYE YAZLIĞA GİDECEKTİK"

Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal, "Turgay'ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı. Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Çocuklarına düşkün çok iyi bir aile babasıydı. Yarın hep beraber Silivri'ye yazlığa gidecektik. Bana 'yenge' diye hitap ederlerdi. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şok oldum" diye konuştu. Olay yerine gelen Yasemin Akmanlar da "Şükran hanım çok iyi bir arkadaşımızdı. Hiç kimseye zararı yoktu, çok iyi bir aileydi" dedi.

Villada görevli Kadir Timzan ise " Turgay bey benim patronumdu. Bahçesine ben bakıyorum. 18 yıldır beraberiz. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı olmamıştı. Sabah 05. 00 sıralarında geldim ben. Olay da 08.00'de olmuş" diye konuştu.

Cenazeler, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cenazelerin götürülüşü

-Aile dostları Sevinç Gülnihal röp

-Bahçe görevlisi röp

-Şükran Cantaş'ın arkadaşı ile röp

-Genel ve Detaylar ======================= 2 - BEŞİKTAŞ'TA DENİZE DÜŞEN KADINI İTFAİYE KURTARDI - 1 Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Beşiktaş'ta denize düşen kadını itfaiye kurtardı.

Beşiktaş sahilde denizi izlerken bir anda dengesini kaybeden kadının imdanına itfaiye yetişti. Denizden çıkamayan kadını uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kadın, ambulans ile hastaneye götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin kurtarma çalışması =========================== 3- SİLİVRİ'DE FRENİ BOŞALAN TANKER 6 OTOMOBİLE ÇARPTI: 7 YARALI Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ'dan Çatalca'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Tankerin görüntüsü

-Çarptığı araçlar

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar ============================== 4 - BASMA ETEKLİ ERKEK HIRSIZ, İŞ YERİNİ SOYAMADAN YAKALANDI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) KADIN kıyafetleri giyerek Maltepe'de bir iş yerini soymaya çalışan 50 yaşındaki Gani G., mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bir gün önce de aynı işyerinin deposunun bulunduğu yerde yine kadın kıyafetleri giymiş kişilerle birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan iş yerine 29 Haziran gecesi 01.45 sıralarında kadın kıyafetleri giyinmiş birinin girdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri verilen eşkale uyan bir kişiyi fark ederek durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli elinde bulunan çantayı atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 50 yaşındaki şüpheli Gani G. yakalanarak gözaltına alındı. Gani G.'nin basma etek ve kadın bluzu giyinerek başına başörtüsü taktığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Gani G. polis merkezine götürüldü. Ekipler, yaptığı geniş çaplı incelemede Gani G.'nin 28 Haziran'da aynı işyerinin deposundan hırsızlık yapmak için kadın kıyafeti giyen 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini, işyerinin güvenlik kamerasına zarar verdiklerini belirledi. Emniyetteki işlemleri tamam Gani G. sevk edildiği adliyede evk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri ======================== (YENİDEN)

5 - TUZLA'DA CİNSEL GÜÇ ARTIRICI SAHTE ÜRÜN OPERASYONU Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da iki adrese düzenlenen operasyonda merdiven altı üretim ,cinsel güç artırıcı sahte 108 bin ürün ele geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey bulunurken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Tuzla'da tespit ettiği bir iş yeri ve bir evi yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takiple izledi. 108 BİN 895 CİNSEL GÜÇ ARTTIRICI MALZEMEYE EL KONULDU

Ekipler, 25 Haziran'da iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında merdiven altı üretim, sahte 5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey ve 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ile damla ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

4 KAMYONA SIĞDI

Polis ekiplerinin ele geçirdiği cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, çikolata, krem gibi ürünler 4 kamyona yüklenerek el konuldu. Ele geçirilen cinsel içerikli malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BASKIN ANLARI POLİS KAMERASINDA

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin işyeri ve eve yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin depolara baskın yapması ve içeride bulunan cinsel içerikli ürünleri incelemesi görülüyor. Polis ekipleri sayımlarını yaptıktan sonra nakliyeciler yardımıyla ev ve işyerinde bulunan 108 bin 895 cinsel içerikli ürünü kutular ve çuvallara doldurarak kamyonlara yüklemesi kameralara kaydedildi. Görüntü Dökümü

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-(Polis Kamerası)

-Ekiplerin işyerine girmesi

-İşyerinde ve evde yapılan aramalar

-Ele geçirilen cinsel içerikli ürünler

-Nakliyecilerin kutuları ve çuvalları taşıması

-(Aktüel)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen ürünlerden görüntüler

-Genel ve detaylar

========================== 6- MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)

Ataşehir'de önündeki halk otobüsünü sollayan özel bir şirkete ait minibüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında İçerenöy Mahallesi'nde Karslı Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 RC 7860 plakalı minibüsün sürücüsü Salih K. arkasında durduğu yolcu indiren halk otobüsünün hareketini beklemeyerek sollama yaptı. Minibüs, otobüsü geçip, sağ şeride geçeceği sırada ise karşıdan karşıya geçmekte olan Yasemin Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla yerde yatan kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralı kadın Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşanan kazayı gören bir kişi "Kadın karşıya geçerken, ters şeritten geçen aracın altında kaldı. Herhalde omzunda ya da kolunda kırıklar var." dedi.